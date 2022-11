–

De parte de Congreso Nacional Ind铆gena November 23, 2022 245 puntos de vista

El pasado 17 de octubre, al acudir nuestro compa帽ero Juan Carlos Flores a una reuni贸n en la ciudad de Cuernavaca, se percat贸 que las tuercas que aseguran la llanta delantera de lado del conductor de su autom贸vil, hab铆an sido aflojadas y que por ese motivo los tornillos que la sostienen se encontraban a punto de romperse con motivo que viaj贸 as铆 todo el trayecto en carretera desde Puebla hasta Cuernavaca, perpetr谩ndose contra 茅l, un atentado a su vida que pretend铆an hacer pasar por un accidente automovil铆stico.

Este no es un hecho aislado, pues el pasado 5 de agosto de este a帽o fue hackeado su correo electr贸nico donde en el drive del mismo se encuentran diversos documentos legales de m谩s de 50 juicios de amparo que lleva en coordinaci贸n, muchos de ellos con el Congreso Nacional Ind铆gena.

Del mismo modo el 4 de octubre, movimientos sospechosos de vigilancia, hostigamiento y espionaje se llevaron acabo en su vivienda por dos autom贸viles modelo Chevy rojo y Renault azul y una patrulla del municipio de Juan C. Bonilla, aprovechando que exist铆a un punto ciego en las c谩maras que instal贸 el Mecanismo Federal de Protecci贸n para Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos y una c谩mara que se encontraba sin servir, logrando nuestro compa帽ero hacer un respaldo de los hechos en la computadora que funciona como servidor local de las c谩maras que serv铆an. Sin embargo, dichas grabaciones fueron sustra铆das sin la notificaci贸n previa y autorizaci贸n del compa帽ero por la empresa que trabaja para el Mecanismo de Protecci贸n, argumentando que el software del servidor no se encontraba actualizado y que por eso dej贸 de funcionar una de las c谩maras, pero al solicitar las grabaciones al Mecanismo, este neg贸 que hubieran retirado ning煤n dispositivo. Posteriormente, el pasado 18 de noviembre, diverso personal de la empresa inform贸 a nuestro compa帽ero que las grabaciones hab铆an sido borradas pues el servidor que sustrajeron fue formateado, a pesar que en todo momento se les estuvo requiriendo entregaran las grabaciones por haberse documentado en las mismas incidentes de seguridad, adem谩s el nuevo personal de la empresa se帽al贸 que el software no requiere estarse actualizando para el reconocimiento de las c谩maras y que eso no era un motivo por el cual dejara de funcionar una de ellas, contradiciendo lo que justific贸 d铆as antes un compa帽ero suyo. Por lo que concluimos que la c谩mara que da a la entrada trasera de su casa fue saboteada y que dicho acto fue encubierto por el personal de la empresa y que adem谩s sustrajeron las im谩genes que pod铆a tener nuestro compa帽ero sobre los posibles perpetradores, los cuales podr铆an estar vinculados a los 3 allanamientos y amenazas de muerte que sufri贸 en su domicilio en el mes de abril de este a帽o.

Es inadmisible que un Mecanismo que se creo para dar protecci贸n a las personas defensoras y periodistas realice este tipo de actos de encubrimiento, sustracci贸n de informaci贸n privada y destrucci贸n de pruebas que pudieran ayudar a esclarecer a sujetos perpetradores de los ataques.

El 19 de octubre, un agente ministerial de la Fiscal铆a Estatal de Puebla, acudi贸 a casa del compa帽ero so pretexto que le hab铆an comisionado para realizar las investigaciones sobre los allanamientos y amenazas sufridos en el mes de abril y que realizar铆a entrevistas al respecto, pero al llegar solo se limit贸 a tomar fotos externas de su domicilio y a querer entrar al mismo a tomar fotos del interior, a lo cual nuestro compa帽ero le se帽al贸 que primero le quer铆a compartir las fotos que hab铆a tomado de c贸mo hab铆a sido el allanamiento para que las integrara a su investigaci贸n y le explicara como fueron las incursiones, ante lo cual el agente ministerial se neg贸 a recibirlas v铆a WhatsApp se帽alando ahora que solo le indicaron tomar fotos del domicilio, y al observar que no podr铆a entonces entrar a tomar fotos del interior, se retir贸 del lugar diciendo que reportar铆a que nuestro compa帽ero se opuso a los actos de investigaci贸n.

