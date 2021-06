–

El 24 de junio de 2021 se publicaba la resoluci贸n del auto del juez Lino Rubio Mayo en el caso de la Pasteler铆a la Suiza contra CNT en el que se condena a tres a帽os y medio de prisi贸n a cada uno de los siete acusados, por los delitos de coacciones y obstrucci贸n a la justicia. De nada sirvi贸 el juicio, el veredicto estaba decidido. El lawfare contra la CNT fue denunciado desde su inicio recrudeci茅ndose el conflicto durante el juicio el 18 de enero de 2021. Todo un complot de hosteleros gijoneses compinchados con la polic铆a y el juez de la sala penal n潞1 Lino Rubio Mayo y que no hubiese sido posible sin su intervenci贸n necesaria: Admiti贸 铆ntegras las acusaciones vertidas por los hosteleros sin comprobar su veracidad; desestim贸 las pruebas exculpatorias evidentes, como el hecho de que el local se traspasara desde hac铆a un a帽o antes de los hechos, es decir, p茅rdidas econ贸micas no imputables a la actividad sindical; desestim贸 las acusaciones de acoso sexual laboral a las compa帽eras afectadas sin siquiera comprobaci贸n; estim贸 las delirantes declaraciones policiales como prueba; y tom贸 directamente partido como un fiscal m谩s contra las encausadas intimidando incluso al abogado de CNT Evaristo P茅rez Bango.

El caso ya ha tenido repercusiones pol铆ticas y la primera cabeza que se pide desde la izquierda es la dimisi贸n de la Delegada del Gobierno en Asturies, Delia Llosa Carballido, por la injustificada represi贸n a los sindicalistas detenidos de la CNT.

En su cruzada pol铆tica contra la izquierda este juez tardofranquista repite el modus operandi que utiliz贸 en 2007 con la ejemplarizante represi贸n a Naval Gij贸n de 2007 contra C谩ndido y Morala: se conden贸 sin pruebas concluyentes, no se respet贸 la presunci贸n de inocencia, se desestim贸 pruebas exculpatorias, bas贸 toda la argumentaci贸n en falsos testimonios policiales y las rocambolescas pruebas manipuladas aportadas por los mismo. Un modus operandi que repetir铆a constantemente. Esta injusta sentencia fue recurrida y tuvo que ser corregida por tribunales superiores y por el gobierno por medio del dictado de un indulto; pero el mal ya estaba hecho.

Pero 驴Qui茅n es este juez del que tanto se habla en Gij贸n? Adentr茅monos un poco en su personalidad.

CV en titulares

Para saber qui茅n es este elemento primero hay que reconocer su historia, y despu茅s observar c贸mo han sido sus sentencias. Aqu铆 su vida en titulares.

Nacido en Asturias consigue su plaza en Alicante en 1989, pero como por arte de magia aparece en el juzgado n潞1 de lo penal de Gij贸n en 1991 como cabeza de cartel.

1991 Tal vez sea coincidencia (las coincidencias no existen), tal vez nadie se acuerde del accidente del buque carbonero de Ensidesa “Castillo de Salas” que tuvo lugar en 1985 enfrente de la playa de sa Lorenzo de Gij贸n en el que murieron 4 tripulantes incluido el capit谩n. En 1986 el entonces alcalde de Gij贸n Vicente 脕lvarez Areces presenta la querella contra la empresa para depurar responsabilidades habida cuenta de todo tipo de negligencias acaecidas. En 1991 retira la querella a cambio de indemnizaci贸n. Acto seguido la archiva el magistrado que se niega a seguir la investigaci贸n de oficio. Los muertos fueron los culpables. En agosto del 2001 aparecen los primeros vertidos serios del barco en forma de marea negra embarrando la playa de San Lorenzo y cerr谩ndola a p煤blico hasta final de temporada. Ese juez cobarde fue Lino Rubio.

2006 Encarcelamiento sin pruebas de Jorge Ortiz acusado de robo a pesar de declararse inocente, encontrar al culpable confeso y exculparlo la propia v铆ctima.

“En el juicio oral celebrado en 2006 por la comisi贸n de varios robos con violencia, supuestamente no se tuvo en cuenta la prueba principal, que era el testimonio de una de las dependientas a las que se le acusaba de atracar. La mujer apunt贸 en una primera rueda de reconocimiento a Jorge Ortiz, pero posteriormente cambi贸 su declaraci贸n al reconocer al verdadero hombre que le hab铆a robado a punta de navaja en su negocio. Sin embargo, ese segundo reconocimiento no se agreg贸 como prueba”.

Aqu铆 el relato del propio inocente acusado en su blog. Nadie daba cr茅dito.

