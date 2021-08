–

De parte de Avispa Midia August 15, 2021

*Desde el a帽o 2010, en Eloxochitl谩n de Flores Mag贸n se vive un ambiente represivo. Caciques y pol铆ticos locales, bajo la mirada de las instituciones y desde ellas, han desatado una persecuci贸n pol铆tica y jur铆dica contra l@s representantes de la Asamblea Comunitaria. A continuaci贸n, presentamos la segunda parte de esta historia, en la cual hacemos un repaso en el conflicto y la violencia desatada por el grupo encabezado por Manuel Zepeda y su hija Elisa Zepeda. Puedes leer la primera parte aqu铆.

En portada: Mujeres Mazatecas se reunen en asamblea para conocer la situaci贸n del plant贸n en Ciudad de M茅xico y la lucha jur铆dica por los siete presos pol铆ticos. Foto de la Asamblea Comunitaria de Eloxochitl谩n

De acuerdo con Argelia Betanzos, el 24 de noviembre de 2014, Manuel Zepeda y Elisa Zepeda tomaron con violencia el palacio municipal de Eloxochitl谩n. Tambi茅n refiere que fue Elisa quien meti贸 sus manos al pantal贸n de Bola帽os para quitarle el sello municipal. Su padre, enca帽onando a Bola帽os, lo oblig贸 a firmar un documento que ya ten铆a redactado, llamado 鈥淟icencia por 180 d铆as鈥, con el cual, en forma ilegal, dejaron en el mismo acto delictivo al C. Juan Salazar Hern谩ndez (Efra铆n Salazar) como supuesto Presidente Municipal. Posteriormente, Bola帽os testific贸 que al estar enca帽onando firm贸 con una r煤brica alternativa, no la que usa para asuntos oficiales.

Documento conseguido bajo tortura. En 茅l, Bolan虄os firma con otra r煤brica

Documento con la firma oficial de Alfredo Bolan虄os

鈥淢anuel Zepeda Cortes, Elisa Zepeda Lagunes, sus primos, hermanos y un grupo de 50 personas, irrumpieron en las oficinas de la presidencia municipal. Zepeda Cort茅s, con varias patadas, abri贸 la puerta de la oficina e inmediatamente me golpe贸 en repetidas ocasiones en la cara, patadas en diferentes partes del cuerpo, hasta tirarme en el piso, aun as铆, me segu铆an golpeando. Cuando por fin pude levantarme, Elisa Zepeda Lagunes con su mano izquierda me jalo de los cabellos y con su mano derecha me dio varios golpes en la cara, dici茅ndome que yo no era presidente a partir de esos momentos, porque ellos ya ten铆an el control鈥, todo esto, de acuerdo a Bola帽os, se denunci贸 en la agencia del ministerio publico de Huautla.

Manuel Zepeda mantuvo el control del cabildo, sin embargo, el d铆a domingo 14 de diciembre, aproximadamente a las 11:30 de la ma帽ana, Alfredo Bola帽os en su calidad de presidente municipal electo, convoc贸 a un acto que es obligatorio y tradicional, la renovaci贸n del alcalde, figura encargada de regular las tierras y quien tambi茅n funciona como v铆nculo del juzgado.

A la cancha municipal principal de Eloxochitl谩n arribaron 1,500 personas para aquella asamblea. Argelia recuerda que, al estar congregados, Manuel Zepeda 鈥渢en铆a a su gente de por s铆 cuidando el palacio municipal, gente armada, entonces, desata la balacera contra la asamblea, los compa帽eros caen heridos de bala, se suscita un desorden total鈥.

鈥淓ntonces cuando ocurren esas cosas, la mayor铆a se concentr贸 en dar atenci贸n m茅dica a los heridos. Huautla est谩 muy lejos, hab铆a que contratar un taxi. Las mujeres alborotadas se regresaron al lugar alterno que se llama tierra f茅rtil, otros se fueron a sus casas, cada quien actu贸 como pudo y por supuesto, otros hombres evitaron que los hombres armados vinieran a hacer una segunda incursi贸n鈥. recuerda Argelia.

