Lançamento | “Lucy Parsons (1851-1942): Antologia de uma anarquista esquecida”

Lucy Parsons foi uma anarquista, feminista, sindicalista, escritora, editora e grande oradora que nasceu na metade do século XIX nos Estados Unidos da América. Mulher racializada e autodidata que fez discursos e escreveu textos de maneira audaz, eloquente e apaixonada sobre temas sociais e políticos, os quais resultavam sumamente transgressores para aquela época. Apesar de certo esquecimento histórico para com a vida e obra de Lucy (inclusive na atualidade é mais conhecida por ter sido a companheira de vida de Albert Parsons, um dos “Mártires de Chicago”), o que não há dúvida é que tanto em vida como de maneira póstuma não deixa indiferente a ninguém. Além disso, suas perspicazes e combativas análises extraídas de suas lutas e ações diretas gozam de total atualidade. Este é, também do primeiro livro sobre Lucy Parsons em idioma castelhano, uma compilação sobre os aspectos mais importantes de sua vida e de grande parte de sua obra, o qual resultava muito necessário para nos aproximarmos e compreendermos esta incrível mulher em toda sua dimensão. Aqui começa nossa pequena homenagem a Lucy Parsons: uma anarquista esquecida, mas, sobretudo, uma lutadora social de todos os tempos.

Edição, prólogo, biografia, compilação de textos e tradução de Marta Romero-Delgado.

Rústica com abas, 158 páginas, 17 cm x 12 cm.

