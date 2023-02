–

(Nota introductoria: En el actual cap铆tulo, dedicado a Argelia, de los ejemplos de resistencias civiles vamos a conocer la descripci贸n de la importancia que ha tenido la reescritura de la historia, fomentando un 煤nico pensamiento violento, guerrerista y militar y ocultando durante d茅cadas las contribuciones de las luchas noviolentas hasta tal punto que incluso, como se dice en el texto la inexistencia de las acciones noviolentas 鈥淵 han sido aceptados como tales incluso por aquellos que participaron activamente en ellos y los dirigieron鈥. La autora, Malika Rahal, nos habla no s贸lo de la cl谩sica guerra militar contra el colonialismo sino que privilegia el enfoque de la guerra cultural.)

Esta traducci贸n proviene del cap铆tulo titulado 鈥淎rgelia: resistencia noviolenta contra el colonialismo franc茅s, 1830-1950鈥 escrito por Mateo Meyer en el libro 鈥淩ecuperaci贸n de la historia noviolenta. La resistencia civil en las luchas de liberaci贸n鈥, editado por Maciej J. Bartkowski en Lynne Rienner Publishers.

Malika Rahal

Malika Rahal , nacida en 1974 en Toulouse , es una historiadora francesa y argelina. Especializada en la historia de Argelia y, m谩s en general, del Magreb contempor谩neo. Despu茅s de haber sido profesora universitaria en Seine-Saint-Denis , fue profesora en la Universidad de Nottingham. Es investigadora del Instituto de Historia del Tiempo Presente (IHTP), una unidad del CNRS .

Argelia

Argelia est谩 en la ribera mediterr谩nea, en el norte del continente africano. Cuenta con una extensi贸n de 2鈥38 millones de kil贸metros cuadrados. Tiene una poblaci贸n de 44鈥9 millones de personas y es uno de los pa铆ses africanos m谩s desarrollados. Su 脥ndice de Desarrollo Humano es de 0鈥745, considerado alto y ocupa en dicha clasificaci贸n el puesto 91 de 191 pa铆ses.

En los 煤ltimos a帽os, dos libros importantes se han centrado en la violencia de la conquista y colonizaci贸n francesa de Argelia que comenz贸 en 1830. Coloniser, Exterminer de Olivier Le Cour Grandmaison enfatiza el papel que las colonias como Argelia jugaron en el desarrollo de formas militares de violencia, luego importado a Europa, mientras que Benjamin C. Brower presenta una fina descripci贸n de los medios violentos utilizados por el ej茅rcito franc茅s para controlar el desierto argelino despu茅s de la conquista. Al hacerlo, ambos autores van m谩s all谩 de los episodios bien conocidos de la resistencia armada argelina, en particular la resistencia armada de Amir Abd-al-Qadir en las d茅cadas de 1830 y 1840, y la guerra de independencia en 1954-1962, para volver a enfatizar la duraci贸n y intensidad de la violencia en la resistencia contra la ocupaci贸n colonial francesa de Argelia. Sin embargo, tal discurso deja poco o ning煤n espacio narrativo para descubrir la existencia y discutir el papel de otras formas de lucha noviolentas desarrolladas por los argelinos contra la ocupaci贸n colonial francesa.

En Argelia despu茅s de la independencia, figuras como Amir Abd-al-Qadir, Bach-agha El-Moqrani (l铆der del levantamiento de 1871) y Shaikh Bouamama (l铆der de la insurrecci贸n de 1881-1908) fueron celebradas en lieux de m茅moire: calles y plazas recibieron su nombre y se erigieron estatuas. Los rostros m谩s omnipresentes de la lucha nacionalista en Argelia han sido, sin duda, los shuhada (m谩rtires) que dieron su vida en la guerra por la independencia. Su constante conmemoraci贸n ocupa gran parte del espacio p煤blico y se les recuerda regularmente en discursos y ceremonias oficiales. El 20 de agosto fue elegido como el D铆a de los M谩rtires, marcando el violento levantamiento en la regi贸n de Constantine en 1955. Fue una de las funciones principales del antiguo ministerio muyahidin (veteranos) publicar y transmitir narraciones de individuos combatientes en folletos, art铆culos period铆sticos y pel铆culas populares glorificaban la lucha armada y sacralizaban el sacrificio de los m谩rtires. Se utilizaron azulejos de cer谩mica que representan figuras de m谩rtires para decorar la ciudad de Argel; de hecho, Argelia es conocida como blad milyun shahid (el pa铆s del mill贸n de m谩rtires). En 1988, se construy贸 un monumento nacional en conmemoraci贸n de su sacrificio: el Maqam Shahid, visible desde todos los lados de la bah铆a, tiene tres estatuas a sus pies. Dos representan a un soldado del Ej茅rcito de Liberaci贸n Nacional (ALN) portando armas y el otro a un campesino armado, todos ellos s铆mbolos de una naci贸n unida en armas. Por 煤ltimo, en sus pre谩mbulos, las Constituciones argelinas de 1963, 1976 y 1987 enfatizaron el papel de liderazgo del Frente de Liberaci贸n Nacional (FLN) y el ALN en la conquista de la independencia, presentan la resistencia violenta como la 煤ltima herramienta de liberaci贸n y glorificaron la memoria de shuhada y la dignidad de los muyahidin.

Cuando el FLN lleg贸 al poder despu茅s de la guerra de independencia, su reinterpretaci贸n de los hechos pasados produjo una historia oficial de la lucha por la liberaci贸n que era un铆voca y lineal. Era una narrativa lineal porque afirmaba que el nacionalismo hab铆a sido transmitido a trav茅s de un hilo ideol贸gico 煤nico, una genealog铆a pol铆tica que vinculaba al FLN con la 脡toile Nord-Africane creada en 1926 entre los trabajadores argelinos en Par铆s, el Parti du Peuple Alg茅rien (PPA) establecido en 1937 y el Mouvement pour le Triomphe des Libert茅s D茅mocratiques (MTLD) establecido en 1946. El FLN fue un avatar 煤ltimo y por excelencia de todos estos partidos pol铆ticos. En consecuencia, todas las dem谩s organizaciones pol铆ticas fueron consideradas ileg铆timas y negadas sus contribuciones a una lucha nacional. Tambi茅n era una narrativa un铆voca porque defin铆a la argelina como 谩rabe en lengua y musulmana en religi贸n, excluyendo as铆 simb贸licamente, y hasta cierto punto pr谩cticamente, otras lenguas (franc茅s o bereber) y religiones (cristiana o jud铆a). Adem谩s, el colectivo subsum铆a al individuo para adaptarse a la ideolog铆a populista del FLN: como hab铆a habido un solo 鈥渉茅roe, el pueblo鈥, la glorificaci贸n individual solo se aceptaba para los m谩rtires. Como resultado, hasta a帽os recientes, los relatos personales en forma de autobiograf铆as, biograf铆as y memorias eran un g茅nero ausente de la historia moderna de Argelia.

