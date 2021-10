Es hora de enfrentar el hecho de que se requiere un cambio fundamental de nuestro sistema global dominado por las empresas y basado en el crecimiento

La discusi贸n global sobre el cambio clim谩tico, en su mayor parte, ha ignorado al elefante en la habitaci贸n. Eso es extra帽o, porque este elefante en particular es tan grande, obvio y omnipresente que los pol铆ticos y ejecutivos deben contorsionarse para evitar nombrarlo p煤blicamente. Ese elefante se llama capitalismo, y ya es hora de enfrentar el hecho de que, mientras el capitalismo siga siendo el sistema econ贸mico dominante de nuestro mundo globalizado, la crisis clim谩tica no se resolver谩.

A medida que se acercan las cruciales conversaciones sobre el clima de la ONU conocidas como COP26 a principios de noviembre, el p煤blico se est谩 volviendo cada vez m谩s consciente de que lo que est谩 en juego nunca ha sido tan grande. Lo que alguna vez fueron advertencias ominosas de futuros choques clim谩ticos provocados por incendios forestales, inundaciones y sequ铆as, ahora se han convertido en un elemento b谩sico de las noticias diarias. Sin embargo, los gobiernos no est谩n cumpliendo con sus propias promesas de emisiones del acuerdo de Par铆s de hace seis a帽os, que a su vez fueron reconocidas como inadecuadas. Cada vez m谩s, los cient铆ficos respetados de la Tierra advierten, no solo sobre los efectos devastadores del colapso clim谩tico en nuestra vida diaria, sino sobre el colapso potencial de la civilizaci贸n misma a menos que cambiemos dr谩sticamente de direcci贸n.

El elefante en el cuarto

Y, sin embargo, incluso cuando la humanidad enfrenta quiz谩s la mayor crisis existencial en la historia de su especie, el debate p煤blico sobre el clima apenas menciona el sistema econ贸mico subyacente que nos trajo a este punto y que contin煤a empuj谩ndonos hacia el precipicio. Desde su aparici贸n en el siglo XVII, con la creaci贸n de las primeras corporaciones de responsabilidad limitada propiedad de los accionistas, el capitalismo se ha basado en la premisa de ver el planeta como un recurso para explotar: su objetivo primordial es maximizar las ganancias de esa explotaci贸n tan r谩pida y extensamente como sea posible. posible. Las estrategias convencionales actuales para resolver nuestras crisis gemelas de colapso clim谩tico y sobreimpulso ecol贸gico sin cambiar el sistema subyacente del capitalismo global basado en el crecimiento son estructuralmente inadecuadas.

La idea de 鈥渃recimiento verde鈥 es promulgada por muchos consultores de desarrollo, e incluso est谩 incorporada en el plan oficial de la ONU para el 鈥渄esarrollo sostenible鈥, pero se ha demostrado que es una ilusi贸n . Los ecomodernistas, y otros que esperan beneficiarse del crecimiento a corto plazo, con frecuencia argumentan que, a trav茅s de la innovaci贸n tecnol贸gica, la producci贸n econ贸mica global agregada puede 鈥渄esacoplarse absolutamente鈥 del uso de recursos y las emisiones de carbono, lo que permite un crecimiento ilimitado en un planeta finito. . Sin embargo, un an谩lisis cuidadoso y riguroso muestra que esto no ha sucedido hasta ahora, e incluso las suposiciones m谩s agresivas para una mayor eficiencia a煤n conducir铆an a un consumo insostenible de recursos globales.

La raz贸n principal de esto se deriva en 煤ltima instancia de la naturaleza del propio sistema capitalista. Bajo el capitalismo, que ahora se ha convertido en el contexto econ贸mico global predeterminado para pr谩cticamente todas las empresas humanas, las mejoras de eficiencia destinadas a reducir el uso de recursos se convierten inevitablemente en plataformas de lanzamiento para una mayor explotaci贸n, lo que parad贸jicamente conduce a un aumento, en lugar de una disminuci贸n, en el consumo.

Esta din谩mica, conocida como la paradoja de Jevons, fue reconocida por primera vez en el siglo XIX por el economista William Stanley Jevons, quien demostr贸 c贸mo la m谩quina de vapor de James Watts, que mejor贸 enormemente la eficiencia de las m谩quinas de carb贸n, provoc贸 parad贸jicamente un aumento dram谩tico en la producci贸n de carb贸n. Desde entonces se ha demostrado que la paradoja de Jevons es cierta en una variedad infinita de dominios, desde la invenci贸n en el siglo XIX de la desmotadora de algod贸n que condujo a un aumento en lugar de disminuir en la pr谩ctica de la esclavitud en el sur de EEUU, hasta la mejora del combustible para autom贸viles, eficiencia que anima a las personas a conducir distancias m谩s largas .

