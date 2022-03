–

March 20, 2022

La lectura de los dos informes de la Fiscal铆a General del Estado sobre el resultado de las investigaciones abiertas para dilucidar si los tejemanejes econ贸micos del rey honor铆fico eran o no constitutivos de delito, mientras rein贸 y despu茅s de su abdicaci贸n, proporciona un retrato realista y coral de su persona y de los acompa帽antes que le ayudaron en su tarea de enriquecerse sin l铆mites econ贸micos ni 茅ticos.

En el retrato ocupa, como es l贸gico, un lugar preferente la figura de Juan Carlos de Borb贸n y Borb贸n, acompa帽ada, como en El entierro del Conde Orgaz, de personajes que act煤an como oficiantes en la ceremonia de la corrupci贸n y el fraude fiscal.

La historia de los acontecimientos se desarrolla en para铆sos fiscales 鈥搇as islas del Canal de la Mancha Jersey, Guernsey y Panam谩鈥 y en entidades bancarias de pa铆ses tan poco propicios a proporcionar detalles sobre el secreto de operaciones financieras como Suiza. No hace falta ser un sagaz sabueso para llegar a la conclusi贸n de que todo el dinero que pasa por esos parajes es, en principio, sospechoso de alguna actividad irregular. Pero vayamos a los hechos, y nada mejor que resumir los pasajes m谩s llamativos de este minucioso y clarificador informe de la Fiscal铆a General del Estado.

Todos sabemos que, para disponer de una cobertura econ贸mica, en el caso de necesitarla por raz贸n de jubilaci贸n o cualquier otra eventualidad, lo m谩s adecuado es acudir a un banco nacional y concertar un fondo de pensiones o cualquier otra cobertura semejante. Los asesores del em茅rito pod铆an haber realizado esta operaci贸n con un banco de nuestro pa铆s, pero consideraron que era m谩s seguro y opaco realizarla en para铆sos fiscales, para sustraerla a la fiscalizaci贸n de las autoridades financieras espa帽olas.

Para resguardarse de indiscretas investigaciones, los asesores del rey honor铆fico utilizaron un instrumento econ贸mico y jur铆dico del derecho anglosaj贸n que se conoce como trust. No se alarmen, este artefacto econ贸mico no tiene excesivas complicaciones. Se crea un patrimonio separado, en este caso una cantidad en met谩lico, que se ingresa en un banco; se administra por unos gestores y existen unos beneficiarios a los que se destinan las cantidades depositadas. Me imagino, sagaz lector, que ya habr谩 adivinado qui茅n era el beneficiario: Juan Carlos de Borb贸n y Borb贸n. Para desentra帽ar la madeja de los sucesivos fondos que pasan de mano en mano tendremos que remontarnos al periodo comprendido entre los a帽os 50 y 70, seg煤n el informe del Servicio Ejecutivo de la Comisi贸n de Prevenci贸n del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC).

El hilo conductor que puede ayudar a comprender el enrevesado relato del Ministerio Fiscal comienza precisamente en la 茅poca que indican los investigadores. En los a帽os 50, Juan Carlos de Borb贸n ya hab铆a iniciado sus estudios en Espa帽a en virtud de un acuerdo entre su padre, don Juan de Borb贸n, y Franco, en una reuni贸n celebrada el 25 de agosto de 1948. Despu茅s de una serie de acontecimientos pol铆ticos, Franco design贸 a Juan Carlos como su sucesor, a t铆tulo de rey, en julio de 1969. Es un hecho suficientemente conocido que don Juan se quejaba a sus amigos y visitantes de su 鈥減enuria econ贸mica鈥. Muchos fieles mon谩rquicos y otras personas, por razones diversas, aportaron cantidades de dinero y hasta le regalaron un barco para que disfrutase de su afici贸n favorita.