Violencia y persecuci贸n

En el ataque resultaron heridos: Ausencio Romero Andrade con una bala incrustada en el cuello; el ni帽o Iv谩n Herrera, de 11 a帽os, por un roz贸n de bala en la cabeza; Rogelio L贸pez Z煤帽iga, herido de bala en la mano; Elpidio Casta帽eda Chazares, con bala incrustada en el cuello y Germ谩n Carrera Romero, herido en la cabeza. El caso est谩 documentado en la averiguaci贸n previa 789/(HJ)/2014 y su acumulada 04-(F.M)/2015 por tentativa de homicidio.

De acuerdo a los testimonios de los presos de Eloxochitl谩n, despu茅s de ser capturado por la asamblea para impedir que continuara disparando contra l@s presentes, Manuel Zepeda Lagunes, hijo de Zepeda Cort茅s, fue capturado y entregado vivo a la autoridad ministerial en calidad de detenido por portaci贸n de arma de fuego.

La polic铆a estatal declar贸 que retuvo a los integrantes de la asamblea con el cuerpo de Zepeda Lagunes, sin embargo, de acuerdo a datos del expediente 02/2015, la necropsia y el acta de defunci贸n establecen que Manuel Zepeda Lagunes falleci贸 a las 11 horas de la noche en Huautla de Jim茅nez, es decir, tres horas despu茅s de ser entregado a la polic铆a.

鈥淟a entonces Procuradur铆a trat贸 de ocultar los hechos, pero en su intento, cometi贸 una serie de violaciones a los derechos humanos y una serie de violaciones procesales que revelan su intento por ocultar que el joven falleci贸 en sus manos y no en manos de la Asamblea Comunitaria鈥, afirman varios comunicados de dicha organizaci贸n.

Durante este ataque tambi茅n falleci贸 Gustavo Estrada Andrade, quien trabajaba como polic铆a. Aunque de acuerdo a la asamblea, los polic铆as contratados por Efra铆n Salazar (presidente impuesto por Zepeda), incluyendo a Gustavo, no eran reconocidos como tales. Argelia recalca que 鈥渘o pod铆an ser polic铆as municipales en virtud de que no estaba reconocido el supuesto presidente Juan Salazar (Efra铆n Salazar), no ejerc铆a recurso alguno鈥.

En su momento, Elisa Zepeda hizo la afirmaci贸n que fue testigo del asesinato de Gustavo. Estos dichos los sostuvo desde sus redes sociales y en diversos medios, sin embargo, en su declaraci贸n oficial no dice nada al respecto. Por otro lado, la polic铆a estatal refiere que a las dos de la tarde entr贸 a restablecer el orden, pero levantaron el cuerpo de Gustavo en la casa de Zepeda Cort茅s hasta el 15 de diciembre鈥, advierte Betanzos sobre las contradicciones.

Seg煤n Betanzos, el fallecimiento de estas dos personas est谩 rodeado de condiciones inciertas, en el tiempo, en las causas de muerte, en la fecha y en el lugar de muerte. Adem谩s de otros elementos como lo son: la desaparici贸n intempestiva de la perita Erika Ortiz Pati帽on, quien realiz贸 las necropsias y el primer examen m茅dico de Elisa Zepeda y quien de acuerdo a las autoridades no est谩 localizable. Otro elemento discordante es la afirmaci贸n de Manuel Zepeda Cort茅s de que se enter贸 del fallecimiento de su hijo hasta el d铆a lunes 15 de diciembre, a las siete de la ma帽ana, mediante una llamada del procurador.

Primer expediente me虂dico de Elisa Zepeda, en el cual no registran, ni la profundidad ni otras lesiones ma虂s que en la cabeza.

