De parte de Kurdistan America Latina November 3, 2022

Durante una guerra en la que la mayor铆a de los pa铆ses han tomado partido o han permanecido en silencio, Turqu铆a se ha posicionado como mediador entre Rusia y Ucrania, y ha tratado de negociar tanto con Putin como con Zelensky, habiendo desempe帽ado un papel importante en el restablecimiento parcial del comercio cerealista durante el pasado verano. Turqu铆a se ha opuesto a las sanciones occidentales impuestas a Rusia, pero tambi茅n ha limitado la presencia de los buques de guerra rusos en el Mar Negro. Estas maniobras geopol铆ticas, que trazan una fina l铆nea entre las grandes potencias, no se limitan a la crisis actual ni a las relaciones bilaterales de Turqu铆a con los dos Estados en guerra, sino que constituyen, por el contrario, una muestra de la orientaci贸n m谩s amplia de la pol铆tica exterior de Erdo臒an.

Desde la Primavera 脕rabe, el Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP), que gobierna Turqu铆a desde 2003, no ha dejado de re-imaginar el pa铆s como un actor independiente en el tablero mundial: no simplemente como un 鈥減uente鈥 entre Occidente y el resto del mundo, sino como una fuerza con la que deben contar tanto el imperio estadounidense en declive, como sus competidores emergentes. Ello es, sin embargo, m谩s una fantas铆a que una realidad. Como veremos, las bases materiales para desplegar una pol铆tica exterior turca aut贸noma son d茅biles y las din谩micas de clase dom茅sticas desfavorables. Por mucho que los medios de comunicaci贸n islamistas traten de promover su d茅bil y, en general, antisemita versi贸n del 鈥渁ntiimperialismo鈥, ello no equivale a una estrategia exterior coherente. En ausencia de estos anclajes materiales y sociales, la b煤squeda de la independencia del AKP equivale, en 煤ltima instancia, a una serie desordenada de aventuras concebidas a corto plazo.

Ello contrasta notablemente con la experiencia del pa铆s durante la segunda mitad del siglo XX. Las dos primeras d茅cadas de la Rep煤blica de Turqu铆a fueron un temprano presagio del tercermundismo, con todos sus m茅ritos y dem茅ritos. El Partido Popular Republicano (CHP), que gobern贸 Turqu铆a entre 1923 y 1950, estuvo dominado por la figura de Mustafa Kemal y sus aliados situados en el centro pol铆tico, pero cont贸 tambi茅n con un ala izquierda, que simpatizaba con la Uni贸n Sovi茅tica, y con un ala derecha, que se inspiraba en las tradiciones europeas del corporativismo y del fascismo. Kemal veneraba la mayor铆a de los aspectos de la civilizaci贸n occidental, pero cre铆a que la mejor manera de equiparar a su pa铆s con el mundo desarrollado era que Turqu铆a conservara su independencia. Tambi茅n consideraba que el individualismo y la lucha de clases eran aspectos indeseables de la cultura capitalista occidental y, por consiguiente, intent贸 desterrarlos del cuerpo pol铆tico turco. Esta campa帽a a favor de la autonom铆a sustantiva cosech贸 un gran 茅xito a costa, sin embargo, de introducir en el pa铆s cierto anquilosamiento anti-liberal, que priv贸 a Turqu铆a tanto del consabido esp铆ritu empresarial como de un saludable anti-capitalismo c铆vico.

Una alianza bien fundamentada con la Uni贸n Sovi茅tica durante la d茅cada de 1920 podr铆a haber puesto a Turqu铆a en una senda anti-imperialista m谩s estable. Sin embargo, no exist铆a una base de clase adecuada para efectuar dicha alianza, ya que la desintegraci贸n del Imperio Otomano hab铆a diezmado a la burgues铆a junto con los nacientes movimientos obreros, convirtiendo a la burocracia civil y militar en el sector m谩s din谩mico de esta incipiente naci贸n. As铆, el inicio de la Guerra Fr铆a margin贸 r谩pidamente a las fr谩giles fuerzas anti-imperialistas de Turqu铆a, mientras que el miedo a Stalin empuj贸 a los kemalistas a los brazos de Occidente. Sin embargo, este cambio no fue tan brusco como pareci贸 en su momento, ya que el propio Kemal siempre hab铆a sido hostil al bolchevismo, habiendo cortado de ra铆z cualquier veleidad organizativa de la izquierda y restringido el espacio para la militancia sindical.