Consideramos que la sustracci贸n de videos y destrucci贸n de los mismos por parte de la empresa que trabaja para el Mecanismo de Protecci贸n Federal de Personas Defensoras y el actuar del agente ministerial del Estado de Puebla para intentar ingresar a su domicilio son pruebas del encubrimiento y complicidad de las autoridades en los actos de vigilancia, hostigamiento, amenazas y atentados contra nuestro compa帽ero. Por lo que responsabilizamos al Estado Mexicano de su integridad f铆sica, emocional y psicol贸gica.

El proceso de represi贸n, asesinatos, criminalizaci贸n, estigmatizaci贸n, campa帽as de miedo y divisi贸n que se ha vivido en la lucha contra el Proyecto Integral Morelos no es exclusivo del FPDTA-MPT, por el contrario, en la presente administraci贸n de la mal llamada cuarta transformaci贸n ha existido un incremento atroz en el asesinato de personas defensoras de derechos humanos y periodistas, comenzando con nuestro hermano Samir Flores a solo 3 meses de haber asumido el gobierno de L贸pez Obrador. Situaci贸n que se enlaza y contrasta con el incremento de la presencia del crimen organizado en las comunidades que se mantienen en resistencia contra los megaproyectos del gran capital y gobierno federal y el espionaje que realiza la SEDENA dado a conocer por el colectivo Guacamaya y que muestra que para el ej茅rcito mexicano la defensa del territorio de los pueblos es m谩s peligrosa que muchos c谩rteles del narcotr谩fico.

Los actos de intimidaci贸n, espionaje y atentados contra nuestro compa帽ero Juan Carlos, se suman a los procesos de judicializaci贸n injustos que se mantienen contra los compa帽eros Miguel L贸pez Vega y Alejandro Torres Chocolatl en Santa Mar铆a Zacatepec, por la defensa del R铆o Metlapanapa y su territorio. Existiendo un empe帽o por acabar con la organizaci贸n y resistencia no solo del FPDTA-MPT, sino de los pueblos ind铆genas del pa铆s.

Atentar contra nuestro compa帽ero de lucha y abogado no solo es un ataque hacia su persona, sino a los leg铆timos procesos de defensa que llevamos como pueblos ind铆genas y los diversos casos que acompa帽a legalmente en otros estados del pa铆s.

No esperaremos que asesinen o encarcelen a otra de nuestras compa帽eras o compa帽eros de lucha y sabemos que los responsables de todo esto es el narcoestado mexicano. Manifestamos que nuestros compa帽er@s no est谩n solos y que la lucha continuar谩 hasta lograr que la vida triunfe ante la destrucci贸n capitalista que gobierna nuestro pa铆s y el mundo.

Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua Morelos, Puebla, Tlaxcala

Organizaciones:

1. Articulaci贸n Yucat谩n

2. Asamblea de los Pueblos Ind铆genas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio APIIDTT

3. Asamblea de Solidaridad con M茅xico del Pa铆s Valenciano, Estado Espa帽ol

4. Asamblea Permanente de los Pueblos de Morelos

5. Asamblea Maya M煤uch X铆inbal

6. Binigulazaa Aipin

7.Cholollan Radio

8. Centro Comunitario Maya U k煤uchil K Ch鈥檌鈥檌balo鈥檕n, Pen铆nsula de Yucat谩n

9. Centro de Derechos de las V铆ctimas de Violencia Minerva Bello, Chilpancingo, Guerrero

10. Centro de Derechos Humanos de los Pueblos del Sur de Veracruz Bety Cari帽o AC

11. Centro de Documentaci贸n sobre Zapatismo CEDOZ, Madrid

12. Centro de Estudios Ecum茅nicos

13. Centro de Investigaci贸n en Comunicaci贸n Comunitaria (CICC)

14. Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA)

