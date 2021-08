Resistencia Indígena en Guerrero: entrevista con integrante del CIPOG-EZ

El CIPOG-EZ busca ser una pequeña casa donde podamos escucharnos y hablar entre pueblos. No viene a prometer nada, viene a preguntar y a escuchar. No sigue el calendario electoral ni la gestión de proyectos del mal gobierno, no trabaja ni tiene tratos con partidos políticos.

Camina con las comunidades y sus asambleas con los siguientes principios:

No hacer acuerdos arriba para imponer abajo.

Sí construir acuerdos para organizarnos desde abajo.

No negociar movimientos a espaldas de quienes los hacen.

Sí tomar en cuenta la opinión de todos los que participan.

No buscar regalitos, posiciones ni puestos públicos.

Sí ver más lejos que las ventanillas del gobierno.

El CIPOG-EZ camina abajo, con los pueblos indios y frente al sistema capitalista que nos despoja, explota, desprecia y reprime. Como pueblos originarios recuperamos los principios que nos heredaron las luchas de nuestros pueblos:

Mandar obedeciendo.

Proponer y no imponer.

Construir y no destruir.

Bajar y no subir.

Convencer y no vencer.

Representar y no suplantar.

Servir y no servirse.

Buscamos la autonomía y la libre determinación, frente al desprecio que por más de 500 años hemos vivido en las distintas etapas de la historia de México, en la que nunca figuramos más que como quienes ponen la sangre para que un pequeño grupo se quede con el poder. También buscamos formar a promotores y promotoras que promueven la conciencia en la asamblea comunitaria/comunal y derecho de la cultura Indígena para defender nuestras comunidades y construir un futuro digno en nuestros territorios, no trabajamos ni tenemos tratos con partidos políticos.

¿Qué los llevó a organizarse?

En las distintas regiones vivimos problemáticas distintas, como el despojo de nuestras tierras en la Región Montaña Alta para entregárselas a las compañías mineras tales como la Diana, CAMSIM, inglesa HOCHSCHILD, que afectaría a las comunidades de bienes comunales, Páscala de Oro, Iliatengo, Tierra Colorada, San Miguel el Progreso, Tenamazapa, Pueblo Hidalgo, Colombia de Guadalupe, Totomixtlahuaca, Mixtecapa, Acatepec y Malinaltepec. En la Montaña Baja de Guerrero, las 24 comunidades que se organizan en el CIPOG-EZ, vivimos el exterminio por parte de los grupos narco-paramilitares, Los Rojos y ahora Los Ardillos, que asesinan, secuestran, desaparecen, torturan y mantienen el terror en las comunidades. Los derechos humanos más básicos se violan todos los días y así ha sido durante años, de tal forma que niños, niñas, hombres y mujeres, abuelos y abuelas, viven con el temor de ser los siguientes en la larga lista de muertes escrita con nuestra sangre. Pero, a pesar de que las problemáticas son distintas, hemos visto que la lógica con la que nos despoja y nos matan es la misma, alianzas entre los malos gobiernos federal, estatal y municipal, empresas nacionales y trasnacionales y grupos de la delincuencia organizada. De ahí que en nuestro horizonte se encuentre la búsqueda de la autonomía y la libre determinación, tal como los hermanos del EZLN nos han mostrado que es posible y como lo hemos decidido los pueblos que conformamos al CNI y al CIG.

En las distintas Regiones vivimos problemáticas distintas, como el despojo de nuestras tierras en la Región Montaña Alta para entregárselas a las compañías mineras tales como la Diana, CAMSIM, inglesa HOCHSCHILD, que afectaría a las comunidades de bienes comunales, Páscala de Oro, Iliatengo, Tierra Colorada, San Miguel el Progreso, Tenamazapa, Pueblo Hidalgo, Colombia de Guadalupe, Totomixtlahuaca, Mixtecapa, Acatepec y Malinaltepec. En la Montaña Baja de Guerrero, las 24 comunidades que se organizan en el CIPOG-EZ, vivimos el exterminio por parte de los grupos narco-paramilitares, Los Rojos y ahora Los Ardillos, que asesinan, secuestran, desaparecen, torturan y mantienen el terror en las comunidades. Los derechos humanos más básicos se violan todos los días y así ha sido durante años, de tal forma que niños, niñas, hombres y mujeres, abuelos y abuelas, viven con el temor de ser los siguientes en la larga lista de muertes escrita con nuestra sangre.