Los frutos de la alianza del CHP con Occidente fueron el ingreso en la OTAN en 1952 y un prolongado (y finalmente irrealizado) proceso de integraci贸n europea. Pero tambi茅n tuvo otras manifestaciones, como el voto de Turqu铆a contra la independencia de Argelia en las Naciones Unidas en 1955. Con el ascenso del Partido Dem贸crata -una coalici贸n liberal-conservadora opuesta al programa de modernizaci贸n verticalista de los kemalistas, que gobern贸 entre 1950 y 1960- el atlantismo militante sustituy贸 al abrazo m谩s cauteloso del CHP a los intereses occidentales. Entretanto, durante las d茅cadas de 1940 y 1950 surgieron organizaciones c铆vicas de militantes anti-comunistas, cuya influencia alcanz贸 su punto m谩ximo en las dos d茅cadas siguientes. Para entonces, el tercermundismo se hab铆a convertido en una fuerza de oposici贸n, que la derecha turca agrup贸 bajo la 鈥渁menaza comunista鈥.

Mucho antes de sus fat铆dicas escisiones, los islamistas y los proto-fascistas Lobos Grises se unieron en violentas bandas anticomunistas, que lucharon contra izquierdistas y anti-imperialistas en las calles de las principales ciudades turcas. En 1969, cuando miles de estudiantes acudieron a protestar contra la presencia de la Sexta Flota de la marina estadounidense, estas bandas ayudaron a la polic铆a a reprimir la manifestaci贸n, matando a dos personas e hiriendo a muchas m谩s. Hasta que los propios islamistas turcos y kurdos optaron por un giro cuasi tercermundista a finales de la d茅cada de 1970, estos grupos armados fueron el principal baluarte 鈥減opular鈥 contra los desaf铆os a esta alianza con Occidente.

Los gobernantes turcos de centro-derecha -el Partido Dem贸crata durante la d茅cada de 1950, el Partido de la Justicia durante las de 1960 y 1970, el Partido de la Patria durante la de 1980-, que por defecto han dirigido el pa铆s durante los 煤ltimos setenta y cinco a帽os, integraron esta ansiedad popular-reaccionaria respecto a cualquier tipo de independencia del imperio estadounidense. El eslogan pol铆tico m谩s resonante de esas d茅cadas, 鈥淥rtan谋n Sol鈥檜, Moskova鈥檔谋n Yolu鈥 (que se traduce aproximadamente como 鈥淟a izquierda del centro, el camino a Mosc煤鈥), captaba el estado de 谩nimo vigente, insinuando que incluso el voto para el CHP conducir铆a inevitablemente a la adhesi贸n de Turqu铆a al Bloque del Este. La clase pol铆tica concedi贸 as铆 un cheque en blanco a los militantes de los Lobos Grises en su campa帽a de erradicaci贸n violenta de la izquierda anti-imperialista. Los Lobos Grises atacaron cafeter铆as, estaciones de autobuses y hogares, y asesinaron a dirigentes sindicales y organizadores socialistas durante toda la d茅cada de 1970. Hacia el final de la misma, esta campa帽a de terror se extendi贸 a las provincias y al campo, culminando en pogromos 茅tnicos y religiosos, incluyendo la masacre de m谩s de un centenar de alev铆es, acaecida durante dos d铆as en la ciudad de Mara艧. Los militantes de izquierda comenzaron a defenderse y sus peque帽as unidades armadas se convirtieron r谩pidamente en organizaciones de masas indisciplinadas.

El golpe de Estado de 1980, dirigido por Kenan Evren, comandante de una guerrilla anticomunista respaldada por Estados Unidos, sell贸 el matrimonio de Turqu铆a con Occidente. Su objetivo expl铆cito era poner fin a los 鈥渆nfrentamientos entre la izquierda y la derecha鈥 (el eufemismo oficial para referirse a las matanzas de los Lobos Grises y las respuestas de la izquierda a las mismas), pero su verdadero prop贸sito fue la aplicaci贸n de un paquete de pol铆ticas neoliberales al estilo chileno. Para consolidar su poder, los generales colgaron y torturaron a varios militantes y l铆deres de la derecha, pero la izquierda se llev贸 la peor parte de su represi贸n. El golpe de Evren se inspir贸 en gran medida en el de Pinochet. Sin embargo, gracias a las fuertes tradiciones c铆vicas de la derecha turca, los militares acabaron aceptando gobernar junto a los civiles a partir de 1983, excepto en el Kurdist谩n turco. En ese momento, oficiales militares entrenados y financiados por Estados Unidos se aliaron con los florecientes se帽ores de la guerra y obtuvieron el control de facto del este y el sudeste del pa铆s, desplegando algunas de las t茅cnicas de contrainsurgencia m谩s brutales de la Guerra Fr铆a contra los izquierdistas y los insurgentes kurdos. A mediados de la d茅cada de 1990, esta campa帽a se convirti贸 en una guerra civil a gran escala. El gobierno civil cambi贸 de manos varias veces, pero las administraciones elegidas no pudieron, o no quisieron, desescalar el conflicto.

