De parte de Gatos Sindicales February 8, 2023 245 puntos de vista

En septiembre de 2022 publicamos el post Primer semestre 2022: Altas en AtoS Spain y AtoS IT, bas谩ndonos en los datos de altas y bajas mensuales que publica, como nosotr@s, mensualmente la Secci贸n Sindical de la CGT en AtoS IT.

Ya hemos podido hacer una tabla con todas las altas de trabajador@s que ha habido en AtoS IT durante el a帽o 2022, volviendo a separar por Centros de Trabajo donde tambi茅n existe uno de AtoS Spain, y otros donde no lo hay. Y en esta ocasi贸n hemos a帽adido los datos del Centro de Trabajo de AtoS IT en Madrid (Albasanz), que se encuentra ubicado en la misma manzana que el Centro de Trabajo de Madrid (Albarrac铆n) que comparten AtoS Spain y AtoS IT… pero hemos seguido sin tenerlos en cuenta en nuestra tabla dentro de los totales de altas en Madrid.

Durante el a帽o 2022 ha habido 499 altas en AtoS IT, de las cuales 356 han sido en centros en los que tambi茅n existe AtoS Spain. Mientras tanto en AtoS Spain durante ese a帽o s贸lo ha habido 5 altas (todas en Madrid).

驴Por qu茅 hemos incluido el Centro de Madrid (Albasanz)? pues primero porque es un Centro de Trabajo que tampoco tiene mucho sentido que exista al estar el de Albarrac铆n al ladito. Y resulta que se da la circunstancia de que entre el primer semestre y el segundo se puede comprobar en la tabla que ha variado notablemente la pol铆tica de contrataciones en los dos Centros de Trabajo de AtoS IT en Madrid:

+ En el primer semestre hubo 154 altas en Albarrac铆n y 8 en Albasanz. + En el segundo semestre hubo 16 altas en Albarrac铆n y 73 en Albasanz.

驴Tendr谩 algo que ver el post de las altas publicado en septiembre con este cambio? pues estamos seguros de que s铆, es muy descarado que est谩n dejando morir a AtoS Spain contratando en Madrid en un centro de trabajo sin sentido, que seg煤n han dicho en numerosas ocasiones se va a abandonar este a帽o, y tratan de disimular un poco.

Si a帽adimos las 81 altas totales del Centro de Trabajo de Madrid (Albasanz) durante 2022 hubo realmente 437 altas en centros de trabajo de AtoS IT donde existe AtoS Spain… 隆隆menuda tomadura de pelo!!