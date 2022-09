–

Tomás Ibáñez y su extraña fidelidad al anarquismo – por Laura Vicente

Conoc├ş a Tom├ís Ib├í├▒ez con la lectura de su primera compilaci├│n de art├şculos (┬┐Por qu├ę A? Fragmentos dispersos para un anarquismo sin dogmas) publicado en 2006. Le acompa├▒├ę en la presentaci├│n en Barcelona de su segunda compilaci├│n publicada en 2017 (Anarquismos a contratiempo) y rese├▒o con sumo placer esta tercera (Anarquismos en perspectiva. Conjugando el pensamiento libertario para disputar el presente)1. Entre medio de estas recopilaciones hemos compartido redacci├│n de la revista Libre Pensamiento y unas cuantas conversaciones, a menudo en trayectos de tren.

Los t├ştulos de esta colecci├│n de textos escritos a lo largo de sesenta a├▒os indican mucho de la posici├│n de Tom├ís: ┬źanarquismo sin dogmas┬╗, ┬źanarquismos a contracorriente┬╗ y ┬źanarquismos en perspectiva┬╗. En primer lugar, esa extra├▒a fidelidad al anarquismo que ├ęl mismo reconoce y que le ha llevado a reflexionar sobre los anarquismos desde 1962. En segundo lugar, que haya pasado del singular al plural en sus dos ├║ltimas compilaciones (anarquismos), resulta acertado puesto que no hay uno sino muchos anarquismos, la anarqu├şa es un fen├│meno que se construye por pr├ícticas contingentes y cambiantes, que no puede seguir siendo ella misma si no var├şa, no hay pureza original que haya que guardar como si de un templo sagrado se tratara. Y, por ├║ltimo, su vocaci├│n antidogm├ítica, a contratiempo, puesto que cuando Tom├ís pone los anarquismos en perspectiva incide en la importancia de pensar y actuar a contratiempo, pero sin dejar por ello de pertenecer a nuestro tiempo. Su deseo de sintonizar con el presente y, a la vez, contradecirlo de manera radical, provoca que, a veces, coseche mala reputaci├│n por su insistencia en reflexionar sobre la constante necesidad de renovaci├│n del pensamiento anarquista. Agita las aguas y eso no siempre es bien recibido.

En Anarquismos en perspectiva, ha agrupado sus textos en tres bloques: el encaje en la situaci├│n actual y sus perspectivas de evoluci├│n, las cuestiones te├│ricas del pensamiento anarquista que tendr├şan que renovarse, y el actual totalitarismo y las pr├ícticas de resistencia necesarias.

En estos textos Tomás vuelve sobre temas sobre los que le interesa pensar y repensar, reflexionar, profundizar: anarquismo y revolución, el poder/dominación, el Estado, la libertad, el contexto actual y las tensiones que produce en el anarquismo.

Hay una sugerente afirmaci├│n de Louis Mercier Vega que aparece reproducida en este libro se├▒alando que ┬źel militante anarquista debe aprender a vivir y a actuar en medio de una selva de signos de interrogaci├│n┬╗. Hombres y mujeres anarquistas hemos perdido por el camino en los ├║ltimos cincuenta a├▒os las certezas que el anarquismo hist├│rico ten├şa y que tantos logros cosech├│ en este pa├şs. Y es que los anarquismos han visto desintegrarse, como bien explica el autor, el marco referencial que hab├şa servido de gu├şa: la ideolog├şa de la Ilustraci├│n. Queda minada la confianza y las certezas que nos hab├şa legado la Modernidad: la hipervalorizaci├│n de la raz├│n, el universalismo que postula el car├ícter absoluto de los valores, la afirmaci├│n de la centralidad y autonom├şa de un sujeto transparente a su propia conciencia y la creencia en el progreso.

┬┐Y qu├ę queda en su lugar? Incertezas, confusi├│n, miedo, inseguridadÔÇŽ

┬┐C├│mo seguir enfrentando y resistiendo a los dispositivos de dominaci├│n que se van transformando en el transcurso del tiempo hist├│rico? ┬┐Qu├ę conservar del anarquismo hist├│rico, es decir, cu├íl es la invariante anarquista? ┬┐C├│mo dejar por el camino el lastre que impide la renovaci├│n para construir un neoanarquismo(s)?

Como bien dec├şa Mercier Vega: una aut├ęntica selva de signos de interrogaci├│n.

Hay demasiados dogmas arraigados que cuesta cuestionar, muchas tensiones en torno a la manera de entender el poder o la libertad, la a├▒oranza de un ├║nico sujeto de las luchas y no la fragmentaci├│n organizativa actual, la facilidad con que caemos en esencialismos, la idea de revoluci├│n como ┬źvuelco total┬╗, la importancia de profundizar en el concepto tan de moda de la prefiguraci├│n, y tantos otros temas sobre los que el autor nos provoca, nos agita, nos remueve individual y colectivamente.

Tom├ís Ib├í├▒ez no da soluciones, da pistas con la vida en el centro, instrumentos de an├ílisis, propuestas de pr├ícticas de resistencia ante el totalitarismo de nuevo tipo que avanza. Ese totalitarismo de hoy se ha visto ayudado por epidemias como el covid, guerras, tecnolog├şa de ├║ltima generaci├│n que ayuda a desarrollar un modelo de poder/dominaci├│n basado en la gesti├│n de la vida y en el control productivo y normalizador de las poblaciones (el biopoder que anticip├│ Foucault).

Anarquismos en perspectiva, como se recoge en el t├ştulo, pretende disputar el presente, no rendirse, resistir. Por eso Tom├ís Ib├í├▒ez dedica su libro a ┬źquienes mantienen vivo el deseo de revoluci├│n y lo manifiestan en sus pr├ícticas cotidianas de lucha┬╗.

Nota:

1. Por orden cronol├│gico, las editoriales que han publicado estas compilaciones son: Anthropos, Virus y Descontrol.

Fuente: http://pensarenelmargen.blogspot.com/2022/09/tomas-ibanez-y-su-extrana-fidelidad-al.html

Enlace del libro: https://descontrol.cat/portfolio/anarquismos-en-perspectiva/