Las limitaciones establecidas por la historia oficial no solo influyeron en las conmemoraciones p煤blicas y las narraciones vern谩culas, sino que tambi茅n afectaron la escritura de la historia acad茅mica en Argelia y en Francia, donde se estaba escribiendo gran parte de la historia de Argelia. La biograf铆a de Benjamin Stora de 1986 de Messali Hadj, l铆der del Movimiento Nacional Argelino (MNA), organizaci贸n rival del FLN, fue sin duda un esfuerzo subversivo tanto en forma como en tema, poniendo en primer plano a una figura rechazada de la historia oficial. Mostr贸 c贸mo, en todo momento, Messali se enfrent贸 a decisiones sobre opciones t谩cticas que eran m谩s complejas y matizadas que una divisi贸n simplista entre acci贸n legal y lucha armada. Tras el aflojamiento de la censura en la d茅cada de 1990, se publicaron algunas narraciones autobiogr谩ficas. Estas fuentes son fundamentales para describir y dar cuenta de ciertas formas de resistencia colectiva, en particular, tipos m谩s informales de desaf铆o. Por ejemplo, revelan v铆nculos entre el funcionamiento de asociaciones culturales, sindicatos y partidos pol铆ticos. Las historias de la infancia enfatizan la importancia del movimiento de exploradores como medio de resistencia. Las autobiograf铆as revelan c贸mo las personas enfrentaron la colonizaci贸n en un nivel m谩s 铆ntimo, individual y familiar en lugar del nivel m谩s organizado de los partidos pol铆ticos.

Cl谩sicamente en los estados poscoloniales, los movimientos armados victoriosos crearon narrativas nacionales que a menudo los ayudaron a mantenerse en el poder y moldear la naci贸n. En Argelia, despu茅s de 1962, la historia oficial present贸 los m茅todos violentos revolucionarios y la guerra de guerrillas como el 煤nico medio posible por el cual se podr铆a haber logrado la independencia. Esta narrativa se institucionaliz贸 en la academia argelina durante la d茅cada de 1970, mientras que el monopolio estatal sobre la publicaci贸n de libros, incluidos los libros de texto de historia, no dejaba salida a narrativas en competencia.

Como resultado, el uso de formas noviolentas de resistencia, tales como la formaci贸n y el trabajo de asociaciones culturales o la organizaci贸n pol铆tica noviolenta (en particular, durante la 鈥渄茅cada de los partidos pol铆ticos鈥 despu茅s de la Segunda Guerra Mundial), apareci贸 como nada m谩s que 鈥渄ilatoria y una discusi贸n sin sentido鈥, en palabras del historiador y ex activista Mohammed Harbi. Y han sido aceptados como tales incluso por aquellos que participaron activamente en ellos y los dirigieron. Tales actitudes dieron como resultado una p茅rdida de la memoria colectiva de las formas de acci贸n noviolentas mientras que, en realidad, las asociaciones y sindicatos culturales, as铆 como las redes suf铆es y familiares, en gran parte de manera t谩cita y noviolenta, hab铆an resistido y luego desafiado abiertamente la colonizaci贸n.

La ocupaci贸n colonial francesa de Argelia

El proyecto colonial franc茅s en Argelia supuso una compleja estrategia de sometimiento y su severidad e intensidad condicionaron la resistencia de los ind铆genas. A la conquista territorial de 1830 le sigui贸 la ocupaci贸n militar que se prolong贸 hasta 1871. Como consecuencia de la imposici贸n de un nuevo r茅gimen colonial tras la derrota de Abd-al-Qadir, el poder de la clase aristocr谩tica guerrera, los jawad, se fue reduciendo paulatinamente, y el sistema tribal que hab铆a organizado la sociedad en Argelia se desintegr贸. Tan significativa como la derrota de las insurrecciones militares de Mohamed El-Moqrani (1871鈥1872) y Shaikh Bouamama (1881鈥1908) fue la desculturizaci贸n de esta sociedad beduina. Las consecuencias culturales fueron dr谩sticas. En los primeros veinte a帽os de la ocupaci贸n, el n煤mero de escuelas ind铆genas se redujo a la mitad. En 1914, s贸lo uno de cada veinte ni帽os ind铆genas ten铆a acceso a la educaci贸n francesa. A fines del per铆odo colonial, las universidades francesas graduaban anualmente solo unas pocas docenas de estudiantes de la poblaci贸n colonizada, la mayor铆a de los cuales eran analfabetos en 谩rabe. La lengua 谩rabe cl谩sica era de hecho una de las primeras v铆ctimas de la colonizaci贸n: bajo el dominio colonial, no hubo equivalente a las universidades de Qarawiyyin en Fez (Marruecos) o Zaytuna en T煤nez. El establecimiento de escuelas con el 谩rabe como lengua de instrucci贸n estuvo sujeto a varios tipos de trabas burocr谩ticas y permisos que, de facto, lo hicieron imposible.

Argelia tambi茅n fue una colonia de colonos a la que emigraron muchos franceses y otros europeos. En 1860, 200.000 europeos viv铆an en Argelia y pose铆an 340.000 hect谩reas de tierra (que aumentaron a m谩s de 1,2 millones de hect谩reas en 1881). Las formas de despojo iban desde la compra directa de tierras (de dudosa legalidad) hasta la expropiaci贸n y confiscaci贸n de tierras como forma de castigo colectivo. El desarraigo de grandes porciones de la poblaci贸n tuvo consecuencias a largo plazo para las familias de pastores y agricultores que se vieron empujadas a la pobreza y obligadas a migrar. En un pa铆s donde m谩s del 90 % de la poblaci贸n hab铆a sido rural, la perturbaci贸n fue considerable. Esta traum谩tica y contundente transformaci贸n marc贸 la memoria de la conquista para las d茅cadas venideras.

Por 煤ltimo, despu茅s de 1848, Argelia ya no era legalmente una colonia sino una extensi贸n de la Rep煤blica Francesa, pero una regi贸n de Francia donde la poblaci贸n local al principio fue excluida de la ciudadan铆a francesa y nunca obtuvo plenos derechos de ciudadan铆a. Hasta 1945, la poblaci贸n ind铆gena no eleg铆a representantes y el code de l鈥檌ndig茅nat (ley ind铆gena) establecido en 1874 cre贸 una serie de delitos aplicables 煤nicamente a los argelinos, limitando sus libertades constitucionales.

