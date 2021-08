“Eligen a una persona para matarla, y as铆 se acaba la protesta” :: Imad Duikat fue el sexto palestino asesinado por disparos de las tropas terroristas israel铆es

Fue durante las recientes protestas contra el nuevo asentamiento colonial Evyatar, y el n煤mero 40 asesinado en Cisjordania desde mayo.

Ali es llevado a la sala en brazos del t铆o Bilal, hermano de su padre. Todos guardan silencio, algunos ojos se llenan de l谩grimas al ver al peque帽o beb茅. Ali a煤n no tiene dos meses y su padre fue asesinado el viernes pasado por el ej茅rcito israel铆. Le dispararon una sola bala que impact贸 en su pecho desde unos cientos de metros de distancia.

Imad Duikat, un simple jornalero, se encontraba entre los cientos de habitantes de la aldea cisjordana de Beita, que cada viernes se re煤nen frente a Evyatar, una incipiente colonia ilegal cuyos habitantes lo han abandonado por el momento, pero las viviendas siguen all铆, intactas. Los l铆deres de la aldea insisten en que no descansar谩n hasta que se retire la 煤ltima piedra de Evyatar y se devuelva la tierra 鈭抭ue, seg煤n dicen, pertenece a Beita y a otras tres aldeas cercanas鈭 a sus propietarios.

Duikat, de 38 a帽os, estaba tomando agua de un vaso desechable en el calor del mediod铆a cuando le dispararon. El vaso se encuentra ahora en el centro del improvisado monumento conmemorativo 鈭抲n c铆rculo de piedras鈭 que sus amigos han colocado alrededor de la mancha de sangre seca en el lugar en el que la bala se estrell贸 contra 茅l. Su hijo peque帽o, Ali, y sus cuatro hermanas, no volver谩n a verlo. El abuelo de Imad, que tambi茅n se llama Ali, aprieta a su peque帽o nieto contra su coraz贸n y le da un beso.

Vista a茅rea de las estructuras de la incipiente colonia Evyatar en la colina Sabih de Beita (Foto: Law for Palestine).

Vista a茅rea de la incipiente colonia Evyatar en la colina Sabih de Beita

Esta sencilla casa, situada en lo m谩s profundo de Beita, est谩 impregnada de luto. Llegamos all铆 a principios de esta semana para visitar al padre de Imad, su hermano, sus hijos y otros familiares. Las mujeres en duelo estaban en el primer piso. Un grupo de hombres de la localidad se hab铆a reunido para consolarse en una sala del centro del pueblo.

La semana pasada tambi茅n estuvimos en Beita: para documentar el asesinato del plomero local, Shadi Shurafi, de 41 a帽os y padre de cuatro hijos, a principios de este mes. Le dispararon y mataron una noche, cuando fue a chequear las v谩lvulas principales de agua del pueblo, cerca de la carretera, mientras sosten铆a una llave inglesa. (El martes de esta semana, la Unidad del Portavoz del ej茅rcito israel铆 nos inform贸 que el cuerpo de Shurafi hab铆a sido finalmente devuelto a su familia para su entierro por orden de los pol铆ticos israel铆es).

Apenas se hab铆a secado la tinta del art铆culo sobre el plomero que apareci贸 en estas p谩ginas el viernes pasado, cuando otro residente de Beita fue asesinado. Duikat es el sexto habitante del pueblo que ha sido asesinado desde el comienzo de las manifestaciones contra Evyatar. Desde mayo, las fuerzas israel铆es han matado a un total de 40 palestinos en Cisjordania, la mayor铆a de los cuales evidentemente no pon铆an en peligro a nadie.

La viuda, Samar, est谩 encerrada en su habitaci贸n. Sus hijas hu茅rfanas de padre, de entre 10 y 4 a帽os, est谩n sentadas en silencio en el sof谩. El abuelo Ali, de 78 a帽os, afligido por su hijo, lleva un keffiyeh blanco y un traje oscuro; se r铆e de vez en cuando, sin darse cuenta, aparentemente con incomodidad.