Parte del expediente del caso donde un segundo me虂dico agrega ma虂s lesiones en el cuerpo de Elisa Zepeda

En el expediente del caso proporcionado a Avispa Midia por la Asamblea Comunitaria, se logra apreciar que fueron realizados dos ex谩menes m茅dicos a Elisa Zepeda. En el primero, la perito se帽ala que Zepeda tuvo un n煤mero de heridas con caracter铆sticas generales, sin embargo, no se帽ala de qu茅 profundidad, s贸lo la longitud y no da m谩s detalle de ello. Tampoco registr贸 la herida de la mano que, en otro documento, fechado dos d铆as despu茅s, fue registrado por otro m茅dico en la ciudad de Oaxaca.

En diversos medios y en su declaraci贸n, Elisa Zepeda asegura que fue atacada por una turba de 30 personas. Sin embargo, a la fecha, por las contradicciones y nula voluntad de aclarar los hechos, no se sabe a ciencia cierta qui茅nes la atacaron, ni su grado de responsabilidad. La ahora diputada local inform贸 a los medios de comunicaci贸n que se hab铆a tratado de violencia pol铆tica en su contra y diversas organizaciones de derechos humanos la respaldaron. Con ello acusaron formalmente a 34 miembros de la Asamblea Comunitaria del homicidio de su hermano, Manuel Zepeda Lagunas.

D铆as despu茅s, los Zepeda sitiaron el pueblo. Como una estrategia para desarticular la organizaci贸n comunitaria, se inici贸 una persecuci贸n de integrantes de la asamblea, girando m谩s de 30 贸rdenes de aprehensi贸n contra hombres y mujeres con el fin de desmovilizarlos y criminalizarlos, por lo cual familias completas tuvieron que desplazarse en condiciones precarias ante el temor de nuevas agresiones. El d铆a 18 de diciembre, el grupo de Manuel Zepeda nuevamente tom贸 el palacio municipal y realiz贸 patrullajes con supuestos polic铆as.

De acuerdo a Argelia, Elisa y Manuel ofrecieron un listado de personas, todas con representaci贸n comunitaria, activistas, l铆deres, antrop贸logos, enfermeras, maestros rurales, 鈥渆l listado fue perseguido y el listado se le acus贸 supuestamente de haber quitado la vida al joven (Manuel Zepeda Lagunas) y (acusaron) a otro joven haberle intentado quitar la vida a Elisa鈥.

La construcci贸n de un perfil pol铆tico

De acuerdo a una nota de la ONU Mujeres publicada el 13 de noviembre de 2018, Elisa Zepeda coment贸 lo siguiente: 鈥淓n 2014, entr贸 una administraci贸n municipal que dec铆a que las mujeres no deb铆amos participar en la vida p煤blica. Pero nosotras, como mujeres, persistimos, elevando las preocupaciones de nuestra comunidad a la municipalidad. Asistimos a una asamblea en diciembre de 2014; la mayor铆a 茅ramos mujeres. All铆 lleg贸 la emboscada y fuimos atacadas por hombres de la administraci贸n municipal鈥.

Sin embargo, en un comunicado publicado en Voices in movement, la Asamblea Comunitaria le record贸 a Elisa Zepeda que desde el 2009 estuvo trabajando en las distintas administraciones del cabildo municipal. En el documento, se帽alan que su trayectoria en Eloxochitl谩n de Flores Mag贸n se encuentra documentada sobre todo 鈥渟u repentina e inesperada aparici贸n como Defensora Comunitaria o Defensora de Derechos Humanos a finales del 2014鈥.

La asamblea afirma que Elisa Zepeda s铆 tuvo participaci贸n en los gobiernos anteriores, tal es el caso que 鈥渆n el a帽o 2007, el Presidente Municipal Jaime Betanzos la invit贸 a participar en el Programa de SAGARPA llamado PROFEMOR-SINACATRI鈥. En el trienio del 2008 al 2010, fue contratada por el profesor Eusebio Morales, quien en aquel momento ocupaba la Presidencia Municipal. Tambi茅n, en el trienio del 2011 al 2013, su padre, Manuel Zepeda, la nombr贸 presidenta del DIF Municipal, cargo que constituy贸 en s铆, su primer contacto directo con algunas mujeres de la comunidad.

