De parte de Oscuro Es El Deseo - Lecturas An谩rquicas April 17, 2021 56 puntos de vista

Estas palabras surgen desde el sentimiento, tal vez ego铆sta, de profundizar en nuestras propias definiciones, espec铆ficamente en el nihilismo, tal vez a contramano de lo que algunxs denominan 鈥渢endencias鈥 nihilistas, considerando al nihilismo como un ap茅ndice, una caracter铆stica agregada a otras posturas o ideolog铆as pol铆ticas/sociales, espec铆ficamente anarquistas. En esta l铆nea no tiene sentido renegar sobre una supuesta pureza, pero ser铆a caer en un idealismo banal pensar que estas son complementarias, o que incluso comparten un mismo camino en la historia, por el contrario estos se bifurcan y encuentran en ciertos momentos, incluso en el presente, pero anexar al nihilismo como adjetivo anarquista no hace m谩s que minimizarlo, limitarlo y convertirlo en parte de una ideolog铆a.

Podemos encontrar desde un lugar geneal贸gico, dos expresiones del nihilismo, una en la Rusia zarista, concebida como movimiento revolucionario, aunque con diferentes etapas que van desde un cientificismo m谩s bien intelectual, hasta la concepci贸n como grupos terroristas apuntados al asesinato del zar Alejandro I. Y por otro lado, como postura existencial, que lejos de quedarse en una teor铆a dentro del mangrullo filos贸fico de la 茅poca (Hegel-Marx), invita a una interpretaci贸n de la realidad hasta las 煤ltimas consecuencias del vac铆o y el acercamiento hasta o hacia la nada, en esta l铆nea podemos encontrar a Stirner, y luego una l铆nea de pensadores de distinto tipo que abordan la nada desde optimas diferentes, Nietzsche, Sartre, Camus o Cioran.

De ac谩 surge la primera pregunta, en parte inocente, pero que invita a reflexionar en torno a 驴Qu茅 es el nihilismo? Y si nos lo preguntamos es justamente porque este pareciera aparecer como un ente est茅tico que sobrevuela el entorno, al cual solo se aborda desde la forma, o sea, tal o cual cosa es nihilista porque propone la destrucci贸n, porque no cree en el futuro esperanzador, porque es antag贸nico a los valores humanistas, pero estas no se piensan desde el nihilismo, por el contrario, son caracter铆sticas de identificaci贸n o proyecci贸n dentro del ambiente an谩rquico, tal como pueden ser los r贸tulos de 鈥渆go铆sta鈥 o 鈥渋ndividualista鈥.

Si pensamos en la definici贸n de Nietzsche nos encontramos con:

鈥Nihilismo -falta el fin, falta la respuesta a la pregunta 芦驴por qu茅?禄. 驴Qu茅 significa el nihilismo? Que los valores supremos se desvalorizan鈥.

Aunque Nietzsche tambi茅n afirma ser:

鈥溾El primer nihilista acabado de Europa que, empero, ya ha vivido en s铆 mismo el nihilismo hasta el fin 鈥攓ue lo tiene tras de s铆, debajo de s铆, fuera de s铆鈥.

Por otro lado est谩 Turgueniev, en la novela Padres e Hijos y la primera aparici贸n del t茅rmino en Rusia en el a帽o 1862, quien escribe en forma de di谩logo:

鈥-Es nihilista -repiti贸 Arkadii.

-Nihilista -recalc贸 Nikolai Petrovich-. Eso viene del lat铆n nihil (nada), seg煤n creo recordar; probablemente, esa palabra designa鈥 que no cree en nada.

-Di m谩s bien que nada respeta -encareci贸 Pavel Petrovich; y volvi贸 a emprenderla con su mantequilla.

-Que a todo aplica su punto de vista cr铆tico -observ贸 Arkadii.

-驴Y no viene a ser todo uno? -pregunt贸 Pavel Petrovich.

-No; no es todo lo mismo. El nihilista es un hombre que no acata ninguna autoridad, que no tiene fe en ning煤n principio ni les guarda respeto de ninguna clase, ni se deja influir por ellos.

-驴Y eso est谩 bien? -pregunt贸 Pavel Petrovich.

-Seg煤n se mire, t铆o. A unos les parece bien; a otros muy mal鈥.

Padres e Hijos.

Y pasando por Stirner encontramos la repetida hasta el un铆sono:

鈥Lo divino mira a Dios, lo humano mira al hombre. Mi causa no es divina ni humana, no es ni lo verdadero, ni lo bueno, ni lo justo, ni lo libre, es lo m铆o, no es general, sino 煤nica, como yo soy 煤nico. Nada est谩 por encima de m铆.鈥

El 煤nico y su propiedad.