Sin embargo, incluso en el apogeo de la dominaci贸n colonial francesa, la sociedad colonizada nunca dej贸 de resistir. Entre los estallidos epis贸dicos de resistencia armada del siglo XIX y la revoluci贸n armada que comenz贸 en 1954, se desarrollaron formas noviolentas de conquista y colonizaci贸n duraderas y resistentes. Durante la larga era de la colonizaci贸n, evolucionaron de una reacci贸n org谩nica para proteger el tejido colectivo de la sociedad ind铆gena argelina a la reivindicaci贸n de la plena ciudadan铆a y soberan铆a del pueblo.

La emigraci贸n masiva como forma de resistencia colectiva

Una de las formas de resistencia noviolenta que m谩s inquiet贸 a las autoridades francesas en los primeros a帽os de la conquista fue la emigraci贸n de los argelinos. Las primeras emigraciones se vieron obligadas por la invasi贸n y posterior pacificaci贸n, as铆 como por la represi贸n que sigui贸 a cada levantamiento. Sin embargo, ya en 1830, la emigraci贸n tambi茅n parece haber sido una forma de resistencia a la imposici贸n de la autoridad no musulmana, seg煤n la pr谩ctica musulmana de hijra. Seg煤n el dem贸grafo Kamel Kateb, los argelinos abandonaron el pa铆s principalmente hacia Marruecos, T煤nez, Siria, Palestina o Egipto y, en menor medida, hacia otros pa铆ses musulmanes.

Los franceses encontraron problem谩ticas estas oleadas de emigraciones y finalmente tomaron medidas contra ellas. Aunque la emigraci贸n benefici贸 a los colonos europeos al liberar tierras, tambi茅n plante贸 problemas: el 茅xodo masivo ten铆a un claro significado pol铆tico que avergonzaba a las autoridades. Otros costes para los franceses fueron que la partida de las tribus contribuy贸 a la ruptura del orden p煤blico en Argelia y al aumento del bandolerismo, mientras que la econom铆a francesa emergente en Argelia se vio obstaculizada por la p茅rdida de mano de obra. Generalmente, estas migraciones fueron acciones visibles realizadas por grandes grupos de familias de una misma ciudad o regi贸n, convencidas de la necesidad de partir como reacci贸n a las nuevas condiciones coloniales. Estas personas huyeron de un gobierno no musulm谩n, la confiscaci贸n de sus tierras y el reclutamiento militar posterior. Esperaban que la emigraci贸n preservar铆a su cultura e identidades sociales amenazadas por la conquista francesa. Mientras que las primeras olas de emigraci贸n son imposibles de medir, las posteriores muestran la amplitud del fen贸meno. La 煤ltima emigraci贸n masiva fue la partida hacia Siria de 508 familias de la ciudad de Tlemcen en 1910-1911 en reacci贸n a la amenaza de conscripci贸n al ej茅rcito franc茅s.

La escala del movimiento de emigraci贸n revela la profundidad de la ruptura social en y despu茅s de 1830. El a帽o 鈥1830 fue el fin del mundo鈥, se帽ala James McDougall, refiri茅ndose a las consecuencias internas de la conquista. Al ver la emigraci贸n masiva como un desaf铆o al poder colonial, las autoridades francesas realizaron encuestas para analizar los flujos de emigraci贸n e intentaron bloquearlos negando los permisos necesarios. Eso, sin embargo, no impidi贸 que muchas familias abandonaran el pa铆s ilegalmente. Las autoridades tambi茅n amenazaron a las tribus con la confiscaci贸n de sus tierras, excluyendo as铆 la posibilidad de su regreso o de beneficiarse de la riqueza que pose铆an. El tema tambi茅n era diplom谩ticamente sensible ya que generaba tensiones con los pa铆ses de destino. En algunos casos, las familias de inmigrantes se negaron a registrarse en el consulado franc茅s y r谩pidamente se mezclaron con la poblaci贸n local. En otros casos, sin embargo, las autoridades locales buscaron la ayuda de Francia para gestionar el gran n煤mero de inmigrantes reci茅n llegados. Adem谩s, como se帽ala Kamel Kateb, esta acci贸n noviolenta amenaz贸 la seguridad impuesta por Francia en Argelia, ya que las poblaciones argelinas hostiles comenzaron a concentrarse en las fronteras de Marruecos y T煤nez en un momento en que estos pa铆ses a煤n no eran protectorados franceses.

Rechazo y boicots

En las primeras d茅cadas de la colonizaci贸n, especialmente bajo el gobierno de Napole贸n III y con la 鈥渕isi贸n civilizadora鈥 ganando popularidad entre muchos oficiales de los Bureaux arabes (oficinas coloniales encargadas de recolectar y analizar informaci贸n sobre la poblaci贸n colonizada y de dise帽ar una pol铆tica hacia la poblaci贸n ind铆gena), la misi贸n de 鈥渋luminar鈥 y reeducar a la poblaci贸n ind铆gena se volvi贸 central en varios proyectos. Daniel Rivet describe los esfuerzos por asentar poblaciones n贸madas, es decir, por crear nuevas aldeas dise帽adas por arquitectos franceses siguiendo un modelo occidental. A pesar de equiparlos con hammams (casas de ba帽os) y mezquitas, el fracaso de estos asentamientos fue estrepitoso; por ejemplo, las mujeres rechazaron estos nuevos lugares y se negaba a permanecer en ellos. Las autoridades tambi茅n se enfrentaron a la negativa local a adoptar los servicios m茅dicos proporcionados por el ej茅rcito. Si bien se instalaron enfermer铆as entre ciertas tribus, parece que la gente no suscribi贸 las formas de medicina preventiva que se ofrec铆an, limitando as铆 sus visitas a tiempos de crisis y necesidad de medicina curativa.

La educaci贸n occidental tambi茅n encontr贸 una falta de cooperaci贸n silenciosa. As铆, las escuelas franco-谩rabes creadas entre las tribus no tuvieron 茅xito. Un jefe de la Oficina 脕rabe explic贸 que 鈥渓os pueblos ind铆genas consideran que enviar a sus hijos a la escuela es el deber m谩s oneroso que les imponemos鈥. El colegio imperial de Argel se estanc贸 mientras que dos escuelas, abiertas para mujeres ind铆genas en Argel y B么ne, fracasaron por completo por falta de alumnas. En t茅rminos m谩s generales, Yvonne Turin identifica lo que ella llama un per铆odo de rechazo escolar (boicot a las escuelas francesas) por parte de familias argelinas notables, su objetivo previsto, que dur贸 al menos hasta la d茅cada de 1880. Estas familias consideraban inaceptable confiar la educaci贸n de sus hijos a personas no musulmanas y de habla no 谩rabe. En otras palabras, los intentos colonialistas de apoderarse y transformar las mentes y los cuerpos de la poblaci贸n colonizada se enfrentaron a una forma persistente de resistencia muda que los franceses encontr贸 extremadamente dif铆cil de superar. Para los que se quedaron en el pa铆s, esta negativa parec铆a ser la forma de oponer, resistir y perseverar en el frente a la dominaci贸n extranjera tra铆da por la fuerza militar y el imperialismo econ贸mico.

