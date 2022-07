–

Volem fer un breu resum sobre les dues activitats que hem organitzat en els ultims dies. El vermut es va fer, com sempre, a l鈥橝teneu Llibertari Alom脿 de Tarragona, i aquesta vegada contavem, a m茅s, amb la participaci贸 de DPKG rap. L鈥檃mbient va ser agradable i aquesta vegada tampoc va apareixer la policia. L鈥檃ssist猫ncia va ser escassa i esperavem que m茅s gent s鈥檃proparia a fer uns beures o passar una estona. Tot i aix铆 volem agrair a l鈥橝teneu que un cop m茅s ens hagi deixat l鈥檈spai, a les persones que van venir i, especialment, a DPKG que malgrat la situaci贸 ens va regalar un concertazo i va implicar-se a tope amb l鈥檃cte.

Per sort els 脿nims ens van pujar despr茅s del 1r passe de cine pro-presxs que vam fer ahir a Reus. Van venir a veure 鈥淒eprisa, deprisa鈥 unes 13 persones. Abans de la pelicula vam estar una estona compartint i xerrant, i a les 20鈥30 es va engegar el projector. L鈥檈spai era ideal!! Gracies i felicitats al Sindicat d鈥橦abitatge per haver aconseguit alliberar aquesta oficina de La Caixa. On millor que un antic banc per a veure cine kinki?

Us deixem aqu铆 algunes fotos dels actes i esperem veure鈥檔s a la propera! Contra tota autoritat!