Reunión por tema vacaciones (Meeting regarding holidays issue)

Hola compa帽eros y compa帽eras,

Hoy tuvo lugar la reuni贸n por el tema 鈥淰acaciones鈥 entre la Empresa y el Comit茅. Esta fue la primera de muchas reuniones que se mantendr谩n para intentar resolver la situaci贸n actual a mediano y largo plazo, ya que se trata de un problema recurrente. Despu茅s de vuestras quejas y de la presi贸n que hemos realizado entre todos y todas, la empresa ha reconocido que el proceso actual no es eficiente y est谩 dispuesta a dialogar para mejorarlo.

En cuanto a las personas actualmente afectadas con d铆as de vacaciones a煤n por disfrutar del a帽o 2022, pueden tener la seguridad de que, de acuerdo a lo dicho por la empresa, ning煤n d铆a de vacaciones se perder谩 y en la pr贸xima reuni贸n (la semana que viene) tendremos m谩s informaci贸n acerca de c贸mo se disfrutar谩n esos d铆as.

Asimismo, se buscar谩 establecer un proceso de solicitud y disfrute de vacaciones m谩s claro, transparente y r谩pido, que evite que situaciones como esta se repitan.

Como siempre, os mantendremos informadxs de la evoluci贸n de este proceso de negociaci贸n y si surge alguna pregunta no duden en contactarnos.

鈥斺斺斺斺斺斺斺斺斺斺斺斺斺斺斺斺斺斺斺斺斺斺斺斺斺斺斺斺斺-

Hello Colleagues

Today the meeting between the Company and the Workers鈥 Council on the subject of 芦Holidays禄 took place. This was the first of many meetings that will be held to try to resolve the current situation in the medium and long term, as this is a recurring problem. After your complaints and the constant demands we have sent to the company, they have recognized that the current process is not efficient and are willing to negotiate to improve it.

As for the people currently affected with vacation days still to be enjoyed in 2022, you can rest assured that, according to the company, no vacation days will be lost and at the next meeting (next week) we will have more information about how those days will be enjoyed.

We will also be looking to establish a clearer, more transparent and faster process for requesting and enjoying holidays, to avoid situations like this from happening again.

As always, we will keep you informed of the evolution of this negotiation process and if you have any questions please do not hesitate to contact us.

David Gal谩n

脕frica Ramos

Pablo Olivares

Laura Lepine

Fabrizio Mas

.wordads-ad-wrapper {

display:none;

font: normal 11px Arial, sans-serif;

letter-spacing: 1px;

text-decoration: none;

width: 100%;

margin: 25px auto;

padding: 0;

}

.wordads-ad-title {

margin-bottom: 5px;

}

.wordads-ad-controls {

margin-top: 5px;

text-align: right;

}

.wordads-ad-controls span {

cursor: pointer;

}

.wordads-ad {

width: fit-content;

margin: 0 auto;

}