Al final tuvo que ser indultado ante las negativas del juez de cambiar su veredicto

2007 Famosa sentencia de prisi贸n contra C谩ndido y Morala por la supuesta rotura de una videoc谩mara:

Se repite el mismo patr贸n de no reconocimiento de la presunci贸n de inocencia, desestimaci贸n de evidencias exculpatorias, prueba falsa policial y sentencia basada en indicios y el solo relato policial.

“El s谩bado 16 de junio C谩ndido Gonz谩lez Carnero y Juan Manuel Mart铆nez Morala, dirigentes de la Corriente Sindical de Izquierdas (CSI) fueron detenidos por polic铆as de paisano, sin ni siquiera ense帽ar la orden escrita para ello, introducidos en coches camuflados y conducidos a comisar铆a donde se les comunic贸 su ingreso inmediato en la prisi贸n de Villabona (Asturies) por orden del juez Lino Rubio. Llama la atenci贸n en todo este asunto el momento elegido para efectuar las detenciones: la sentencia se hace p煤blica al d铆a siguiente de las elecciones; su ejecuci贸n justo el mismo d铆a en el que se constitu铆an los nuevos ayuntamientos. En concreto, la detenci贸n se produjo poco despu茅s de finalizar una concentraci贸n delante del Ayuntamiento de Gij贸n en la que hab铆an participado los encausados”.

Los hechos ahora culminados se inician a partir de una denuncia presentada por un polic铆a municipal. En la misma seba se帽ala a C谩ndido y Morala como los autores de la destrucci贸n de la c谩mara y se les reclamaba el pago de los costos de los destrozos causados en el cajet铆n de tr谩fico.

En La Nueva Espa帽a le dedican entonces un art铆culo: “El justiciero de poniente “

C谩ndido y Morala ser铆an indultados y absueltos, y su lucha continuar铆a. No obstante el juez perro no quer铆a soltar su presa:

2010 El agravio no acaba: “El juez Lino Rubio Mayo embarga a Morala por la multa de 2.160 euros pendiente de pagar “

2011 Sentencia por el “hurto” de 10 rejillas para 谩rboles urbanos o alcorques se salda con un 12 y 13 meses de prisi贸n para dos personas. El caso es que 茅stas son piezas met谩licas parecidas a tapas de alcantarillas y requieren de transporte para su movilizaci贸n. Los autores no dispon铆an ni de veh铆culo ni de c贸mplices. El juez da nueva cuenta de su su idura de bolos y desmesura en sus sentencias.

2013 Exculpa a la constructora ex alcalde de Cabrales y miembro del partido fascista Foro, Jos茅 Antonio P茅rez Prieto, por da帽os graves a una casa hasta el punto de provocar su desplome en el trascurso de unas obras. Seg煤n el la casa se call贸 sola, como todas. As铆 qued贸 escrito por el se帽or ju-hez.

2013 “El juez archiva la pelea entre ultras del Sporting y el Sevilla en La Arena” quedan sin investigar la trifulca multitudinaria entre unos 100 hinchas del Sporting y del Sevilla, que borrachos y drogados se dedicaron a tirarse sillas, bengalas, botellas y a emprenderlas contra el mobiliario. Pero no pasa nada, porque esto es solo futbol y esto son chiquilladas. La Justicia selectiva es injusticia. Vaya juez!

2014 Sentencia de carcel de 2 a帽os contara Pedro Jes煤s, C谩ndido, Epifanio, Pio y Torcuato por supuesta coacci贸n y da帽os a un esquirol que se quer铆a quedar a trabajar en un despacho en plena huelga en Arcelor Mittal. De nuevo se repite su propio modus operandi tal vez aprendido de tanto caco que tiene que juzgar: no reconocimiento de la presunci贸n de inocencia, desestimaci贸n de pruebas exculpatorias y prueba falsa policial basada en su propio relato.

SAP Gij贸n 262/2014, de 5 de diciembre (Ponente: Sr. Lino Rubio Mayo)

Esta vez el juez incluye una novedad, que introducir谩 en lo sucesivo como agravante, tiene en alta estima la salud mental de la v铆ctima, hasta el punto de que el estado de ansiedad producida por los hecho de autos y el proceso judicial en s铆 son considerados agravantes de las penas y propulsan cuando quiere un incremento de penas y multas. Desconocemos si los compa帽eros recurrieron, pero desde este medio les mandamos un saludo.

2015 Es el encargado de juzgar a Andr茅s Avelino Fern谩ndez, ‘El Candasu’, condenado a 48 a帽os de prisi贸n por envenenar a 19 compa帽eros de restaurante El Lavaderu, de Cimadevilla, en Asturias. Un caso muy medi谩tico.