Aspectos del plant贸n por los presos de Eloxochiltl谩n de Flores Mag贸n en Ciudad de M茅xico. Foto de 脕ngel Huerta

Mujeres mazatecas durante el planto虂n que mantienen afuera del CJF. Foto de 脕ngel Huerta

La hija del preso pol铆tico Jaime Betanzos se帽ala que la fabricaci贸n de delitos ten铆a ese objetivo, de posicionar a Elisa Zepeda en cargos p煤blicos, por lo tanto, la l贸gica es que, si se cae la fabricaci贸n de delitos o se descubre del todo, pues tambi茅n se debe caer el perfil pol铆tico que fue construido con base en esta fabricaci贸n. 鈥淎ll铆 es donde radica la dificultad, porque adem谩s el perfil pol铆tico que se construy贸 es de una mujer, entonces de pronto es dif铆cil tumbar, ni demeritar, ni dudar siquiera de ese tipo de historias鈥.

鈥淣os enfrentamos a todo ese esquema y nosotras sabedoras de lo dif铆cil que es nuestro caso, de pronto tenemos que hacer muchos ejercicios entre nosotras de auto convencernos de resistir, porque si desesperamos antes de tener la victoria pues podemos realmente arriesgarlo todo y dejar a nuestros compa帽eros en prisi贸n鈥, apunta Argelia.

Pese a ello, la asamblea siempre ha buscado la intervenci贸n estatal, tal como constat贸 en su momento el Centro de Derechos Humanos Miguel Agust铆n Pro Ju谩rez quien, de acuerdo a un reportaje de la periodista Lydiette Carri贸n, advierte que 鈥淓l cabildo (de Eloxochitl谩n), junto con la Asamblea Comunitaria pidieron en forma oficial la intervenci贸n de la procuradur铆a General de Justicia del Estado de Oaxaca, y de la Secretar铆a de Gobernaci贸n de Oaxaca [鈥 Ninguna de las instancias de gobierno de la entidad respondi贸 a los llamados鈥.

Inc贸gnitas en las muertes de Manuel y Gustavo

鈥淣osotros pedimos la exhumaci贸n de los cuerpos, porque realmente queremos conocer la verdad de lo que pas贸 con esos cuerpos al fallecer, 驴En qu茅 lugar? 驴De que motivos muri贸? 驴De qu茅 causas murieron?, 驴En d贸nde murieron?, 驴Qu茅 es lo que realmente hay en sus cuerpos?, (informaci贸n) que nos pudiera brindar justicia para ellos y desde luego obtener la certeza de que es falsa la acusaci贸n contra nuestros compa帽eros, porque hasta ahorita para nada se ha confirmado, ning煤n enunciado con los que se acusa a ellos鈥, apunta Argelia Betanzos.

Argelia Betanzos se mantuvo en huelga de hambre, al igual que Fernando Gavito, por ma虂s de 50 di虂as.

De acuerdo a ella, 鈥渆l avance en la defensa jur铆dica del caso Eloxochitl谩n confirma que hay elementos para una revisi贸n que proceda a la libertad de los presos. Ya son 18 autos de libertad logrados en casos similares y ocho amparos federales que declaran ilegales y violatorios todos los autos de formal prisi贸n, as铆 como las 贸rdenes de aprehensi贸n a los m谩s de 30 ciudadanos y ciudadanas falsamente acusados鈥.

Argelia afirma que, durante el primer a帽o de la pandemia, los jueces empezaron a desconocer todo, hicieron de cuenta que no ten铆an pruebas a favor de los presos y ya no se habla de una lucha jur铆dica pulcra. Para Betanzos, el caso 鈥渇ue intervenido por una corrupci贸n absoluta que ya vino a empa帽ar todo el terreno y las esperanzas que en determinado momento las v铆as legales nos estaban dando鈥.

La lucha de las mujeres Mazatecas la conciben as铆: 鈥淐omo una lucha justa llena de convicciones y de verdad que tarde o temprano, no lo s茅, tendr谩 que tener su resultado positivo. O sea, no hay de otra, porque tenemos toda la demostraci贸n, pero al mismo tiempo es una lucha compleja que exige de nosotros much铆sima resistencia y paciencia鈥.