Desde que Evyatar se estableci贸 en la colina Jabal Sabih, en las afueras de Beita, a principios de mayo, los aldeanos realizan sus oraciones de los viernes en la colina de olivos situada enfrente. Se ha convertido en un ritual semanal muy popular: todo el pueblo, incluyendo ni帽as y ni帽os, se dirige a pie o en coche a la colina, las furgonetas traen comida y bebida, y los lugare帽os pasan la tarde, despu茅s de las oraciones, frente al adefesio de Evyatar. Durante la 茅poca en que el asentamiento colonial estaba habitado, los lugare帽os quemaban neum谩ticos en ese lugar, y el denso humo se expand铆a y molestaba a los colonos.

Manifestaci贸n nocturna con antorchas contra la colonia Aviatar el 11/6/21 (Oren Ziv).

Manifestaci贸n nocturna con antorchas en Beita contra la colonia Evyatar el 11/6/21

Una enorme bandera de Palestina ondea ahora en la brisa, desafiante; tambi茅n se han colocado aqu铆 altavoces e iluminaci贸n. El viernes pasado los habitantes del pueblo se reunieron en esta misma colina: se calcula que entre 1.000 y 1.500 personas acudieron a la protesta, que tambi茅n fue una especie de picnic masivo con ni帽os y ni帽as.

La gente de Beita tiene mucha experiencia en organizar protestas contra colonos violentos que quieren despojarlos. Hace un a帽o y medio, los colonos intentaron asentarse en la cercana colina Jabal Orma; ese intento se frustr贸 con una lucha que se cobr贸 la vida de dos aldeanos. En 1988, durante la fiesta jud铆a de Pascua, una excursi贸n provocadora de j贸venes colonos de la zona se convirti贸 en un incidente violento y mortal; tras 茅l, el ej茅rcito israel铆 demoli贸 16 casas en Beita. En 1991, un colono de Elon Moreh asesin贸 a un residente local y fue internado en un hospital psiqui谩trico. Hace dos semanas fue asesinado el plomero. Y luego le lleg贸 el turno a Duikat.

El viernes pasado hab铆a estado temprano en su casa con Samar y sus ni帽as. Sobre las 10:30 sali贸 de la casa con su sobrino Rabia, de 20 a帽os. Se dirigieron a la colina frente a Evyatar, pasando por una zona de recreo y camping familiar que queda en el camino. Los habitantes del pueblo ya hab铆an colocado las alfombras en el suelo y comenzaban sus oraciones habituales del mediod铆a, entre los olivos, bajo el sol. Las estructuras vac铆as de Evyatar asomaban en la colina de enfrente; entre ellas, una gran estructura en forma de menorah, torres de vigilancia y banderas israel铆es.

Eran alrededor de las 2:30 de la tarde, despu茅s de que se hubieran reunido cientos de personas, cuando un soldado israel铆 tom贸 su rifle y dispar贸 una sola bala 鈭抲na bala 鈥渢ut煤鈥 calibre 22, seg煤n los aldeanos鈭 en el pecho de Duikat. La sangre brot贸 de su boca; la bala no sali贸. Fue declarado muerto al llegar al hospital Rafidiya de Nablus. La ambulancia que lo llev贸 hasta all铆 estaba aparcada a pocos pasos del lugar donde lo mataron; una segunda ambulancia estaba aparcada cerca. Al menos dos ambulancias esperan en estas manifestaciones semanales, que invariablemente terminan con derramamiento de sangre.

El viernes pasado, seis pobladores locales fueron alcanzados por munici贸n real, y m谩s de 100 resultaron heridos por gases lacrim贸genos y balas met谩licas con punta de goma. No se sabe cu谩ntas tropas se desplegaron contra ellos; el terreno es rocoso y algunos de los soldados est谩n escondidos. Algunos manifestantes dicen que tambi茅n les dispararon desde aviones no tripulados que sobrevolaban la zona.

