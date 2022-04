–

Reporte de primeros resultados de afectaciones a la salud, medio ambiente, a la economía y sobre potabilizadoras en el Río Sonora

Confirman autoridades alta exposición a plomo en sangre y orina en personas de todos los municipios afectados por el derrame

Pérdidas económicas por derrame provocado por Grupo México ascienden a 4 mil millones de pesos, según cálculos de INEEC

Hermosillo, Sonora, a 21 de abril de 2022.- El 8 abril los Comités de Cuenca del Río Sonora (CCRS), el movimiento de afectados por el derrame de metales pesados que provocó Buenavista del Cobre en 2014, nos reunimos con autoridades federales y estatales para dar seguimiento a los diálogos referentes a la búsqueda de remediación y no repetición para las comunidades de los ríos Sonora y Bacanuchi, en el marco del llamado “Plan de Justicia para Cananea”.

En este encuentro participaron representantes del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades (CENAPRECE), Comision Estatal de Protección Contra Riesgos Sanitarios del Estado de Sonora (COESPRISSON), de Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA), de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC).

En el encuentro se compartieron los resultados generales de los análisis de orina y sangre que se realizaron a cerca de 1500 personas en el mes de noviembre, un reporte técnico sobre contaminación ambiental, elaborado por el INECC, los avances en el tema de las potabilizadoras pendientes para todas las comunidades, y la presentación de los ejes centrales del plan de justicia.

Salud

Los análisis de salud confirmaron la presencia de metales pesados en la salud de las y los pobladores de Arizpe, Banámichi, Huépac, San Felipe, Aconchi, Baviácora, Ures y Hermosillo rural. De acuerdo con lo expuesto por autoridades, existe una exposición homogénea y constante a plomo en más del 95% de la población, a arsénico en más del 50%, y en cadmio en más del 79%. A esta información hay que agregar los porcentajes de población en donde se detectó “Alto Riesgo” y “Muy Alto Riesgo”, que van del 1 al 10% en cada muncipio. En sangre se reportó exposición positiva y elevada a plomo en porcentajes que van del 58 al 90% de la población, exposición a cadmio en porcentajes del 17 al 59%, y manganeso entre 18 y 50%. De acuerdo con las autoridades presentes, la presencia de plomo en orina y sangre indican una exposición reciente y crónica, respectivamente, a este contaminante, lo cual deja en evidencia que la contaminación de nuestra agua continúa hasta ahora. En los días siguientes a esta reunión, la CENAPRECE organizó jornadas para la entrega de resultados individuales a las personas que participaron en el muestreo. Los resultados fueron alarmantes y confirman lo que desde hace casi 8 años hemos dicho: ¡Vivimos, comemos, y respiramos en un medio ambiente contaminado que pone en riesgo las vidas de nuestras familias!

Como seguimiento a este proceso, la Secretaría de Salud se comprometió a trabajar una propuesta intersectorial en materia de respuesta a la atención y control específica de la problemática del río Sonora. En ella se integrarán las opiniones y exigencias de los CCRS y de la población. Esperamos que en este espacio las autoridades sanitarias detallen por cuánto tiempo estarán operando los servicios de salud para atender la problemática del río Sonora, así como el plan específico a corto, mediano y largo plazo. Asimismo, buscamos que se aborden las modalidades de atención gratuitas que podrán asegurar el monitoreo constante de todas y todos los afectados.

Contaminación ambiental

El INECC midió valores de metales y metaloides en 14 comunidades a lo largo de la cuenca, incluyendo a Cananea. En el aire de Bacoachi se encontraron altos valores de mercurio durante el mes de febrero. La exposición crónica al mercurio puede causar severos daños a la salud. Es importante destacar que el mercurio es sensible a la temperatura y sus valores se elevan con el calor, esto nos dice que en los meses de verano la concentración de mercurio en el aire es mayor.

La concentración de aluminio en el suelo se ha transformado a lo largo del tiempo debido al cambio de pH (acidez) en la zona. El aluminio es uno de los elementos más tóxicos encontrados en el suelo; este no se presenta en la zona de forma natural, por lo tanto y según lo declarado por las mismas autoridades, es consecuencia de la explotación minera y sus filtraciones al entorno de la cuenca.