Pero, a pesar de que las problemáticas son distintas, hemos visto que la lógica con la que nos despoja y nos matan es la misma, alianzas entre los malos gobiernos federal, estatal y municipal, empresas nacionales y trasnacionales y grupos de la delincuencia organizada. De ahí que en nuestro horizonte se encuentre la búsqueda de la autonomía y la libre determinación, tal como los hermanos del EZLN nos han mostrado que es posible y como lo hemos decidido los pueblos que conformamos al CNI y al CIG.

¿De qué historias se nutren e inspiran?

Nos nutrimos e inspiramos de la resistencia de los pueblos de México. La injusticia en el país ha sido histórica, como histórica ha sido también la resistencia y rebeldía de quienes hemos sido oprimidos. Entonces podríamos ir a la época prehispánica y la resistencia en contra del dominio español, para decir que es desde aquellos años, 1521, que los pueblos resistimos, pues es desde la llegada de los españoles hasta la fecha actual, que otros pretenden exterminarnos, e imponernos su visión del mundo, despojarnos de nuestros territorios e identidad. Entonces, nosotros como pueblos nos hemos opuesto al exterminio y lo seguiremos haciendo, entonces las nuevas generaciones sabrán que hay que resistir y luchar en contra del exterminio, es así que la inspiración es resultado del desprecio.

Pero, además de resistir, hemos aprendido a construir. Sepan compañeros y compañeras que los pueblos tenemos formas de organización política, económica, cultural y social, propios, creadas por nosotros y nosotras. Y así como los malos gobiernos nos oprimen e imponen su visión del mundo, los pueblos resistimos y creamos para reafirmar nuestras propias formas. Es así que los hermanos y hermanas del EZLN forman parte de aquellos que nos nutren, pues han caminado otras experiencias y prácticas que miramos para fortalecer nuestro propio proceso.

¿Qué grupos étnicos conforman al CIPOG?

En la Región Costa Montaña, Costa Chica, Montaña Alta y Montaña Baja, los pueblos Na Savi, Me ́pháá, Nahua, Ñamnkué y Afromexicanos convivimos y vivimos el desprecio, despojo, explotación y represión de los capitalistas aliados de los malos gobiernos y de los grupos de la delincuencia organizada.

¿Qué nos dice la situación de Guerrero y el CIPOG sobre el estado y su relación con el crimen organizado?

El incremento de la violencia y los ataques sistemáticos coincidieron con el momento en el que Los Ardillos, aparecen con más fuerza en el entramado socio-político del Estado de Guerrero. Este grupo controla política, económica y territorialmente desde 2015 los municipios de Chilapa de Álvarez y José Joaquín de Herrera, y está directamente vinculado a partidos políticos y a las autoridades de los tres niveles de gobierno.

Y de cómo se vincula el crimen organizado con el Estado; pues miren compañeros y compañeras, la omisión, silencio y complicidad del gobierno federal, quién a pesar de conocer la situación y generar una serie de acuerdos para la atención de la problemática, no ha cumplido con su mandato de garantizar una vida digna a todos los habitantes, ni siquiera nos nombra, ni menciona lo que vivimos, no hace nada contra los delincuentes, al contrario, se vuelve en contra nuestra. Es claro que hay una relación y acuerdos entre el crimen organizado y el Estado.

¿Cómo es organizarse en un contexto de violencia tan terrible?

Es muy difícil, porque estamos todo el tiempo alerta, y resolvemos un asunto y ya tenemos otro encima. Sin embargo, el hecho de que las comunidades sean las que están resistiendo y no se rajan y resisten, si bien no lo vuelve más fácil, sí nos estimula a todos y todas a seguir resistiendo.

¿Pueden compartir con nosotrxs lo que han soportado y cómo se han organizado contra ello?

