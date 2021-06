–

De parte de CGT El Picador June 16, 2021

El pasado 9 de junio miembros del comité de empresa de Madrid mantuvieron una reunión con la empresa para, que nos informaran sobre distintos datos relacionados con Tecnilógica-Madrid.

Vaya por delante que en esta reunión, los datos que puso encima de la mesa la empresa no se ajustaban a Tecnilógica-Madrid, que era lo que se solicitaba, con lo que a veces nos daban el dato de manera global a nivel grupo Accenture, y a veces no nos daban el dato de Madrid sino el dato a nivel nacional. En dicha reunión, nos informaron de:

Crecimiento/Decrecimiento de la compañía. – La compañía durante el primer semestre de Fiscal-Year (de septiembre a febrero), ha experimentado un decrecimiento aunque menor de los esperado, con tendencia a mejorar a partir de ese momento, siendo el tercer cuarto de Fiscal-Year positivo. El cuarto trimestre deberá ser muy bueno para lograr los resultados que se esperaban de inicio, 7% según la empresa. Los empleados también esperábamos que nuestro salario hubiese subido un 7%, y nada se aleja más de la realidad. Resumiendo, estamos creciendo en una época de crisis, aunque no lo suficiente para alcanzar las ambiciosas expectativas marcadas por la dirección .

Contrataciones/ Rotación / Staff.– La compañía anuncia que se están realizando contrataciones de los perfiles más demandados, y que la rotación es la habitual (algo menor en Madrid y Barcelona), sin salidas masivas de la empresa. Nos comunica que el Staff es “saludable”, dentro de los parámetros que se consideran normales, si bien agrega que la

empresa ofrece varios programas de “Upskilling” para que las personas puedan reciclarse. No se están ofreciendo bajas incentivadas.

Movimientos en Clientes. – De momento la empresa no encuentra incertidumbre con respecto a nuestro personal en aquellos clientes que han anunciado ERES, si bien al parecer lo que nos puede afectar más es la integración de los bancos, aunque de momento no hay ninguna comunicación.

Flex Summer Plus. – Se le pregunta a la empresa si este año también se pretende instaurar en el periodo de verano el programa Flex Summer Plus con condiciones más ventajosas respecto al Flex Summer. La respuesta de la empresa es que no lo han pensado.

A nuestro entender, los datos que nos dan son insuficientes, porque la mayoría de las veces, no se ajustan a Tecnilógica-

Madrid , y es su DEBER darnos esa información. Si bien no hemos encontrado grandes sorpresas en los datos, esperamos que estos mejoren por el bienestar de TECNILÓGICA y sus emplead@s.