Cuando la paradoja de Jevons se generaliza en el mercado global, comenzamos a ver que no es realmente una paradoja, sino m谩s bien una caracter铆stica definitoria incorporada del capitalismo. Las corporaciones -propiedad de los accionistas-, como agentes principales del capitalismo global, est谩n estructuradas legalmente por el imperativo general de maximizar los rendimientos de los accionistas por encima de todo. Aunque se les otorgan los derechos legales de la 鈥減ersonalidad鈥 en muchas jurisdicciones, si fueran realmente humanos, ser铆an diagnosticados como psic贸patas , persiguiendo implacablemente su objetivo sin tener en cuenta los da帽os colaterales que pudieran causar. De las cien econom铆as m谩s grandes de la actualidad, sesenta y nueve son corporaciones transnacionales , que colectivamente representan una fuerza implacable con un objetivo primordial.: convertir a la humanidad y al resto de la vida en forraje para aumentar infinitamente las ganancias al ritmo m谩s r谩pido posible.

Bajo el capitalismo global, esta din谩mica es cierta incluso sin la participaci贸n de corporaciones transnacionales. Tomemos el bitcoin como ejemplo. Originalmente dise帽ado despu茅s del colapso financiero global de 2008 para arrebatar el poder monetario a la dominaci贸n de los bancos centrales, se basa en generar confianza a trav茅s de la 鈥渕ining鈥, un proceso que permite a cualquier persona verificar una transacci贸n resolviendo ecuaciones matem谩ticas cada vez m谩s complejas y ganar nuevos bitcoins como compensaci贸n. Una gran idea, en teor铆a. En la pr谩ctica, el mercado sin restricciones para el mining de bitcoins ha llevado a una competencia fren茅tica para resolver ecuaciones cada vez m谩s complejas, con grandes almacenes que contienen 鈥減lataformas鈥 de computadoras avanzadas que consumen cantidades masivas de electricidad, con el resultado de que las emisiones de carbono del procesamiento de bitcoins ahora son equivalentes. a la de un pa铆s de tama帽o medio como Suecia o Argentina.

Una econom铆a basada en el crecimiento perpetuo

La b煤squeda incesante del crecimiento de las ganancias por encima de todas las dem谩s consideraciones se refleja en los mercados de valores del mundo, donde las empresas no se valoran por su beneficio para la sociedad, sino por las expectativas de los inversores sobre su crecimiento en las ganancias futuras. De manera similar, cuando se agrega a las cuentas nacionales, el principal proxy utilizado para medir el desempe帽o de los pol铆ticos es el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB). Aunque com煤nmente se asume que el PIB se correlaciona con el bienestar social, este no es el caso. una vez que se hayan cumplido los requisitos de material b谩sico.

El PIB simplemente mide la velocidad a la que la sociedad transforma la naturaleza y la actividad humana en la econom铆a monetaria, independientemente de la calidad de vida resultante. Cualquier cosa que provoque actividad econ贸mica de cualquier tipo, ya sea buena o mala, se suma al PIB. Cuando los investigadores desarrollaron un punto de referencia llamado Genuine Progress Indicator (GPI), que incorpora componentes cualitativos del bienestar, descubrieron una divergencia dram谩tica entre las dos medidas. El IPG alcanz贸 su punto m谩ximo en 1978 y ha estado cayendo constantemente desde entonces, incluso mientras el PIB contin煤a aceler谩ndose.

Desde 1978, Genuine Progress ha ca铆do incluso mientras el PIB sigue aumentando.

A pesar de esto, la posibilidad de desviar nuestra econom铆a del crecimiento perpetuo apenas se considera en el discurso dominante. En preparaci贸n para la COP26, el Panel Intergubernamental sobre Cambio Clim谩tico (IPCC) de la ONU model贸 cinco escenarios que exploran posibles v铆as que conducir铆an a diferentes resultados de calentamiento global este siglo, que van desde una v铆a optimista de 1,5 掳 C hasta una probable trayectoria catastr贸fica de 4,5 掳 C. Una de sus variables m谩s cr铆ticas es la cantidad de reducci贸n de carbono lograda a trav茅s de emisiones negativas, dependiendo de la implementaci贸n masiva de tecnolog铆as no probadas.

