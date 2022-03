–

De parte de CGT ALTEN Madrid March 25, 2022 17 puntos de vista

El 1 de marzo del 2022 nos ha llegado de inspecci贸n de trabajo la resoluci贸n sobre la denuncia que interpusimos desde la secci贸n de CGT de Alten sobre el calendario y concretamente sobre las vacaciones. Los puntos denunciados a inspecci贸n sobre las vacaciones fueron que el trabajador/a tendr谩 en cuenta las necesidades organizativas y productivas de la empresa y por otro lado la insistencia por parte de la empresa que aquellos/as compa帽eros/as que tienen cierres de f谩brica se cojan la vacaciones en esos periodos.

Como indicamos m谩s abajo desde el punto de vista de la CGT, al ser Alten una empresa de servicios entendemos que el trabajador no tiene que tener en cuenta la necesidades organizativas ni productivas de la empresa, ya que esta est谩 obligada a sustituir a esa persona para mantener el servicio y por otro lado las vacaciones tienen que ser de mutuo acuerdo y no obligatorio en ciertas fechas. En estos dos aspectos la inspecci贸n pone en manifiesto que tenemos raz贸n y que cualquier vulneraci贸n de este derecho puede ser reclamado de forma individual en los Juzgados de lo Social.

Denuncia sobre el tema de las vacaciones:

Sobre la vacaciones desde la CGT se denunci贸 a inspecci贸n de trabajo los siguientes puntos:

En el calendario de Alten viene el siguiente punto:

Vacaciones anuales: [鈥 Para el disfrute de las vacaciones, los trabajadores tendr谩n en cuenta las necesidades organizativas y productivas de la empresa, o en su caso del proyecto y cliente para el que prestan servicios, debi茅ndose valorar los cierres de f谩brica, festivos de empresa o periodos espec铆ficos de cargas de trabajo que pudieran derivarse, sin perjuicio de los acuerdos individuales alcanzados al efecto.

Lo que denunciamos desde la secci贸n sindical de la CGT denuncia:

En ninguno de los art铆culos citados anteriormente del estatuto y convenio hace referencia a las necesidades organizativas y productivas de la empresa, y m谩s cuando la empresa Alten no tiene un cierre unitario de vacaciones para la empresa y sus trabajadores y trabajadoras.

En cuanto a los cierres de f谩brica en cliente se refiere, son d铆as que la empresa da como d铆as no laborables, ya que estos entraba como condiciones de trabajo y van incluidos en las ofertas de trabajo, posteriormente en los precontratos y en los contratos y muchos compa帽eros y compa帽eras han disfrutados de esos d铆as durante a帽os.

En cuanto a las necesidades organizativas y productivas de la empresa, Alten es una empresa de servicios y no una empresa de trabajo temporal por lo tanto cuando uno de lxs trabajadorxs falta por vacaciones es la empresa la que tiene que cubrir el servicio, no son los trabajadores los que tienen que depender de la 茅poca o cliente para ello, ya que los puestos que desempe帽an no son nominativos y si de servicio por lo que lo podr谩n cubrir otros compa帽eros/as

Lo que resuelve inspecci贸n de trabajo: