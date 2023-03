No podemos sino estar de acuerdo con Jos茅 Iglesias Fern谩ndez cuando nos advierte en esta web de que 鈥el futuro se presenta negro si los antisistema no nos movilizamos Adem谩s, este pensador no se conforma con una simple advertencia, sino que inmediatamente hace algunas propuestas para incitarnos a la movilizaci贸n.

Por mi parte no las veo convincentes y quisiera explicar por qu茅

Si es cierto que las Instituciones municipales no son el Estado-Naci贸n, sin embargo forman su esqueleto y le dan cuerpo, actuando como las extremidades de su sistema nervioso, permiti茅ndole ejecutar sus 贸rdenes, abarcar y controlar todo el territorio y a sus s煤bditos colocados bajo su c煤pula.

Estas instituciones, el Estado Naci贸n, las ha formado y perfeccionado pacientemente a lo largo de los 煤ltimos siglos, para que no puedan fallar en su misi贸n de transmisi贸n. Servir al Estado Naci贸n es servir al Capital del que dependen enteramente su estructura y sus Instituciones de todo tipo. Se trata

de mantener el orden social actual (propiedad privada, trabajo, etc.) estimulando al mismo tiempo el Mercado, porque Mercado y Estado son los dos polos inseparables del Capitalismo.

Por estas razones, y si es cierto que la comuna es el verdadero lugar de lucha contra todas las dominaciones, sigue siendo ilusorio intentar apoderarse de las riendas de las Instituciones del Estado-Naci贸n y desviarlas de su funci贸n m谩s que definida. Como la historia nos lo ense帽a mil y una vez, son al contrario, estas Instituciones las que siempre nos desviar谩n de nuestro camino emancipador 1 . Y m谩s cuando estamos en 鈥淓l momento de confirmaci贸n del proceso de transmutaci贸n hacia el capitalismo dist贸pico鈥, esta propuesta con su aliciente estrat茅gico y sus tres etapas planeadas me parece ingenuo y en contradicci贸n con su l煤cida visi贸n de conjunto.

Acomodados en el vientre del Leviat谩n econ贸mico, acaban devor谩ndonos, cualesquiera que sean los medios econ贸micos y jur铆dicos que nos ofrezcan, y por esta misma raz贸n. Porque, por l贸gica, debemos someternos a las exigencias de la acumulaci贸n capitalista impuesta1 por el sistema, como bien dice el propio Jos茅 Iglesias Fern谩ndez.

El municipio capitalista, como cualquier empresa, puede efectivamente funcionar con m谩s socios y en autogesti贸n, pero tiene que funcionar, es decir, ser rentable y competitivo, como as铆 lo ha demostrado el municipalismo en Barcelona, qui茅n, de paso y por l贸gica, acab贸 desactivando a los movimientos sociales que le apoyaron.

No podemos permitirnos entrar de nuevo en aguas turbias, es demasiado tarde para fracasar una vez m谩s y desmoralizarnos a煤n m谩s y, por tanto, retroceder.

Es mejor ir m谩s despacio pero avanzar hacia la utop铆a y con ella, con unos medios que contengan los fines. Sigamos pensando en c贸mo llegar hasta all铆鈥

Sobre la necesidad de contextualizar

Donde las Instituciones del Estado, por falta de medios, son s贸lo una sombra de lo que deber铆an de ser, como en muchos lugares de Sudam茅rica, los habitantes no han esperado, y se han apoderado de esta sombra. Y lo est谩n haciendo con su propia tradici贸n ind铆gena y revolucionaria, entre luchas y logros, funcionando en cooperativas, buscando la autonom铆a en los aspectos m谩s importantes de la vida, como en Acapatzingo, y las otras siete comunidades de Iztapalapa, Tl谩huac e Iztacalco, en el coraz贸n de la Ciudad de M茅xico. Cuando estos barrios sean recuperados, funcionales, queda por ver cu谩nto tardar谩 el Estado y/o el ej茅rcito en querer recuperarlos y deshacer estos espacios de autonom铆a, que seguro se resistir谩n.

Aqu铆, en el capitalismo total, lo m谩s coherente es pasar, darle la espalda a las Instituciones estatales, sean cuales sean. Partiendo de la premisa de que 鈥渆l ser humano es ontol贸gicamente un ser social鈥, no desde帽emos la coherencia, tambi茅n es un elemento considerable de adhesi贸n para que la utop铆a que nace en el pensamiento se convierta en realidad.

