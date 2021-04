–

De parte de CGT CEB-IMEB Educacio April 13, 2021 61 puntos de vista

1. Planificaci贸 preventiva del 2021 del Servei de PRL del CEB

Es comencen a planificar avaluacions de riscos psicosocials. Es far脿 en l铆nia a trav茅s d’un q眉estionari i es facilitar脿 el mail de la responsable per comentar el que no s’hagi pogut transmetre a trav茅s del q眉estionari.

Demanem el q眉estionari, per貌 ens diuen que no ens el poden passar perqu猫 podria afectar els resultats.

Tamb茅 ens preocupa l’anonimat i el fet d’haver d’identificar-se per fer comentaris a banda del q眉estionari.

Des de l’administraci贸 diuen que si hi ha problemes a un centre s’ha de poder explicar per qu猫 si no 茅s impossible trobar una soluci贸.

2. Accidentabilitat

Ens passen les dades d’accidentalitat del mes de gener i febrer

3. Situaci贸 actual de la informaci贸 en mat猫ria de PRL que s’ha lliurat als coordinadors de PRL de centres

No s’han fet formacions per la pand猫mia. S’ha enviat als centres la informaci贸. Van demanar a la direcci贸 que envi茅s la informaci贸 al coordinador i que aquest envi茅s correu com a rebut. Ho han fet el 50% i ara est脿 augmentant. Seguiran fent el recordatori.

La part social apunta que en la informaci贸 que s’ha enviat diu que les pantalles facials prevenen aerosols i no 茅s aix铆. Es demana que es rectifiqui.

Alguns centres han demanat visites d’assessorament pels plans d’emerg猫ncia.

4. Vulnerabilitat personal treballador.

No hi ha casos nous, nom茅s embarassades. Total de 18, 7 docents, 11 PAS. 4 IT per l’SGAM, 11 IT normals, 3 estan treballant amb adaptaci贸.

Respecte personal vulnerable no hi ha hagut canvis.

5. Lliurament material

Est脿 previst un nou enviament de mascaretes i altre material de protecci贸. Va amb retard

A finals de maig s’enviar脿 una altra partida gran pel primer trimestre del curs vinent.

El CEB t茅 mascaretes, guants i gel. Si als centres falten, han de fer una petici贸 amb correu a serveis generals sol路licitant reposici贸 del que falti. Alguns centres gasten massa gel i recomanen utilitzar aigua i sab贸 preferentment.

La part social demana la certificaci贸 de les mascaretes rentables i FFP2 enviades.

S’ha enviat a les direccions un registre per fer signar el personal vulnerable la recepci贸 de les FFP2.