Se realizó un muestreo de insectos como indicadores de la contaminación ambiental y se reportó que debido a que la minería aumenta la presencia de metales como el aluminio, el manganeso, el cobalto y el niquel, esta ha reducido la diversidad de especies. Esta alteración afecta principalmente a los cultivos ya que los hace más propensos a plagas y afecta la polinización.

También se presentó un informe económico, donde el INECC calcula alrededor de 4 mil millones de pesos de afectación económica en la región para el 2022, casi mil millones de pesos más de lo estimado en 2014. Próximamente habrá informe completo de perdidas en agricultura y ganadería.

Plantas potabilizadoras

Dando seguimiento a nuestras observaciones y con base en los diagnósticos elaborados por técnicos especializados en agua, el IMTA presentó el presupuesto necesario para la rehabilitación, operación y mantenimiento de las seis plantas potabilizadoras (Bacanuchi, Banámichi, San Felipe de Jesús, La Capilla, Mazocahui, San Rafael) que se encuentran en el río Sonora, de las cuales apenas dos funcionan de manera intermitente. En reuniones anteriores nos hemos posicionado en contra de que las cuatro plantas móviles (Arizpe, Huépac, Aconchi, Baviácora) sean utilizadas; esto se debe a que las experiencias previas sobre su operación han demostrado que no es suficiente para abastecer a una población, mucho menos para garantizar el Derecho Humano al agua en la cuenca. Ante esto, las autoridades mencionaron que las plantas móviles serían sustituidas.

Los CCRS insistimos en que 10 plantas potabilizadoras no son suficientes para toda la cuenca, como lo demostró la información presentada por autoridades debido a la extensión del derrame. Muchas de las poblaciones en donde se detectaron metales pesados en el agua no tienen potabilizadora, ni se les consideró al instalarlas en años anteriores. Las poblaciones rurales de Hermosillo han sido ignoradas y son igual de prioritarias que los pueblos de la cuenca media y alta. Las autoridades se comprometieron a dar seguimiento a la necesidad de instalar potabilizadoras en cada sitio que represente un riesgo.

Plan de Justicia para el Río Sonora

Como CCRS exigimos a la STPS reconsiderar la manera en que este Plan se presenta ante la población. La problemática derivada del derrame minero del 2014 necesita ser debidamente visibilizada, por lo cual demandamos que el río Sonora se escriba e incluya en el nombre de este Plan y que los ejes correspondientes estén claramente encaminados a atender con precisión nuestra problemática y, sobre todo, a reconocerla. Los estudios presentados ambientales y de salud han demostrado que tanto la región del río Sonora, como Cananea, tienen problemas graves de contaminación, pero no se puede pasar por alto tampoco que en las zonas mencionadas coinciden diferentes casos con historias de injusticias, casos que necesitan ser nombrados de manera particular y abordadas de manera específica. Nuestra exigencia no es para embellecer el nombre, es para que la historia y las comunidades recuerden que en el río Sonora también se lucha por justicia.

Los CCRS seguiremos abiertos al dialogo con las autoridades para exigir el cumplimiento de estos compromisos y la solución a temas pendientes, como la necesidad de establecer medidas cautelares para dar prisa a la protección de nuestros derechos. Como siempre, celebramos el acercamiento de gobierno, la honestidad con la que han presentado los datos, y el seguimiento necesario para resolver este problema que cada día ataca más nuestra forma de vida, nuestra estabilidad, y el futuro de este territorio.

¡Remediación y No Repetición!

Comités de Cuenca Río Sonora

#RíoSonora

Todas las presentaciones y datos oficiales se pueden consultar y descargar aquí.

Publicado originalmente en la página de los Comités de Cuenca Río Sonora: https://comitescuencariosonora.wordpress.com/2022/04/21/reporte-de-primeros-resultados-de-afectaciones-a-la-salud-medio-ambiente-a-la-economia-y-sobre-potabilizadoras-en-el-rio-sonora/

