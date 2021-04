–

De parte de CGT Ford April 29, 2021 33 puntos de vista

S脡PTIMA

REUNI脫N

La

Empresa ha iniciado la reuni贸n haciendo una exposici贸n de los puntos de la

oferta que iba a presentar para despu茅s pasar a entregarla un resumen de la

propuesta por escrito.

La

oferta de la empresa inclu铆a un Programa de Indemnizaciones por Despido y un Programa

de Prejubilaciones.

El

Programa de Indemnizaciones por Despido muy parecido al ERE anterior, pero la

empresa garantiza una indemnizaci贸n m铆nima de una anualidad.

El Programa de Prejubilaciones incluye a los

nacidos antes

del 30 de junio de 1966, pero el complemento de las prestaciones y el convenio

especial con la seguridad social es variable dependiendo de la edad:

鈥

Complemento a

las prestaciones p煤blicas de desempleo variable por edad:

o

Con 55 a帽os,

75% del

Salario Neto Regulador

o

Con 56 a帽os,

80% del

Salario Neto Regulador

o

Con 57+ a帽os 85% del

salario Neto Regulador

鈥

Convenio Especial con la Seguridad

Social y Complemento garantizado

o

Nacidos del 1 de enero al 30 de

junio de 1966: hasta los 63 a帽os

o

Nacidos desde 1 de enero al 31

diciembre 1965: hasta los 64 a帽os

o

Nacidos desde 1/1/58 a

31/12/64: hasta los 65 a帽os

La

empresa ha explicado que el complemento a las prestaciones p煤blicas de desempleo se pagar谩

en funci贸n de la edad. Es decir, quienes se vayan con 55 a帽os empezaran

cobrando el 75% y pasaran a cobrar el 80% cuando cumplan 56, y el 85% cuando

cumplan 57.

CGT

hemos dicho que no entend铆amos qu茅 por unos d铆as de diferencia en la edad, se

cotice un a帽o m谩s a unos compa帽eros que a otros. Por ejemplo, a los nacidos el

31 de diciembre 1965 se les cotizara hasta que cumplan 64 a帽os y, sin embargo, a

quien haya nacido un d铆a despu茅s (el 1 de enero de 1966) la empresa le cotizar谩

un a帽o menos, hasta que cumplan los 63.

STM ha

dicho que, aunque no entraba a valorar la oferta, esperaba que el acuerdo

garantizara que, en caso de no presentarse suficientes voluntarios, no se

producir谩n despidos forzosos.

UGT ha

pedido un receso de media hora. A la vuelta del receso ha dicho que, aunque la

oferta presentada era buena, quer铆an que se pagara el complemento del 80% a

quienes se vayan con 55 a帽os, y el complemento del 85% hasta los 65 a帽os a los

nacidos en 1965 y 1966.

STM ha

dicho que la propuesta de UGT quitar铆a palos en las ruedas para que se

presentaran voluntarios, pero que para ellos era imprescindible que el acuerdo

garantizara que solo se van a ir voluntarios.

CCOO ha

dicho que la oferta es insuficiente y que esperara a la que la empresa presente

esta tarde.

CGT nos

hemos reiterado en lo que hemos dicho en reuniones anteriores: Este es un ERE

Incoherente e injustificado, y la empresa no ha acreditado en ning煤n momento la

necesidad de realizarlo.

No nos

creemos que en esta empresa sobren 630 trabajadores, y sus c谩lculos los hace

para que trabajemos a unos ritmos dada d铆as m谩s inhumanos.

Hay que

encontrar soluciones que mantengan el empleo ante la perspectiva de

recuperaci贸n, ya que todas las previsiones, tanto instituciones nacionales como

europeas, prev茅n una importante recuperaci贸n econ贸mica que repercutir谩 en un

aumento de la venta de veh铆culos en los pr贸ximos a帽os.

Adem谩s, el

acuerdo no incluye ninguna garant铆a de mantenimiento del empleo, ni siquiera a

corto o medio plazo. Lo mismo ocurri贸 en el acuerdo del ERE anterior y diez

meses despu茅s nos encontramos otra vez con 630 despidos.

La

empresa ha presentado otra propuesta en la reuni贸n de la tarde que

os adjuntamos en este resumen.

UGT ha

aceptado la nueva oferta

STM ha

dicho que tiene que consultar con su Secci贸n Sindical.

CCOO ha

firmado el acuerdo.

CGT no

firmamos el acuerdo y nos hemos reiterado en lo que hab铆amos expuesto por la

ma帽ana.