Tras la ca铆da del Bloque del Este, la campa帽a de contrainsurgencia de los militares result贸 en gran medida redundante en la mayor parte del pa铆s, pues ya no hab铆a un movimiento socialista organizado que reprimir. Pero la creciente popularidad de las fuerzas guerrilleras kurdas prolong贸 su vida 煤til en el este. El Partido de los Trabajadores del Kurdist谩n (PKK) se convirti贸 en el actor m谩s poderoso de la resistencia kurda, una vez que todos sus competidores, armados o pac铆ficos, fueron erradicados; en la actualidad, sigue enzarzado en un conflicto permanente con el gobierno central. En total, la violencia ha dejado en torno a 40.000 muertos y ha creado una herida 茅tnica entre turcos y kurdos que sigue sin cicatrizar. Tambi茅n ha servido para marginar a las fuerzas democr谩ticas del pa铆s. El breve auge de los movimientos estudiantil, feminista, ecologista y obrero, que se despleg贸 entre 1987 y 1995, fue incapaz de sobrevivir en estas duras condiciones y no logr贸 ofrecer una visi贸n unificadora del pa铆s.

La guerra civil descabal贸, pues, cualquier bloque pol铆tico capaz de cuestionar la sumisi贸n de Turqu铆a a Occidente. Como sucede con los ni帽os negros o hispanos en las escuelas blancas estadounidenses, Turqu铆a pas贸 a desempe帽ar el papel de 鈥渕inor铆a simb贸lica鈥 en la Fortaleza Europa y la OTAN. Su proximidad a estas instituciones se present贸 como prueba de que el imperialismo liberal era m谩s tolerante con las diferencias religiosas, 茅tnicas y raciales de lo que parec铆a. Turqu铆a proporcion贸 tropas para la ocupaci贸n de Afganist谩n y desempe帽贸 un papel auxiliar en la conquista de Iraq, lo cual hizo m谩s dif铆cil para los cr铆ticos enmarcar estas guerras como cruzadas anti-musulmanas.

A medida que el consenso pro-occidental del pa铆s se calcificaba en el nuevo milenio, result贸 pr谩cticamente imposible organizar una oposici贸n progresista a la adhesi贸n a la Uni贸n Europea, considerada tanto por los liberales como por sectores de la izquierda como la esperanza m谩s realista para democratizar el sistema pol铆tico turco. Las cr铆ticas a la Uni贸n Europea quedaron relegadas principalmente a los nacionalistas de extrema derecha y a los ultra-kemalistas, mientras que la pertenencia a la OTAN se consideraba innegociable. Miles de personas acudieron a protestar contra las guerras de Palestina, Iraq y Afganist谩n, pero la mayor铆a se abstuvo de exigir la retirada de Turqu铆a de las organizaciones militares y de seguridad dirigidas por Occidente.

En esta coyuntura, los islamistas turcos comenzaron a desmarcarse del pro-occidentalismo de la clase pol铆tica secular. Desde la d茅cada de 1970 hasta la de 1990, los islamistas cuasi tercermundistas se hab铆an organizado bajo las banderas del Partido de Salvaci贸n Nacional (MSP) y del Partido del Bienestar (RP), mientras que las comunidades isl谩micas pro-OTAN hab铆an votado predominantemente a los partidos mayoritarios. Sin embargo, la integraci贸n de la peque帽a base mercantil del MSP-RP en los mercados mundiales inici贸 un proceso de liberalizaci贸n pol铆tica y cultural, allanando el camino para las pol铆ticas descaradamente pro-occidentales del AKP. Fundado en 2001, el AKP consigui贸 unir estas dos facciones del voto musulm谩n, reuni茅ndolas en un bloque orientado hacia Occidente. Mientras que el anterior establishment isl谩mico hab铆a presentado elaboradas justificaciones teol贸gicas para apoyar a la OTAN, el AKP, cada vez m谩s burgu茅s, tuvo menos necesidad de la ex茅gesis escritural. Su ideolog铆a, m谩s neo-otomana que islamista, era una mezcla de discursos pragm谩ticos, conservadores e imperiales. Ahmet Davuto臒lu se convirti贸 en el principal ide贸logo de este nuevo islamismo. Antiguo profesor de Ciencias Pol铆ticas y Relaciones Internacionales, fue asesor de Erdo臒an en la d茅cada de 2000, luego ministro de Exteriores entre 2009 y 2014 y, finalmente primer ministro hasta 2016.