La vida de nuestras comunidades ha cambiado por el terror psicológico al que se encuentran sometidas desde hace muchos años, pero más recientemente desde 2015; además de la cuestión psicológica, hay otras cosas, como los constantes asesinatos, persecuciones, encarcelamientos, secuestros, torturas, situación de exterminio, desplazamiento forzado y desaparición forzada de personas.

El CIPOG-EZ pertenece al CNI y trabaja con otras organizaciones como la OCSS y la CRAC-PC-PF, ¿nos pueden hablar de esas conexiones y de cómo trabajan todos juntos?

En 2014, decenas de comunidades de los pueblos indígenas Na Savi, Me´phaa y Nahua anuncian la creación de dos Casas de Justicia de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias – Policía Comunitaria – Pueblos Fundadores (CRAC-PC-PF), una en Rincón de Chautla, Mpo. de Chilapa de Álvarez, en la región Centro y otra en Santa Cruz del Rincón, Mpo. de Malinaltepec, en La Región Montaña. Estos hechos suceden dentro de un contexto más amplio de división que inició desde 2013 impulsado por el Estado y que forzó a la división interna de la CRAC-PC y de la cual nace la CRAC-PC-PF.

Tanto el CIPOG-EZ en 2008 como la CRAC-PC-PF en 2014, han declarado públicamente caminar con los principios del Congreso Nacional Indígena (CNI), y aunque ambas organizaciones mantienen en el seno de su toma de decisiones a la asamblea de comunidades, la CRAC-PC-PF representa la esfera de la seguridad y la justicia, mientras que el CIPOG-EZ realiza trabajo político y comunitario por la reconstitución y la libre autodeterminación de los pueblos. En este sentido, cada organización mantiene una estructura y objetivos particulares. Y si tenemos relación con otras organizaciones, siempre es con respeto a sus formas de organización.

¿Cuál es su opinión sobre el Estado, los partidos políticos, Morena?

Es una realidad que no hay distinción entre los partidos políticos. Todos tienen un origen común, esto es, quieren tener el poder e imponerse por sobre la voluntad del pueblo. Además, todos están alineados al capitalismo, entonces como ya lo han explicado nuestros hermanos y hermanas del EZLN, el capitalismo anda sobre sus cuatro ruedas, el despojo, la represión, el desprecio y la explotación. Es así que los partidos políticos cuando llegan al poder demuestran que el poder económico es el que manda. Inician así la destrucción de la madre tierra, de los montes, ríos, selvas, bosques, mares, así como la persecución contra quienes se resisten a esa destrucción. Pudiéramos nombrar cada uno de los crímenes del PRI, del PAN y ahora de Morena, pero basta el ejemplo de hermano Samir Flores, quien fue asesinado en la puerta de su casa, por defender la tierra y con ello la vida, por oponerse a la termoeléctrica que tanto daño causará. Cabe decir que Andrés Manuel López Obrador, antes de ser presidente se comprometió a detener la construcción de la termoeléctrica, pero ya llegado al poder, demostró que mentía y con sus palabras de desprecio a los opositores, condenó a nuestro hermano Samir Flores.

Para que los que nos escuchan de cerca y desde lejos: ¿cómo podemos apoyarlos y manifestar nuestra solidaridad con su lucha?

Nosotros como CIPOG-EZ, hemos impulsado varios proyectos para fortalecer a nuestras comunidades. Sin embargo, tras la violencia que vivimos por parte del Estado y los grupos narco-paramilitares, nos hemos detenido. Uno de los proyectos más representativos en el de las “Casas de Saberes”.

Lo que buscamos con este proyecto es contar con un espacio comunitario al cual puedan acceder niños, niñas, hombres y mujeres, abuelos y abuelas de todas las comunidades, para su formación y capacitación en cinco áreas principalmente:

AGROECOLOGÍA ARTES Y OFICIOS PRODUCCIÓN Y MERCADO INTERNO SALUD COMUNITARIA COMUNICACIÓN COMUNITARIA

En este sentido “Las Casas de Saberes” se sueñan como espacios comunitarios donde no haya discriminación, donde la falta de estudios básicos no impida el aprendizaje ni la formación en áreas que para las comunidades son indispensables para su desarrollo. Donde los pueblos originarios puedan acceder a otro tipo de educación, al mismo tiempo que llevan a cabo actividades productivas que les permitan construir una vida digna. Es así que estamos pidiendo a quienes nos escuchan, puedan acercarse al CIPOG-EZ y echar mano para echar a andar este proyecto, ya sean compañeros, compañeras, que puedan compartir sus saberes, así como los recursos materiales, y sus manos. Ese proyecto con el que soñamos es uno de los más necesarios, pero igual, la difusión de nuestra lucha, las denuncias y visibilización de la inoperancia de los malos gobiernos, también nos ayuda a no sentirnos solos, solas.

