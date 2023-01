–

Recordando a Lucy Parsons

Aunque fue una figura esencial del anarquismo norteamericano por su labor como organizadora, oradora y escritora, Lucy Parsons es recordada muchas veces s贸lo como la esposa de uno de los m谩rtires de Chicago.

Hay que decir tambi茅n que hasta la publicaci贸n de la biograf铆a que le dedic贸 Jacqueline Jones en 2017: Goddess of Anarchy. The life and times of Lucy Parsons, American radical, han circulado numerosas inexactitudes sobre su vida.

La historiadora Marta Romero-Delgado se propone con Lucy Parsons, antolog铆a de una anarquista olvidada, que acaba de editar Imperdible, presentar una s铆ntesis actualizada de la trayectoria de la libertaria norteamericana, incorporando adem谩s una selecci贸n de sus escritos. Hay que se帽alar que se trata del primer libro en castellano sobre una mujer cuya entrega al ideal emancipador y claridad de pensamiento merecen ser recordadas. El volumen viene profusamente ilustrado y con notas al pie y un 铆ndice onom谩stico.

Una larga vida de lucha

Lucy Parsons naci贸 esclava en 1851 en el estado norteamericano de Virginia y viaj贸 durante la Guerra Civil a Waco (Texas), donde consigui贸 la libertad y trabaj贸 como costurera y empleada dom茅stica. All铆 conoci贸 a Albert Parsons, un excombatiente confederado, periodista y activista con quien contrajo matrimonio hacia 1872. Las dificultades que surgieron a una pareja interracial y de abolicionistas les obligaron a establecerse en 1873 en Chicago, ciudad en la que militaron en un partido socialista hasta 1883, cuando desencantados de la estrategia reformista y poco exitosa de 茅ste se unieron a una organizaci贸n anarquista. En Chicago, Lucy comenz贸 a desarrollar sus inquietudes como escritora y desde 1878 public贸 poemas y art铆culos en la prensa radical.

El 4 de mayo de 1886, Albert habl贸 durante una hora en el Haymarket de Chicago en un mitin convocado para protestar por los asesinatos de trabajadores por parte de la polic铆a en las huelgas y movilizaciones por la jornada de ocho horas que se hab铆an extendido en los d铆as anteriores por todo el pa铆s. Cuando el acto estaba a punto de concluir, los polic铆as, armados con rifles de repetici贸n, cargaron contra los asistentes y entonces alguien cuya identidad nunca ha podido determinarse les arroj贸 una bomba, provocando un caos que se sald贸 con siete polic铆as y cuatro trabajadores muertos. En los meses siguientes, la represi贸n se ceb贸 en el movimiento obrero y tras una farsa de juicio cinco anarquistas comprometidos en la lucha por la jornada de ocho horas fueron condenados a la pena capital, entre ellos Albert Parsons.

Tras el asesinato judicial de su esposo, Lucy, que hab铆a recorrido hasta entonces el pa铆s movilizando a las masas a favor del indulto, sigui贸 con sus viajes, ahora en pos de la organizaci贸n de los obreros, sin dejar su labor de articulista. Fue en aquel tiempo cuando la prensa conservadora, que segu铆a de cerca sus pasos, comenz贸 a apodarla Goddess of Anarchy.

Aunque no despreciaba las luchas espec铆ficas contra opresiones de g茅nero o raciales, y en un texto se refiere a las mujeres como 鈥渓as esclavas de los esclavos鈥, Lucy Parsons nunca perdi贸 de vista que la lacra esencial de nuestra era son las divisiones de clase impuestas por el sistema capitalista. As铆, consideraba la campa帽a por el sufragio femenino como una distracci贸n burguesa. Fueron muy sonados tambi茅n sus rifirrafes con Emma Goldman, en los que entre otras discrepancias defendi贸 la monogamia contra el amor libre.

