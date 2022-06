–

De parte de CGT Fesi Bac June 20, 2022

Los sindicatos, como representantes de los trabajadores, tenemos una responsabilidad a la hora de firmar acuerdos que afectan a las condiciones laborales de miles de personas. La postura de CGT ha sido firme, no vamos a firmar ning煤n acuerdo que suponga un perjuicio para los trabajadores. Desgraciadamente otros no parecen pensar igual.

Acuerdo de Registro horario

Desde el principio tuvimos claro que la propuesta de la empresa era un brindis al sol para cubrirse de cara a la Inspecci贸n de Trabajo. Un Registro autodeclarativo, que permite seguir trabajando a pesar de que se registre la jornada fijada es una pantomima. Cambiar algo para no cambiar nada. TODOS sab铆amos que no iba a funcionar. Por ello CGT no firm贸 dicho acuerdo. El tiempo nos ha dado la raz贸n, y hasta alguno de los sindicatos firmantes denuncia ahora que el sistema no funciona. 驴Ahora se dan cuenta?

De acuerdo al reporting horario que nos remite la empresa, excepto en Servicios Centrales, que es donde se observan m谩s horas extras registradas y autorizadas, en la Red es algo testimonial. Algo completamente irreal, ya que todos sabemos que se realizan m谩s horas de las que se registran. Tambi茅n somos conscientes de que hay 鈥贸rdenes鈥 que vienen de arriba para que en la Red no se autoricen dichas horas extras, pero la presi贸n comercial obliga a alargar la jornada s铆 o s铆.

Pero lo peor de este acuerdo es que los empleados pueden comenzar su jornada antes del horario estipulado, a pesar de que no se computa como trabajo efectivo. Y lo m谩s grave, 驴qu茅 pasar铆a si hay una inspecci贸n de trabajo y alg煤n empleado est谩 realizando m谩s horas de las registradas y autorizadas?Mucho nos tememos que el banco podr铆a tomar medidas disciplinarias contra 茅l. En resumen, deja a los empleados a los pies de los caballos.

驴Qu茅 clase de sindicato es capaz de firmar un acuerdo as铆? CGT no, desde luego. Por ello pedimos p煤blicamente a la empresa y al resto de sindicatos la elaboraci贸n de un nuevo sistema de Registro Horario que cumpla con todas las garant铆as legales y laborales, protegiendo realmente a los empleados de Deutsche Bank y evitando el fraude a la Seguridad Social.

XXIV Convenio de Banca 2021

Como ya os trasladamos, en la negociaci贸n del nuevo Convenio de Banca la propuesta inicial de los sindicatos, incluido CGT, fue demandar una subida del 3% anual (12% acumulado para el cuatrienio 2019 鈥 2022). Incluso desde CGT solicitamos la inclusi贸n de una cl谩usula de revisi贸n salarial que garantizase el poder adquisitivo de las plantillas ante hipot茅ticas subidas del IPC. Pero inexplicablemente los sindicatos firmantes, CCOO, UGT y FINE, rompieron la unidad sindical firmando una irrisoria subida acumulada del 2,5% en cinco a帽os, sin incluir ninguna cl谩usula de revisi贸n salarial por subida del IPC (2019 鈥 0%, 220-0%, 2021-0,25%, 2022-1% Y 2023-1,25%). Como no pod铆a ser de otra manera, CGT decidi贸 no firmar un Convenio completamente lesivo para los intereses de los trabajadores.

Esta concesi贸n a la patronal nos ha empobrecido a todos. Ellos sabr谩n por qu茅 o a cambio de qu茅 firmaron el Convenio, pero los empleados de Banca merecen una explicaci贸n urgente y clara.

Ahora, cuando el da帽o ya est谩 hecho, los sindicatos firmantes, CCOO, UGT y FINE, anuncian a bombo y platillo que 鈥渆xigen revisiones salariales inmediatas鈥. Si no hubiesen roto la unidad sindical, no estar铆amos en esta situaci贸n. Una vez m谩s llegan tarde y mal.

En los 煤ltimos a帽os se ha producido un claro retroceso en los derechos de los trabajadores, y por ello hacen falta sindicatos que no se plieguen ante la empresa ni se rindan en la defensa de vuestros derechos. Eso lo vais a encontrar siempre en CGT, pod茅is estar seguros.

Quedamos a vuestra disposici贸n ante cualquier duda que teng谩is al respecto.