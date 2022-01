–

La embestida extractivista en Argentina apag贸 r谩pidamente la euforia por la victoria del pueblo chubutense que consigui贸 la derogaci贸n de la ley de zonificaci贸n que permit铆a la megaminer铆a en la provincia. Otros conflictos, como la explotaci贸n petrolera offshore en Mar del Plata, movilizan a cientos de personas en las calles. Las luchas ganadas impulsan nuevas resistencias. Fabiana Cartolano, docente antiminera de Chubut, analiz贸 el triunfo y remarc贸 que el pueblo sigue alerta m谩s fuerte que nunca.

Entrevista: Fernando Tebele/Pedro Ram铆rez Otero. Redacci贸n: Nicol谩s Rosales. Edici贸n: Pedro Ram铆rez Otero.

La docente Fabiana Cartolano, militante contra la megaminer铆a en Chubut estableci贸 una relaci贸n con la pueblada que se gener贸 a partir de la aprobaci贸n de la zonificaci贸n por parte de la Legislatura con lo que sucedi贸 en Argentina en 2001. 鈥淓s un paralelismo con el 2001. Les voy a enviar una imagen de un fot贸grafo que forma parte de un grupo de fot贸grafos que est谩n detr谩s de las luchas sociales. Compa帽eros que corren con nosotros entre las balas, que han tomado edificios. An铆bal Arizal es uno de los que hace un paralelismo con la foto del 2001, donde un compa帽ero est谩 tirando la piedra con una foto de frente, con la Polic铆a del Chubut reprimiendo en 2021. Nosotros tenemos un paralelismo con el Chubutazo que siempre fue nuestro norte. Siempre que imagin谩bamos, dese谩bamos, ten铆amos la utop铆a de repetir aquel chubutazo. No solo lo repetimos, sino que lo superamos en una magnitud inmensa鈥, comenz贸.

Una historia de lucha

La lucha en oposici贸n a la megaminer铆a en esa zona de la patagonia se viene dando desde hace mucho tiempo. As铆 lo record贸 la docente: 鈥淓stamos agotados de todos estos d铆as. De todos estos a帽os. Porque en veinte a帽os de lucha es la primera vez que el pueblo de Chubut se manifiesta de este modo. Entonces tambi茅n es un paso fuerte, inmenso, que es que no solo hacemos un paralelismo con el 2001 y que la gente va a quedar en la memoria despu茅s de 20 a帽os del Chubutazo. Sino que en Chubut tambi茅n vamos a contar dos: el Chubutazo y el Chubutaguazo. Y de eso se trata la historia. Y nosotros decidimos c贸mo, cu谩ndo y de qu茅 modo contarla鈥.

D铆as de fuego

Minutos antes de la represi贸n, Cartolano hab铆a sido entrevistada por La Retaguardia. 鈥淐uando cort茅 con ustedes comenzaron a reprimirnos. En ese momento el aire no se cortaba con nada. Hab铆a una tensi贸n que en cualquier momento explotaba todo. Cort茅 y tuvimos que correr. Estaba detr谩s de mi auto que qued贸 estallado de vidrios, de rotura de piedras. Ahora me dej茅 llevar por esa sensaci贸n. Pero bueno, tambi茅n era esto de venir hace tantos a帽os en la lucha. Tantos a帽os caminando. Y qu茅 no sal铆a el pueblo completo. Creo que no se animaba a ser escuchado. Nos segu铆an silenciando, segu铆amos opacados, segu铆an las mineras y las empresas, los patrones y los due帽os de la verdad. El discurso pol铆tico pis谩ndole la cabeza a la gente con sus trabajos. Con sus compromisos laborales. El pueblo se manifest贸. Venimos diciendo hace muchos a帽os que no provoquen al pueblo, que no se les ocurra levantar la mano en contra. El pueblo no se defraud贸 a s铆 mismo. Tuvimos tres d铆as de fuegos en Rawson, se prendieron 18 edificios p煤blicos. Vi correr gente que jam谩s en mi vida cre铆 que iba a salir a la calle. En Rawson metimos una marcha de 15 mil y 20 mil personas que jam谩s en la historia sucedi贸. Puedo estar horas hablando de im谩genes, y de c贸mo se sucedieron todos estos d铆as鈥, cont贸.