15. CNI Totonacapan

16. CNI Regi贸n Altas Monta帽as

17. CNPA-MN

18. Colectivo Apapachos, Quer茅taro

19. Colectivo Cuautla Viva Cuautla Verde, Morelos

20. Colectivo Data Critica

21. Colectivo EcoSol

22. Colectivo Kalakgpaliw

23. Colectivo La Mandarina, San Cristobal de las Casas, Chiapas

24. Colectivo Llego la Hora de los Pueblos

25. Colectivo Tierra y Libertad

26. Colectivo Xinach

27. Colectivos Transdisciplinario de Investigaciones Cr铆ticas (COTRIC).

28. Comit茅 Agua y Vida, Tlajomulco de Z煤帽iga, Jalisco

29. Comit茅 de Acatepec, San Andr茅s Cholula, Puebla

30. Comit茅 de San Andr茅s Cholula, cabecera municipal, Puebla

31. Comit茅 de San Bernardino Tlaxcalancingo, San Andr茅s Cholula, Puebla

32. Comit茅 de San Luis Tehuiloyocan, San Andr茅s Cholula, Puebla

33. Comit茅 de San Rafael Comac, San Andr茅s Cholula, Puebla

34. Comit茅 del Pueblo Originario de San Antonio Cacalotepec, San Andr茅s Cholula, Puebla

35. Comit茅 Tonantzintla, San Andr茅s Cholula, Puebla

36. Comit茅 de Solidaridad con los Pueblos de Chiapas en Lucha CSPCL, Par铆s, Francia

37. Comit茅 de Solidaridad con los Pueblos Ind铆genas de las Am茅ricas (CSIA-Nitassinan), Francia

38. Comit茅 de Tetlama, Morelos

39. Comit茅 en Defensa del Bosque Nixticuil, Jalisco

40. Comit茅 Huexca en Resistencia

41. Comit茅 Nacional para la Defensa de los Chimalapas

42. Comit茅 por la Defensa de los Derechos Ind铆genas, CODEDI, Oaxaca

43. Comunidad Ind铆gena de Ostula

44. Comunidad Ind铆gena de Cuentepec, Morelos

45. Concejo Ind铆gena de Xonacatlan

46. Consejo Aut贸nomo de Santiago Mexquititl谩n

47. Consejo Aut贸nomo Regional de la Zona Costa de Chiapas

48. Consejo del Pueblo Maya CPO

49. Consejo Maseual Altepetajpianij

50. Consejo Tiyat Tlalli

51. Consejo Supremo Ind铆gena de San Francisco Xochicuautla, Lerma, Estado de M茅xico

52. Cooperativa Cacalox煤chitl SC de RL CV

53.Cooperativa Onergia

54. Coordinaci贸n de Pueblos Unidos en Defensa de la Energ铆a El茅ctrica CPUEDEE

55. Coordinadora de Organizaciones Campesinas e Ind铆genas de la Huasteca Potosina AC (COCIHP)

56. Coordinadora Regional de Acci贸n Solidaria en Defensa del Territorio (CORASON)

57. Corriente del Pueblo Sol Rojo

58. CRIPX

59. Cholultecas Unidos en Resistencia CHUR

60. DECA Equipo Pueblo

61. Ecologistas en Acci贸n, Estado Espa帽ol

62. Enlace Comunicaci贸n y Capacitaci贸n AC

63. Ermua Komite Internazionalitak, Pa铆s Vasco

64. Ejidos en Defensa del Agua de Ayala, Morelos

65. Festivales Solidarios Guatemala

66. Frente en Defensa del Predio Los Venados, Jiutepec, Morelos

67. FPDT Atenco

68. Fuerza Jiutepec, Morelos

69. GADECOM AC

70. Geocomunes

71. Gobierno Comunitario de Chil贸n, Chiapas

72. Grupo de Trabajo Fronteras Regionalizaci贸n y Globalizaci贸n de CLACSO

