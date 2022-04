–

De parte de Expandiendo La Revuelta April 14, 2022 224 puntos de vista

El texto que tradujimos y compartimos a continuaci贸n fue escrito originalmente en 1985 como introducci贸n para la edici贸n inglesa de 鈥淎narchism and Violence: Severino Di Giovanni in Argentina 1923-1931鈥 por Elephant Editions, basada en la recordada obra de Osvaldo Bayer de 1970.

Esta introducci贸n creemos que tiene distintas caracter铆sticas que pueden ayudarnos a reflexionar sobre la obra de Bayer y los posicionamientos de Di Giovanni, adem谩s de interpelarnos sobre todo por estar escrita por dos compa帽erxs de acci贸n, comprometidxs y consecuentes con la lucha insurreccional an谩rquica de los 煤ltimos 40 a帽os. Alfredo Bonanno, reconocido escritor de decenas de libros y ensayos como 鈥淓l placer armado鈥, 鈥淟a tensi贸n anarquista鈥 o 鈥淣ueva vuelta de tuerca del capitalismo鈥, y Jean Weir editora de Elephant Editions y escritora de ensayos sobre la Angry Brigade, la lucha insurreccional europea, y los a帽os de plomo en Italia. En ambos casos siendo perseguidxs y encarceladxs en distintxs momentos de sus largas d茅cadas de actividad, acusadxs de acciones de ofensiva e intentos de expropiaci贸n en diferentes pa铆ses del viejo continente.

M谩s all谩 de la imagen m谩s o menos espectacularizada que exista de estxs compa帽erxs y de Di Giovanni mismo, nos interesa poder reflexionar sobre el ejercicio de memoria an谩rquica revolucionaria, las implicancias 茅ticas de la violencia y la relectura personalista que se realiza muchas veces sobre contextos de lucha colectivas y descentralizadas. Al mismo tiempo, las ideas desplegadas por Bonanno y Weir tambi茅n ponen sobre la mesa algunas cr铆ticas que lamentablemente no fueron hechas en su momento por lxs compa帽erxs de este territorio, sino que llegar铆an d茅cadas m谩s tarde cuando Osvaldo Bayer ya mostrar铆a expl铆citamente su connivencia con el Estado y su afinidad por los gobiernos 鈥渘acionales y populares鈥[1].

M谩s all谩 de esto, esperamos que la breve rese帽a a continuaci贸n signifique un aporte para el debate cr铆tico, porque como leeremos a continuaci贸n, no creemos que exista una memoria objetiva y otra subjetiva, sino que el ejercicio hist贸rico est谩 siempre atravesado por una visi贸n individual y por sus propias limitaciones contextuales, as铆 como para muchxs compa帽erxs la obstinaci贸n ideol贸gica no nos permite ser siempre autocr铆ticxs, y para Osvaldo Bayer, su reivindicaci贸n socialdem贸crata no le permiti贸 trascender su lugar de historiador comercial, sin negar claro su intensa labor aun en esos t茅rminos.

[1] Sobre este tema en particular puede consultarse 鈥淓l anarquismo frente a Osvaldo Bayer鈥 Ediciones Anarquistas (200?) http://expandiendolarevuelta.noblogs.org/files/2022/04/El-anarquismo-ante-Osvaldo-Bayer.pdf

Lectura/descarga: Di giovanni, Osvaldo Bayer, Jean weir y Bonanno