–

De parte de La Haine August 28, 2021 71 puntos de vista

Reserve su hotel con las Kellys

El colectivo de camareras de piso ha logrado la financiación mínima para poner en marcha la Central de Reservas Hoteleras de las Kellys, donde solo se encontrarán aquellos establecimientos que cumplan los derechos laborales

15 minutos para limpiar habitaciones que, en muchas ocasiones, son auténticas pocilgas. La vuelta al trabajo de las Kellys tras el parón obligado por la pandemia ha sido duro. «Hay más carga de trabajo, menos personal… y ya no solo es limpiar, es desinfectar», explica Yolanda García, de Kellys Benidorm. Esta trabajadora denuncia la imposibilidad de cumplir con los protocolos COVID-19 dentro de los hoteles por el límite de tiempo que tienen para adecentar cada habitación: «Mucho sellito y luego nada, porque no hay tiempo material. La única diferencia entre lo que hacíamos antes y lo de ahora es que ahora llevamos una mascarilla», bromea.

Hace apenas una semana, las Kellys Benidorm compartían imágenes de habitaciones completamente sucias para denunciar por un lado la falta de civismo de determinados turistas y, por otro, la imposibilidad de adecentar esos dormitorios en el tiempo exigido por los hoteles. «La pandemia ha sido la excusa perfecta para no contratar más personal diciendo que los hoteles están llenos», se queja. Según explica, a las trabajadoras eventuales se les han contratos de apenas un mes.

Y, en medio de esta vorágine de trabajo y de lucha, una buena noticia para el colectivo de las limpiadoras de piso: hace escasos días lograban la financiación mínima para poner en marcha la Central de Reservas Hoteleras de las Kellys, una plataforma gestionada directamente por las trabajadoras donde solo se podrán reservar hoteles donde se cumplan los derechos laborales. Así, gracias a un crowdfunding, el proyecto será una realidad «que anteponga los intereses humanos a los mercantiles».

Para las Kellys, la acogida del proyecto ha sido una sorpresa. A día de hoy, han hecho su aportación casi 2.500 personas alcanzando un montante que supera los 77.000 euros, muy por encima de los 60.000 que habían marcado como mínimo. Sin embargo, la cifra óptima es 90.000 euros, a la cual podrían llegar puesto que el periodo marcado todavía no ha terminado.

«Es una idea estupenda, porque es el usuario quien va a tener la última palabra sobre a reserva«, explica García, que asegura que en Benidorm han llegado a recibir correos electrónicos de turistas que se interesaban por conocer las condiciones laborales del hotel en el que iban a pasar las vacaciones. Algo que, a partir de 2022, podrán hacer gracias a la Central de Reservas Hoteleras, que empezará a funcionar en Barcelona.

Según Yolanda García, esta iniciativa no tiene nada que ver con los sellos de calidad que tienen muchos hoteles. «Los propietarios saben cuando va a venir el inspector que da ese reconocimiento y el hotel se prepara para ello poniendo incluso las toallas y las sábanas nuevas en las habitaciones por las que van a pasar», cuenta la trabajadora. En este caso, serán ellas las inspectoras todos los días de año y las que determinarán si un alojamiento cumple los requisitos para estar en su aplicación: «Y vamos a ser muy estrictas«, avisan. No vale solo con cumplir el Convenio Colectivo, sino que también lo tendrán que hacer con las Leyes de Prevención de Riesgos Laborales, no podrán tener externalización ni subcontratación, tendrán que retribuir de igual manera a hombres y mujeres y fomentar el trabajo estable y de calidad: «Ya estamos cansadas de que nos tomen el pelo».

https://www.lamarea.com/2021/08/27/reserve-su-hotel-con-las-kellys/