73. Guardianes del Mar de San Dionisio del Mar, Oaxaca

74. Guatecrea, Guatemala.

75. HAKEO CULTURAL

76. Iniciativas para el Desarrollo de la Mujer Oaxaque帽a (IDEMO)

77. Junta de Vecinos en Resistencia: Independencia, Tanques y Am茅rica, Monterrey

78. La Boca Nostra, Hermosillo, Sonora

79. La Sandia Digital

80. LaVida y pobladores

81. LEGAIA

82. Lumaltik Herriak, Pa铆s Vasco

83. Maderas del Pueblo del Sureste AC

84. Milpa Clim谩tica

85. Morelos en Movimiento AC

86. Movimiento Agrario Ind铆gena Zapatista MAIZ

87. Movimiento de Pueblos Originarios en Resistencia de Chiapas

88. Movimiento del Pueblo Creyente Zoque en Defensa de la Vida y del Territorio

89. Movimiento Morelense contra las Concesiones de Miner铆a a Tajo Abierto por Metales

90. Mujeres que luchan Xalapa

91. Observatorio Ciudadano de la Calidad del Aire de Morelos

92. OMAL-Paz con Dignidad, Estado Espa帽ol

93. Organizaci贸n Nacional del Poder Popular ONPP

94. Organizaci贸n Unidad Patri贸tica UP Morelos

95. Organizaciones Unidas por los Derechos Humanos en Oaxaca OIDHO

96. Prevenci贸n Capacitaci贸n y Defensa del Migrante AC

97. Proceso de Articulaci贸n de la Sierra de Santa Marta

98. Pueblos Unidos de la Regi贸n Cholulteca y de los Volcanes

99. Radio Coatl

100. Radio Zacatepec

101. REDAVI, Quer茅taro

102. Red de Resistencias Narrativas Futuros Ind铆genas

103. Red Mexicana de Acci贸n frente al Libre Comercio (RMALC)

104. Red Morelense de Apoyo al CIG-CNI (Colectividad Nuestra Alegre Rebeld铆a)

105. Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos 鈥淭odos los Derechos para Todas y Todos鈥

106. Red Unidos por los Derechos Humanos AC

107. Red Universidad Anticapitalista (RUA).

108. Reflexion y Accion Feminista Regina Carrillo

109. Resistencia Civil de Candelaria, Campeche

110. San Jer贸nimo Amanalco, Texcoco

111. Secci贸n XXII CNTE-SNTE

112. Seminario Permanente de Estudios Chicanos y de Fronteras

113. Servicios del Pueblo Mixe A.C. (SER A.C.)

114. Servicios para Educaci贸n Alternativa AC EDUCA

115. Tayowal

116. Tonelhuayotzin Nuestra Ra铆z

117. Tribunal Internacional de Conciencia de los Pueblos en Movimiento (Jos茅 Antonio Foronda Farro)

118. UCIZONI, Oaxaca

119. Un Salto de Vida, Juanacatl谩n, Jalisco

120. Unificaci贸n de Pueblos y Colonias contra la Miner铆a en Morelos

121. Uni贸n de Ejidos en Defensa del Territorio Maya, UDETEM, Campeche

122. Uni贸n de Especialistas en Biodiversidad, Conservaci贸n y Sustentabilidad AC. UNESBIO

123. Uni贸n de Pueblos y Comunidades Pur茅pechas

124. Uni贸n de Organizaciones de la Sierra Ju谩rez Oaxaca SC (UNOSJO)

125. Universidad de la Tierra Oaxaca UNITIERRA OAXACA

126. UNTA, Oaxaca

127. Witness

128. Y Retiemble, Madrid

129. Zoques en Defensa de la Vida y del Territorio ZODEVITE

Individual:

