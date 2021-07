–

El viernes pasado se reunieron en forma virtual, el Foro H铆drico de Lomas de Zamora y funcionarios de AySA S.A. para tratar el avance de las obras cloacales, de la red domiciliaria y el desarrollo del troncal en las zonas de Cuartel IX y Fiorito. Por Patricia Rodriguez para ANRed



El Foro H铆drico plante贸 que en Fiorito, la totalidad de los vecinos, debido a problemas econ贸micos, no est谩n conectados en el m贸dulo que ya est谩 funcionando. AySA explic贸 que en la zona se lleva adelante la propuesta que hace m谩s de 3 a帽os le hiciera el Foro H铆drico en la planta de tratamiento cloacal y en el Obrador de Fiorito. Dicha propuesta consist铆a en que los vecinos con alguna discapacidad, jubilados que cobraran la m铆nima, desocupados y trabajadores de Cooperativas y planes sociales pudieran llegar a hacer la conexi贸n a trav茅s de un subsidio del Estado, porque si no casi nadie podr铆a acceder al servicio que est谩 pasando por la vereda de su casa, como ocurre con el gas de red. AYSA remarc贸 que se otorgar谩n cr茅ditos blandos a trav茅s del Banco Provincia que cubrir铆an el 70% del importe de la obra de conexi贸n interna. Tambi茅n anunci贸 que piensan, probablemente, extender este beneficio a otros barrios. Desde el Foro H铆drico reconocen que si bien esta respuesta es muy valiosa e importante, no es suficiente para aumentar la cantidad de vecinos conectados.

Por otro lado, tambi茅n en Fiorito est谩n trabajando en una segunda parte, en la que entrar铆a la Fundaci贸n Che Pibe. Toda esa zona va a contar con servicio, menos algunos asentamientos; estos ser铆an el 8 de diciembre, Eva Per贸n, la Cava, entre otros. Para ellos y para los distintos barrios que tengan pasillos con menos de 4 mts se est谩 desarrollando un plan de conexi贸n aparte, en conjunto con un 谩rea del Ministerio de Desarrollo Social y el Renabap.

Aysa agreg贸 que la obra del troncal cementerio est谩 terminada, por lo tanto, los barrios que est谩n m谩s arriba como Villa Centenario s贸lo les quedar铆a desarrollar la red domiciliaria que est谩 proyectada, pero sin fecha de comienzo a煤n. A continuaci贸n, explicaron que el troncal principal de Ingeniero Budge, que pasa por debajo del Camino Presidente Per贸n y se conecta con el troncal principal de Fiorito, circula por debajo del Arroyo del Rey e ir铆a hacia Villa Lamadrid, por lo que tomar铆a los l铆quidos de esa zona tambi茅n. El l铆mite de la obra es la calle Escobar en ese sector.

Con respecto a Ingeniero Budge, AYSA se帽al贸 que la tunelera se encuentra en condiciones para continuar con el troncal por Ayolas, muy cerca del Arroyo del Rey y que la conexi贸n al troncal de Budge, por la calle Bariloche hacia la Ribera se est谩 haciendo para que el otro sector de Budge que abarcar铆a de las v铆as del ferrocarril Belgrano Sur hasta la ribera tambi茅n tenga acceso a la red domiciliaria. Aysa reconoce el retraso de los trabajos a causa de que hace m谩s de tres a帽os la tunelera qued贸 clavada en la calle Ayolas y Bariloche, porque el estudio de suelo que se hizo no detect贸 que hace 50 a帽os aproximadamente hab铆a un humedal en esa zona que se rellen贸 cuando se comenz贸 a poblar. El problema fue que se hundi贸 la tunelera debido a que el sitio qued贸 barroso y para poder continuar hace muy poco tiempo hubo que entoscar para que la tunelera se extendiera. Luego, funcionarios de AYSA informaron que un sector de Budge, el primero que se inici贸, pr贸ximamente ya podr铆a estar conectado al servicio ya que est谩 casi terminado, est谩n en mantenimiento de ca帽er铆as y c谩maras que se construyeron en esquinas.

Desde el Foro H铆drico se inform贸 que se estaban llevando a cabo llamadas telef贸nicas en nombre del Municipio de Lomas de Zamora para instar a los vecinos a conectarse a la red cuando eso a煤n NO es posible. AySA aclar贸 que contaban con esa informaci贸n y que estaban evaluando c贸mo solucionar el tema a trav茅s de una campa帽a de comunicaci贸n explicando que A脷N NO ES POSIBLE CONECTAR LOS HOGARES. Ante esta situaci贸n, el Foro H铆drico manifest贸 sus temores de que ocurra como en otros barrios, una conexi贸n a los hogares sin permiso y el consiguiente deterioro de las obras realizadas, por lo que pidieron que se mejore la comunicaci贸n con la comunidad para evitar esos problemas. Tambi茅n solicitaron que la empresa otorgue talleres e informaci贸n para los que realicen la red interna, especificando tipo de ca帽o, c谩maras etc.

Por otro lado, acordaron AYSA y el Foro H铆drico, en una pr贸xima reuni贸n, dar respuestas sobre la proyecci贸n y los tiempos de las obras a los vecinos de la zona de Parque Bar贸n, Barrio Laprida, Villa Independencia, Santa Marta, teniendo en cuenta que la informaci贸n aportada es fundamental para saber sobre las mejoras en la calidad de vida.