Entre los a帽os 50 y 70, comienza a constituirse un fondo para asegurar a Juan Carlos un respaldo econ贸mico ante las vicisitudes pol铆ticas que pudieran derivarse de su inestable condici贸n pol铆tica como sucesor del dictador. Me parece razonable que, ante las estrecheces que hab铆a vivido, decidiera imitar a Escarlata O’Hara en Lo que el viento se llev贸, cuando jur贸 ante Dios que 鈥渏am谩s volver铆a a ser pobre鈥. El juramento surti贸 efecto y la hucha de solidaridad mon谩rquica, denominada 鈥淣adine Limited鈥 y administrada por Manolo Prado y Col贸n de Carvajal, acumul贸 cantidades cuya cuant铆a se desconoce. Esta operaci贸n, en principio, no tiene naturaleza delictiva. Sin embargo, tiempo despu茅s se intenta justificar la entrega de 80 millones de d贸lares americanos al se帽or Prado y Col贸n de Carvajal, en concepto de 鈥減agos de guerra鈥. La procedencia es tan sospechosa y repugnante que merec铆a la pena haber agotado la investigaci贸n sobre esta cuesti贸n. 驴Podr铆a tratarse de tr谩fico de armas?

Carrusel de trusts

Alrededor de finales del siglo pasado comienza a gestarse la creaci贸n de un verdadero carrusel de trusts que, bajo una 煤nica denominaci贸n, acogen una importante suma de dinero que administra una persona, ayudada por gestores encargados de rentabilizar los capitales y cumplir sus fines. En todos los entramados que aparecen en el informe de la Fiscal铆a existe un 鈥渢ercer beneficiario鈥, al que se destinan generosamente parte o la totalidad de los fondos. Y siempre, directa o indirectamente, el agraciado es S.M. Don Juan Carlos de Borb贸n y Borb贸n. La aparici贸n, desaparici贸n o trasvase de los fondos son tan vertiginosos que pueden marear al lector. Tratar茅 de resumir el acelerado vals de los dineros, fijando mi atenci贸n en los aspectos que me parecen m谩s llamativos y reveladores.

Las investigaciones del SEPBLAC se centran en la constituci贸n de un trust denominado 鈥淭he JRM (Joaqu铆n Romero Maura) 2004 Trusts鈥, al que, como los r铆os que van a dar a la mar, se vierten una serie de cantidades procedentes de otros trusts anteriores. Fue constituido en Jersey, el 9 de marzo de 2004, por D. Joaqu铆n Romero Maura, historiador de nacionalidad espa帽ola, nacido en Niza, profesor en Oxford y nieto del pol铆tico Miguel Maura. Los fondos iniciales del trust ascendieron a 14.923.604 euros (dos millones de euros de una aportaci贸n inicial y otra adicional de 12.923.604 euros) y se depositaron en Barclays. El administrador Romero Maura fue clasificado por el banco como persona expuesta pol铆ticamente (PEP) en atenci贸n a su perfil de riesgo, fundamentalmente al ser pr贸ximo a una 鈥渋mportante figura pol铆tica espa帽ola鈥. Seg煤n los analistas financieros de Barclays, en 2004 la situaci贸n pol铆tica en Espa帽a era estable: el heredero, hoy rey Felipe VI, acababa de contraer matrimonio, la monarqu铆a gozaba de prestigio y el conocimiento p煤blico de la existencia de los trusts y la presencia en ellos de D. Manuel de Prado y Col贸n de Carvajal era evidente.

Una de las cantidades que se ingresan en este fondo proced铆a de una aportaci贸n de 9 millones de d贸lares realizada por Sime贸n de Bulgaria, que, a su vez, ten铆a su origen en una serie de inversiones financieras en la banca J.P. Morgan en Suiza. A juicio de los investigadores, diversos indicios apuntan a que el exjefe del Estado espa帽ol era el propietario 煤ltimo de esos fondos. Sime贸n de Bulgaria contrajo matrimonio en 1962 con Simoneta G贸mez-Acebo, y la infanta Pilar, hermana de Juan Carlos, se cas贸 el 5 de mayo de 1967 con Luis G贸mez-Acebo. Es sobradamente conocido que los G贸mez-Acebo eran los mayores accionistas de la entidad financiera Banesto, que a su vez ten铆a relaciones estrechas con JP Morgan. 驴Podemos deducir, amable lector, de d贸nde proced铆an esos fondos generosamente donados?