El despertar del pueblo

鈥淓l pueblo entendi贸 que de ahora en m谩s no tenemos que bajar la guardia ni dar un paso atr谩s. Ni siquiera para tomar el envi贸n, como dec铆amos hacia el final de la marcha. Porque tenemos que aprender que de ahora en m谩s vamos a luchar de ac谩 para arriba, y que cualquier pol铆tico que venga y de los que est谩n a煤n en el gobierno sepan que de ahora en m谩s el pueblo va a reaccionar as铆, porque el pueblo lo entendi贸. Por ejemplo, salimos con algunos de los pocos que quedamos con los cuerpos cansados a tomar algo. Est谩bamos comiendo algunos de los asamble铆stas y se nos acercaron varios vecinos a decirnos que no pod铆an estar en ese lugar sabiendo que estaba presente el hijo de uno de los intendentes, uno de los diputados que levant贸 la mano en contra del pueblo. El bar estaba cantando cuando llegu茅, canciones que aprendieron de estos tres d铆as en la calle. As铆 que le pedimos al due帽o del bar que la gente estaba pidiendo esto, que se retire, y en un solo canto un谩nime el bar le empez贸 a cantar que si el pueblo no tiene paz, ellos tampoco. Y que se lo van a hacer saber cada vez. No pod铆a parar de llorar de emoci贸n, porque realmente ver el despertar de un pueblo no es cualquier cosa. Suena hippie, suena po茅tico, pero yo vi despertar al pueblo y eso nadie me lo va a sacar de la memoria. Habl谩bamos con muchas compa帽eras y dec铆amos que el d铆a de ma帽ana las que somos docentes vamos a hacer de las viejas docentes antimineras. La gente entender谩 que le vamos a contar a nuestros pibes lo que sucedi贸 en Rawson y que fueron tres d铆as de fuego. Que al Gobierno no le tembl贸 la mano en dispararle a los vecinos durante cuatro horas y media. Tengo una amiga que dej贸 el reloj del conteo de pasos prendido, y la primera noche corrimos 25 kil贸metros. Todos quedamos con perdigones en el cuerpo, todos quedamos agotados, estresados, pero entendimos que tambi茅n la vida se defiende con vida. Pero nunca hab铆amos estado tan cerca, y el pueblo no lo dud贸 y sali贸 a la calle. Y el marichiweu, el grito de guerra de mi pueblo ancestral, significa que por cada ca铆do, diez se levantar谩n. Cada diez ca铆dos, cien se levantar谩n. Vimos despertar al pueblo鈥, dijo la docente.

鈥淪e les cae el discurso鈥

Cartolano plante贸 que hay un menosprecio sobre la conciencia popular y del pueblo. 鈥淓s de necios realmente el discurso. Se comen la cola solos porque quedaron en ese discurso, en el debate que le quisimos dar, no lo que hicieron. Hace diez d铆as atr谩s la UACCH (Uni贸n de Asambleas de Comunidades de Chubut) decidi贸 que viajen los compa帽eros que elegimos entre los que m谩s saben sobre el tema y sobre c贸mo defender las iniciativas populares y marcar punto por punto este proyecto de zonificaci贸n, ir y marcar los errores que ten铆a. Armamos una mesa de debate en la cual tambi茅n se sent贸 el abogado Juan Salgado. Se sentaron muchos y muchas personas que pod铆an defender esto. Invitamos a todos los diputados en el recinto de la Legislatura a que nos escuchen y debatan y ellos defiendan el proyecto de zonificaci贸n y nosotros le d谩bamos la fundamentaci贸n. Nos recibi贸 una sola diputada. No quieren debate porque no pueden debatir, porque el debate lo tienen escrito. Se les cae el discurso. No nos da miedo el debate鈥, agreg贸.

