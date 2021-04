–

De parte de Periódico El Roble April 27, 2021

El d铆a 23 de abril los trabajadores residentes del hospital Trauma de Malvinas Argentinas vivieron una hist贸rica jornada junto con otros trabajadores de salud que est谩n llevando procesos de lucha en la zona y acompa帽ados por la comunidad que los apoya.

Por Juan Borges

鈥淧udimos llevar adelante nuestro reclamo con una enorme cantidad de residentes exigiendo una instancia de dialogo con el gobierno municipal. Marchamos desde la puerta del hospital de Trauma hasta el Palacio Municipal donde hicimos entrega de un nuevo petitorio que detalla nuestros reclamos. Tambi茅n le铆mos nuestro manifiesto como asamblea para luego dar lugar a los sectores que movilizaron con nosotros 鈥

鈥淣osotros reclamamos:

-Salario digno equiparado a los residentes de la provincia de Buenos Aires.

-Obra social para residentes.

-Instancia Paritaria en octubre.

-Basta de persecuci贸n y acoso.

-Cobro del SAMO.

-Contrato de 鈥淩esidentes鈥 y no de 鈥淏ecarios 鈥渃omo es actualmente.

-Vacaciones y aguinaldo igual a los trabajadores de salud de la provincia de Buenos Aires.

-Franco posguardia.

-Disminuci贸n de guardias. No m谩s 8 guardias del primero al 煤ltimo a帽o.

鈥淟a precarizaci贸n en salud en Malvinas es hist贸rica, pero es la primera vez que se logra construir un movimiento que pueda ponerse firme contra los m茅todos de apriete y persecuci贸n del que somos v铆ctimas 鈥淪i somos esenciales que se refleje en nuestro reconocimiento de derechos 鈥

鈥淚nvitamos desde enfermer铆a. Kinesiolog铆a y trabajo social a apoyarnos y coordinar con nosotros para unificar fuerzas e ir por los derechos de todo los sectores鈥

鈥淟a precarizaci贸n laboral del sector de salud en el hospital trauma es hist贸rica para los residentes que la sufrimos desde el primer d铆a que llegamos. Lo hacemos mediante un concurso y logramos obtener la residencia. Se obtienen los puestos de residentes seg煤n el puntaje del examen. Tomamos el puesto en el hospital de trauma antes de conocer el contrato y al firmarlo nos encontramos con que no figuramos como Residentes sino como Becarios, que no tenemos vacaciones ni aguinaldo, no tenemos obra social.

El salario es muy inferior al de provincia o de CABA.T ambien nos encontramos que no nos pagan el SAMO que es un extra por el trabajo con las obras sociales. Eso es lo hist贸rico. Respecto a lo coyuntural con la pandemia aparecen tareas nuevas y que el hospital decide que recaigan sobre los residentes en vez de contratar personal nuevo. En esta situaci贸n cr铆tica nos sacan de nuestro espacio de especialidad y nos utilizan para acompa帽ar la vacunaci贸n o nos mandan a una colonia de vacaciones para cumplir nuestra tarea de m茅dicos para servir al municipio鈥-

鈥淓ntre nuestros reclamos hist贸ricos y coyunturales tambi茅n exigimos un aumento de salario seg煤n el 铆ndice de inflaci贸n, actualmente percibimos $36.000 pero queremos cobrar lo que perciben los residentes de Provincia de Buenos Aires que con el aumento que tuvieron ahora llegaron a $68.500.

鈥淓l municipio de Malvinas Argentinas firm贸 un aumento del 40 % sin ninguna instancia de di谩logo con nosotros. Ese porcentaje nos deja en $ 50.000 , es decir a 10.000 por debajo de la canasta familiar b谩sica familiar. En ese aumento no se habla sobre la obra social ni nuestros otros reclamos鈥

Ayer, los trabajadores del hospital Trauma realizaron un paro de 24 horas y convocaron a la comunidad a acompa帽arlos en un aplausos a realizarse a las 15 hs.