De parte de La Corda April 16, 2023 83 puntos de vista

Ahir, 15 d鈥檃bril, ens trobavem a Tarragona com a mostra de solidaritat amb Alfredo Cospito, pres a It脿lia en vaga de fam desde el passat octubre per denunciar el r猫gim d鈥檃illament 41BIS, la cadena perpetua i la tortura carceraria. El proper 18 d鈥檃bril Alfredo t茅 una audiencia a la Cort Constitucional, on es decidir脿 si se li apliquen atenuants o no a la condemna, fet que pot afectar al r猫gim 41BIS. 脡s per aix貌 que ahir els carrers d鈥橧talia van tornar a omplir-se de movilitzacions, i tamb茅 a diferents ciutats de Catalunya i l鈥橢stat Espanyol van haver-hi convocatories com a mostra de complicitat.

A Tarragona es van reunir unes 25 persones, es va llegir un manifest i cridar diferents consignes. Tamb茅 es van repartir m茅s de 200 octavetes informatives per la pla莽a Corsini i la rambla. Destacar l鈥檃propament de persones molt joves que venien preguntant i interessant-se pel cas.

Les presons no solucionen cap dels problemes socials, ni tampoc les situacions i necessitats que han portar a les persones a trencar el que es coneix com a 鈥渏usticia鈥, entre cometes. La pres贸 busca aillar, doblegar, infantilitzar i castigar a totes aquelles persones que no encaixen en aquest sistema de merda, els marginats i marginades pel mateix sistema i la disid猫ncia que s鈥檕posa a aquest.

Aquest es el cas d鈥橝lfredo Cospito, pres a Italia, en r猫gim de m脿xim aillament, conegut com 41BIS o 鈥渃arcere duro鈥. Despr茅s de portar ja 9 anys a la pres贸, a Alfredo se li va aplicar el r猫gim d鈥檃illament 41BIS el passat mes de maig. Els principals motius, ser anarquista i seguir colaborant amb publicacions i debats i tenir contacte amb grups de l鈥檃ltre costat dels murs. El r猫gim 41BIS va n茅ixer l鈥檃ny 1986, inicialment destinat a lluitar i controlar a la m脿fia, per貌 que s鈥檃plica cada vegada m茅s sovint a presos i preses acusades de delictes pol铆tics.

Actualment a It脿lia hi ha 728 persones en aquest r猫gim d鈥檃illament extrem, que entre d鈥檃ltres coses implica que durant els primers 6 mesos no hi ha visites ni trucades telef貌niques, i despr茅s sols una sola hora de visita al mes i a trav茅s de vidre. Cap activitat esportiva o cultural. 23 hores al dia tancat en una cela. Un pati minuscul i cobert amb una reixa met脿lica. Correspondencia amb l鈥檈xterior intervinguda i controlada. Prohibici贸 de rebre cap llibre o objecte de l鈥檈xterior. Venjan莽a d鈥檈stat.

Davant d鈥檃ix貌 Alfredo Cospito va decidir comen莽ar una vaga de fam el passat octubre, en protesta contra el 41BIS, la cadena perpetua i per posar a debat p煤blic la tortura carcer脿ria. T茅 clar que vol arribar fins al final, i com ell a dit 鈥淓stic llest per morir, nom茅s espero que alg煤 continui la lluita鈥. L鈥檈stat de salut del company s鈥檋a anat deteriorant progressivament, fins al punt que actualment es troba ingressat a l鈥檋ospital, sota permanent vigilancia policial i en una habitaci贸 on sols t茅 llum artificial. El proper 18 d鈥檃bril el Tribunal Constitucional de Roma es pronunciar脿 sobre concedir o no atenuants a la seva condemna. 脡s per aix貌 que avui els carrers d鈥橧talia es tornen a omplir de solidaritat i lluita, i tamb茅 desde Catalunya i l鈥橢stat espanol hem volgut mostrar la nostra complicitat.

Amb paraules textuals d鈥橝lfredo Cospito: 鈥No em rendir茅 als vostres barrots, uniformes i armes. Em tindreu sempre com un irreductible i fero莽 enemic. No estic sol. Mai estar茅 sol. Els i les anarquistes mai estarem soles. Milers de projectes al cap, una esperan莽a dins el cor que continua vivint cada vegada m茅s forta i sempre compartida鈥.

Es per tot aix貌 i molt m茅s, que com a persones que rebutgem el poder, la domincaci贸 i l鈥檃utoritat mai estarem a favor d鈥檃quests centres d鈥檈xtermini, i sempre mostrarem el nostre suport als presos i preses, especialment a qui decideix lluitar desde dins els murs.

Ni aillament, ni 41BIS, ni presons! Per una societat sense g脿bies., a terra els murs.