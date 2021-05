–

El conflicte existent a Correus segueix estenent-se per Catalunya. La CGT de Correus a Reus convoca vaga a la oficina de repartiment pel proper 20 de maig, amb afectaci贸 a les 105.000 persones de la ciutat.

Avui es compleixen 30 dies de vaga a la Unitat de Repartiment 4 de Sabadell que dona servei a 70.000 persones. La setmana passada, la plantilla de les tres unitats de repartiment de Terrassa van votar afegir-se a la vaga de forma indefinida, afectant al repartiment de les 210.000 censades a la poblaci贸.

Els motius en tots els casos s贸n els mateixos, una sobrec脿rrega estructural a les diferents oficines que fa que els carters i carteres no donin l鈥檃bast com a conseq眉猫ncia d鈥檜nes plantilles insuficients.

Fins ara la Direcci贸 de Correus no ha presentat cap proposta de soluci贸 mentre el conflicte que causen per aquesta inacci贸 es va estenent ciutat rere ciutat.

La vaga de la UR4 de Sabadell compta amb el suport d鈥檜na caixa de resist猫ncia amb ingressos de diferents ens de la CGT de tot l鈥檈stat, el que permet que es pugui sostenir el temps que calgui. De moment l鈥櫭簄ic moviment de Correus ha estat realitzar esquirolatge per intentar limitar l鈥檃fectaci贸 de la vaga, cosa que ha estat denunciat a Inspecci贸 de Treball per la CGT.

L鈥檈nquistament del conflicte 茅s responsabilitat directa del responsable de distribuci贸 de Correus a Catalunya Francisco Berbel Silva, del President de Correus Juan Manuel Serrano i del Govern de l鈥檈stat per permetre-ho. Durant tot aquest temps no han mogut ni un dit per intentar arribar a un acord que, d鈥檃ltra banda, 茅s totalment assumible per l鈥檈mpresa.

Fins ara la vaga compta amb el suport de les Associacions de Ve茂nes de Sabadell, partits pol铆tics i el propi ajuntament de la ciutat que ha conminat reiteradament a Correus que posi fi a aquesta situaci贸 insostenible. Tant a Terrassa com a Reus s鈥檌niciaran altres contactes amb els consistoris per tal que donin suport a aquesta justa reivindicaci贸 per tenir el servei postal de qualitat que mereix la poblaci贸.