El pintor y escritor franc茅s Eug猫ne Fromentin coment贸: 鈥淚ncapaces de exterminarnos, ellos [la poblaci贸n local] sufren nuestra presencia; incapaces para huir, nos evitan. Su principio, su lema, su m茅todo es permanecer callados, desaparecer lo m谩s posible y ser olvidados. Ellos demandan poco: exigen integridad y paz en su 煤ltimo refugio鈥.

Retiro

Para aquellos que permanecieron bajo el dominio colonial, otro medio de resistencia fue definir y proteger un espacio privado contra las perturbaciones e interferencias del sistema colonial que los rodeaba. En consecuencia, los 谩mbitos de resistencia se convirtieron en la familia, el hogar y la vida espiritual y religiosa. Estas esferas 铆ntimas fueron lugares de refugio y permanencia de pr谩cticas culturales e identitarias anteriores a la conquista. El antrop贸logo Jacques Berque considera que la religi贸n se convirti贸 en un 鈥渂asti贸n de retirada鈥 para la poblaci贸n colonizada de Argelia a fin de preservar su identidad. Para aquellos que se negaron a huir a una tierra extranjera, les proporcion贸 los medios para una hijra interna: un encuentro personal y profundamente emocional y psicol贸gico, la migraci贸n y el retiro al 鈥渄ominio interior鈥 como una forma de resistencia.

En este proceso, pr谩cticas aparentemente apol铆ticas y personales sufrieron transformaciones que las politizaron. En particular, las pr谩cticas de las mujeres 鈥攕u comportamiento, vestimenta y rol en la familia鈥 adquirieron una importancia pol铆tica al convertirse en s铆mbolos de resistencia cultural a la dominaci贸n europea y un reflejo de una creciente identidad nacional. Los padres, esposos y hermanos ahora ve铆an a las mujeres argelinas como depositarias de la identidad cultural, que necesitaba una protecci贸n especial ya que preservaba los valores familiares y sociales frente a la desintegraci贸n gradual de la cultura local y la invasi贸n 鈥渁francesamiento鈥. Porque los hombres europeos estaban particularmente interesados en las mujeres 鈥渙rientales鈥 鈥攕obre todo para pintarlas, luego para fotografiarlas鈥, las mujeres argelinas estaban cada vez m谩s bajo la protecci贸n especial de hombres y m谩s confinadas en sus hogares, reforzando la resistencia t谩cita contra la expansi贸n cultural extranjera pero al mismo tiempo aumentando la brecha de g茅nero y exacerbando la masculinidad. Del mismo modo, el velo (entonces bajo la forma de ha茂k, un largo velo que cubr铆a todo el cuerpo) adquiri贸 una nueva importancia como medio para proteger a las mujeres 鈥攜 con ellas el n煤cleo de la identidad colectiva鈥 de la mirada de los europeos. Todo el cuerpo se convirti贸 en un medio para resistir la interrupci贸n y la intrusi贸n extranjera.

Resistencia de las Hermandades Suf铆es

En este contexto, las hermandades suf铆es pasaron a desempe帽ar un papel importante en la resistencia a la presencia francesa en Argelia. En varios casos, lideraron o apoyaron insurrecciones armadas contra los franceses y brindaron refugio a los l铆deres de las insurrecciones armadas despu茅s de su derrota. Sin embargo, seg煤n Julia Clancy-Smith, tambi茅n hubo episodios durante los cuales la tensi贸n colonial que involucraba a las hermandades suf铆es alcanz贸 su punto m谩ximo sin transformarse en resistencia violenta.

A principios del siglo XIX, la poblaci贸n colonizada se moviliz贸 para proteger un centro suf铆, el Rahmaniyya zawiya, en el oasis al-Hamil cerca de Bu Sa鈥檃da, al sur de Argel, contra los intentos franceses de controlarlo. Los franceses hab铆an arrasado varios centros suf铆es anteriores, pero este complejo, construido en 1863, se convirti贸 en el m谩s popular de Argelia, con una prestigiosa escuela y una biblioteca rodeadas de granjas. Dirigida por Shaikh Sidi Muhammad de la orden Rahmaniyya Sufi, atrajo a aquellos que quer铆an beneficiarse de su santa baraka (bendici贸n), ya sea siguiendo el rico plan de estudios proporcionado por la escuela o incluso eligiendo ser enterrados en los terrenos de zawiya (escuela religiosa). La gente expres贸 as铆 su deseo de descansar en una tierra aislada de la injerencia extranjera. Las autoridades francesas desconfiaban de esta poderosa influencia fuera de su control. Tambi茅n codiciaron la riqueza de la zawiya: su dinero en efectivo y las propiedades de la tierra y los reba帽os. Sidi Muhammad hab铆a evitado enfrentarse directamente a los franceses, pero se resisti贸 a cumplir con el r茅gimen colonial al insistir en su deber religioso de brindar refugio a sus compa帽eros musulmanes, incluidos los rebeldes militares derrotados y otros fugitivos de los franceses. Entre Sidi Muhammad y los franceses, hab铆a 鈥渦n pacto t谩cito, pero mutuamente vinculante, cuyos t茅rminos impl铆citos otorgaban orden pol铆tico a cambio de autonom铆a religiosa鈥.