Sin embargo, dos acontecimientos alterar铆an el c谩lculo geopol铆tico del AKP a principios de la d茅cada de 2010. El primero fue la crisis financiera mundial. Despu茅s de 2008, el gobierno turco ya no pudo contar con el flujo de dinero caliente procedente del exterior y recurri贸 cada vez m谩s a las herramientas del capitalismo de Estado, que casi siempre fueron de la mano de la expansi贸n del aparato militar. Este giro en pro de un capitalismo de Estado comenz贸 a socavar el imperialismo liberal de Davuto臒lu, aunque de forma imperceptible al principio. El control pol铆tico-militar de la industria erosion贸 la independencia formal de la burgues铆a religiosa de la que depend铆a la pol铆tica pro-occidental de Davuto臒lu. Poco a poco, las perspectivas de Turqu铆a en el exterior comenzaron a cambiar con estos reajustes internos.

El segundo factor decisivo fue la Primavera 脕rabe. En 2011, inicialmente pareci贸 que se abr铆a una apertura para el modelo de poder blando propiciado por Davuto臒lu, que pretend铆a exportar pac铆ficamente el modelo turco, primero, a las naciones 谩rabes, y luego al resto del mundo musulm谩n. El AKP esperaba que las revueltas afianzaran su oposici贸n binaria favorita, esto es, la existente entre liberales isl谩micos y dictadores seculares. Con este planteamiento en mente, Erdo臒an visit贸 Egipto, acompa帽ado por un ej茅rcito de empresarios turcos, con la esperanza de obtener un mayor acceso a los mercados de Oriente Pr贸ximo. Sin embargo, la sectarizaci贸n de las revueltas impidi贸 este resultado. En Siria y Yemen, como en otros lugares, los disturbios civiles degeneraron en guerras entre poblaciones sun铆es y chiitas. Esto, a su vez, hizo que el AKP abandonara su sue帽o de influencia panisl谩mica y volviera a su posici贸n anti-chiita por defecto, armando a grupos sun铆es asesinos en toda la regi贸n. Al mismo tiempo, el AKP respondi贸 al creciente movimiento por la autonom铆a regional kurda integrando a los Lobos Grises, as铆 como a algunos de los soldados ultra-kemalistas que hab铆a purgado a finales de la d茅cada de 2000, en su coalici贸n de gobierno. Estas fuerzas militaristas procedieron a lanzar innumerables incursiones en territorio iraqu铆 y sirio. En este nuevo mundo, el proyecto liberal-democr谩tico de Davuto臒lu qued贸 obsoleto, sus relaciones con Erdo臒an se deterioraron y se vio obligado a dimitir en 2016.

A diferencia de la era de Davuto臒lu, el 煤ltimo avatar del AKP carece de una base ideol贸gica s贸lida para fundamentar su pol铆tica exterior. Los erdo臒anistas se han visto obligados a adoptar los temas cuasi tercermundistas del islamismo de anta帽o, al tiempo que han intentado conciliarlos con la perspectiva imperialista de la derecha turca, que suele manifestarse en fantas铆as de revivir el Imperio Otomano, unir las naciones turcas de Asia con Turqu铆a, o construir una unidad pan-islamista a escala mundial. En los 煤ltimos a帽os, el AKP ha recurrido a estos temas de forma ad hoc y no sistem谩tica. Los peri贸dicos islamistas de Turqu铆a est谩n plagados de an谩lisis, basados embarulladamente en la teor铆a de los sistemas-mundo y otras escuelas de pensamiento anti-imperialistas, de las alternativas chinas, rusas, iran铆es y latinoamericanas a la hegemon铆a de Estados Unidos. No se glorifica a ninguna de estas naciones (de hecho, se considera a Ir谩n como el archienemigo chiita de Turqu铆a), sino que se consideran experimentos importantes de los que Turqu铆a podr铆a aprender y extraer lecciones. Una pol铆tica concreta que ha surgido de este panorama ideol贸gico desarticulado es el llamado proyecto de la 鈥淧atria azul鈥, que pretende redefinir el Mediterr谩neo oriental (que incluye el Mar Negro y el Mar de Azov, y se extiende hasta T煤nez) como una posesi贸n sun铆-turca. La ambici贸n actual del AKP es poner bajo su control los recursos naturales y las rutas comerciales de esta regi贸n.

