De parte de SAS Madrid August 29, 2021 22 puntos de vista

Un sistema inmune deteriorado que, aunque tengan la pauta completa, hace a los mayores responder peor a las vacunas; una variante m谩s transmisible y la reapertura explican el regreso del coronavirus a las residencias. Pese a ello, la letalidad ha ca铆do al 9,2 % tras superar el 21 % en 2020.

Entonces no hab铆a vacunas; sin ellas, el escenario vivido ahora habr铆a sido parecido, o peor, al de la primera ola, pues a la virulencia del Sars-CoV-2 con los mayores se unir铆a el agravamiento de las secuelas que les deja el aislamiento, se帽ala a Efe el presidente de la Sociedad Espa帽ola de Geriatr铆a y Gerontolog铆a (SEGG), Jos茅 Augusto Garc铆a Navarro.

La incidencia en las residencias ha aumentado porque tambi茅n lo ha hecho fuera; pero la mayor铆a son casos asintom谩ticos o muy leves, “molestias” que nada tienen que ver con los graves s铆ntomas que acababan muchas veces en muerte, prosigue Juli谩n Dom铆nguez, portavoz de la Sociedad Espa帽ola de Medicina Preventiva, Salud P煤blica e Higiene (Sempsph).

Si las vacunas son tan eficaces, 驴por qu茅 hay muertes en las residencias cuando el 99,5 % de sus usuarios est谩 completamente vacunado? Ninguna vacuna, ni la del coronavirus ni otra, tiene una eficacia del cien por cien porque, explica Eva Mart铆nez-C谩ceres, vicepresidenta de la Sociedad Espa帽ola de Inmunolog铆a (SEI), hay pacientes con sistemas inmunitarios que, como el de los mayores, responden peor -o incluso no lo hacen en absoluto- a estos f谩rmacos.

Un reciente estudio con participaci贸n del Consejo Superior de Investigaciones Cient铆ficas (CSIC) y publicado por Science Immunology revela que la edad aumenta la frecuencia de tener una respuesta inmune alterada que impide afrontar la covid-19 y que el 20 % de los mayores de 80 a帽os que pasan la enfermedad grave tienen autoanticuerpos que inhiben la respuesta del sistema inmune.

Siete enfermedades cr贸nicas y once f谩rmacos de media

Factores a los que hay que sumar otro: son personas con multitud de patolog铆as asociadas que se infectan m谩s y desarrollan una enfermedad m谩s grave: los mayores en residencias, seg煤n datos de la SEGG, tienen de media 7 enfermedades cr贸nicas activas -en la mayor parte de casos en un estado muy avanzado- y consumen de media 11 f谩rmacos.

La 煤ltima estad铆stica que publica semanalmente el Imserso, del 16 al 22 de agosto, revela que se han detectado 941 casos positivos mediante 20.657 pruebas, con una positividad del 5 % (la mitad que la del conjunto de Espa帽a, que es del 10,37 %). En este mismo periodo han muerto 745 residentes por todas las causas, de los cuales 149 eran mayores con covid.

Desde principios de marzo, la letalidad en residencias es del 9,9 %, cuando la acumulada de 2020 supera el 21 %. En total han fallecido 30.155, de ellos 10.492 en la primera ola con s铆ntomas compatibles pero no con diagn贸stico confirmado. Las defunciones en estos centros computan como muertes con covid, no por covid. Si aumenta la incidencia, tambi茅n lo hace el de personas que han fallecido con un diagn贸stico positivo.

“驴C贸mo dilucidar si ha muerto por una enfermedad v铆rica o porque esa enfermedad ha producido una descompensaci贸n de una de sus patolog铆as previas? Es imposible”, afirma el geriatra. “Les provoca mucha descompensaci贸n, como la gripe”, virus al que cabe achacar 3.900 muertes en la temporada 2019-2020.

Las v铆as de entrada en residencias

Sea como sea, el regreso del virus a las residencias preocupa, y mucho. Con las lecciones aprendidas del espanto all铆 sufrido, 驴c贸mo es posible que se haya colado? “Lo que est谩 pasando no es algo descabellado ni absolutamente inesperado”, asegura Dom铆nguez, jefe de Medicina Preventiva del Hospital Universitario de Ceuta. Y lo que est谩 pasando es la conjunci贸n de un aumento de la incidencia fruto de la variante delta, m谩s transmisible que las anteriores; vacunas no esterilizantes que no impiden -aunque s铆 minimizan- el contagio, y la relajaci贸n de medidas.