2017 Sentencia contra el bater铆a Rafael Torres del grupo La La Love You por un delito de atentado y lesiones contra varios agentes policiales que “lo confundieron” con un carterista a pesar de presentar grabaciones en video que lo desment铆a.

“En el v铆deo se aprecia c贸mo los polic铆as propinan un pu帽etazo, una patada y un rodillazo al joven durante la inmovilizaci贸n y despu茅s de ser reducido. Los golpes siguieron en comisar铆a, siempre esposado, seg煤n asegura el baterista. La querella que interpuso por detenci贸n ilegal y malos tratos, sin embargo, fue archivada.”

Se ve que ten铆a prisa por acabar rapidito el juicio, jugar al golf y tomarse un co帽ac y faria, porque aplic贸 de nuevo el desconocimiento de la presunci贸n de inocencia, desestimaci贸n de evidencias exculpatorias y estimaci贸n de prueba falsa policial basada en su propio relato, acelerando el acto procesal.



2017 Seis meses de c谩rcel por enca帽onar a un hombre en un bar de la calle Alcarria

Todo el mundo sabe que el que un borracho te enca帽one la cabeza con una pistola es lo m谩s normal del mundo, con 6 meses de c谩rcel y una multa para que no lo vuelva a hacer es de sobra suficiente. Todo apunta a que el autor de la aza帽a fue un poli borracho.

2018 As铆 trat贸 el juez a un paciente psiqu谩trico que ped铆a ayuda a gritos, en vez de tratamiento multa:

“Acepta una multa de 2.880 euros tras llamar a emergencias 2.500 veces en menos de cinco meses”.

El paciente ya hab铆a sido desahuciado de su casa, una persona que tal vez podr铆a ser v谩lida en algunas actividades de la vida pero con serios problemas sociales derivados de su condici贸n que lo incapacitan para otras.

2019 Lucha contra la insumisi贸n electoral

“La Fiscal铆a pide una multa de 4.320 euros para un acusado de no acudir intencionadamente a la mesa electoral” tambi茅n se ped铆an 12 meses de prisi贸n.

驴No sois tan dem贸cratas, eh, jipis? Pues a las urnas s铆 o si.

2020 Contin煤a el acoso a movimientos sociales, esta vez lawfare contra IU:

“‘Churruca’, condenado a un a帽o y tres meses de prisi贸n por calumnias contra Teresa S谩nchez “

El Lado blando del Juez Duro

Pero no todo es dureza y rigidez para este juez. El juez de la mano dura tiene su lado blandito. Se帽oros del motor, ent茅rense, en Gij贸n se puede conducir borracho y a doble velocidad pero no hacer sindicalismo.

2008 En una jornada organizada por la delegaci贸n asturiana de la Asociaci贸n Unificada de Guardias Civiles AUGC que trasciende no se sabe por qu茅 a la prensa se hace una cr贸nica de sus declaraciones:

“El caso del conductor pillado a 260 por hora oblig贸 a cambiar la ley”

“El juez explic贸 que 芦en ese caso en particular no existe peligro concreto, ya que el conductor controlar谩 el veh铆culo y no puso en riesgo la vida de los agentes que le dieron el alto ni los otros conductores”.

M谩s que una charla fue un taller de autoayuda para debatir con los agentes la aplicaci贸n de las nuevas sanciones. No acababa de creerse las nuevas normas del todo. Todo el mundo sabe que circular a 260 km/h es lo m谩s normal del mundo si controlas el coche. Normal铆simo.

Sus casos de conducci贸n y alcoholemia empiezan a ser medi谩ticos. Como veremos, el sr juez se pas贸 las nuevas normas por el forro.

2010 El juez sostiene que en los informes policiales no consta que el acusado, defendido por el letrado Tom谩s Argud铆n, tuviese, en el momento en el que se le realiz贸 el control de alcoholemia, sus facultades piscof铆sicas mermadas aunque fuese borrachos como un piojo. Presunci贸n de inocencia para los borrachos:

“La sintomatolog铆a no denotaba que sus facultades para conducir se hallasen alteradas por previa ingesta de bebidas alcoh贸licas”.

Por cuatro cubatas de nada. No era la primera vez que desestimaba una causa contra defendidos por Tom谩s.

2015 Para el juez conducir ebrio no es si quiera agravante:

“Absuelta la acusada del accidente en el que muri贸 un ni帽o en el barrio gijon茅s de Montevil” El juez apunta que pese a conducir ebria y a una velocidad superior, el siniestro fue provocado por el padre del menor, que no respet贸 el paso.

