De parte de CNT October 6, 2021 159 puntos de vista

Inspecci贸n de trabajo sanciona a la empresa Ale-Hop por no disponer de calendario laboral en sus centros de trabajo en Barcelona. No tener calendario laboral es una pr谩ctica anti-laboral extendida en todos sus centros de trabajo de la pen铆nsula. Esto comporta no tener horarios y tener, por tanto, una disponibilidad laboral de 363 d铆as al a帽o, 12 horas al d铆a, trabajando tambi茅n los domingos en funci贸n de las necesidades de la empresa y sin que estos se cobren.

El delegado de personal de UGT excus贸 la inexistencia de calendario laboral, sin hacer nada al respecto. Inspecci贸n de Trabajo constat贸 que tanto UGT como la empresa Ale-Hop ment铆an. La conducta de la empresa constituye una falta grave por transgredir las normas y l铆mites legales en materia de jornada laboral, motivo por el cual ha sido sancionada.

La secci贸n sindical de CNT Barcelona (el sindicato con m谩s representaci贸n en la plantilla), interpuso una demanda de conflicto colectivo en el Juzgado de lo Social, por este y otros incumplimientos del convenio. Pese a todo esto 鈥搊 tal vez precisamente a causa de todo esto鈥, tanto UGT como Ale-Hop se niegan a reconocer la legitimidad de la secci贸n sindical. Este es otro caso m谩s que demuestra la importancia, la necesidad y los resultados de la organizaci贸n y la lucha sindical.