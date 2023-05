–

De parte de IWW Solidaridad May 13, 2023

Los trabajadores de Urban Ore ganan las elecciones sindicales, se preparan para negociar el contrato

por Peter Moore

ESTADOS UNIDOS鈥揕os trabajadores de Urban Ore de Berkeley, California, Estados Unidos, ganaron su elecci贸n sindical con una mayor铆a de dos tercios de los votos de los trabajadores el 7 de abril de 2023.

El sindicato recibi贸 la confirmaci贸n de su certificaci贸n de la Junta Nacional de Relaciones de Trabajo (JNRT) como unidad de negociaci贸n el jueves, 20 de abril. La campa帽a se hizo p煤blica el 1 de febrero.

Si bien uno de los empleadores le hab铆a dicho a los medios locales que se opon铆a a algunas de las boletas, 煤ltimamente no present贸 ninguna objeci贸n antes de la fecha l铆mite en la oficina regional de la JNRT.

Urban Ore es una operaci贸n de salvataje de tres acres con fines de lucro en Berkeley, California, fundada en 1980 con el objetivo de 鈥渁cabar con la era de los desechos.鈥 Los trabajadores lo describen como una organizaci贸n esencial de la comunidad de Berkeley.

鈥淭ienen una reputaci贸n en Berkeley como uno de los negocios hippies duraderos que a la gente le encanta. Los propietarios tambi茅n est谩n un poco obsesionados con el poder y no quieren soltar el control de su peque帽o beb茅,鈥 dijo Benno Giammarinaro, uno de los trabajadores que ayud贸 a organizar la campa帽a.

Negociar un contrato enseguida

El pr贸ximo paso para los miembros del sindicato es negociar un contrato que aborde muchos de los problemas que impulsaron la campa帽a sindical en primer lugar: una estructura salarial injusta, un lugar de trabajo peligroso y la falta de personal.

鈥淓stoy seguro de que podemos hacer de Urban Ore un lugar m谩s sostenible para todos, no solo para los propietarios. Estoy encantada de que ahora tengamos un asiento en la mesa de negociaci贸n donde finalmente se pueden escuchar las voces de los trabajadores,鈥 dijo Sarah Mossler, que trabaja en el departamento de Recepci贸n.

Giammarinaro dijo que entre las principales demandas estar谩n cambiar la estructura salarial que actualmente les paga por debajo del salario m铆nimo con una bonificaci贸n basada en los ingresos comerciales, que fluct煤an todos los meses; un ajuste por costo de vida; cambios en la dotaci贸n de personal y la programaci贸n para abordar la escasez cr贸nica de personal; y para garantizar que Urban Ore sea un lugar seguro para trabajar.

鈥淣ecesitamos un contrato en el que podamos garantizar que nuestro salario base est茅 por encima del salario m铆nimo,鈥 dijo AJ Abrams, quien trabaja en el departamento de la Tienda General. 鈥淣ecesitamos salarios que sean estables y que sean suficientes para garantizar una calidad de vida que nos permita hacer el trabajo, procesar las cosas y salvarlas del vertedero, y seguir haci茅ndolo durante a帽os.鈥

Abrams quiere que los trabajadores tengan un futuro en Urban Ore. 鈥淣o tenemos ning煤n tipo de plan de jubilaci贸n o pensi贸n. Hay gente que lleva m谩s de 20 a帽os trabajando aqu铆 y todav铆a ganan lo mismo que los que empezaron ayer. 隆Y eso no est谩 bien! La gente ha invertido mucho tiempo en este lugar y amor en el trabajo en este lugar y sus cuerpos han pagado el precio. Es un trabajo peligroso, a menudo, y podr铆a ser m谩s seguro. Al final, salen sin nada, sinti茅ndose como si hubieran sido desperdiciados como un objeto en un vertedero.鈥

Salud y seguridad en el trabajo

Los trabajadores necesitan 鈥渢ener protocolos de seguridad serios y capacitaci贸n en seguridad que realmente ayudar铆a a mantener a los trabajadores seguros,鈥 dijo Giammarinaro.

La salud y la seguridad durante una pandemia fue un punto importante de unificaci贸n para los trabajadores. Urban Ore recibi贸 r谩pidamente el estado de negocio esencial del gobierno municipal en abril de 2020. Los propietarios usaron este estado especial para continuar con sus negocios como de costumbre, en lugar de implementar medidas para proteger a los trabajadores.

A pesar de tres a帽os de vivir y trabajar en una pandemia, los propietarios carec铆an incluso de la informaci贸n b谩sica sobre los casos de Covid-19 entre su personal para completar un formulario de una p谩gina de la JNRT para garantizar que la elecci贸n sindical pudiera realizarse en persona en Urban Ore. Este fracaso llev贸 a que la JNRT cancelara la elecci贸n menos de 24 horas antes de la votaci贸n originalmente programada para el 7 de marzo y cambiar谩 la elecci贸n a una votaci贸n por correo, lo que retras贸 la campa帽a de certificaci贸n por un mes.

El cambio repentino de la anulaci贸n del voto en persona y el cambio hacia la votaci贸n por correo fue un desaf铆o para el sindicato, durante una 茅poca de mal tiempo que retras贸 la entrega por correo.

