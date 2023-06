–

De parte de La Corda June 1, 2023 189 puntos de vista

Ahir, 31 de maig, vam dur a terme a l鈥橝teneu Llibertari de Tarragona una jornada sobre la COPEL (Coordinadora de Presxs en Lucha) i la lluita de presxs socials. Vam comen莽ar l鈥檃cte amb una breu explicaci贸 i curiositats de les dues projeccions que omplien la tarda. Primer el passe de la pel路l铆cula 芦Modelo 77禄, i despr茅s d鈥檜n descans, el curtmetratge 芦Pocos, buenos i seguros禄. A continuaci贸 vam contar amb la intervenci贸 per videotrucada de dues persones ex preses, que havien participat de la COPEL i dels grups a suport a COPEL que hi havia a l鈥檈xterior dels murs. Per acompanyar aquesta jornada, vam muntar una petita exposici贸 de dibuixos i poemes que durant anys ens han fet arribar diverses persones preses, i tamb茅 vam instalar la nostra distri de material de difusi贸 antiautoritari.

Estem molt contentes amb el resultat de l鈥檃cte. L鈥檈spai de l鈥橝teneu gaireb茅 es va quedar petit per acollir a les 30 persones que van assistir. Moltes d鈥檈lles tenint contacte, per primera vegada, amb qu猫 va ser la COPEL, com i perqu猫 va sorgir i quina influ猫ncia ha tingut en lluites anticarceraries posteriors.

Volem agrair, un cop m茅s, a la gent de l鈥橝teneu Llibertari Alom脿 per compartir l鈥檈spai amb nosaltres i fer possible aquesta jornada, implicant-se en l鈥檕rganitzaci贸 i la difusi贸 de la mateixa. I tamb茅, molt especialment, a les persones que van participar per videotrucada, aportant les seves experi猫ncies i viv猫ncies en primera persona del que van ser aquells anys de lluita, organitzaci贸 i resist猫ncia.