Ahora, lo que encontramos son siempre respuestas o posiciones frente a la nada, de ac谩 podemos pensar que el nihilismo plantea m谩s bien un acercamiento a la nada y no necesariamente una aceptaci贸n o negaci贸n de la misma, en este abordaje podemos ver como Stirner resuelve el 鈥減roblema鈥 de la muerte de Dios y por lo tanto de todo orden social y moral en la autoafirmaci贸n del Ego, por otro lado lxs nihilistas de Rusia pasar谩n por una afirmaci贸n de la ciencia como nuevo par谩metro de ordenar el mundo y Nietzsche ser谩 el impulsor de la voluntad de poder, una propuesta que intentar谩 superar la nada en el vitalismo del superhombre en contraposici贸n a las l贸gicas antiindividuales y morales del cristianismo y la democracia.

En esta l铆nea es que lxs anarquicxs tomamos al nihilismo, desde las respuestas a la nada y no hacia la pregunta por ella, principalmente en la influencia de Nietzsche en Armand, Goldman y Novatore. Este 煤ltimo es quien profundiza y retoma el vitalismo de Nietzsche dirigi茅ndolo hacia la afirmaci贸n an谩rquica, o sea, la negaci贸n de toda autoridad, a diferencia de las tendencias que reafirmaban la anarqu铆a en la 鈥渘ueva Moral鈥, el Progreso y la Ciencia.

芦 Nuestro nihilismo no es nihilismo cristiano. Nosotros no negamos la vida. 隆No! Nosotros somos los grandes iconoclastas de la mentira. Y todo aquello que es proclamado 鈥渟agrado鈥 es mentira. Nosotros somos los enemigos de lo 鈥渟agrado鈥澛 hay una ley 鈥渟agrada鈥; una sociedad 鈥渟agrada鈥; una moral 鈥渟agrada鈥; una idea 芦sagrada 禄

Hacia la nada creadora.

Novatore niega toda moral y se posiciona en ofensiva desde la individualidad en lugar que desde la postura victimista donde parte del anarquismo se reafirma en la l贸gica amo-esclavo.

鈥隆Ustedes esperan la Revoluci贸n! 隆Estupendo! 隆La m铆a comenz贸 hace ya mucho tiempo! Cuando est茅n listos 鈥斅ios que largu铆sima espera!鈥攏o me disgustar谩 recorrer una parte del camino junto a ustedes!鈥

Mi individualismo iconoclasta.

Despu茅s de la influencia Nietzscheana y con el paso de la segunda guerra mundial, las teorizaciones hacia la nada son tomadas por los denominados 鈥渆xistencialistas鈥 entre ellos Sartre y Camus, aunque trayendo el debate a 谩mbitos puramente intelectuales y literarios, encontramos nuevos abordajes y perspectivas en torno a la relaci贸n de nuestra existencia humana con la falta de sentido de la vida, obviamente atravesados por la matanza generalizada y su consecuente amoralidad en medio de la guerra m谩s grande de la historia.

鈥淓l hombre es ante todo un proyecto que se vive subjetivamente, en lugar de ser un musgo, una podredumbre o una coliflor; nada existe previamente a este proyecto; nada hay en el cielo inteligible, y el hombre ser谩 ante todo lo que haya proyectado ser. No lo que quiera ser. Porque lo que entendemos ordinariamente por querer es una decisi贸n consciente, que para la mayor铆a de nosotros es posterior a que el hombre se haya hecho a s铆 mismo. Yo puedo querer adherirme a un partido, escribir un libro, casarme; todo esto no es m谩s que la manifestaci贸n de una elecci贸n m谩s original, m谩s espont谩nea que lo que se llama voluntad. Pero si verdaderamente la existencia precede a la esencia, el hombre es responsable de lo que es. As铆, el primer paso del existencialismo es poner a todo hombre en posesi贸n de lo que es, y hacer recaer sobre 茅l la responsabilidad total de su existencia.鈥

El existencialismo es un humanismo.

Sartre se centra en la premisa 鈥渓a existencia precede a la esencia鈥 entendiendo que nuestra vida, al contrario que los planteos cristianos y cientificistas, no est谩n predeterminados por una serie de razones previas, sino que se reafirma en la libertad, y que a pesar de las construcciones por las que estamos atravesadxs, al fin y al cabo las decisiones que tomamos son nuestra responsabilidad y este 鈥渆spacio鈥 que nos dispone a la elecci贸n, es la nada que nos separa del mundo, el abismo que existe entre nuestra conciencia y este mundo exterior.

Al mismo tiempo Camus profundizara en la relaci贸n directa entre la rebeld铆a y la falta de sentido, reafirmando nuevamente las posibilidades de vivir desde la rebeli贸n en negaci贸n del suicidio o del nihilismo pasivo. Vale la pena la lectura de 鈥淓l hombre Rebelde鈥 sobre este tema.