A trav茅s de esta mezcolanza de referencias, Turqu铆a puede considerar a Rusia como un socio leg铆timo y, sin embargo, exhibir un intenso recelo ante sus decisiones de pol铆tica exterior. El AKP afirma que no tiene que elegir entre Rusia y Estados Unidos, sino puede llegar a acuerdos con Putin y al mismo tiempo presentarse como el salvador de Ucrania. Sin embargo, este tipo de discurso contradice la verdadera posici贸n geopol铆tica de Turqu铆a, que sigue dependiendo militar y econ贸micamente de Occidente y, en menor medida, del sector energ茅tico ruso y de la riqueza petrolera 谩rabe. El giro del r茅gimen en pro del capitalismo de Estado puede haber liberado determinados recursos para maniobrar de forma independiente, pero la econom铆a turca sigue hall谩ndose muy restringida por sus rutas comerciales y los acuerdos vigentes con sus socios. As铆 pues, Turqu铆a carece de una base fiable para emprender aventuras imperiales. Sin un capitalismo de Estado robusto y una visi贸n intelectual s贸lida, los aspirantes a imperialistas del AKP no pueden afirmar su control sobre el Mediterr谩neo oriental, ni sobre determinadas partes de Oriente Pr贸ximo y el C谩ucaso, en las que Turqu铆a ha hecho algunas incursiones breves e ineficaces. A la hora de la verdad, las pol铆ticas m谩s importantes de Turqu铆a se deciden en otros lugares. Por ejemplo, a finales de septiembre de 2022, Erdo臒an se vio obligado a seguir la l铆nea de Washington y retirarse de un sistema de pagos dirigido por Rusia, a pesar de los efectos nocivos de esta decisi贸n en la econom铆a nacional.

Sin embargo, la falsa afirmaci贸n de independencia estrat茅gica del AKP sigue rindiendo evidentes beneficios. La promesa de Erdo臒an de que Turqu铆a se convertir谩 en una potencia imperial, fortalecida por sus operaciones en Siria e Iraq, ayuda a galvanizar a su base derechista y a desarmar a la oposici贸n. Los kemalistas, todav铆a representados principalmente por el CHP, las ramas seculares de los Lobos Grises (陌yi Parti) y los islamistas liberales (el Partido de la Democracia y el Progreso 鈥揇EVA-, de Ali Babacan, y el Partido del Futuro -Gelecek Partisi-, de Ahmet Davuto臒lu), se alinean tras el AKP siempre que la 鈥渟eguridad nacional鈥 est谩 en juego. Al no articular una pol铆tica exterior alternativa, estas fuerzas tenazmente pro-OTAN ofrecen poco m谩s que una revitalizaci贸n de los primeros a帽os del AKP, cuando la democracia liberal, el libre mercado y el atlantismo eran art铆culos de fe. Dado lo mucho que ha cambiado el mundo desde 2002, es dudoso que esto pueda constituir una visi贸n de gobierno adecuada para la d茅cada de 2020.

En el plano internacional, adem谩s, el principal beneficio de la pol铆tica exterior del AKP es ganar tiempo mientras el imperio estadounidense declina y sus rivales avanzan a un ritmo imprevisible. Los erdo臒anistas esperan que la iniciativa china de la 鈥淣ueva Ruta de la Seda鈥 proporcione nuevos recursos a Turqu铆a y una mayor libertad frente a Occidente. Determinados miembros del c铆rculo restringido de Erdo臒an piensan incluso que Turqu铆a podr铆a un d铆a replicar el camino chino hacia el desarrollo. Sin embargo, el partido se ha abstenido hasta ahora de adoptar cualquier tipo de supervisi贸n de los principales sectores industriales al estilo chino. Tambi茅n en este caso, el aplazamiento del reconocimiento definitivo del lugar ocupado por Turqu铆a en las arenas movedizas del capitalismo mundial es la mayor fortaleza de la estrategia del AKP. Todav铆a no sabemos a d贸nde nos conducir谩 todo esto a la postre. Pero est谩 claro que de la confusa visi贸n del mundo de Erdo臒an no saldr谩 ni un anti-imperialismo dotado de fundamento, ni la capacidad de intervenir en la rivalidad inter-imperialista.

FUENTE: Cihan Tu臒al / Sidecar (blog de la New Left Review) / El Salto Diario