As铆 sucede aqu铆, cada semana.

鈥淣o apuntaron necesariamente a Imad [personalmente]鈥, dice Omar Duikat, de 51 a帽os, t铆o del fallecido, sentado en la casa familiar. 鈥淓ligen a una persona cualquiera, y luego se acaba. El soldado elige a qui茅n matar. As铆 es como han matado a seis pobladores locales.鈥

Bilal, de 44 a帽os, hermano mayor de la v铆ctima, abraza a su sobrino peque帽o, el beb茅 Ali. 鈥淎cabaron con 茅l en un segundo鈥, dice, y luego calla.

A帽ade Omar: 鈥淪u vida era muy sencilla. Imad no era futbolista, no era actor de cine, ni cantante, ni comerciante. Va a trabajar por la ma帽ana como obrero, vuelve a casa con su mujer y sus hijas, y a veces sale a trabajar en su olivar con la familia.鈥

鈥淟os colonos no vienen de visita鈥, contin煤a. 鈥淨uieren arrebatarnos la tierra. No tengo nada contra el pueblo israel铆. Trabajo en Rishon Letzion, y me quito el sombrero ante la gente de all铆; pero los colonos son muy diferentes. Los colonos que nos rodean no son seres humanos. S贸lo piensan en c贸mo hacer cosas malas a nuestra gente, y el problema es que el ej茅rcito los apoya. Imad es el precio que pagamos para salvaguardar nuestra tierra. En este pueblo estamos pagando un precio muy alto para preservar nuestra tierra. Este pueblo no est谩 dispuesto a aceptar a los colonos. Estamos dispuestos a pagar cualquier precio para no perder nuestra tierra. Queremos la paz, pero no estamos dispuestos a dejar que nadie nos haga da帽o.

鈥淟os colonos s贸lo esperan una oportunidad para asentarse, erigir una bandera, instalar una casa rodante y expandirse a煤n m谩s; pero no estamos de acuerdo en aceptarlo. Decidimos hace 105 d铆as, cuando se instalaron en la colina de enfrente鈥, explica Omar, 鈥渜ue esto no terminar谩 hasta que nos devuelvan la tierra. No era Evyatar, no es Evyatar y nunca ser谩 Evyatar. Es exactamente el centro del pa铆s, y quieren dividir el este del oeste y el norte del sur. Nuestra lucha continuar谩 hasta que quiten la 煤ltima piedra.鈥

La siguiente respuesta en relaci贸n con el incidente que acab贸 con la vida de Imad Duikat vino de la Oficina del Portavoz del ej茅rcito israel铆 esta semana: 鈥淟as Fuerzas de Defensa de Israel llevan a cabo sesiones informativas con el objetivo de sacar conclusiones que le permitan tanto hacer frente a los riesgos de seguridad como evitar, en la medida de lo posible, da帽ar a los no combatientes. El 6 de agosto de 2021 se produjeron violentos disturbios en las inmediaciones de la 鈥榗olina Evyatar鈥 con la participaci贸n de cientos de palestinos que lanzaron piedras e incendiaron neum谩ticos. A ra铆z del incidente en cuesti贸n, se est谩 llevando a cabo una investigaci贸n por parte de la Polic铆a Militar y, una vez terminada, las conclusiones se transmitir谩n a la oficina del procurador general militar.鈥

Agentes de la Polic铆a de Fronteras est谩n apostados en la entrada de Evyatar. La zona donde los habitantes de Beita organizan sus protestas est谩 sembrada de restos de neum谩ticos quemados y casquillos del ej茅rcito; un mar de botellas y vasos de pl谩stico cubre el suelo seco. Los grillos cantan all铆 al mediod铆a, el 煤nico sonido que se escucha; hasta la pr贸xima manifestaci贸n y la pr贸xima matanza.

Haaretz el 12/8/21. Traducci贸n: Mar铆a Landi, https://mariaenpalestina.wordpress.com