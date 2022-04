–

De parte de Indymedia Argentina April 7, 2022 171 puntos de vista

Las organizaciones calificaron de peligroso el nivel de estigmatización y violencia que generan declaraciones de algunos políticos y medios de comunicación.



https://argentina.indymedia.org/wp-content/uploads/2022/04/REPORTE-RG-07-04.mp3

Escuchar el reporte de Marcos Maldonado de Radio Gráfica.

Las organizaciones sociales le respondieron al Jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, luego de que este le pidiera al al gobierno nacional que se le quite el plan social a quien haga cortes de calle como forma de protesta.

Luego de los cortes de la semana pasada en el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, Rodríguez Larreta solicitó al gobierno nacional que se retiren los programas a las personas que participen de cortes de calle como forma de protesta, “hagan cumplir la ley y saquen los planes sociales a esa gente y así van a ver que no vienen más”, expresó.

En comunicación con Radio Gráfica, la secretaria general adjunta de la UTEP, Dina Sánchez sostuvo: “Es fácil hablar cuando no se está en el lugar de las personas que tienen que salir a la calle para pedir por sus derechos, es la única herramienta que tenemos. Me pregunto si a Larreta algún día le ha pasado de no llegar a fin de mes, es fácil hablar cuando naciste en cuna de oro”.

Los dichos del jefe de gobierno porteño, van en sintonía con el la decisión que aplicó el Ministerio de Desarrollo Social contra manifestantes que tiraron piedras contra el Congreso, el día que se aprobó el acuerdo con el FMI. En esa ocasión, el titular de esa cartera, Juan Zabaleta, había anunciado que le dieron de baja el plan Potenciar Trabajo a uno de los detenidos, porque “la sociedad argentina los ayuda para que puedan trabajar, no para que atenten contra la vicepresidenta”.

La dirigenta también resaltó que no hay que correr el eje de discusión hacia los pobres que tienen que salir a la calle como método de lucha: “Ponen el foco en un millón de personas que cobran un programa de fortalecimiento de la economía popular y no en las políticas universales que le den respuestas reales a los 18 millones de pobres que hay en la Argentina”.

Llena de bronca y de preocupación las declaraciones de Larreta. A casi 20 años de la Masacre de Avellaneda, nos parece muy peligroso el nivel de estigmatizacion y violencia que generan las declaraciones de algunos políticos y en los medios de comunicación. pic.twitter.com/Pj6XhaoE21 — Dina Sanchez (@dinasanchezok) April 5, 2022

Fuente: https://agencia.farco.org.ar/home/respuesta-a-larreta-por-los-planes-es-muy-facil-hablar-cuando-naciste-en-cuna-de-oro/