Seg煤n el IPCC, mantenerse por debajo de los 2 掳 C de calentamiento global, consistente con el objetivo m铆nimo establecido por el acuerdo de Par铆s de 2015, implica una suposici贸n heroica de que succionaremos 730 mil millones de toneladas m茅tricas de carbono. fuera de la atm贸sfera este siglo. Esta estupenda cantidad es equivalente a aproximadamente veinte veces el total de emisiones anuales actuales de todo el uso de combustibles f贸siles. Tal suposici贸n est谩 m谩s cerca de la ciencia ficci贸n que de cualquier an谩lisis riguroso digno de un modelo en el que nuestra civilizaci贸n basa todo su futuro. Sin embargo, incluso cuando el IPCC parece dispuesto a modelar el destino de la humanidad en una quimera, ninguno de sus escenarios explora lo que es posible a partir de una reducci贸n anual gradual del PIB mundial. La comunidad del IPCC consider贸 que tal escenario era demasiado inveros铆mil para considerarlo .

Esto representa un grave error por parte del IPCC. Los cient铆ficos del clima que han modelado las reducciones planificadas del PIB muestran que mantener el calentamiento global por debajo de 1,5 掳 C este siglo est谩 potencialmente al alcance en este escenario, con una dependencia muy reducida de las tecnolog铆as especulativas de reducci贸n de carbono. Destacados economistas han demostrado que un plan de 鈥減ost crecimiento鈥 cuidadosamente administrado podr铆a conducir a una mejor calidad de vida, una reducci贸n de la desigualdad y un medio ambiente m谩s saludable. Sin embargo, socavar铆a la actividad fundamental del capitalismo: la b煤squeda de un crecimiento sin fin que ha llevado a nuestro estado actual de desigualdad obscena, colapso ecol贸gico inminente y colapso clim谩tico.

El camino hacia la cat谩strofe basado en las ganancias

Mientras este elefante en la habitaci贸n permanezca t谩cito, nuestro mundo continuar谩 precipit谩ndose hacia la cat谩strofe, incluso cuando los pol铆ticos y tecn贸cratas cambien de una narrativa salvadora a otra. Junto con el mito del 鈥渃recimiento verde鈥, se nos dice que una soluci贸n consiste en asignar valoraciones monetarias a los 鈥渟ervicios de los ecosistemas鈥 e incorporarlos en las decisiones comerciales, aunque se ha demostrado que este enfoque es profundamente defectuoso, con frecuencia inadecuado y, en 煤ltima instancia, contraproducente. Un humedal, por ejemplo, podr铆a tener valor para proteger una ciudad de las inundaciones. Sin embargo, si se drenase y se construyera un nuevo y elegante resort en la tierra recuperada, esto podr铆a ser m谩s lucrativo. Caso cerrado.

El nuevo apodo que surge de los titanes corporativos en el Foro Econ贸mico Mundial es 鈥渃apitalismo de las partes interesadas鈥: un t茅rmino atractivo que parece implicar que las distintas partes interesadas de los inversores desempe帽ar谩n un papel en el establecimiento de las prioridades corporativas, pero en realidad se refiere a un proceso profundamente antidemocr谩tico, por el cual las corporaciones asumen roles cada vez m谩s importantes en la gobernanza global. Este mes, la Cumbre de Sistemas Alimentarios de la ONU fue asumida esencialmente por las mismas corporaciones gigantes, incluidas Nestl茅 y Bayer, que son en gran parte responsables de los mismos problemas con los que se pretend铆a lidiar la cumbre, lo que llev贸 a un boicot generalizado por parte de cientos de la sociedad civil. y grupos ind铆genas.

La Cumbre de Sistemas Alimentarios de la ONU estuvo esencialmente controlada por intereses corporativos.

Dado que en la COP26 se anuncian formalmente los objetivos netos cero a d茅cadas de distancia, construidos impl铆citamente sobre una combinaci贸n de procrastinaci贸n corporativa y tecnolog铆as especulativas, solo podemos esperar que la crisis clim谩tica contin煤e empeorando. En 煤ltima instancia, a medida que las tecnolog铆as de emisiones negativas no cumplan con sus grandiosas expectativas, las mismas voces que actualmente promueven la dependencia de ellas prestar谩n apoyo a la idea tecno-dist贸pica de la geoingenier铆a: proyectos de ingenier铆a vastos que alteran el planeta dise帽ados para manipular temporalmente el clima para aplazar un cambio. apocalipsis clim谩tico.

Un proyecto candidato l铆der en geoingenier铆a, financiado por Bill Gates, consiste en rociar part铆culas en la estratosfera para enfriar la Tierra al reflejar los rayos del Sol de regreso al espacio. Los riesgos son enormes, incluida la probabilidad de provocar cambios extremos en las precipitaciones en todo el mundo. Adem谩s, una vez comenzado, nunca podr铆a detenerse sin un calentamiento de rebote catastr贸fico inmediato; no evitar铆a que los oc茅anos se acidificaran a煤n m谩s; y puede convertir el cielo azul en una perpetua bruma opaca. A pesar de estas preocupaciones, la geoingenier铆a est谩 comenzando a ser discutida en las reuniones de la ONU, con publicaciones como The Economist que predicen que , dado que no interrumpir铆a el crecimiento econ贸mico continuo, es m谩s probable que se implemente que los recortes dr谩sticos y vinculantes en las emisiones que evitar铆a el desastre clim谩tico.