El virus, precisa Garc铆a Navarro, tambi茅n director general del Consorci de Salut i Social de Catalu帽a, ha vuelto por tres v铆as: visitantes, trabajadores y salidas de los propios residentes al exterior, en las que entran en contacto con no vacunados, fundamentalmente j贸venes.

“Se hizo muy bien cuando se les prioriz贸, pero quiz谩s no fuimos conscientes de que, relajando las medidas, pod铆a volver a entrar el virus”, reconoce Mart铆nez-C谩ceres, jefa de Inmunolog铆a del Hospital Universitari Germans Trias i Pujol. “Con esa euforia de que ya estaban vacunados -lamenta-, no pensamos en mirarles la respuesta vacunal”.

“El sistema inmunitario de las personas mayores no funciona igual, es lo que se llama inmunosenescencia. Esto puede hacer que, independientemente de que hayan sido vacunadas, la respuesta que hacen no sea lo suficientemente buena”, recuerda.

Disparidad judicial sobre las medidas

Hace dos semanas, el Consejo Interterritorial dio el visto bueno a la “Adaptaci贸n de las medidas en residencias de mayores y otros centros de servicios sociales de car谩cter residencial en un contexto de alta transmisi贸n comunitaria” para atajar el repunte de casos.

Entre las recomendaciones est谩n extremar la precauci贸n por parte de las visitas, la realizaci贸n de dos PCR semanales a los trabajadores no vacunados o incluso su traslado forzoso, algo que, para Garc铆a Navarro, “demuestra un desconocimiento absoluto de las residencias”, donde las ratios de profesionales “son 铆nfimos”.

Hay comunidades en las que las enfermeras dedican de media a los mayores 22 minutos, en otras, 5. Las de m茅dicos se mueven entre 1 y 3. “Si les trasladas dejas de dar la asistencia b谩sica”, zanja. Las autonom铆as han ido adaptando esas recomendaciones con mayor o menor 茅xito, debido, una vez m谩s, a la disparidad judicial.

En Castilla-La Mancha, la justicia ha denegado la realizaci贸n de test peri贸dicos a trabajadores y residentes y el aislamiento de personas con cl铆nica sospechosa; en Arag贸n ha admitido a tr谩mite la denuncia de CCOO por vulneraci贸n de varios derechos fundamentales de los empleados no vacunados por imponer “una situaci贸n sumamente gravosa” al obligarles no solo a hacerse pruebas, sino a pag谩rselas.

“Muchas veces los jueces act煤an defendiendo los derechos individuales, pero eso entra en clara contradicci贸n con el derecho que tenemos todos a la salud p煤blica y a protegernos, especialmente a los m谩s vulnerables”, censura.

驴Se puede evitar la propagaci贸n en residencias?

El presidente de la Segg pide empezar por “concienciarnos de que el coronavirus no se ha ido, sigue existiendo y por tanto hay que seguir adoptando medidas de control”, manteniendo las actuales y a帽adiendo otras como la sectorizaci贸n de las residencias para que sean capaces de aislar los casos.

U organizarlas, m谩s que como hospitales, como lugares en los que se pueden dise帽ar grupos de convivencia “peque帽os”, de 12 a 16 personas, de forma que si se presenta un caso en uno de ellos, el resto “pueda seguir haciendo vida normal”. Porque las consecuencias del aislamiento son “horrorosas: cuando est谩n aisladas, las personas mayores dejan de tener el intercambio normal que tienen con sus familias y otros residentes y de hacer actividad f铆sica, y eso les crea una descompensaci贸n enorme de sus patolog铆as cr贸nicas”.

Si adem谩s tienen demencia, “se ponen m谩s nerviosas, se desorientan m谩s, reconocen menos a las familias, rechazan la comida…”. Y en todas se produce un aumento de la irritabilidad, de la ansiedad y del insomnio, se帽ala el experto, que pide no olvidar a los grandes dependientes que viven en sus domicilios. “Tenemos que saber que vamos a convivir m谩s tiempo con el virus, que nos queda mucho partido por jugar y que lo que toca es insistir en la vacunaci贸n de aquellas pocos trabajadores que no lo han hecho y de sus visitas”, abunda Dom铆nguez.

El especialista en Medicina Preventiva tiene claro que “la solidaridad en nuestra sociedad pasa por protegerme a m铆 para protegerte a ti. Solo as铆 se hace sociedad y se hace pa铆s”.

