–

De parte de CGT ALTEN Madrid March 25, 2022 23 puntos de vista

Recordaréis que desde el inicio de la crisis sanitaria motivada por el COVID-19, hace ahora 2 años, en marzo-2020, la empresa dejó de realizar el pago de parte de los salarios, la correspondiente a los Tickets Restaurant, a gran parte de la plantilla.

A partir de septiembre de ese año se reanudó el pago del importe correspondiente a estos tickets a muchas personas, pero hubo compañer@s asignadas a diversos proyectos del cliente AIRBUS que, aún realizando su trabajo en las instalaciones de dicho cliente, no volvieron a recibir estas cantidades.

Estas personas iniciaron la reclamación formal ante la empresa y a su vez, esta sección sindical denunció ante la Inspección de Trabajo el impago del salario debido a parte de la plantilla como infracción muy grave según el artículo 8 de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social.

La resolución de la Inspección, que acabamos de recibir, nos confirma que Alten procedió a reconocer y abonar los importes adeudados en el recibo de pago de salarios correspondientes al mes de diciembre de 2020.

La reclamación de sus derechos dio su fruto y si no hubiera sido así la Inspección de Trabajo habría constatado la irregularidad cometida. Está en vuestras manos. No dejéis de reclamar y luchar por vuestros derechos.

En estos momentos, las personas en proyectos de AIRBUS, reciben puntualmente el dinero para comer pero solo para que compren bocadillos.

¡¡2 años comiendo bocadillos!!

Cuando CGT ha tenido conocimiento de este problema ha reclamado a la dirección de Alten una solución y esta lo lleva estudiando desde el 18 de febrero….

Entendemos que negociar con Airbus la posibilidad de dar acceso al comedor a las personas externas podría conllevar tiempo y esfuerzo pero no vemos tan complicado ingresarles el dinero en una tarjeta de Edenred para poder gastarla en cualquier otro tipo de comida o incluso ingresarles en nómina el importe correspondiente para que no pierdan poder adquisitivo y puedan proporcionarse una comida saludable. Adjunto la resolución con mis datos tachados. No sé si hay que quitar algo más y si se puede