Hay una alternativa

驴Por qu茅 el elefante en la habitaci贸n rara vez se menciona en el discurso de la corriente principal? Una raz贸n es que, desde el colapso del comunismo y el surgimiento paralelo del neoliberalismo a partir de la d茅cada de 1980, se asume que 鈥渘o hay alternativa鈥, como declar贸 Margaret Thatcher. Incluso los defensores ecol贸gicos comprometidos, como el grupo Business Green, se apresuran a descartar las cr铆ticas a nuestro sistema econ贸mico basado en el crecimiento como 鈥渋nstigador agitador anticapitalista instintivo鈥. Pero la dicotom铆a convencional entre capitalismo y socialismo, a la que inevitablemente derivan tales conversaciones, ya no es 煤til. El socialismo anticuado estaba tan dispuesto a consumir la Tierra como el capitalismo, y se diferenciaba principalmente en c贸mo deb铆a dividirse el pastel.

Sin embargo, existe una alternativa. Una amplia gama de pensadores progresistas est谩n explorando las posibilidades de reemplazar nuestro destructivo sistema econ贸mico global por uno que ofrezca potencial para la sustentabilidad, mayor equidad y florecimiento humano. Los defensores del decrecimiento muestran que es posible implementar una reducci贸n planificada del uso de energ铆a y recursos al tiempo que se reduce la desigualdad y se mejora el bienestar humano. Los modelos econ贸micos, como la 鈥 econom铆a de la dona 鈥 de Kate Raworth, ofrecen sustitutos coherentes del marco cl谩sico obsoleto que ignora los principios fundamentales de la naturaleza humana y el papel de la humanidad dentro del sistema terrestre. Mientras tanto, las cooperativas a gran escala, como Mondrag贸n en Espa帽a, demostrar que es posible que las empresas satisfagan eficazmente las necesidades humanas sin utilizar un modelo de beneficio basado en el accionista.

Otra raz贸n que da la gente para ignorar al elefante en la habitaci贸n, incluso cuando saben que est谩 all铆, es que no tenemos tiempo para cambios estructurales. La emergencia clim谩tica ya est谩 sobre nosotros y debemos centrarnos en las acciones que pueden ocurrir ahora mismo. Esto es cierto, y nada en este art铆culo debe tomarse como una raz贸n para evitar los cambios dr谩sticos e inmediatos que se requieren en las pr谩cticas comerciales y de los consumidores. De hecho, son necesarios, pero insuficientes. En 煤ltima instancia, nuestra civilizaci贸n global debe comenzar una transformaci贸n hacia una que no se base en la creaci贸n de riqueza a trav茅s de la extracci贸n, sino en principios fundamentales que podr铆an crear las condiciones para el florecimiento a largo plazo en una Tierra regenerada: una civilizaci贸n ecol贸gica .

Incluso a corto plazo, hay innumerables pasos que se pueden tomar para dirigir nuestra civilizaci贸n hacia una trayectoria de afirmaci贸n de la vida. En todo el mundo, los pueblos ind铆genas que se encuentran en la primera l铆nea de la emergencia clim谩tica necesitan desesperadamente apoyo para defender los ecosistemas biodiversos en los que est谩n incrustados contra los ataques de las empresas extractivas. Se est谩 llevando a cabo una creciente campa帽a para convertir la destrucci贸n total de los sistemas vivos naturales en un acto criminal mediante el establecimiento de una ley de ecocidio, que se puede enjuiciar como el genocidio bajo la Corte Penal Internacional. Es necesario abordar los poderes de las propias empresas transnacionales, exigiendo en 煤ltima instancia sus estatutos. para convertirse en un triple resultado de personas, planeta y ganancias, y estar sujeto a rigurosos poderes de ejecuci贸n.

La transformaci贸n que necesitamos puede llevar d茅cadas, pero el proceso debe comenzar ahora con el reconocimiento claro y expl铆cito de que el capitalismo mismo necesita ser suplantado por un sistema basado en valores que afirmen la vida. No espere ver ning煤n debate sobre estos temas en los procedimientos formales de la COP26. Pero, dirija su atenci贸n fuera de los salones sagrados y escuchar谩 las voces de aquellos que est谩n defendiendo el continuo florecimiento de la vida en la Tierra. Solo cuando sus ideas se discutan seriamente en las c谩maras principales de una futura COP, podremos comenzar a albergar una aut茅ntica esperanza de que nuestra civilizaci贸n finalmente se est茅 alejando del precipicio hacia el que se acelera actualmente.

resilience.org