Y ahora qu茅

El gobernador de Chubut, Mariano Arcioni, derog贸 la ley de zonificaci贸n y dijo que convocar铆a un plebiscito. Al respecto, Cartolano dijo: 鈥淓l plebiscito se lo va a tener que guardar Arcioni. Porque no queremos plebiscito pol铆tico, va a ser manejado por 茅l. No queremos nada que maneje el Estado. Nosotros tenemos esta herramienta, el pueblo noble y democr谩tico, que es la iniciativa popular. La cual fue guardada y archivada dos veces dentro de esta misma legislatura. Entonces lo que vamos a exigir es que se apruebe la iniciativa popular. Si lo que 茅l quiere es saber la opini贸n del pueblo, est谩 guardada ah铆 adentro. Hay 30.916 firmas y en cuesti贸n de seis d铆as salimos a marchar casi toda la poblaci贸n de Chubut. Perdimos la cuenta de la cantidad de marchas que al mismo momento estaban sucedi茅ndose en todos los rincones. En Rawson hab铆a 20 mil, en Madryn 10 mil, en Esquel hab铆a 12 mil. Y en una sola tarde pudimos superar la propia iniciativa popular. Nosotros no queremos ese plebiscito. Vamos por la iniciativa popular. Ahora nos replegamos un poco a descansar, a recuperar fuerzas, a rearmar, a volver a rearmar la UACCH o a volver a pensar para adentro. Y se va a salir fuerte con esta campa帽a de la iniciativa popular鈥.

Recuperar la ley 5001

La docente insisti贸 con la explicaci贸n: 鈥淓l plebiscito va a decir s铆 o no. Y el conteo lo maneja el Estado. Los tres jueces asumieron horas antes de que aprueben la zonificaci贸n minera. Jueces que les tuvieron que dar de alta como jueces de la provincia para poder aprobar este proyecto, para que lleve la firma de ellos tres. Entonces no queremos negociar nada con esa gente. As铆 se decidi贸 en la calle y en todo Chubut. La iniciativa popular es una herramienta construida desde el pueblo, una herramienta que nos da el Estado, que nos da la Constituci贸n para poder solicitarle al Estado que nos est谩 gobernando algo que vemos que ellos no ven y queremos solicitarlo. Entonces nosotros solicitamos con esta iniciativa popular la construcci贸n de una ley. Para que pueda ser ley tiene que ser primero iniciativa popular. Nosotros abrimos unas urnas de iniciativa popular, la caminamos en plena pandemia. En Chubut fue muy reprimido. Tuvimos que necesitar un amparo, un habeas corpus a nivel nacional, para que Massoni (Federico, exministro de Seguridad de Chubut) nos deje de levantar de la calle como perros. Tuvo que salir Naci贸n a cuidarnos, porque la pandemia para nosotros fue terriblemente represiva. As铆 y todo, caminamos una popular por toda la provincia, juntamos 45 mil firmas y se presentaron solo 30.916. Esa es la opini贸n directa del pueblo a las urnas. Ellos solo tienen que levantar la mano, decir que s铆 a esa iniciativa popular, la cual se convierte en ley y al convertirse en ley, ninguna minera podr铆a entrar. No se puede golpear, cosa que s铆 hicieron con esta ley de zonificaci贸n minera del proyecto 128. Ellos al aprobar eso, golpearon nuestra 5001. No solo derogamos una ley, sino que recuperamos la nuestra tambi茅n鈥. La ley 5001, a la que hace referencia Cartolano, se sancion贸 en Chubut en 2003 y proh铆be la actividad minera en toda la provincia.

Por 煤ltimo, la activista antiminera plante贸 que el Gobierno est谩 acorralado: 鈥淵a las p茅rdidas millonarias que le gener贸 esta pandemia son innumerables. Le entregaron el alma al diablo y el plebiscito en esta fecha, feria de por medio, les da tiempo a tomar una pausa para pensar qu茅 hacer. No s茅 cu谩l ser谩 su pr贸ximo plan. Nos lleg贸 alguna informaci贸n que quiz谩s ellos quieren plantear este plebiscito s贸lo en la meseta, y tampoco ser铆a legal. Porque el plebiscito donde se pregunta si quiero la megaminer铆a o no en un recurso acu铆fero en el cual alimenta y le da agua o una provincia de lado a lado, involucra a toda la provincia. Est谩n respirando un poquito para ver qu茅 van a hacer. Nosotros ya sabemos: el plebiscito no lo vamos a aceptar y vamos a buscar esta herramienta, sabiendo que adem谩s recuperamos la 5001鈥.

Fuente: http://www.laretaguardia.com.ar/2022/01/Resistencias-al-extractivismo.html