Sin embargo, en 1897 los franceses vieron su oportunidad de tomar el control de la zawiya cuando Sidi Muhammad muri贸 sin que su sucesi贸n estuviera clara. En el conflicto por la sucesi贸n, los franceses apoyaron las pretensiones del sobrino de Sidi Muhammad frente a las de su hija, Lalla Zaynab. Como mujer, argumentaron, ser铆a d茅bil, incapaz de administrar la zawiya de manera efectiva y se convertir铆a en una herramienta flexible en manos de los elementos antifranceses. Lalla Zaynab, sin embargo, a pesar de su aparente fragilidad, resisti贸 con 茅xito a los franceses hasta su muerte (en 1904). Primero, protegi贸 la zawiya contra su rival neg谩ndole el acceso. M谩s tarde exigi贸 la protecci贸n francesa, utilizando las inconsistencias en las pol铆ticas francesas y calculando que no se atrever铆an a desalojarla por la fuerza, como efectivamente fue el caso. Los franceses encontraron en ella un personaje vergonzoso para tratar: sus elecciones del celibato y la virginidad aumentaron su influencia espiritual y su poder social. Como se帽ala Clancy-Smith, la historia revela 鈥渓a ausencia de un mecanismo colonial para contener rebeliones noviolentas a peque帽a escala, particularmente dirigidas por mujeres musulmanas鈥, y enfatiza que esto tambi茅n fue cierto en T煤nez, particularmente donde las zawiyas estaban encabezadas por mujeres.



Resistencia contra las pol铆ticas estatales excluyentes



El Movimiento Jeunes Alg茅riens (J贸venes Argelinos)

El cambio de movimientos religiosos u oposici贸n limitada a la esfera privada a una participaci贸n m谩s abierta y p煤blica en diversas asociaciones culturales y organizaciones pol铆ticas coincidi贸 con el surgimiento del movimiento Jeunes Alg茅riens a principios del siglo XX. Sus l铆deres y miembros eran una peque帽a 茅lite de franc贸fonos, con un n煤cleo de quiz谩s 1.000 miembros. Eran producto de la escolarizaci贸n francesa que exig铆a que los principios republicanos ense帽ados en la escuela, encarnados en plenos derechos de ciudadan铆a francesa, se aplicaran a la poblaci贸n colonizada de Argelia. Sin embargo, sus reclamos de ciudadan铆a siempre se encontraron con pol铆ticas que establec铆an limitaciones a la ciudadan铆a plena. Una condici贸n para adquirir plenos derechos de ciudadan铆a era inaceptable para muchos: el requisito de renunciar al estatus legal musulm谩n y, por lo tanto, quedar sujeto al c贸digo civil franc茅s para asuntos personales como el matrimonio o la herencia.

Esta condici贸n que muchos argelinos consideraron equivalente a la apostas铆a y un golpe m谩s a lo que quedaba de su identidad colectiva.

En su lucha por los derechos ciudadanos, los Jeunes Alg茅riens desarrollaron nuevas instituciones y pr谩cticas: establecimiento e impresi贸n de revistas y peri贸dicos, apertura de clubes culturales y fraternales, organizaci贸n de m铆tines pol铆ticos y realizaci贸n de campa帽as electorales locales que movilizaron a la 茅lite. M谩s ampliamente, las asociaciones (particularmente las asociaciones culturales) se convirtieron en la principal herramienta para involucrar a la poblaci贸n en la formaci贸n y consolidaci贸n de sus pr谩cticas colectivas separadas de las francesas. Las asociaciones literarias, musicales, geogr谩ficas y deportivas se multiplicaron en la d茅cada de 1920. Jeunes Alg茅riens consider贸 que tales actividades estaban directamente vinculadas a la visi贸n de un ciudadano consciente, educado e involucrado p煤blicamente en la conducci贸n de iniciativas c铆vicas y pol铆ticas. La visi贸n del ciudadano estuvo muy influida por la pol铆tica republicana francesa. Los peri贸dicos de los Jeunes Alg茅riens publicaron ideas para reformas pol铆ticas que tambi茅n fueron promovidas en manifiestos, peticiones y delegaciones enviadas a Francia. Exigieron un parlamento representativo, un sistema tributario m谩s justo y un acceso igualitario y competitivo a los cargos en la administraci贸n. Sin embargo, la administraci贸n francesa en Argelia y los peri贸dicos argelinos franceses los vituperaron constantemente por sus 鈥渁ctitudes antifrancesas鈥. Aunque no lograron obtener plenos derechos de ciudadan铆a, las actividades asociativas del movimiento sentaron bases importantes para el surgimiento de otras organizaciones pol铆ticas, incluida la F茅d茅ration des 茅lus indig猫nes (Federaci贸n de Representantes Ind铆genas Electos) que a su vez ayud贸 a politizar a algunas partes de la poblaci贸n argelina y actu贸 como una de las ra铆ces del nacionalismo argelino.



El reformismo isl谩mico y la cultura del nacionalismo

En la d茅cada de 1930, surgi贸 otro movimiento que compart铆a las preocupaciones de Jeunes Alg茅riens por el desarrollo cultural: el Movimiento Ulama encabezado por Shaikh Abdelhamid Ben Badis. En dos d茅cadas, este movimiento se convirti贸 en una red nacional de escuelas y asociaciones que promov铆an una versi贸n reformada del Islam y el conocimiento del idioma 谩rabe. Al hacerlo, tom贸 y continu贸 la tradici贸n de los movimientos nacidos en Egipto de Nahda (renacimiento 谩rabe) e Islah (reforma isl谩mica). La l贸gica ya no era la de cobijarse en la identidad colectiva, sino la de revitalizarla volviendo a sus supuestas ra铆ces. Esto signific贸 una forma salafista del Islam (siguiendo el modelo de los antepasados, el Profeta Muhammad y sus compa帽eros) que fue limpiado de influencias suf铆es (en particular, el culto de los santos en el zawiyas) consideradas como desviaciones del Islam supuestamente original, y la propagaci贸n y difusi贸n del 谩rabe (contra el que hab铆an luchado las fuerzas coloniales) a trav茅s de una pedagog铆a modernizada.

A pesar de negarse a entrar en la escena pol铆tica institucionalizada (por ejemplo, como partido pol铆tico), el lema de los ulama muestra claras implicaciones pol铆ticas: 鈥淓l Islam es mi religi贸n, Argelia mi patria y el 谩rabe mi idioma鈥. El movimiento desarroll贸 lo que James McDougall llama una cultura de nacionalismo que se basaba en un discurso hist贸rico de lo que significaba ser argelino. Al promover el pensamiento nacionalista, las escuelas de ulama valoraron mucho las ense帽anzas sobre la historia de la conquista 谩rabe en el norte de 脕frica. Ulama tambi茅n alent贸 la importaci贸n de Egipto de libros de historia que promov铆an la historia y los valores arabomusulmanes. Este discurso nacional se sustentaba en nuevas pr谩cticas que ayudaban a que una Argelia reci茅n inventada se encarnara en la m煤sica, el teatro espect谩culos y celebraciones religiosas. Por ejemplo, los c铆rculos culturales organizaban dramatizaciones donde los escolares interpretaban grandes figuras del pasado musulm谩n o norteafricano. Ulama cre铆a que la espiritualidad debilitada permit铆a la dominaci贸n extranjera y la colonizaci贸n continua. En consecuencia, pretend铆an limpiar las pr谩cticas religiosas de aquellos aspectos tradicionales vistos como heterodoxos o m谩gicos y, por lo tanto, como debilitadores espirituales de la poblaci贸n argelina en su lucha contra la dominaci贸n extranjera.