130. Abraham P茅rez S谩nchez

131. Agust铆n Vaca Garc铆a, APIJ-SNPICD-INAH.

132. A铆da Mariana Su谩rez Moreno.

133. Alan Carmona Gutierrez, El Salto, Jal.

134. Alehli S谩nchez Paz.

135. Alejandro Mira Tapia

136. Alfonso Leija Salas, Morelos

137. Alicia Castellanos Guerrero, antrop贸loga.

138. Alma Rosa Rodrigues Jim茅nez, Guadalajara.

139. Amaranta Cabrera Pimentel.

140. Am茅rica del Valle Ram铆rez

141. Ana Sabina Castro Sam.

142. Ana Valadez Ortega, SCLC, Chiapas.

143. Ana Victoria Del Carmen Salgado.

144. Andrea Iris Hernandez C谩rdenas, Juanacatlan, Jal.

145. Andres V谩zquez Hern谩ndez, Ex Hacienda de Zapotlanejo, Juanacatlan, Jal.

146. Antonio Grit贸n

147. Aranzaz煤 Ayala Mart铆nez, Periodista

148. Argelia Guerrero Renter铆a.

149. Armando Gutierrez, Juanacatlan, Jal.

150. Arturo Espinoza, Programa Territorios Radio UDG

151. Atahualpa Sof铆a Alejandra Enciso Gonz谩lez, El Salto, Jal.

152. Barbara Zamora

153. Beatriz S G贸mez Barrenechea, Universidad de Guadalajara.

154. Benito G贸mez L贸pez, El Jabal铆, Juanacatlan, Jal.

155. Carla Patricia Garibi Harper Cabral.

156. Carla Vazquez

157. Carlos Octavio Corona Salda帽a.

158. Carolina Cid Castro.

159. Carolina Elizabeth D铆az I帽igo.

160. Celia Ram铆rez M谩rquez, CDMX.

161. Cintya Guadalupe Rodr铆guez Ram铆rez.

162. Claudio Garc铆a Ehrenfeld.

163. Cynthia Salazar Nieves.

164. Cristina Coyotl Huanetl

165. Daniel Ruiz Cancino, INAH.

166. Donaji Garc铆a Valdivieso

167. Edna Yael Robles Aguilar, Guadalajara.

168. Elided Hern谩ndez Acosta, Monterrey

169. Elisa Cruz Rueda

170. Elke Franke, 鈥淰ientos Culturales鈥 Tuxtla Guti茅rrez, Chiapas.

171. Enrique C谩rdenas Padilla, Juanacatl谩n, Jal.

172. Enrique Encizo Rivera, El Salto, Jal.

173. Erika Charles Ni帽o, Monterrey

174. Erik Coyotl Lozada, Tlaxcalancingo

175. Esteban El铆as Coatl, Tlaxcalancingo

176. Felipe I Echenique March, profesor investigador del INAH, Direcci贸n de Estudios Hist贸ricos

177. Fernanda Navarro

178. Fernanda Pinto

179. Fernando Tapia, Juanacatl谩n, Jal.

180. Florina Mendoza Investigadora Independiente

181. Florina Pi帽a Cancino

182. Fortunato Cuautle Toscoyoa, Tlaxcalancingo

183. Francisco De Parres G贸mez.

184. Francisco Morf铆n

185. Francisco Mu帽oz Nolasco.

186. Gabino Giovanni Vel谩zquez Vel谩zquez, UNAM y ENAH.

187. Gabino Hern谩ndez Segura, ExHacienda de Zapotlanejo, Juanacatl谩n, Jalisco.

188. Gabriel Hern谩ndez Navarro, RASH Guadalajara.

189. Gast贸n de la Luz Albino, Coordinador de Radio Coatl

190. Gaudencio Ezequiel Mac铆as Ochoa, Ex Hacienda de Zapotlanejo, Juanacatlan, Jal.

191. Gerardo Moreno Garc铆a, Juanacatlan, Jal.

192. Gilberto Lopez y Rivas, INAH-Morelos.

193. Gloria Alonso

194. Graciela Gonz谩lez Torres, El Salto Jalisco.

195. Guillermo Castillo Ram铆rez, UNAM.

196. Guisela Hernandez Mor谩n, CDMX.

197. H茅ctor Zetina Vega, Morelos

198. Heriberto Rodr铆guez, fot贸grafo

199. Hilda Monraz Delgado, Guadalajara.

200. In茅s Dur谩n Matute, ICSyH, BUAP 鈥 IRGAC, RLS.

201. Iv谩n Arti贸n Torres Urbina, ENAH.

202. Jaime Torres Guillen, Universidad de Guadalajara.

203. Jes煤s Alberto Mej铆a Cano, Morelos

204. Jos茅 Patricio Coyotl Cuatetl, Tlaxcalancingo

205. Jorge Alonso

206. Jorge Segura Mares, Miraflores, Juanacatlan, Jal.

