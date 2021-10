–

De parte de CGT Fesi Bac October 31, 2021 24 puntos de vista

El SIMA celebrado el d铆a 22 de octubre, ha terminado con el resultado de NO ACUERDO.

Desde CGT se solicitaba:

1- Que se cumpliera el acuerdo firmado, en el punto de las entregas de las solicitudes de teletrabajo a la RLPT, que no se est谩 cumpliendo hasta ahora.

2- Que se deber铆a incorporar el punto de las compensaciones, incluyendo como m铆nimo el texto de teletrabajo que se aplica a los trabajadores de Atos IT bajo el convenio de Atos IT Madrid:

麓麓A falta de una regulaci贸n espec铆fica en la empresa sobre esta materia, las pautas para regular el desarrollo del teletrabajo estar谩n basadas en Acuerdo Marco Europeo sobre Teletrabajo, suscrito por los interlocutores sociales europeos en julio de 2002. Todos aquellos medios t茅cnicos como, dispositivos inform谩ticos, conexiones remotas (l铆nea ADSL o inal谩mbrica), tel茅fonos m贸viles, etc茅tera, que resulten necesarios para teletrabajar desde el domicilio de los trabajadores, ser谩n proporcionados por la empresa sin coste alguno para el trabajador.鈥欌

Ya que este acuerdo es a nivel provincial mientras que el acuerdo de teletrabajo es estatal, deber铆a aplicar a todas las personas trabajadoras de AtosIT.

3- Que cuando la autoevaluaci贸n de riesgos laborales refleje que no re煤ne las condiciones m铆nimas de seguridad en el puesto de trabajo, la empresa facilite la adaptaci贸n y no deniegue la solicitud del teletrabajo solo por ese motivo.

Durante el proceso de conciliaci贸n la abogada de CGT expuso a los mediadores la actitud coaccionadora que ha tenido la empresa, cuando ha emitido un comunicado a todas las personas trabajadoras de AtosIT indicando que se paralizan todos los procesos de solicitud por el conflicto colectivo. Decisi贸n que ha tomado de forma UNILATERAL y que al insistir en paralizar las solicitudes est谩 utilizando como chantaje para sus fines.

En respuesta a los comunicados recibidos tanto por la empresa como por los sindicatos firmantes queremos puntualizar:

Bajo nuestro punto de vista la empresa no ha intentado negociar, cerrando toda posibilidad de acuerdo, no haciendo ning煤n acercamiento a la propuesta y evitando presentar propuesta por su parte.

Son los sindicatos firmantes los que deber exigir a la empresa que no paralice los procesos, el acuerdo sigue vigente y si no hacen nada para que se cumpla el acuerdo que han firmado, NO est谩n defendiendo los intereses de las personas trabajadoras ni est谩n ejerciendo con responsabilidad sus funciones como representantes de 茅stas mismas.