Nace una esperanza en el pueblo de entre las nubes

De acuerdo a Argelia Betanzos, los primeros en enfrentarse al antiguo r茅gimen caciquil de los Hern谩ndez fue una familia que lleg贸 de Puebla a Eloxochitl谩n a finales del siglo XX. En alg煤n momento, los Hern谩ndez se asumieron como zapatistas, pero sus acciones de robo, asesinatos y saqueos no reflejaban los ideales del mismo. Ellos llegaron a tener tanto poder que eran el enlace de la regi贸n de la ca帽ada con el gobierno estatal. En 1930, una familia de apellido Gallardo comenz贸 a cuestionar el control caciquil. 鈥淒icen que ellos se opusieron de tal manera que se rebelaron en un acto, despu茅s de rebelarse contra el grupo caciquil tuvieron que ser desplazados y huyeron para siempre del municipio鈥.

Argelia Betanzos asegura que este antecedente qued贸 muy marcado para las generaciones j贸venes de los a帽os treinta. El padre del abuelo materno de Argelia, de nombre Vidal Zepeda, 鈥渇ue un hombre mazateco muy l煤cido. Su padre era un alfabetizador de Cuernavaca, Morelos, le ense帽贸 a escribir, entonces Vidal se hizo un hombre de vocaci贸n religiosa, pero tambi茅n m煤sico y alfabetizador y recorri贸 varios lugares alfabetizando, fundando parroquias y generando bandas de m煤sica鈥.

Despu茅s, su hijo, el abuelo de Argelia, Acacio, empez贸 a ser testigo, de 鈥減or un lado ver el crecimiento cultural de su padre, pero por otro lado, ser testigo del asedio contra su padre por parte del grupo caciquil, al punto de querer quitarle la vida m谩s de una vez鈥, rememora Argelia.

Ella recuerda que Gregoria fue testigo cuando un grupo de pistoleros lleg贸 a su casa para asesinar a toda la familia, al abuelo Vidal, a sus abuelos Acacio y Gregoria y a los ni帽os que se encontraban ah铆. Su t铆o 脕ngel los salv贸, matando a los sicarios.

Vidal Zepeda tuvo a su hijo menor al cual llam贸 Francisco Zepeda, y quien lleg贸 a graduarse de maestro contribuyendo a la educaci贸n en su pueblo. Francisco convoc贸 a las juventudes mazatecas durante los veranos y les instruy贸 con las letras de Ricardo Flores Mag贸n, adem谩s de invitarles a realizar tardes culturales de poemas, escritura, reflexiones y bailables. La herencia de los Gallardo prevaleci贸 en Vidal, luego en sus hijos, y en los abuelos paternos de Argelia, Luis y Gudelia. 鈥淟uis se aferr贸 a aprender el castellano, tambi茅n a leer y a escribir, llega a ser secretario y funcionario en la presidencia municipal, se caracteriz贸 por ser muy habilidoso en la generaci贸n de documentos y tambi茅n de ser un hombre cuestionador del grupo caciquil, que ten铆an que ver con muchas cosas, desde entrometerse en las propiedades de las familias originarias para robar le帽a, comida, cosechas enteras, ganado y gallinas鈥.

Argelia relata que Luis, junto con su esposa Gudelia, fue a meterse a cada barrio, 鈥淒ice una de sus hijas, 鈥榶o era ni帽a, cuando mis papas me llevaban hasta Pe帽a Colorada alfabetizar y escuchaba que mi padre dec铆a -ustedes tienen el mismo valor y la misma dignidad que cualquiera de los que viven all谩 en el centro y que cualquiera de los Hern谩ndez, jam谩s tienen que dejar que se metan a sus propiedades-鈥.