Aprender de nuestra historia

Nuestra historia revolucionaria, en esta pen铆nsula ib茅rica, con nuestras propias tradiciones, se mantiene en el olvido porque, como bien dec铆a Orwell, 鈥渜uien gobierna el pasado, gobierna el futuro; quien gobierna el presente, gobierna el pasado鈥. Para los antisistema, sin embargo, representa un gran tesoro de experiencia revolucionaria, con sus aciertos y errores. A sangre y fuego, estos revolucionarios y revolucionarias, nos han transmitido su valiosa experiencia, no la despreciemos. Debemos aprender de nuestra historia, como cuando cualquier pretendiente a campesino o carpintero aprende de su maestro o maestra.

Guy Debord calific贸 la revoluci贸n de 1936 como siendo la mayor revoluci贸n del siglo XX, refiri茅ndose en particular a las numerosas colectividades agrarias, especialmente en Arag贸n, donde los campesinos lograron avanzar hacia el comunismo libertario, tomando el control de los Municipios y desbordando sus l铆mites.

Esto no cay贸 del cielo. Esto fue fruto de 60 a帽os de intensa preparaci贸n en toda la pen铆nsula, de muchos a帽os de lucha, pero tambi茅n de cultura (ateneos, escuelas racionalistas, etc.), los obreros organizaron pacientemente una suerte de sociedad paralela (cooperativas de todo tipo, sindicatos, etc.), al margen y en tensi贸n con las instituciones del Estado. Esta estrategia fue promovida por los anarquistas, a su vez influidos por las tradiciones de organizaci贸n comunal local (concejos abiertos).

De ah铆 la tendencia del anarquismo ib茅rico a reivindicar el comunalismo y la Comuna de Par铆s, el proyecto federal de una comuna de comunas. Fueron vencidos pero no fracasaron.

Sobre la necesidad de actualizar

El pensador y militante Murray Bookchin, de tradici贸n marxista (1921-2006), se bas贸 en parte en esta herencia revolucionaria para desarrollar su propuesta comunalista.

All谩 por los a帽os 1960, fue uno de los primeros pensadores de la ecolog铆a pol铆tica, conceptualizando a la ecolog铆a social. Apoy谩ndose en la historia y la antropolog铆a, subray贸 que los desastres ecol贸gicos tienen su origen en los desequilibrios sociales y que 茅stos son el fruto amargo de la dominaci贸n, empezando por la del hombre sobre la mujer. El capitalismo, nacido de la confiscaci贸n de los bienes comunes, es el que re煤ne y dinamiza todas las dominaciones y como 鈥渟ujeto aut贸mata鈥 (Marx), s贸lo puede crecer o morir. Por lo tanto, o lo derrotamos, o seguir谩 su curso arrasador de guerras y destrucci贸n de la naturaleza y de las sociedades hasta que lo envenene todo y no le quede nada para crecer. Y para derrotarlo, la ecolog铆a social, coherente consigo misma, propone el municipalismo libertario, esa herramienta pol铆tica que luego llamar铆a comunalismo para evitar una visi贸n demasiado restringida y localista pero tambi茅n para reivindicar la herencia de la Comuna de Par铆s.

En realidad, se trata de organizar una red de asambleas decisorias en todos los municipios y entre ellos, como instituciones embrionarias de democracia directa, federadas y confederadas entre s铆, en paralelo y en tensi贸n con las del Estado. Estas asambleas, capaces de hacer propuestas concretas y factibles (cooperativas, centros sociales, huertos urbanos, espacios libres de negocio, etc.) se convertir铆an en 谩goras para aprender a devenir aut茅nticas ciudadanas y ciudadanos para compartir y ejercer el poder de decidir y aceptar la responsabilidad de asumirlo.

Situado fuera de las Instituciones del Estado, es el lugar com煤n para deshacernos de la contaminaci贸n mental capitalista que hemos integrado de peque帽os, con sus tecnolog铆as, su desinformaci贸n, su acoso informativo y sus fake news, su mentalidad contable, su competitividad y sus egos. A todo lo que socava nuestros corazones y esperanzas, le opondremos un horizonte y una pr谩ctica coherentes con este imaginario para re-encantar el mundo.

Tambi茅n necesitamos contextualizar y actualizar a Bookchin, como han hecho los kurdos de Rojava.

脡l pensaba desde EEUU y en 2002, y han pasado muchas cosas aunque previ贸 muchas. El capitalismo nos ha despose铆do con las enclosuras para luego convertirnos en pura mercanc铆a, y es cuando nos declar贸 la guerra. Para derrotarlo, necesitamos pensar estrat茅gicamente, conocerlo, saber c贸mo ha subsumido a la sociedad, en gran parte gracias a las instituciones del Estado (ver el Marx esot茅rico, la corriente de la cr铆tica del valor).