¿Cuál es la mejor manera de que la gente se mantenga al día con su organización y con su lucha?

Nosotros como parte del CNI, informamos de nuestras actividades, así como nuestras denuncias a nuestros hermanos y hermanas que se aglutinan en el CNI. Entonces pueden dar seguimiento a la página del Congreso Nacional Indígena y ahí enterarse de nuestra lucha y no sólo de la nuestra, pues la misma violencia que vivimos nosotros y nosotras, recorre a todos los pueblos y comunidades del CNI.

¿Que piensan sobre la visita de Obrador a Chilapa?

Para nosotros y nosotras, Andrés Manuel es la continuidad de los gobiernos anteriores, pues mantiene la lógica de desprecio y despojo hacia los pueblos y comunidades; al mismo tiempo, intenta silenciarnos, callar nuestros dolores con programas sociales, tal cual lo hizo el PRI o el PAN. No hay diferencia, sólo le cambian el nombre a los programas sociales pero la idea es la misma, simular que hacen su trabajo y mantener así su poder, al mismo tiempo que justificar los megaproyectos como el Tren Maya, el Proyecto Integral Morelos o el Corredor Interoceánico.

Entonces nosotros le dijimos claro: no nos trate de engañar, que nuestros dolores y demandas no están para sus juegos, sabemos que los programas sociales que una y otra vez va presentando en nuestras comunidades siguen siendo limosnas que nos quiere dar el gobierno, creyendo que nos logran comprar y silenciar con sus programas como “Sembrando vida”, “60 y más”, “Jóvenes construyendo el futuro”, “Crédito ganadero a la palabra” y otros tantos más.

Nosotros como pueblos originarios pertenecientes al CIPOG-EZ no luchamos por cargos públicos ni mucho menos por despensas o programas de “Bienestar”, nosotros luchamos por la vida, porque grupos narco-paramilitares operan con la complicidad de los tres niveles de gobierno. Y eso es lo que no les gusta a los poderosos, ellos esperan que les demos beso en la mano, que estemos agradecidos por las migajas que vienen a tirar a Guerrero y a todo México, pero no, nosotros y nosotras sabemos bien lo que quieren. Lo grave de todo esto, es que vienen y promocionan sus programas sociales sabiendo el contexto de nuestras comunidades, porque se lo hemos dicho, cómo operan y quiénes dirigen a los grupos narco-paramilitares que nos han cercado, pero hace como que no pasa nada; nosotras y nosotros no entendemos como los gobiernos de cualquier partido político, incluyendo al actual, pretenden resolver los problemas del país a través de la repartición de migajas cuando llevamos años diciéndolo, exigiéndolo, gritándolo. ¿Cuándo realmente nos va a escuchar? Y no sólo eso ¿cuándo habrá verdad y justicia para nuestras hermanas y hermanos asesinados, torturados, desaparecidos, desplazados?

Y decimos ¿le parece que el país va bien cuando en Guerrero como en otros estados del país hay miles de desplazados por la proliferación del crimen organizado? ¿De qué nos sirve un programa social si a la vuelta están los criminales acechando para extorsionarnos o asesinarnos?

¿Pueden contarnos sobre la detención del compañero Samuel Virgenio el 13 de julio de este año en curso?

