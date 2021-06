El d铆a 8 de abril, la organizaci贸n Cruelty Free International hizo

p煤blica una investigaci贸n llevada a cabo en el laboratorio de

experimentaci贸n animal Vivotecnia, en Madrid. Gracias a esta, salieron a

la luz las pr谩cticas vejatorias, el maltrato y la crueldad que pueden

tener lugar en las instalaciones de este tipo de empresas. El

laboratorio fue denunciado y obligado a cesar su actividad mientras las

autoridades realizan su propia investigaci贸n.

Gran parte de la

sociedad conden贸 las acciones expuestas. Se organizaron alrededor de 20

manifestaciones en varias ciudades del estado espa帽ol durante dos fines

de semana para exigir la liberaci贸n de los animales. Cientos de personas

acudieron a las protestas y consiguieron hacer visible la indignaci贸n y

la voluntad de luchar por los derechos de los animales. Gracias a la

difusi贸n de los hechos a trav茅s de las redes sociales y gracias tambi茅n a

la cobertura medi谩tica de la noticia, se ha cuestionado la supuesta

necesidad de experimentar con animales en laboratorios.

Puede que el ensa帽amiento revelado en el v铆deo de Vivotecnia

no se d茅 en todas partes, pero es innegable que la experimentaci贸n

animal implica sufrimiento y que las condiciones de bienestar son

inaplicables. No hay manera de hacer enfermar o padecer una dolencia

f铆sica o psicol贸gica a un animal sin que este sufra. Los animales son

conscientes de todo lo que les sucede; sienten dolor, se estresan, se

alegran, se entristecen e incluso son capaces de dejarse morir ante

situaciones que ya no pueden aguantar m谩s. Se sabe de gatos en

protectoras que no superan un abandono, no se adaptan a su espacio y

dejan de comer arrinconados y hundidos en una depresi贸n letal.

Imaginemos

lo que debe sufrir un animal en un laboratorio. Encerrados de por vida

en espacios o jaulas peque帽os, sin paseos al aire libre, sin establecer

v铆nculos con sus semejantes o con los humanos que se limitan a

manipularlos con mayor o menor cuidado para causarles dolor a corto o

largo plazo. Sin entender por qu茅 est谩n all铆 ni por qu茅 les tratan de

esa manera. Sin saber que nada de lo que hagan o intenten cambiar谩 sus

circunstancias.

Es un infierno innecesario que se ha convertido en un negocio m谩s a costa de miles de vidas. La experimentaci贸n animal

actualmente no est谩 justificada bajo ning煤n concepto. Se llevan a cabo

pruebas de productos cosm茅ticos y de limpieza con el 煤nico objetivo de

comprobar los l铆mites de su toxicidad. En cuanto a los fines m茅dicos,

seg煤n un estudio de Doctors Against Animal Experiments: 鈥淓ntre el 92,5% y

el 95% de todos los medicamentos que resultan ser efectivos en estudios

animales fracasan en las posteriores fases cl铆nicas 1 a 3 en humanos.

Esto es debido a que o bien no funcionan o bien causan efectos

secundarios graves鈥.

En el a帽o 2018, un grupo de investigadoras hizo p煤blica una recopilaci贸n exhaustiva

de todas las autoridades, centros de investigaci贸n, organizaciones de

derechos animales, bases de datos y revistas acad茅micas que informan,

apoyan y se centran en m茅todos alternativos a la vivisecci贸n. En 2019,

la C谩tedra de Investigaci贸n Animales y Sociedad de la Universidad Rey

Juan Carlos de Madrid public贸 un art铆culo en el que presentaba algunas alternativas a la experimentaci贸n animal ya existentes.

En 2020, m谩s de 70 profesionales de la comunidad cient铆fica hicieron p煤blica una carta

en la que reclaman 鈥渦n cambio de mentalidad y un calendario preciso

para cambiar las regulaciones y poder acelerar el desarrollo de los

medicamentos que tienen m谩s posibilidades de ser m谩s seguros, m谩s

efectivos y m谩s baratos sin el uso de animales鈥. Se帽alan que el hecho de

que se probaran vacunas para la COVID-19 directamente en humanos

deber铆a sentar un precedente. Adem谩s, a ra铆z de los hechos denunciados

en Vivotecnia, la Red Espa帽ola para el Desarrollo de M茅todos

Alternativos a la Experimentaci贸n Animal (REMA)

envi贸 un manifiesto al Gobierno espa帽ol en el que solicitan la

inversi贸n y el paso hacia m茅todos de investigaci贸n sin animales.

