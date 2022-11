–

Ahir, diumenge 13/11/2022, a l鈥橝teneu Llibertari Alom脿 de Tarragona es va realitzar el VI vermut pro-presxs, que va reunir unes 18 persones. Aquest VI vermut va estar amenitzat per una sessi贸 musical de DJ Boogalgoo, que ens va posar un bon repertori de musica guapa. I tothom vam gaudir d鈥檜n espectacle de m脿gia a c脿rrec de 鈥淢ago Franc禄, artistazo que ens va fer riure, sorprendre i entretenir amb una varietat de trucs. (Aprofitem per donar-te les gr脿cies per haver col路laborat amb nosaltres i haver pogut coneixer-te a tu i el teu espectacle).

Al acabar el vermut ens vam dirigir a les escales de la catedral des d鈥檕n ens vam moure a diferents punts del casc antic de Tarragona, per visibilitzar la ultima mort a les presons catalanes; un jove de 19 anys que perdia la vida el passat dimecres a Mas d鈥橢nric. Vam mostrar una pancarta, llegir un text explicatiu i repartir m茅s de 100 octavetes. Al acabar el dia, es va aprofitar la pancarta penjant-la a una casa i mostrant tamb茅 aix铆 el missatge a una altra zona de la ciutat.

Recordem que en el que portem d鈥檃ny, almenys 30 persones han mort als centres penitenciaris de Catalunya, i que entre 2015 i 2019 han mort 863 persones a les presons de l鈥橢stat. Vam voler donar llum a aquesta mort i la de tantes altres persones que perden la vida entre 4 parets, mostrar la nostra repulsa a les presons i a aquest sistema que les fa possible, mostrar la nostra solidaritat amb les families i l鈥檈ntorn, i el nostre suport als presos i preses.

Jornades com la d鈥檃hir ens deixen un bon gust de boca i ens d贸nen energia per seguir fent cosetes. Gr脿cies a tothom!

La pres贸 castiga, humilia, destrueix i mata!