Si es que triplicando la tasa de alcoholemia lo que se tienen son m谩s reflejos.

2020 Ya no opina tan igual, se sensibiliza con los borrachos, con los l铆mites de velocidad y las normas de circulaci贸n.

“Un juez absuelve a un conductor que duplic贸 la tasa de alcohol ‘porque ‘pod铆a conducir'”

Conclusiones

Este juez que ve normal la duplicaci贸n de la tasa de alcoholemia y la duplicaci贸n del l铆mite de velocidad al volante es el que se encarga de perseguir el obrerismo, feminismo, sindicalismo y la pol铆tica alternativa. Es un f贸sil cuaternario de otra era que ha sobrevivido a los nuevos tiempos gracias a una capa de impunidad que lo ha mantenido congelado y que ya no est谩 acorde con los tiempos. Rechina. Los jueces no son infalibles, y cuando fallan tanto como este deber铆an ser recambiados.

Desconocemos los criterios de evaluaci贸n de la pr谩ctica judicial, sabemos que no hay nada m谩s all谩 de aprobar una oposici贸n, pero este hombre no est谩 ya capacitado ni para sexar pollos. Su ideolog铆a pol铆tica autoritria y retr贸grada ha nublado su juicio legal y le ha hecho dejar un rastro de injusticias y desmanes que ni si quiera benefician a las propias empresas que pretende favorecer.

Este tipo de jueces no son un favor de la democracia, un baluarte. Son un lastre y su tumba, por eso son apoyados incondicionalmente por los fascistas. Son emanaciones del fascismo, ellos tienen el poder absoluto; y si no te gusta recurre. No pudieron con 茅l el CIS de Candido y Morala en 2007 con todas las evidencias de su parte, tampoco Pedro Jes煤s, C谩ndido, Epifanio, Pio y Torcuato en 2014, ni CNT en 2021. Es muy posible que el juez de apelaci贸n todav铆a sea m谩s incompetente a煤n que Lino Rubio. Como idea particular tal vez sea hora de que la CNT articule el Socialfare que unifique las luchas de los damnificados por este tipo de criminales jur铆dicos que arrasan con el ecosistema social y usan las leyes a capricho y antojo. Espa帽a es suya, y no la van a soltar.

En alg煤n punto tendremos que pararlos, que parar a este individuo, porque su intenci贸n es clara: seguir hasta el final y acabar con nosotras. Represi贸n, represi贸n, represi贸n. Multa, multa, multa. C谩rcel, c谩rcel, c谩rcel. Cada sentencia configura el imaginario present谩ndonos como delincuentes y minando nuestras fuerzas aglutinantes.

El nombre de Lino Rubio no costa en organizaciones civiles, partidos pol铆ticos, ni asociaciones. Es una persona que no necesita hacer pol铆tica, porque 茅l es el encargado de aplicar la pol铆tica a diario. Desde hace 15 a帽os sale anualmente en todo los medios escritos, de oriente a poniente, y a veces en la prensa nacional, denotando altas dosis de egocentrismo. Se recrea en su obra.

Su implicaci贸n con el estamento policial es evidente por sus colaboraciones p煤blicas y constantes con la Asociaci贸n Unificada de Guardias Civiles, convirti茅ndole en ‘tercera parte interesada’, es decir, perdiendo la objetividad, y con ello la capacidad de juicio. 驴Si imparte formaci贸n a GC y polic铆a c贸mo no va a aceptar despu茅s sus pruebas? Son sus muchachos.

Estamos convencidos que su modus operandi basado en desconocimiento de la presunci贸n de inocencia, desestimaci贸n de evidencias exculpatorias, admisi贸n de pruebas falsas policiales basadas 煤nicamente en sus propios relatos, y sentencias basadas en indicios es una pr谩ctica criminalmente punible, prevaricatoria y p茅rjura. Es una t谩ctica de desgaste. A la postre contraproducente incluso para s铆 mismo, en el sentido en que su juicio y prestigio se ponen constantemente en entredicho y su criterio como magistrado debe ser recursivamente enmendado por apelaciones sucesivas. Ni el cargo es suyo, ni el puesto es suyo, ni 茅l es la justicia. Es otro pe贸n fascista que se ha cre铆do el rey porque est谩 rodeado de aduladores y mamporreros a los que exonera de toda culpa, como los curas en sus tiempos.

Desde estas l铆neas todo el apoyo a las compa帽eras asturianas. La lucha solo ha comenzado, pero esta vez contra un nuevo enemigo, un viejo conocido: el Estado y sus Ejecutores. Desde este blog toda la solidaridad.

Salud! PHkl/tctc

Pablo Her谩ckleo