Politizaci贸n de las formas culturales de resistencia

La d茅cada posterior a la Segunda Guerra Mundial se caracteriz贸 por la integraci贸n de pr谩cticas colectivas noviolentas previamente destacadas (por ejemplo, organizaci贸n cultural, reuniones y festividades) y su desarrollo posterior dentro de los marcos de nuevos partidos pol铆ticos. La apertura pol铆tica, aunque todav铆a limitada ya que los argelinos ten铆an menos derechos que los colonos europeos, permiti贸 a la poblaci贸n colonizada participar en las elecciones legislativas y alent贸 a las fuerzas pol铆ticas a organizarse en partidos de masas. Esto result贸 en el establecimiento en 1946 de la Union D茅mocratique du Manifeste Alg茅rien (UDMA) dirigida por Ferhat Abbas y el MTLD dirigido por Messali Hadj. Se unieron al Partido Comunista de Argelia (PCA) en representaci贸n de la poblaci贸n colonizada.

Los partidos pol铆ticos no se limitaron al trabajo convencional de luchar en las elecciones y enviar representantes al parlamento. Se convirtieron en promotores de una forma m谩s amplia de resistencia cultural que no se limitaba al dominio personal como en 茅pocas anteriores. Esta resistencia cultural se volvi贸 genuinamente colectiva y creativa bajo los auspicios de los partidos que asumieron la lucha por la creaci贸n de un yo colectivo y por la formaci贸n de un pueblo argelino (aunque ten铆an definiciones diferentes de lo que deber铆a ser este pueblo). Los partidos pol铆ticos se convirtieron as铆 en empresarios de la cultura nacional.

Por ejemplo, mientras que la UDMA y la PCA consideraban que los europeos que viv铆an en Argelia ser铆an naturalmente parte del pa铆s independiente, la PPA y el MTLD consideraban que ser argelino significaba ser 谩rabe y musulm谩n. Las compa帽铆as musicales o de teatro argelinas se abrieron camino en los m铆tines pol铆ticos, popularizando as铆 el discurso nacionalista. Varios grupos profesionales fueron a menudo invitados a m铆tines pol铆ticos a representar obras de teatro, mientras que a las asociaciones de ni帽os (en particular, scouts o estudiantes de las escuelas de ulama) estrechamente vinculadas a uno u otro partido se les ped铆a que representaran sketches con un mensaje expl铆citamente nacionalista, religioso o moral. La polic铆a entendi贸 claramente el impacto que tales eventos podr铆an tener y los inspeccion贸 de cerca, tomando nota de los nombres de los actores, los temas y el vocabulario utilizado. Un informe de vigilancia escrito por la polic铆a de Or谩n en septiembre de 1951 describ铆a una reuni贸n pol铆tica:

Los estudiantes de la escuela Falah interpretaron en 谩rabe una obra de teatro en cuatro actos, titulada 鈥淯ni贸n鈥. La obra mostraba a cuatro hermanos, pele谩ndose entre s铆, cuyo padre, Atlas, fue arrestado y encarcelado por un sult谩n ambicioso. Ante esta situaci贸n, los ni帽os se reconcilian y logran liberar a su padre. La alusi贸n al presente es directa: los cuatro hijos son la UDMA, el MTLD, el PCA y la asociaci贸n Ulama: se unen para luchar contra el imperialismo.

Los partidos pol铆ticos 鈥攅n especial la UDMA, muy ligada a los ulemas鈥 poco a poco ayudaron a sentar las bases de una nueva historia nacionalista. Los peri贸dicos del partido publicaron art铆culos que contribuyeron a la escritura de una historia nacionalista. Conmemoraban figuras nacionalistas como Amir Abdal-Qadir o Abdelhamid Ben Badis, fechas hist贸ricas (el Manifiesto del Pueblo Argelino de 1943), y promov铆an la historia 谩rabe o isl谩mica. Los m铆tines del partido se construyeron ritualmente en torno a varias entregas cuidadosamente coreografiadas y secuenciadas, incluidas las conmemoraciones de eventos pasados (en particular, la sangrienta represi贸n de mayo de 1945) y celebraciones de figuras nacionalistas. Cualquier mitin del partido inclu铆a una breve conferencia hist贸rica durante la cual los oradores rechazaron la noci贸n de que Argelia hab铆a sido un p谩ramo antes de la llegada de los franceses. Las manifestaciones desacreditaron la erudici贸n colonial (seg煤n la cual, para dar solo un ejemplo, las poblaciones bereber y 谩rabe difer铆an, siendo la primera m谩s cercana al cristianismo y la cultura europea que la segunda) y glorificaron la historia 谩rabe al demostrar su valor frente a la dominaci贸n colonial. Las actividades relacionadas con el partido tambi茅n promovieron ritos, costumbres y s铆mbolos nacionales. Se popularizaron varias versiones de la bandera argelina y se cantaron canciones patri贸ticas nacionales ense帽adas en las escuelas de ulemas o en las tropas scouts durante los m铆tines. El partido tambi茅n celebr贸 conferencias relacionadas con temas como la moralidad, la religi贸n, la higiene y la prevenci贸n de enfermedades durante las cuales la l铆nea entre lo pol铆tico y lo cultural, social y religioso finalmente se desdibuj贸. Todas estas acciones colectivas noviolentas se consideraron necesarias para formar ciudadanos con conciencia nacional mejorando su educaci贸n y conocimiento de la historia y la cultura argelinas, sus costumbres y su bienestar f铆sico.

La intensidad de la vigilancia policial y su represi贸n llev贸 a todas las partes鈥 incluidos los que se opusieron a una insurrecci贸n armada, para encontrar medios de autoprotecci贸n. Muchos ex militantes cuentan historias de haber realizado reuniones en el bosque, lejos del pueblo, para evitar a la polic铆a. Los archivos tambi茅n revelan c贸mo los partidos emplearon a sus miembros m谩s j贸venes para garantizar la seguridad de una reuni贸n impidiendo la entrada de posibles informantes de la polic铆a: bloqueando la puerta, revisando las tarjetas de membres铆a y advirtiendo a los miembros del partido de la presencia policial para permitirles dispersarse. En los frecuentes casos en que los peri贸dicos fueron incautados por la censura, se organizaron medios alternativos de distribuci贸n. La juventud del MTLD organiz贸 varias campa帽as durante las cuales se escribi贸 la inscripci贸n 鈥淎lg茅rie libre鈥 (Argelia libre) en las paredes de las ciudades, folletos se repartieron r谩pida y discretamente, y se organizaron m铆tines rel谩mpago en las plazas de los mercados antes de que la polic铆a tuviera tiempo de intervenir.