Por

otro lado, como individuos que vivimos en sociedad deber铆amos

reflexionar sobre los comportamientos humanos dentro del laboratorio

Vivotecnia que han sido expuestos en la misma investigaci贸n. 驴Por qu茅

hay personas capaces de ejercer tanta violencia y mostrar tanto

desprecio hacia unos animales cuyas vidas tienen en sus manos?

En

una sociedad especista, muchas personas maltratan e incluso matan a

animales que no son humanos simplemente porque los consideran

inferiores. La mayor铆a de especies animales son consideradas como

objetos que pueden ser usados para extraer un beneficio. Muchas personas

abusan de quienes perciben como m谩s d茅biles o menos inteligentes.

Proceden de forma muy similar cuando condenan consciente o

inconscientemente a otras personas que no piensan, no son o no viven

como ellas. Pruebas de ello son el racismo, el sexismo y la

discriminaci贸n f铆sica que sufren muchos individuos a diario.

Otro

factor que contribuye a la violencia y la normaliza son las pr谩cticas

de tortura animal que son legales, pero nos anulan la empat铆a. Es decir,

la tauromaquia, la caza, la explotaci贸n ganadera y los mataderos.

Desgraciadamente, es habitual encontrar en las redes fotos de cazadores

con la misma actitud burlesca y cruel que vemos en el v铆deo de

Vivotecnia; as铆 como escenas denunciadas por varios investigadores en

mataderos de todo el mundo.

Podemos decir que en nuestra

sociedad no se condena la violencia ni se educa en el respeto hacia los

dem谩s. Siguen habiendo feminicidios, violaciones, acoso, bullying,

pederastia y m谩s maltratos. Parece que se acepte el abuso de poder como

m茅todo para alcanzar metas, riqueza o cualquier cosa que nos apetezca

llamar felicidad.

La experimentaci贸n animal y el caso de

Vivotecnia ponen de manifiesto que nuestra crueldad no tiene l铆mites

cuando convertimos la violencia en una forma de explotaci贸n para obtener

beneficios. Conseguir la liberaci贸n de los animales encerrados en ese

laboratorio y la implantaci贸n de m茅todos de experimentaci贸n alternativos

no acabar谩 con estos defectos en nuestra sociedad.

Es necesario

rechazar todas las dem谩s formas de violencia injustificada. Es hora de

admitir que los animales de otras especies tienen conciencia e

intereses, son individuos. Cada animal tiene una manera de ser 煤nica, al

igual que no hay dos seres humanos iguales. No es justo que a algunos

les tratemos como si fuesen una masa inanimada de la que aprovecharnos,

porque no lo son. Son seres vivos que tienen la capacidad de sentir,

como cualquier humano o humana.

No se trata de que todas las

personas amen a todos los animales. No hace falta amarles para exigir su

derecho a vivir libres. Tampoco amamos a todos los seres humanos, pero

les debemos respeto y defendemos sus derechos cuando estos son

amenazados o les son arrebatados.

Cuestionarse h谩bitos y

costumbres requiere valor. Pero es algo que podemos hacer

individualmente para tomar decisiones y conseguir una sociedad m谩s

amable, m谩s sana y menos agresiva en un mundo m谩s sostenible. Aceptar

que podemos vivir sin consumir carne ni productos de origen animal es un

acto revolucionario. Dejar de apoyar la explotaci贸n animal en todas sus

formas puede ser el camino hacia un nuevo concepto de igualdad y de

justicia que proteja a todos los seres vivos del planeta.

No

estamos obligados a criar, torturar y matar animales. Hay infinitas

formas de ser felices respetando el derecho de todos y de todas a vivir

libres. Hoy en d铆a existen alternativas para todo y para todas las

personas. La informaci贸n es poder y est谩 a nuestro alcance. Resolvamos

dudas y veremos que vale la pena apostar por una relaci贸n de respeto

incondicional y desinteresado hacia los dem谩s, sean de la especie que

sean. Cada vida cuenta, cada acci贸n cambia nuestro mundo.