Existe un pasaje en el informe del Ministerio Fiscal que reproduzco, casi en su integridad, porque me parece de inter茅s informativo. En el fondo JRM 2004 Trust aparece un llamado tercer beneficiario cuyas se帽as de identidad son f谩cilmente identificables. Se trata de un 鈥渂eneficiario contingente鈥. El se帽or Romero Maura condiciona la entrega de cantidades del fondo al 鈥渢ercer beneficiario鈥 al hecho de que ocurran ciertos acontecimientos improbables, en circunstancias que califica de 鈥渢iempos problem谩ticos鈥. Ser铆a la persona o personas que hubieran cesado en la Jefatura del Estado de Espa帽a, a causa de un golpe anticonstitucional u otra similar circunstancia inhabilitante. Aclara que la expresi贸n Head of State debe interpretarse ampliamente, incluyendo no s贸lo al monarca sino a otros servidores p煤blicos reconocidos en ese momento por 鈥渦na Constituci贸n liberal democr谩tica鈥. No era necesario que esa persona hubiera sido literalmente destronada, derrocada, depuesta o exiliada. Bastar铆a que le ocasionara una p茅rdida de estatus impl铆cita en los acuerdos que hubieren sido aceptados en aras de la armon铆a civil. 驴Se estar铆a refiriendo a la abdicaci贸n?

Todo suena muy ingl茅s, muy sutil. Romero Maura pide a los gestores del fondo que, cuando se tenga que hacer efectivo el dinero del trust, le asesoren para determinar la identidad y condici贸n del 鈥渢ercer beneficiario鈥. 驴De verdad necesitaba ayuda? Para despejar tan enrevesada duda, el trust podr铆a consultar con los editores de los cinco principales peri贸dicos del Reino Unido. Durante mucho tiempo, nosotros hemos estado en la inopia. Pero vayamos al grano. El se帽or Romero Maura manifiesta igualmente su deseo de que los trustees 鈥渞eserven 10 millones de d贸lares estadounidenses para el caso de que se llegue a designar a este llamado tercer beneficiario鈥. Por fin, las cosas claras.

Por si alguien decidiera atar cabos, otro de los responsables del fondo aclara que este generoso dep贸sito nada tiene que ver con el regalo de 100 millones de d贸lares regalados por el rey de Arabia, ni con los fondos Torres Kio. Seg煤n el informe de la Fiscal铆a, m谩s all谩 de la procedencia de los fondos del JRM 2004 Trust, 鈥渜ue tienen una indudable conexi贸n con quien fuera Jefe del Estado espa帽ol鈥, lo relevante a los efectos de esta investigaci贸n penal es determinar si desde que se constituy贸 dicho trust en 2004 y, especialmente, desde junio de 2014 (fecha de la abdicaci贸n), es posible establecer alguna vinculaci贸n entre los fondos del mismo y Juan Carlos de Borb贸n.

En todo caso, las conclusiones de la Fiscal铆a destruyen el prestigio y la valoraci贸n, en el concepto p煤blico, de la persona del que fuera Jefe del Estado, en su condici贸n de rey de Espa帽a, durante el desempe帽o de su cargo. En mi opini贸n, no se ha profundizado suficientemente en la investigaci贸n. Hab铆a muchos m谩s cabos de los que tirar. Es posible que no nos llevasen a buen fin desde el punto de vista de la construcci贸n de una s贸lida acusaci贸n penal. El 煤ltimo servicio para blindar la irresponsabilidad e impunidad de Juan Carlos de Borb贸n lo presta la Agencia Tributaria, al dictaminar que las prebendas procedentes de JRM 2004 Trust, con posterioridad a la abdicaci贸n, lo han sido en unas cuant铆as que, en ning煤n caso, alcanzar铆an la cuota correspondiente a un delito contra la Hacienda P煤blica, aun cuando tales fondos hubieran sido eventualmente entregados a un contribuyente espa帽ol. 驴La Agencia Tributaria hubiera procedido de igual manera si se tratase de cualquier otro ciudadano espa帽ol? En sus manos dejo la respuesta.