Es importante mencionar este caso y que sirva de ejemplo para quienes nos escuchan de lo que vivimos desde hace años. La forma en la que el mal gobierno estatal y municipal, se han aliado con los grupos delincuenciales para desmovilizarnos y aterrorizar a nuestras comunidades. Se imaginan ¿salir de su colonia o del lugar donde vivan con el miedo de ser asesinado o encarcelado? pues eso vivimos todos los días. Muchas y muchos de nuestros compañeros de la organización, tienen ordenes de aprehensión por falsas acusaciones y denuncias hechas por los mismos grupos delincuenciales o bien por la policía. Entonces, salir de nuestras comunidades es un riesgo, pues si no nos matan, o desaparecen los delincuentes, nos detienen los policías y nos entregan a los delincuentes o bien, nos encarcelan y extorsionan. Por esto es que nos organizamos, ya como organización, nos movilizamos rápidamente ese 13 de julio para presionar al mal gobierno del estado y que liberara a nuestro compañero Samuel Virgenio Germán, perteneciente a la comunidad de Rincón de Chautla y al CIPOG-EZ. Para darles un ejemplo más, desde 2015 hay ordenes de aprehensión contra 67 compañeros y compañeras que fueron agredidos por el grupo delincuencial de “Los Rojos”; entonces, luego de haber sido agredidos por los delincuentes, el gobierno de Guerrero gira ordenes de aprensión contra las víctimas. Éstas órdenes siguen vigentes y aún nos han llegado a detener; hoy en día, unas hermanas y hermanos abogados nos están apoyando para que se puedan eliminar estas ordenes de aprehensión.

Las movilizaciones y denuncias que se llevaron a cabo durante el último proceso electoral: “Niños y niñas armados de Verdad” y bloqueos intermitentes.

Previo al proceso electoral, realizamos varias acciones, queremos dejar en claro que no es que nos movamos con las elecciones, que estemos aprovechando la coyuntura para salir a la luz; nosotras y nosotros nos movilizamos por la gravedad de la situación en nuestras comunidades. Es así que una de las acciones que realizamos ante la falta de respuesta del estado mexicano a la violencia, fue “Niños y niñas armados de Verdad en Guerrero” el 30 de abril de 2021.

El CIPOG-EZ, no promueve que los niños y niñas usen armas para defender a las comunidades pues es claro para ellos que atenta contra los derechos de los niños y niñas. El nombre que pusimos a la actividad, hacía referencia a la VERDAD como un arma que las niños y niñas estarían nombrando a raíz de la violencia que viven por el grupo narco-paramilitar Los Ardillos; la misma Verdad que los gobiernos municipales, estatales y federales no nos han resuelto a pesar de las denuncias hechas en muchas ocasiones.

La realización de esta actividad provocó que las comunidades fuéramos el blanco de diferentes organizaciones civiles, clericales, gobierno estatal y federal, por la posible “violación de los derechos de los niños”. Por ejemplo, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo: “Con los niños, no.” “El que ha hierro mata a hierro muere”. Ahí, espero que se den cuenta compañeros y compañeras que nos escuchan que, nuevamente el gobierno cuestiona la actividad, pero no nombra las causas que orillan a las comunidades a realizar este tipo de acciones.

Entonces el 30 de abril de 2021, realizamos una multitudinaria marcha, al frente iba un contingente de cientos de niños y niñas que gritaban “JUSTICIA”. La mayoría de estas niñas y niños son víctimas de los ataques y agresiones, han a sus padres, tíos o demás familiares por los ataques constantes que se viven por parte del grupo narco-paramilitar

Otra de las acciones en este contexto fueron los bloqueos carreteros intermitentes para demandar la intervención del estado para terminar con la violencia. A partir de la fecha 28 de mayo, previo al proceso electora, se tuvo un acercamiento por parte de las autoridades estatales; el gobernador Héctor Astudillo Flores se comprometió a presentarse y llevar a cabo mesas de trabajo conjuntamente con un representante de cada una de las comunidades que conforma el CIPOG-EZ en fecha 9 de junio de 2021, dichas mesas se llevarían a cabo en la Casa de Guerrero en Chilpancingo.

Lo anterior fue propuesto por el gobierno estatal por el temor de que se obstaculizara la colocación de casillas electorales el día 6 de junio, en las comunidades de la Montaña Baja de

Guerrero. Sin embargo, llegada la fecha de la reunión presencial con el Gobernador de Guerrero, no nos recibieron. O sea que puras mentiras con los malos gobiernos