Lucy Parsons particip贸 en 1905 en la creaci贸n de los Industrial Workers of the World, uno de los movimientos obreros radicales m谩s importantes en la historia de Norteam茅rica, pero sus ideas anarquistas no le impidieron colaborar a partir de 1927 con organizaciones pr贸ximas al Partido Comunista de EEUU, que en esta 茅poca se hab铆a convertido en el instrumento m谩s poderoso en defensa del proletariado del pa铆s. Lucy Parsons sigui贸 militando, escribiendo y actuando como oradora hasta una edad muy avanzada. Su muerte se produjo en 1942 en Chicago a consecuencia de un incendio en el apartamento en el que viv铆a.

El esp铆ritu de la revuelta

El volumen recoge ocho textos de Lucy Parsons. El m谩s extenso de ellos corresponde a una conferencia de 1890 en la que expone los fundamentos del anarquismo. Explica en ella su desconfianza ante partidos y gobiernos, que la llev贸 del socialismo a la acracia: 鈥淭odos aquellos que est茅n familiarizados con la historia saben que los seres humanos abusar谩n del poder cuando lo posean.鈥 Es consciente de que un futuro de libertad y sin explotaci贸n s贸lo podr谩 conseguirse por medio de una revoluci贸n, pues los que detentan el poder no van a renunciar a sus privilegios sin lucha. Se aventura tambi茅n a imaginar algo de la sociedad del porvenir, basada en la libre colaboraci贸n de todos. Se tratar铆a de que los impulsos m谩s nobles que vemos funcionar en el mundo actual tuvieran la oportunidad de desarrollarse, llevando a la humanidad a sus expectativas m谩s altas. En este sentido, se帽ala por ejemplo que el desinter茅s que impera muchas veces en el seno de la familia podr铆a entonces extenderse sin trabas a la gran familia humana. Con estas premisas, su ideal no puede ser otro que el comunismo libertario.

En otro fragmento encontramos un discurso a las personas vagabundas y desempleadas, cuyos sufrimientos se describen con apasionada vehemencia y que concluye con un llamamiento al uso de la dinamita destructora. Esto nos deja claro que Parsons no rehu铆a la violencia como medio revolucionario, pero en otros textos nos descubre que no desde帽aba tampoco 鈥淚r a la huelga para ganarlo todo. No nos conformamos con menos.鈥 Esta pol茅mica impregnaba el pensamiento anarquista de la 茅poca y aflora continuamente en los textos del movimiento, reflejando la tensi贸n entre el impulso de responder a la violencia salvaje del capital con su mismo lenguaje y la fr铆a raz贸n que se帽alaba el car谩cter contraproducente en ocasiones, y los efectos con frecuencia odiosos, de la dinamita.

En un art铆culo de 1907 tras el congreso anarquista de 脕msterdam, marcado por la famosa pol茅mica entre Monatte y Malatesta sobre el sindicalismo revolucionario, Parsons aplaude las tendencias que all铆 han surgido hacia un fortalecimiento, necesario seg煤n ella, de la organizaci贸n de los libertarios. Ya en la d茅cada de 1930, la anciana luchadora sigue insistiendo en esta idea, abrumada por lo que est谩 ocurriendo en Europa. En un discurso pronunciado con motivo del 1潞 de mayo de 1930 recuerda admirada la gran huelga de 1886. El hecho de que con aquella imponente movilizaci贸n se consiguiera algo tan trascendental como la jornada de ocho horas, es para ella una prueba de que la unidad de la clase obrera es capaz de doblegar al capital. Tambi茅n evoca emocionada a los m谩rtires de aquellas luchas: 鈥淟a energ铆a de ellos est谩 en esta misma sala鈥.

Gracias al trabajo de Marta Romero-Delgado y la editorial Imperdible, con Lucy Parsons, antolog铆a de una anarquista olvidada recuperamos la trayectoria y la voz de una mujer que luch贸 toda su vida por la brillante esperanza de un mundo sin explotaci贸n.

Jes煤s Aller

Extra铆do de: https://rebelion.org/recordando-a-lucy-parsons/

http://www.jesusaller.com/