鈥淓n los noventas mis padres deciden iniciar, participar, colaborar con lo que se llamaron las jornadas magonistas que ten铆an que ver con instruir a las infancias. Escuchaban c谩tedras y conferencias sobre Mag贸n, 驴Qui茅n era?, 驴Cu谩l era parte de su obra?, sobre Margarita鈥. Despu茅s de esos ejercicios, que eran muy locales, comenta Argelia, 鈥渁lrededor del a帽o 95 se abrieron las jornadas magonistas, que convocaron a j贸venes y adultos de la ciudad, luego las jornadas se extendieron a todo el mundo, llegaron muchos extranjeros, eso dur贸 una d茅cada鈥.

Cuando las jornadas se realizaron, comenta Betanzos, 鈥渟e empezaron a conmover, las fibras que quedaban del caciquismo, lo que queda del cacique Eleazar Hern谩ndez Ordaz ha practicado, las mismas cosas de sus padres, en el sentido de despojo de familias y tambi茅n ocasionalmente ha tomado las armas para lastimarnos鈥.

El asesinato del padre de Eleazar Hern谩ndez, (Felipe Hern谩ndez) cacique del pueblo, marco un hito en Eloxochitl谩n. Antes de su muerte, de acuerdo a Argelia, 鈥渓iteralmente la comunidad les pertenec铆a totalmente a la familia caciquil, despu茅s dejo de pertenecerle entera, aunque el descendiente (Eleazar), intenta todav铆a imponer sus pr谩cticas, pero cost贸 el derramamiento de sangre de un centenar de ind铆genas (鈥) todos eran culpables de la muerte del cacique y nadie sabe de esto鈥.

Carmela Bonfil Nieto, hija del preso pol铆tico Herminio Bonfil Avenda帽o

鈥淒espu茅s de ese sacrificio 驴Por qu茅 no vamos a oponernos a esos reg铆menes?, Eleazar Hern谩ndez estuvo con Manuel Zepeda y Elisa Zepeda en una campa帽a que hicieron en el 2010 para denostar a todas las jornadas magonistas, que en el a帽o 2000 ya reflejaba mucha participaci贸n de hombres y mujeres de la comunidad鈥, se帽ala Argelia. Entonces, lo que queda del cacicazgo representado en Eleazar, contin煤a trabajando con las nuevas figuras caciquiles, que ahora no se apellidan Hern谩ndez, sino Zepeda o Zepeda Lagunes y que han recrudecido la persecuci贸n contra la asamblea.

Elisa Zepeda, desde su posici贸n en el Congreso del estado como diputada local y candidata de MORENA a la reelecci贸n de la diputaci贸n por el distrito electoral con cabecera en Teotitl谩n de Flores Mag贸n en las pasadas elecciones, aunque no gan贸 la elecci贸n, a煤n conserva sus influencias. Adem谩s, como Presidenta de la Comisi贸n Permanente de Administraci贸n y Procuraci贸n de Justicia e integrante de la Comisi贸n Permanente de Derechos Humanos en el Congreso de Oaxaca, de acuerdo con el movimiento por la liberaci贸n de los presos pol铆ticos de Eloxochitl谩n, ha presionado a los jueces y a diversas instituciones, medios y personalidades para continuar imponiendo su versi贸n de los hechos , construida con respaldo del entonces gobierno estatal perredista de Gabino Cu茅 y ahora con el apoyo del partido MORENA.

鈥淣osotros lo que hemos pugnado y buscado pues es resistir, reorganizarnos y reencontrarnos y a que me refiero con reencontrarnos, pues cito las palabras de Mart铆n Peralta Betanzos, que dice que 鈥榙espu茅s, al final, estas resistencias nos han llevado a reencontrarnos, porque a lo mejor muchos en el coraz贸n ten铆amos anidada la lucha por la libre determinaci贸n, pero de pronto nuestra vida, pues nos estaba entreteniendo, distrayendo u ocupando en otros temas que tambi茅n pueden ser buenos, pero que esta lucha nos obliga a ese regreso otra vez y a esa reflexi贸n para que al final esto tenga un fruto: la liberaci贸n s铆, pero tambi茅n la insistencia de la libre determinaci贸n de nuestra comunidad鈥, concluye Betanzos.