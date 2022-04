–

Hay cosas, que no hay quien las entienda

Ayer me hablaban de entendimiento. Hoy me hablaban de responsabilidad. Por lo visto tengo que entender que la UE tiene su responsabilidad en la génesis de la Operación Militar, conflicto de Ucrania o como se le quiera llamar. Y yo lo acepto: la UE tiene responsabilidad en la creación del conflicto. Y la OTAN, por supuesto que sí.

Supongo entonces, que entender que en la génesis de la invasión de Ucrania tiene su responsabilidad la UE, implica entender que Rusia tiene también su responsabilidad en la génesis de la operación militar especial.

Pero esto no sucede de ese modo. La responsabilidad propia en un desastre como el actual, no la asume nadie. Ni la UE, ni por supuesto Rusia. De lo que dicen los medios de comunicación al uso, por aquí no dejan duda: Rusia es la mala. Destruye barrios, ejecuta a inocentes, etc.

Miro entonces la página del Ministerio del Interior de la Federación Rusa, y desde luego ellos tampoco admiten ninguna responsabilidad: sus tropas reparten comida, sus ataques son quirúrgicos, los nacionalistas ucranianos emplean escudos humanos, los muertos de Bucha son asesinatos de la policía ucraniana o de los nazis de Azov, y los edificios destruidos los ha aniquilado la artillería ucraniana.

Así que a mí me sugieren entendimiento de la responsabilidad ante una guerra –yo la llamo así–, de la que nadie se hace responsable. ¿No es una paradoja curiosísima?

Porque es que las explicaciones de este cacao, no hay por donde cogerlas. Me dicen que la UE depuso a un gobierno legítimo mediante el Euromaidán, todo organizado por servicios secretos de Occidente. O sea, que a la UE le basta con meter a unos cientos o miles de manifestantes en una plaza a temperaturas gélidas, gentes de extrema derecha, antiguos militares etc., y matar a unos pocos con francotiradores, para derribar a un Gobierno pro ruso en Ucrania. Y Rusia para derribar a un Gobierno pro UE en Ucrania, tiene que meter a miles de tanques, helicópteros, aviones de combate, la marina… Y tirarse mes y pico, y aún está el Gobierno de Zelenski en pie… La verdad es que todo es muy raro de entender. A no ser, claro está, que haya un plan diabólico elaborado por una mente omnisciente incomprensible.

Hace años vi una foto que me impactó. Era de un señor, vestido con un traje de principios de siglo XX y un sombrero panamá, que portaba un cartel que decía en francés: “Desarme Universal – Fraternidad Internacional – Abajo la Guerra”. El tipo, con un bigotito de esos de puntas para arriba, estaba completamente solo frente a la multitud que se apiñaba en las oficias de reclutamiento de la I Guerra Mundial.

Yo no sé nada de Rusia, ni de Ucrania, ni de geoestrategia, ni de planes elaboradísimos. Creo que hasta ese cartel, llega mi entendimiento.