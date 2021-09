–

De parte de CGT El Picador September 22, 2021 74 puntos de vista

Tal y como os informamos en el Picador del mes de marzo, la Secci贸n Sindical de CGT de Tecnil贸gica, interpuso una denuncia ante la Inspecci贸n de Trabajo ya que entendemos que las empresas est谩n obligadas a dotar de los medios, equipos, herramientas y consumibles que exige el desarrollo del trabajo a distancia, as铆 como al mantenimiento que resulte necesario.

Entre estos medios necesarios deber铆a de incluirse la silla y dem谩s material ergon贸mico que la empresa debe facilitar.

Pues bien, ya tenemos la resoluci贸n de la Inspecci贸n de Trabajo, y no ha sido nada favorable para el empleado. No podemos negar que la empresa ha entregado algo de material ergon贸mico tales como pantallas, reposapi茅s, elevadores para port谩tiles, e incluso parece que alguna silla ergon贸mica a personas que lo han solicitado porque ten铆an alg煤n problema derivado (a otras no) o con riesgo de COVID, pero entendemos que la prevenci贸n se trata de eso, de prevenir antes de que haya un problema, y solicit谩bamos estos medios de trabajo.

Citando textualmente lo que argumenta la Inspecci贸n de Trabajo:

Respecto de las sillas, si bien queda acreditado por la documentaci贸n aportada, que la empresa no ha facilitado sillas ergon贸micas a la totalidad de la plantilla, si ha realizado un pago extraordinario de 150鈧 a todos los trabajadores en el mes de febrero de 2021, a modo de compensaci贸n en concepto de gastos ocasionados por el teletrabajo desde el 14 de marzo del 2020 al 28 de febrero de 2021. A este respecto, hay que tener en cuenta que la empresa proporciona de forma directa el siguiente material ergon贸mico a los trabajadores: auriculares para port谩til, rat贸n, mochila, el elevador para port谩til, y establece el procedimiento para solicitar teclado independiente, reposapi茅s y pantalla.

Es decir, que con los 150 euros brutos, vamos apa帽ados para la 鈥compensaci贸n en concepto de gastos ocasionados por el teletrabajo desde el 14 de marzo del 2020 al 28 de febrero de 2021鈥.

Vaya por delante que desde CGT consideramos 鈥渞id铆cula鈥 esa cantidad, para compensar tanto los medios como equipos o herramientas, as铆 como la cantidad de 30 euros brutos que nos proporcionan cada mes. La Inspecci贸n de Trabajo parece que no ha visto su nuevo RECIBO DE LA LUZ, y adem谩s 驴dar谩 la empresa esos 150 euros a las nuevas contrataciones?鈥 suponemos que no.