芦 A partir del momento en que el esp铆ritu de rebeld铆a, aceptando el 芦todo est谩 permitido禄 y el 芦todos o nadie禄, tienda a rehacer la creaci贸n para asegurar la realeza y la divinidad de los hombres, a partir del momento en que la revoluci贸n metaf铆sica se extienda de lo moral a lo pol铆tico, empezar谩 una nueva empresa, de alcance incalculable, nacida tambi茅n, hay que advertirlo, del mismo nihilismo. 禄

En otra l铆nea m谩s bien est茅tica y literaria podemos encontrar a Cioran, aunque su obra es extensa nos encontramos con una propuesta mucho m谩s ligada a la introspecci贸n, 茅l se adentra en la experiencia desesperante de esta falta de sentido.

鈥驴Por qu茅 no podemos permanecer encerrados en nosotros mismos? 驴Por qu茅 buscamos la expresi贸n y la forma intentando vaciarnos de todo contenido, aspirando a organizar un proceso ca贸tico y rebelde? 驴No ser铆a m谩s fecundo abandonarnos a nuestra fluidez interior, sin ning煤n af谩n de objetivaci贸n, limit谩ndonos a gozar de todas nuestras agitaciones 铆ntimas? Experiencias m煤ltiples y diferenciadas se fusionar铆an as铆 para engendrar una efervescencia extraordinariamente fecunda, semejante a un se铆smo o a un paroxismo musical. Hallarse repleto de uno mismo, no en el sentido del orgullo sino de la riqueza interior, estar obsesionado por una infinitud 铆ntima y una tensi贸n extrema: en eso consiste vivir intensamente, hasta sentirse morir de vivir.鈥

En las cimas de la desesperaci贸n.

Llegando al presente, el debate se separa nuevamente entre quienes afirman el nihilismo desde la acci贸n, y lxs academicxs que teorizan esde la comodidad de sus escritorios, en estos 煤ltimxs el debate surge hacia la falta de sentido que produce la posmodernidad luego de la ca铆da del muro de Berl铆n y la supuesta ca铆da de las ideolog铆as y la muerte de la historia. Esta aproximaci贸n que se centra en el diagn贸stico del presente creemos poco tienen que ver con una puesta pr谩ctica de nuestras tensiones, sobre todo porque no se posicionan en la negaci贸n del Estado/Capital sino que descansan en observaciones c贸modas que desconocen los m煤ltiples proyectos revolucionarios y antiautoritarios alrededor del mundo.

De nuestrxs compa帽erxs que eligen afianzarse como nihilistas podemos encontrar a la Conspiraci贸n C茅lulas del Fuego en Grecia, o el compa帽ero Sebastian Oversluij en Chile, adem谩s de decenas de reivindicaciones de grupos an贸nimos de acci贸n y algunas publicaciones en distintas partes del globo, entre ellas; Ex-nihilo, Fuego, Nihil, Infierno, y algunas m谩s que m谩s all谩 o no del t铆tulo se acercan al debate.

Sin embargo ya no contamos con las viejas im谩genes de 鈥渞eferencia鈥 como podr铆a significar para el anarquismo los te贸ricos del siglo XIX, al contrario esta informaci贸n o desarrollo que hacemos entre compa帽erxs muchas veces se contradice entre s铆 o quedan olvidadas entre publicaciones pasadas, al mismo tiempo que nos rehusamos a generar definiciones determinantes:

芦 La nueva guerrilla urbana rechaza la sociedad actual y sus valores. Deroga los valores de aquella sociedad y por medio del nihilismo reconstruye y descubre unos nuevos conceptos. Pero frecuentemente el nihilismo est谩 entendido como un concepto vago y abstracto. Algunxs lo confunden con un pesimismo filos贸fico, otrxs con un arrogante y degenerado pseudoegoismo. No vamos a presentar la definici贸n etimol贸gica de la palabra 鈥渘ihilismo鈥, sino que hablaremos del significado que este adquiere en los textos y en los ataques de la guerrilla anarquista. 禄

Y siguiendo con el mismo texto podemos ver que poco ha cambiado de las palabras de Novatore y su vitalismo Nietzscheano al nihilismo actual.

鈥En realidad ni la anarqu铆a ni el nihilismo ofrecen garant铆as, pero los dos s铆 ofrecen la vida. La vida no va sin movimiento, sin evoluci贸n o sin conflicto.鈥

El amanecer de la nada; CCF.

Y es que de antemano nos paramos frente a un nihilismo activo, confrontativo, nihilismo porque apuesta por la negaci贸n y no se fundamenta en otros valores morales, pero deber铆amos preguntarnos si no es esa afirmaci贸n de la vida y del conflicto otras lagunas desde donde posicionarnos ante la falta de sentido, y es en esta encrucijada constante en donde nos preguntamos 驴C贸mo se puede afirmar desde la nada? Si en su momento lxs nihilistas rusxs se amparaban en el desarrollo cient铆fico, o Stirner en el YO, tenemos que preguntarnos necesariamente que entendemos entonces por nihilismo hoy.