鈥淓l env铆o por correo era algo completamente nuevo con lo que ten铆amos que lidiar. Con al menos otras cuatro o cinco personas, tuve que ayudarlos a obtener su boleta porque sus boletas nunca llegaban a tiempo,鈥 dijo Giammarinaro. 鈥淗ubo algunos errores de direcci贸n que cometi贸 el empleador cuando present贸 la lista por primera vez a la JNRT. Hab铆a c贸digos postales incorrectos. La direcci贸n de una persona se us贸 como la direcci贸n de otra persona. Entonces, todo eso contribuy贸 a un tipo de per铆odo electoral estresante, pero aun as铆 logramos ganar a pesar de eso.鈥

Covid-19 fue uno de los muchos problemas de salud y seguridad en el trabajo. En una manifestaci贸n de apoyo al cliente a favor del sindicato fuera de las puertas de Urban Ore el 5 de febrero de 2023, Abrams cont贸 c贸mo contrajo chinches en el trabajo. En lugar de renunciar, como sugiri贸 su m茅dico, continu贸 organizando el sindicato con sus compa帽eros de trabajo. Presionados por el sindicato 鈥搈ucho antes de que fuera certificado鈥 los patrones acordaron contratar a una empresa para que realizara un rociado mensual para proteger a los trabajadores de las chinches y otros bichos.

鈥淎nte eso [la inacci贸n de los jefes], pudimos arreglarlo y mitigamos todos los riesgos que pudimos. Pero esa no era la forma en que iban las cosas antes de que habl谩ramos al respecto y nos reunimos todos los d铆as y determinamos cu谩les eran todas nuestras preocupaciones y descubrimos una manera de hacer que estas fueran nuestro incentivo como trabajadores para dar a conocer esas necesidades a la gerencia y la propiedad,鈥 dijo Abrams.

Vinculado a la seguridad en el lugar de trabajo estaba la alta rotaci贸n y la escasez cr贸nica de personal en Urban Ore. Abrams ha trabajado en el departamento de Tienda General durante dos a帽os y ha visto ir y venir a 30 personas. 鈥淗a habido tanta rotaci贸n desde que estoy aqu铆鈥 En 煤ltima instancia, el modelo comercial depende de una fuerza laboral que no se trata como sostenible.鈥

驴Por qu茅 la IWW?

La experiencia de la industria local de los TIM en el Centro de Ecolog铆a, el Centro de Reciclaje de Berkeley y Moe鈥檚 Books hizo que los TIM fuera una buena opci贸n para los trabajadores.

鈥淎mbos sindicatos tienen contratos de larga data con sus empleadores. Ambas organizaciones surgieron casi al mismo tiempo que Urban Ore como parte de ese mismo nexolocal de ambientalismo mezclado con planificaci贸n urbana. Todos son parte del panorama de Basura Cero en el 脕rea de la Bah铆a鈥 Ten铆a mucho sentido porque ya existe toda esta experiencia desde la perspectiva de IWW sobre c贸mo negociar con este tipo de empresas y qu茅 cosas deben incluirse en los contratos,鈥 dijo Giammarinaro. 鈥淗ay tanta transparencia con el IWW.鈥

El enfoque de la IWW para la organizaci贸n sindical fue clave.

鈥淟o m谩s importante fue que IWW realmente enfatiza la democracia de base y la autonom铆a de los trabajadores,鈥 dijo Giammarinaro, lo que encaja bien con la cultura laboral. 鈥淯rban Ore es un lugar lleno de bichos raros y gente exc茅ntrica.鈥

Giammarinaro espera ver que el lugar de trabajo tambi茅n se diversifique y descartar nociones como lo que es 鈥渢rabajo de hombres鈥 para que cualquiera pueda hacer estos trabajos. 鈥淨ueremos tener una mayor diversidad en el lugar de trabajo tambi茅n en nuestro lugar de trabajo,鈥 dijo.

驴Cooperativa de trabajadores?

Negociar un primer contrato es solo un primer paso para consolidar el sindicato Urban Ore y mejorar el lugar de trabajo. Durante d茅cadas, los propietarios y trabajadores han hablado sobre la idea de hacer de Urban Ore una cooperativa de trabajadores, donde todos los trabajadores sean due帽os y operan el negocio democr谩ticamente. A veces, esa idea fue utilizada por los propietarios como una zanahoria, pero nunca sali贸 nada de ella. La excusa habitual, seg煤n los trabajadores, es que el negocio no est谩 funcionando lo suficientemente bien como para hacer la transici贸n a una cooperativa de trabajadores. Pero esa raz贸n puede que ya no sea v谩lida. El auge de las renovaciones de viviendas y las personas que buscan materiales de construcci贸n asequibles durante la pandemia han hecho que Urban Ore est茅 mejor que nunca.

Tati, una especialista en ropa de Urban Ore, dijo que esta es una pregunta que escucha mucho. 鈥淯na de las principales preguntas fue: 鈥樎縐rban Ore no es una cooperativa?鈥. No, a煤n no. 隆Pero el sindicato puede ayudarnos finalmente a hacer esa transici贸n despu茅s de 20 a帽os de hablar de ello!鈥

Fotos del ramo de los Trabajadores Industriales del Mundo Bay Area.