Las campa帽as electorales posteriores a 1948, cuando la administraci贸n francesa comenz贸 sistem谩ticamente a manipular las elecciones a gran escala, dramatizaron el conflicto. Los partidos nacionalistas, que nunca renunciaron por completo a participar en las elecciones, intentaron constantemente desarrollar nuevas estrategias para neutralizar la intervenci贸n administrativa en el proceso electoral. En Constantine en 1951, se alent贸 a los militantes del partido a evitar 鈥渋ncluso a costa de sus vidas, el intercambio de urnas鈥, una forma com煤n de fraude electoral. Los afiliados a los partidos tambi茅n fueron capacitados para ser m谩s eficientes en el control de los colegios electorales; su presencia el d铆a de las elecciones fue un problema tan grande para las autoridades que a menudo provoc贸 arrestos o peleas con la polic铆a.

Las pr谩cticas descritas anteriormente eran poco convencionales e implicaban un grado de participaci贸n f铆sica que iba m谩s all谩 de la pol铆tica de partidos tradicionales y las campa帽as electorales. En un contexto colonial donde el simbolismo nacionalista constitu铆a una amenaza al statu quo y donde la democracia era una mera formalidad, los intentos de crear narrativas nacionales y definir el significado de una naci贸n, de defender y ampliar el espacio pol铆tico aut贸nomo, de proteger la legalidad de la elecciones, y para proteger a los votantes del acoso policial se convirti贸 en formas intensas de resistencia noviolenta a la opresi贸n colonial.

Sindicalismo argelino

Tanto el PCA como el MTLD ten铆an v铆nculos estrechos con los sindicatos despu茅s de la Primera Guerra Mundial. La mayor铆a de los trabajadores argelinos estaban afiliados a la Conf茅d茅ration g茅n茅rale du travail (CGT) francesa que no siempre atendi贸 los llamados de sus activistas argelinos para discutir la cuesti贸n nacional mientras su direcci贸n se mostr贸 reacia a nombrar nacionalistas argelinos en puestos clave. Sin embargo, seg煤n el exl铆der sindical Boualem Bourouiba, los trabajadores argelinos sindicalizados (por ejemplo, en los muelles) no eran todos comunistas y muchos eran miembros de otros partidos nacionalistas (el MTLD y, en menor medida, la UDMA) despu茅s de la Segunda Guerra Mundial. No fue hasta 1956 cuando se cre贸 la Union g茅n茅ral des travailleurs alg茅riens (UGTA), ligada al FLN.

Los sindicalistas argelinos tuvieron un papel esencial en la organizaci贸n de la solidaridad con otros territorios franceses ocupados. Por ejemplo, en la d茅cada de 1950, los sindicatos de trabajadores portuarios de Argelia pidieron a los trabajadores que dejaran de cargar armas para enviarlas a las fuerzas francesas en Vietnam, donde los franceses estaban librando una guerra contra un movimiento por la independencia. En algunos casos, estas acciones se coordinaron con huelgas en la propia Francia, como en marzo de 1952 cuando los trabajadores portuarios de Marsella y Or谩n se negaron a cargar armas para Vietnam.

Varios ejemplos muestran creatividad en el uso de huelgas generales. El 25 de Abril de 1952 fue declarado d铆a de luto en solidaridad con T煤nez, donde miles de activistas independentistas hab铆an sido detenidos y cientos asesinados en los 煤ltimos meses por la represi贸n francesa. En Argelia, los partidos pol铆ticos y los sindicatos organizaron, en todo el pa铆s, una huelga general y una serie de acciones colectivas noviolentas, como boicots y protestas. La prefectura de Constantina se帽al贸 que en los d铆as previos a la huelga general, 鈥渆misarios recorrieron los barrios 谩rabes de Constantina e invitaron a las mujeres musulmanas a quedarse en casa el viernes, en particular a las familias que trabajaban en Europa鈥. El 25 de abril, se llevaron a cabo acciones colectivas en todo el pa铆s, con trabajadores y comerciantes en huelga y manifestaciones callejeras incluso en localidades m谩s peque帽as. Se bloque贸 el tr谩fico en los principales puertos argelinos.

A pesar del apoyo popular a esas acciones, siguieron siendo relativamente raras. Se pueden ofrecer tres explicaciones para esto. Primero, el sindicalismo argelino, como fuerza efectiva en la lucha contra el colonialismo, se vio debilitado por la ausencia de un sindicato nacional y la imposibilidad de llegar a todos los segmentos de lo que a煤n no era una clase obrera. Segundo, como consecuencia, los partidos fueron los principales organizadores de las acciones a nivel nacional, pero la competencia entre los tres partidos nacionalistas fue intensa y bloque贸 la cooperaci贸n estrat茅gica; la huelga de abril de 1952 fue una excepci贸n de corta duraci贸n. Tercero, los partidos pol铆ticos divergieron dram谩ticamente sobre la conveniencia de la protesta noviolenta masiva, una indecisi贸n que surgi贸 de la experiencia traum谩tica de las masacres de mayo de 1945. El d铆a que se celebraba la rendici贸n alemana en la Segunda Guerra Mundial, las manifestaciones noviolentas en el este de Argelia se convirtieron en disturbios y ataques antieuropeos despu茅s de que la polic铆a disparara contra los manifestantes que ondeaban una bandera argelina en S茅tif. En los d铆as y semanas que siguieron, tanto las autoridades francesas como las milicias europeas armadas recorrieron la regi贸n de Constantina perpetrando ejecuciones sumarias y masacres mientras los cruceros y portaaviones estacionados en Bougie Bay bombardeaban pueblos. Miles fueron asesinados y la mayor铆a de los l铆deres nacionalistas fueron detenidos durante varios meses. En los a帽os siguientes, circularon relatos aterradores de la violencia contra la poblaci贸n colonizada, incluidos los relacionados con la quema de cad谩veres en los hornos de cal de Heli贸polis.

El trauma de mayo de 1945 retras贸 durante a帽os la participaci贸n colectiva. Combinado con las medidas opresivas de las autoridades para impedir la acci贸n unificada y las diferencias entre los nacionalistas sobre el uso de formas alternativas de movilizaci贸n y compromiso fuera de las reglas establecidas por la administraci贸n colonial, los argelinos sintieron que su elecci贸n era consentir participando en el proceso electoral ama帽ado y discriminatorio o rechazar esta forma legal de acci贸n a favor de lucha armada.