207. Jos茅 Antonio Huerta Meza, Ex Hacienda de Zapotlanejo, Juanacatlan, Jal.

208. Jos茅 Antonio Olvera Llamas

209. Jo艣e G贸mez L贸pez, El Jabal铆, Juanacatlan, Jal.

210. Jos茅 Luis Santill谩n S谩nchez.

211. Justine Monter Cid.

212. Juan Carlos Rulfo

213. Juan Villoro

214. Juliana G贸mez

215. Kara Castillo, Periodista

216. Karina Mac铆as Hern谩ndez.

217. Lauro Moyotl Quechol, Tonantzintla

218. Libertad Huerta Rodr铆guez.

219. Lidia Iris Rodr铆guez Rodr铆guez, INAH.

220. Lourdes P茅rez Hern谩ndez, Acciones por la Tierra AC

221. Ma. Tiburcia C谩rdenas Padilla, Juanacatl谩n, Jal.

222. Magdalena G贸mez

223. Manuel Arredondo Prado

224. Marcos C谩rdenas Padilla, Juanacatl谩n, Jal.

225. Margara Mill谩n Moncayo, Morelos

226. Maria Amparo Xochitl Sevilla Villalobos, DEAS-INAH.

227. Mar铆a Angelina C谩rdenas Padilla, Juanacatl谩n, Jal.

228. Maria Auxiliadora Guti茅rrez Zu帽iga, Guadalajara.

229. Mar铆a de los 脕ngeles Colunga Hernandez, APIJ-SNPICD-INAH.

230. Mar铆a de los 脕ngeles Gallegos Ramirez, U de Guadalajara.

231. Maria del Carmen Lechuga Hernandez APIJ-SNPICD-INAH.

232. Maria del Refugio Ramirez Marquez, Guadalajara.

233. Mar铆a del Rosario Aceves I帽iguez.

234. Maria Gracia Castillo Ram铆rez, Asoc. de Prof. Investigadores Jubilados (APIJ) SNPICD-INAH.

235. Mar铆a Rocha Licona.

236. Mar铆a Xochilt Franco Fernandez, El Salto, Jalisco.

237. Mariana Mora

238. Marisa Y谩帽ez Rodr铆guez, Las Pintas, El Salto, Jal.

239. Martha Mata Ram铆rez

240. Maura Eslava Galicia.

241. Mayvelin Flores Villag贸mez.

242. Mercedes Palencia Villa, DEDUC-U de Guadalajara.

243. Miguel G贸mez Beltr谩n, Colima.

244. Monica Romero, Morelos

245. Nadia Alejandra Jim茅nez Ortiz.

246. Nery Chaves Garc铆a.

247. Noe Leando Cardenas Carrillo, Paso Hondo,Frontera Comalapa, Chiapas.

248. Norma Adriana Gardu帽o Salazar, Morelos

249. Oralba Castillo N谩jera, Morelos

250. Orlando Arce Osorio, Juanacatlan, Jalisco.

251. Paola Elena Garibi Harper y Hern谩ndez.

252. Paulina Dom铆nguez.

253. Pavel Vald茅s P茅rez.

254. Pedro de Anda Su谩rez, Juanacatl谩n, Jal.

255. Priscilla Miranda Usisima.

256. Ra煤l Romero Gallardo.

257. Rebeca Yoma Medina, DSA-INAH.

258. Renata Carvajal

259. Remigio G贸mez L贸pez, El Jabal铆, Juanacatlan, Jal.

260. Roberto Alonso Portela.

261. Roberto Tunuari Ch谩vez, Tonal谩, Jal.

262. Rocio Moreno Badajoz, Universidad de Guadalajara.

263. Rodrigo Camarena Gonz谩lez.

264. Rosa Ang茅lica Caballero Cerda, CDMX.

265. Sandra Castillo Isla, Quer茅taro.

266. Sandra Montes

267. Santiago Castillo Ram铆rez, ICG-UNAM, Cuernavaca, Morelos.

270. Santiago Duro.

271. Sarasuadi Ochoa Contreras.

272. Servando Gaja Rodr铆guez, Morelos

273. Sylvia Marcos

274. Sin Hunter Dodsworth.

275. Sonia Atzahit Chiquito Cuatetl, Tlaxcalancingo

276. Stana Aranda Ratkovich, Guadalajara.

277. Susana Albarr谩n M茅ndez, comunicadora social, Madrid

278. Te贸dulo Alejandro Cuaya Teutli, Tlaxcalancingo

279. Tunuari Ch谩vez Gonz谩lez.

280. Valentina Leduc

281. Varenka Cogorda

282. Ver贸nica Meza Beltr谩n, Juanacatl谩n, Jal.

283. Ver贸nica Ruiz Lagier, DEAS 鈥 INAH.

284. V铆ctor Humberto Miranda Gonz谩lez

285. Viridiana Maldonado Galindo.

286. Wendy Ju谩rez

287. Yara Xiadani Ortega Herrera