De parte de CGT Telemarketing May 24, 2022 226 puntos de vista

REUNIÓN CON LA AUTORIDAD LABORAL

La tarde del 24 de mayo de 2022, varios representantes sindicales de CGT, junto con representantes de otras organizaciones sindicales presentes en la mesa negociadora del convenio, nos hemos reunido con la patronal y con la directora general de trabajo para trasladar la problemática de nuestro sector y la manera en la que avanza, o más bien no lo hace, la negociación del Convenio Colectivo. Expusimos que tras más de dos años en negociación no llegamos a nada, y el motivo es la falta de predisposición de una patronal codiciosa, que no para de incrementar sus beneficios, no hace con propuestas viables, siendo las propuestas de 2022 las más retrógradas de este sector en décadas. En dicha reunión hemos trasladado las nefastas condiciones de contratación, las cuales, ahora la patronal quiere hacer más precarias con el uso generalizado del contrato fijo discontinuo, (Si no hay llamadas al paro), una cuestión que pone de manifiesto el fraude de ley que cometen, las parcialidades de las jornadas, puesto que parece que a día de hoy, es inviable trabajar 8 horas diarias, la falta de un pago de los gastos de teletrabajo ajustado al coste que le supone a las plantillas, la falta de subrogación, por no hablar de los salarios, que pese a que el sector está en récord de beneficios llevamos años perdiendo poder adquisitivo. Y mientras tanto quienes representan a la patronal, con cara de que esto no es cosa suya, y en su intervención se justifica de la falta de avance con la pandemia, cuando como es bien sabido desde el minuto 0 de la pandemia las plataformas digitales salieron a la palestra y facilitaron todo tipo de reuniones desde el propio domicilio, justificándose en los procesos judicializados, o en la reforma laboral, vamos, que has puesto excusas para justificar su mala fe y la culpa es de quienes no avalamos el despido barato, no queremos realizar contrataciones precarias a través de ETTS o pretendemos cosas tan descabelladas como una subida salarial digna, negándonos a seguir perdiendo poder adquisitivo. Desde la parte empresarial parece que era más propio que, en vez de reunirse con el Ministerio de Trabajo, se reunieran con el Ministerio del Tiempo, pues sus propuestas no son ni mucho menos acordes con la situación actual, y parecen más propias de las del siglo pasado. Esperamos sinceramente que el gobierno entienda la situación tan abusiva que atravesamos en nuestro sector e insten, por un lado, a la patronal a poner solución y acudir a las negociaciones con propuestas coherentes, por otra a los sindicatos CCOO y UGT a retomar las negociaciones cuanto antes, ya que la clase trabajadora del sector no se merece seguir en una situación de precariedad continuada en el tiempo. Es evidente que esperar al 28 de junio y septiembre no es admisible. Como siempre en CGT continuaremos luchando por dignificar nuestro sector y el jueves 26 de mayo iremos todas las personas que trabajamos en este sector a la huelga de 24 horas. La lucha sigue.