Acciones noviolentas capturadas por el fervor de la lucha violenta

El FLN logr贸 su posici贸n dominante sobre otras facciones pol铆ticas argelinas mediante el uso de la violencia contra los adversarios pol铆ticos en lo que de hecho fue una 鈥済uerra argelo-argelina鈥 y luego mediante la cooptaci贸n forzosa y voluntaria de antiguos rivales pol铆ticos. Organiz贸 varias acciones noviolentas como herramienta de movilizaci贸n y preparaci贸n para la guerra, con el objetivo de conseguir y mostrar un amplio apoyo popular. La primera gran iniciativa fue una huelga permanente de estudiantes que comenz贸 en mayo de 1956, sin demandas expl铆citas pero expresando su apoyo al FLN y sus objetivos. Mientras se presentaba como un simple boicot a las universidades francesas, la huelga de hecho, oblig贸 a la 茅lite intelectual y a las familias prominentes a involucrarse. Tambi茅n politiz贸 franjas de estudiantes disponibles para acciones m谩s extremas y atrajo nuevos reclutas para la ALN con nuevos combatientes. El paro estudiantil permanente suscit贸 desacuerdos generales sobre el papel que deb铆an jugar los estudiantes e intelectuales en la lucha nacional: algunos argumentaban que el boicot estudiantil a su educaci贸n estaba mal en principio y pon铆a en peligro el futuro capital intelectual del pa铆s; el contraargumento era que los intelectuales deb铆an mostrar su v铆nculo org谩nico con la poblaci贸n a trav茅s de su disposici贸n a participar en cualquier forma posible o exigida por el FLN. De manera similar, el FLN utiliz贸 la huelga de ocho d铆as en enero y febrero de 1957 para impulsar a la poblaci贸n a tomar una posici贸n p煤blica en apoyo del FLN y sus acciones, lo que a su vez ayud贸 a que la organizaci贸n se presentara como la leg铆tima voz del pueblo argelino. Junto al genuino apoyo popular para el FLN y la causa nacional, tambi茅n hubo una intensa presi贸n sobre todos los trabajadores para que renunciaran a sus trabajos, cerraran sus tiendas y se quedaran en casa. La huelga fue seguida en la mayor铆a de las grandes ciudades argelinas. La fecha elegida, el 28 de enero, coincidi贸 con la sesi贸n de la Asamblea General de las Naciones Unidas que adopt贸 una resoluci贸n a favor de la independencia de Argelia. La huelga marc贸 el comienzo de la llamada Batalla de Argel, tambi茅n conocida como la Gran Represi贸n de Argel, y de hecho se utiliz贸 para apoyar una lucha armada en curso y transformar a toda la poblaci贸n de Argel en combatientes en la guerra por la independencia, tarea que se hizo m谩s f谩cil como resultado del posterior uso proporcional de la fuerza y la violencia por parte de los paracaidistas franceses que fracas贸 y aliment贸 la insurgencia en todo el pa铆s. Para 1957, todas las acciones de resistencia sirvieron a los objetivos de avanzar en la lucha armada. Estrategias noviolentas en lugar de ofrecer una alternativa a la violencia fueron secuestrados por el fervor de la insurrecci贸n armada y subordinados a un imperativo mayor de hacer la guerra.

Conclusi贸n

La colonizaci贸n francesa en Argelia fue uno de los encuentros coloniales m谩s intensos de los siglos XIX y XX. La gravedad de la perturbaci贸n socioecon贸mica provocada por el r茅gimen colonial y las duras condiciones de la colonizaci贸n francesa en Argelia (incluidas las masacres de mayo de 1945) limitaron el abanico de formas posibles de actividades colectivas. El hecho de que los partidos pol铆ticos y los sindicatos se desarrollaran m谩s tarde en Argelia que en otros pa铆ses del norte de 脕frica (T煤nez o Egipto) estuvo indudablemente relacionado con el desmoronamiento de la sociedad argelina frente a la colonizaci贸n.

Cuando las insurrecciones armadas no lograron repeler la conquista y ocupaci贸n militar, la poblaci贸n adopt贸 estrategias de resistencia y supervivencia persistentes. La emigraci贸n y las formas m谩s discretas de resistencia, como la retirada a dominios m谩s 铆ntimos y privados de la vida familiar, son dif铆ciles de evaluar para los historiadores. Fue s贸lo con el surgimiento de los Jeunes Alg茅riens y el desarrollo de asociaciones culturales en la d茅cada de 1920 que esta resistencia tom贸 dimensiones p煤blicas m谩s constructivas y colectivas. Las actividades colectivas se convirtieron en un medio para pasar de la simple supervivencia a iniciativas m谩s proactivas de reconstrucci贸n del tejido social y revigorizaci贸n de la sociedad colonizada, a pesar de las pol铆ticas coloniales restrictivas y opresivas en curso.

Los partidos pol铆ticos lograron aprovechar un repertorio de acciones noviolentas para movilizarse en la causa nacionalista, pero su falta de unidad y reticencia a utilizar m茅todos noviolentos m谩s contundentes, como las huelgas generales, los hizo ineficaces para obtener concesiones pol铆ticas serias. Esto explica en parte la narrativa teleol贸gica de la historia de Argelia promovida por el FLN despu茅s de la independencia, seg煤n la cual la lucha armada era la 煤nica herramienta viable para obtener la independencia. En consecuencia, la identidad nacional construida despu茅s de la guerra colonial se bas贸 en una doble negaci贸n de la pluralidad: una pluralidad de ideolog铆as pol铆ticas y partidos nacionalistas y su contribuci贸n a la lucha por un estado independiente; y una pluralidad en la comprensi贸n de lo que significaba y encarnaba lo argelino. Este tipo de discurso neg贸 en su totalidad el valor, el papel, el impacto y el legado de formas desarmadas de lucha colectiva.

Fue solo despu茅s de las manifestaciones de 1988, cuando las asociaciones c铆vicas y los partidos pol铆ticos volvieron a ser legales, que la intensidad de las experiencias pasadas de organizaci贸n y acciones noviolentas pareci贸 reactivarse: en pocos d铆as, se fundaron decenas de partidos pol铆ticos. Pr谩cticas noviolentas y redes activistas con ra铆ces filos贸ficas, institucionales y pr谩cticas en el per铆odo de la preindependencia se movilizaron repentinamente de nuevo. As铆, las d茅cadas de la mitolog铆a nacionalista no hab铆an logrado borrarlos por completo.

