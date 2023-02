–

De parte de Lobo Suelto February 12, 2023 191 puntos de vista

El an谩lisis literario de las novelas de Kafka arroja un resultado pol铆tico. Hannah Arendt afirma que ellas tienen como 鈥渢ema principal鈥 el conflicto entre 鈥渦n mundo que el escritor presenta como una maquinaria que funciona sin dificultad alguna y un hombre que trata de destruirla鈥. La interpretaci贸n gana en agudeza le铆da sobre fondo de la luz que Reiner Stach arroja sobre los relatos de Kafka, sugiriendo que ellos funcionan a partir de un procedimiento recurrente: introducir una premisa ficcional en un contexto plenamente realista. Introduciendo este se帽alamiento de Stach en el razonamiento de Arendt, concluir铆amos en que la lucha de Kafka es perfectamente real, a condici贸n de reconocer que esa lucha s贸lo es posible una vez que se acepta la hip贸tesis fant谩stica de un mundo tomado por un funcionamiento sin fallas (es decir, por una maquinaria de aniquilaci贸n). En cuanto a los personajes kafkianos, Arendt los presenta como representantes de una humanidad sin atributos, meras ocasiones para enfrentar la m谩s anormal de las normalidades: el horror cotidiano de las opiniones y actitudes que siguen d贸cilmente las reglas del mundo. La fascinaci贸n que ejerce Kafka sobre sus lectores -entre ellos, un sinn煤mero de escritores-, no se debe, para Arendt, a inexistentes marcas de estilo, ni a sus v铆as de aproximaci贸n a la realidad. Muy por el contrario, la seducci贸n de Kafka proviene de su propia atracci贸n por las estructuras ocultas, y por su radical desentendimiento de lo superfluo. Kafka no apunta a la realidad, porque su inter茅s se enfoca en la verdad. Y a la verdad solo accedemos por la v铆a de una sostenida substracci贸n imaginativa, que nos salva de la arbitraria fuerza de la necesidad (驴qu茅 otra cosa es la realidad?). El 茅xito de Kafka es, pues, hacer de la realidad una mera copia de un modelo humano verdadero. No un estilo, sino un humor.

Me gusta esto: Me gusta Cargando…

Relacionado