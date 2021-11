–

November 8, 2021

El 18 de octubre de 2021 se puso en marcha el proceso de reubicaci贸n del personal Interino en el CHUAC, anunciado ya en el procedimiento de movilidad Interna voluntaria para el personal fijo.

La Idea era buena y el motivo necesario: tras a帽os, en algunos casos d茅cadas, en situaci贸n de abuso de temporalidad por fraude de ley, el personal Interino parec铆a optar, como consuelo, a una reubicaci贸n que le permitiese elegir destino conforme a un baremo igual para todxs.

Pero aqu铆 empez贸 el desbarajuste; mucha prisa, bases diferentes para el personal de cocina, puestos fantasma que no aparecen reflejados en ning煤n listado, falta de reubicaci贸n a su puesto legal al personal en situaci贸n especial, para que desde ah铆 decidieran libremente si quer铆an elegir otro puesto o no鈥. Y la traca final: personal con adaptaci贸n de puesto de trabajo por razones de salud que se ve forzado a escoger un nuevo puesto, dado que el suyo no aparece en el listado, sin garant铆as de adaptaci贸n de ninguno de los puestos que se le ofertan, y con la advertencia de que si no participa en el proceso 芦voluntariamente禄, ocupar谩 el final de la lista: los puestos que nadie ha escogido.

Desde CGT CHUAC consideramos que lo ideal es atar bien lo scabos sueltos, permitir participar voluntaria y libremente al personal en las cuestiones que le afectan directamente, y que la forma en que se est谩 llevando a cabo el procedimiento conlleva m谩s estr茅s e indefensi贸n que mejora del clima laboral, ese que mejora la calidad del servicio y disminuye el n煤mero de bajas.

Desde este sindicato hemos remitido una solicitud a Gerencia y Direcci贸n de Recursos Humanos para solicitar:

Que se determine el procedimiento a seguir con lxs compa帽erxs con adaptaci贸n de puesto de trabajo por razones de salud y maternidad.

Que se cumpla el car谩cter voluntario para la participaci贸n en el procedimiento, tal como se Indica en las bases.

Que se respete la decisión de ocupar y permanecer en su puesto del personal en situación especial.

Que afloren los puestos fantasma: s贸lo en cocina del CHUAC, algunos de los puestos 芦virtuales禄 son: todos los puestos que existen actualmente en el Hospital Mar铆timo de Oza, el HospitalTeresa Herrera y el Abente y Lago, los puestos de almac茅n, as铆 como puestos del servicio de comida en planta. M谩s de 1O puestos estructurales a los que se nos niega el acceso conforme a los principios de Igualdad, m茅rito y capacidad.

Secci贸n Sindical de CGT el Chuac 鈥 A Coru帽a