Si lo concebimos como proyecci贸n negadora, esa nada detr谩s de las cosas tiene nuevos y distintos significados, y es que cuando volvemos tangible la negaci贸n del mundo nos encontramos tambi茅n con quienes la afirman desde la 鈥渘aturaleza salvaje鈥, el Islam, el proletariado, o la libertad, el tema es desde donde las diferenciamos si es que superamos las valorizaciones morales, ah铆 tal vez podr铆amos hablar de resultados amorales, por ejemplo que asesinar a un CEO es un ataque mucho m谩s certero que a un empleado cualquiera, aunque esta respuesta queda corta, sobre todo con el rechazo que igualmente nos generan los ataques fascistas.

Entonces, 驴C贸mo se justifica una postura antiautoritaria desde una perspectiva nihilista? Viendo el peque帽o recorrido que realizamos, para comprender nuestro nihilismo es necesario posicionarnos en el presente, ya no estamos en los tiempos de la ciencia todopoderosa de la modernidad, ni en los de las grandes revoluciones occidentales o los asesinatos a presidentes en manos de anarquistas, esto no quiere decir que no existan, que la ciencia no se presente como salvadora en tiempos de pandemia y la OMS como instituci贸n reglamentaria, o que las revueltas no estallen en distintas regiones del globo, o bueno, ni hablar de Adinolfi, el atentado a la FSB y dem谩s, pero entre esta multiformidad no existe un Dios que todo lo re煤na, m谩s que el Capital y la Democracia como los pilares fundamentales de la sociedad actual, el problema es cuando seguimos reafirmando conclusiones revolucionarias de un siglo atr谩s sin ser criticxs con el recorrido teorico-pr谩ctico que reivindicaba esas conclusiones, por ejemplo, seguir hablando de 鈥渃onciencia鈥 sin cuestionar la idea de Verdad y de Realidad del platonismo, o la idea de 鈥渆voluci贸n y revoluci贸n鈥 sin cuestionar el orden dial茅ctico de la historia desde el que se paraban lxs compa帽erxs a finales del XIX.

Por lo tanto, abordar la nada o acercarnos a ella, supone tambi茅n pensar qu茅 es la nada en el presente y desde que perspectivas nos aproximamos, si es desde el reconocimiento de la falta de sentido pareciera tan real como superable, entendiendo que deber铆amos 鈥渄ejar detr谩s鈥 esa falta de sentido a fin de poder proyectarnos al futuro, como una decisi贸n rebelde voluntaria, de lo contrario lamentablemente nos estancamos en un solipsismo puramente est茅tico que se reduce a una postura literaria. Por otro lado podemos pensar la nada como un encuentro con el abismo que nos separa del mundo, como un cuestionamiento negador de todo lo que hicieron de nosotrxs, hasta la m谩s profunda de nuestras verdades, y tal vez sea ah铆 el lugar en donde la nada tenga contacto con la anarqu铆a, cuando el nihilismo se mira a s铆 mismo y en esa percepci贸n avanza, afirma el abismo en lugar de esconderse en la falta de sentido o en cielos humanistas, que simplemente reemplazan la falta de sentido de la democracia con creencias inversamente ideol贸gicas. Pero siendo claros, y a riesgo de ser repetitivos, m谩s all谩 de la parafernalia masturbatoria que algunxs hacen del nihilismo, estamos ac谩, estamos vivxs, encerradxs, y nuestras posibilidades son limitadas, podemos acercarnos a la nada y arder en nuestro interior, pero en la pr谩ctica hay un mundo con el que lidiamos, y al que enfrentamos en muchos casos, es ah铆 en donde realmente se ven nuestras ideas, en la pr谩ctica y tambi茅n en la forma en la que podemos derrumbar los viejos dioses democr谩ticos e izquierdistas, pero como propuesta real, no en la c贸moda virtualidad, en la autoreferencialidad constante o en una teorizaci贸n acad茅mica, el nihilismo y su peligrosidad depende de las formas en las cuales podamos materializar la nada y hasta donde somos capaces de reafirmarla sin caer en el abismo de 鈥渘uevas鈥 verdades, sino en la pr谩ctica din谩mica negadora que avanza en su propia falta de dioses, de ah铆 algunxs hablaran de la exaltaci贸n de su vida, otrxs de la belleza de la destrucci贸n, y algunxs en el placer de la revoluci贸n anarquista, como un entrelace difuso que antes que estancarse en condiciones objetivas del proletariado, avanza peligrosa y ca贸ticamente tanto en la revuelta como en la paz del progresismo y la servidumbre voluntaria.

La Rivolta. N煤mero 6