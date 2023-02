–

Jonathan Kuttab



https://www.fosna.org/the-fosna-blo…

En todo el planeta los hombres se rebelan contra los viejos sistemas de explotaci贸n y opresi贸n, y de las heridas de un mundo fr谩gil nacen nuevos sistemas de justicia e igualdad. . . Nosotros, en Occidente, debemos apoyar estas revoluciones.

MLK “Time to Break the Silence” – Discurso en la Iglesia de Riverside 4 de abril de 1967

No dejen que nadie les haga creer que Dios eligi贸 a Estados Unidos como su divina fuerza mesi谩nica para ser una especie de polic铆a del mundo entero. Dios tiene una forma de presentarse ante las naciones con juicio y parece que puedo o铆r a Dios diciendo a Am茅rica, eres demasiado arrogante si no cambias tu forma de ser, me levantar茅 y romper茅 la espina dorsal de tu poder… y lo pondr茅 en manos de una naci贸n que ni siquiera conoce mi nombre – – estate quieto y sabe que yo soy Dios.

MLK “Por qu茅 me opongo a la guerra de Vietnam” 30 de abril de 1967 en Ebenezer Baptist

Recientemente, Estados Unidos celebr贸 el d铆a de Martin Luther King, Jr. Es un d铆a festivo oficial en el que Estados Unidos honra, como debe ser, a este gran hombre y su lucha.

Aunque los estadounidenses adoran el discurso de King “Tengo un sue帽o” y repiten con frecuencia su visi贸n de que un d铆a las personas ser谩n “juzgadas por el contenido de su car谩cter, no por el color de su piel”, a menudo parece haber poca conciencia sobre otros elementos de su vida y su lucha, m谩s all谩 de la lucha contra Jim Crow y los casos de discriminaci贸n visible, como los ba帽os y fuentes de agua separados que finalmente fueron abolidos.

Por lo general, dos elementos importantes de su legado son minimizados o directamente ignorados, elementos que hacia el final de su vida le llevaron a ser marginado y le har铆an enfrentarse al olvido o incluso a la hostilidad de ciertos sectores antes de su tr谩gico asesinato.

El primero fue su oposici贸n a la guerra de Vietnam, fruto de sus opiniones anticolonialistas y antiimperialistas. King ve铆a claramente su lucha como parte de una lucha global y hac铆a hincapi茅 en lo que hoy podr铆amos llamar interseccionalidad. Cre铆a firmemente que los negros de Estados Unidos no podr铆an ser libres hasta que todos lo fueran. Este mensaje no sent贸 bien a la clase dirigente, que prefiri贸 destacar su lucha contra lo que se denomin贸 “peque帽o apartheid” -la segregaci贸n y discriminaci贸n manifiestas del Sur-, en lugar de su mordaz cr铆tica de toda la estructura del racismo y la discriminaci贸n institucionales en Estados Unidos.

El segundo elemento del legado de King, a menudo olvidado, es su 茅nfasis en la no violencia como compromiso radical con la lucha, fruto de su fe cristiana y de su comprensi贸n de la naturaleza de la lucha de los oprimidos. La mayor铆a de los que celebran su legado casi no mencionan este hecho. Ni siquiera el elaborado monumento conmemorativo a MLK en Washington D.C. destaca este aspecto de sus ense帽anzas; 隆es como si simplemente quisiera que los afroamericanos se integraran en las Fuerzas Armadas estadounidenses!

Es curioso que estos dos elementos sean los m谩s relevantes para los palestinos, que buscan en MLK y su legado gu铆a e inspiraci贸n.

Hace poco asist铆 en Pensilvania a un acto de recaudaci贸n de fondos en honor a MLK en el que habl贸 Marc Lamont Hill. Un rabino local pronunci贸 una invocaci贸n poderosa y conmovedora, pero no particip贸 ning煤n im谩n local. Tal vez fuera demasiado inc贸modo e inoportuno utilizar este acto para plantear las otras cuestiones, m谩s amplias, de la islamofobia y el racismo antipalestino. Esto fue especialmente conmovedor, ya que el propio Lamont Hill perdi贸 su puesto en la CNN como comentarista despu茅s de que se informara de que una vez tuite贸 en apoyo de una “Palestina libre desde el r铆o hasta el mar”. Si queremos honrar el verdadero legado de MLK, tenemos que redoblar nuestros esfuerzos en la interseccionalidad y trabajar por la solidaridad entre las diferentes organizaciones que luchan por la libertad y contra la opresi贸n de todas las personas. Debemos apoyar el movimiento Black Lives Matter, as铆 como las cuestiones sociales y econ贸micas que plantea el racismo en la actualidad. Tambi茅n tenemos que denunciar la islamofobia y el racismo y los prejuicios antipalestinos.

Durante la Primera Intifada, los israel铆es arrancaron olivos centenarios de un pueblo palestino (Kharab el Lahim). M谩s tarde, replantaron los 谩rboles en un parque de Jerusal茅n, en memoria de Martin Luther King, Jr. Cuando yo y otras personas asociadas al Centro Palestino para el Estudio de la No Violencia protestamos por esta acci贸n y la pusimos en conocimiento del King Center de Atlanta, se帽alando la iron铆a que implicaba y solicitando que el centro interviniera y rechazara este supuesto “honor” que esencialmente les hac铆a c贸mplices de las pr谩cticas israel铆es, guardaron silencio y se negaron a hacer comentarios. Nos dijeron que quiz谩 tem铆an ofender a algunos de sus donantes. Sea como fuere, es un hecho que algunos donantes jud铆os, por lo dem谩s liberales, no han dudado en utilizar su credibilidad, su apoyo a los derechos civiles y su influencia entre los progresistas para disuadir a los activistas afroamericanos de defender abiertamente las causas palestinas, de apoyar el BDS o de desafiar las pol铆ticas israel铆es de apartheid. Peor a煤n, algunos activistas se abstienen preventivamente de ese apoyo por miedo a alienar a posibles donantes, sin que ni siquiera se les pida que lo hagan. Es doblemente peligroso cuando atribuyen esos temores a la reacci贸n anticipada de toda la comunidad jud铆a y no s贸lo a los donantes sionistas.

El segundo elemento es igualmente vital. Los palestinos han adoptado diversas t谩cticas no violentas en su lucha, incluido el BDS (Boicot, Desinversi贸n y Sanciones). Los llamamientos palestinos a tribunales internacionales, como la Corte Internacional de Justicia, es otra forma de activismo no violento que MLK habr铆a favorecido. Aunque todos los pueblos oprimidos tienen el derecho legal de recurrir a cualquier forma de resistencia, incluida la lucha armada, es muy sensato que los palestinos se concentren en m茅todos y t谩cticas no violentos. La FOSNA apoya a los cristianos palestinos y a otros que eligen el camino del activismo radical y no violento para oponerse a las pol铆ticas israel铆es. En realidad, los que se oponen al BDS en realidad no quieren NINGUNA resistencia y quieren que los palestinos simplemente se sometan a la opresi贸n continua del apartheid israel铆.

Si King viviera hoy, sin duda se levantar铆a contra el militarismo israel铆 y su opresi贸n de los palestinos. Estar铆a dispuesto a arriesgarse a perder apoyo y financiaci贸n y a enfrentarse a las falsas acusaciones de antisemitismo que sin duda le lanzar铆an como resultado.