Para actuar aqu铆 y ahora

Ah铆 donde vivamos y actuamos, necesitamos conocer al m谩ximo el funcionamiento de las instituciones municipales, sus partidos pol铆ticos siempre en busca del poder pero tambi茅n a las dem谩s fuerzas sociales que act煤an por la emancipaci贸n. Una vez estudiadas y seleccionadas las que son susceptibles de entrar en esta din谩mica de querer recuperar a ese poder pol铆tico arrebatado, les propondremos el di谩logo y juntas, empezaremos a trazar las primeras 鈥渉ojas de ruta鈥 con todas aquellas personas y organizaciones que est茅n luchando contra las dominaciones, la de clase, la de g茅nero, contra el racismo, la destrucci贸n de la primera naturaleza, pero tambi茅n las que est谩n creando alternativas. Todos estos diferentes colectivos comparten el rechazo a la desigualdad y a la dominaci贸n, pero en plan defensivo. Ahora, s贸lo tienen que decidir pasar a la ofensiva y tomar las riendas de sus reivindicaciones y propuestas sin delegarlas, y decidir tomar el espacio pol铆tico en estas asambleas decisorias.

En lugar de representantes, designaremos a delegados con mandatos imperativos revocables en cualquier momento. Entonces surgir谩 un movimiento comunalista, pre帽ado de cultura, de conocimientos y capacidad, rico por sus diferencias, pero con la 铆ntima convicci贸n de que su objetivo es salir del Capitalismo. As铆 es como podremos empezar a cuidar de la tierra conforme nos cuidemos entre nosotros y nosotras mismas y vislumbrar un mundo nuevo donde la necesidad de crecimiento ya no sea un dictado Todo ello es un proceso, un viaje largo y tendido, teniendo que prepararnos a la sustituci贸n de la sociedad capitalista antes de que colapse a todos los niveles porque luego ser谩 demasiado tarde, por la barbarie anunciada. Hemos de lidiar sin precipitaciones entre la urgencia y una postura constructiva sin compromisos con el enemigo, ir creando y poco a poco arrebat谩ndole funciones sociales a lo P煤blico y a lo Privado, a veces por las buenas (legalmente), otra a las malas, seg煤n los casos, hasta alcanzar una relaci贸n de fuerzas a nuestro favor. Lo dif铆cil resulta ser el dar los primeros pasos, aquellos mismos que impulsan el entusiasmo de ir creando con las dem谩s y nos contagien las esperanzas. As铆 es como podremos abrir ese camino que se hace al andar.

Referencias

En nuestro mundo, la 鈥渮ona peatonal del capitalismo鈥 (Vallenstein), cientos de ejemplos lo confirman. En Saillans, pueblo emblem谩tico de 1400 h en el sur de Francia, en 2014, una lista ciudadana gan贸 las elecciones e invit贸 a la poblaci贸n a funcionar en democracia directa. Despu茅s de 6 a帽os, gan贸 la derecha. En 1980, tras 10 a帽os de fuertes luchas, los Verdes en Alemania se presentaron pol铆ticamente como la tercera v铆a. La gran fuerza de los movimientos sociales que los apoyaban no consigui贸 cambiar las Instituciones del Estado, sino todo lo contrario. Pacifistas, acabaron bombardeando Belgrado, y ah铆 se acab贸 la esperanza. Marinaleda (Sevilla), un poderoso movimiento del SOC, masivo, arraigado en el pueblo, autogestionado, naci贸 en 1977 y despert贸 entusiasmo no s贸lo en la pen铆nsula sino en todo el

mundo. Ocuparon fincas enormes y quer铆an desbordar al Municipio y abarcar toda Andaluc铆a. Tras formar la CUT en 1979, este partido gan贸 las elecciones, se hizo con Marinaleda y obtuvo la mayor铆a en muchos pueblos. Es cierto que fue una gran gesta, pero al final el globo se desinfl贸 a pesar de que las condiciones objetivas eran muy favorables a la autogesti贸n generalizada y a la democracia directa. El movimiento fue devuelto al camino correcto, el del Estado. Y as铆 fue con el 15M.

Libros

De Bookchin, recomiendo:

鈥 鈥淩ehacer la sociedad鈥 Lom ediciones Chile. El m谩s sint茅tico.

En la editorial Vir煤s encontrar谩n la mayor铆a de sus libros y los de su excompa帽era, Janet Biehl editados en Espa帽a

En lo que a m铆 respecta:

鈥 Respecto al decrecimiento: 鈥淢urray Bookchin, por una ecolog铆a social y radical鈥 Lib茅lula Verde editorial 鈥淎ctuar aqu铆 y ahora, pensar la ecolog铆a social de Murray Bookchin鈥 por Floreal M. Romero diciembre 2020 Editorial Kaicr贸n.

Mi blog: https://florealmromero.blogspot.com.