De parte de La Corda May 2, 2022 159 puntos de vista

Ahir, dia 1 de maig, vam intentar visibilitzar el negoci que suposa la pres贸 i tot el seu engranatge, especialment centrant-nos en les condicions laborals en qu猫 es troben les persones preses que treballen darrere els murs. Aquesta explotaci贸, basada en la necessitat econ貌mica i en el xantatge per part dels Equips de Tractament, es presenta ir貌nicament com una pe莽a quasi imprescindible del suposat 鈥減roc茅s de reinserci贸鈥.

Durant tot el mat铆 vam estar a l鈥檃cte que la CNT-AIT organitzava a Barcelona, on es va donar veu a diferents col路lectius que aborden diverses lluites socials: educaci贸, feminisme de classe, Kurdistan, vivenda鈥 desde La Corda vam dur a terme una petita xerrada i una performance per a parlar de l鈥檈xplotaci贸 laboral i la falta total de drets de les persones preses, del CIRE i de qui treu profit i s鈥檈nrriqueix a costa de la pobresa i la necessitat. L鈥檃mbient va ser agradable, un punt d鈥檌ntercanvi d鈥檈xperi猫ncies i viv猫ncies, on vam con猫ixer noves persones i ens vam retrobar amb d鈥檃ltres ja conegudes. Agra茂des per haver estat convidades a participar d鈥檃questa jornada!

Despr茅s del dinar popular vam tornar cap a Tarragona per a formar part de la manifestaci贸, i aix铆 donar veu als presos i preses i fer present la lluita anticarceraria al carrer. Perqu猫 no hi som totes, falten les preses!