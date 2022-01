Revés inesperat en la causa del 23S: les defenses accediran a les diligències secretes

Per segona vegada en una setmana, la Sala d’Apel·lacions de l’Audiència Nacional ha donat la raó als advocats d’Alerta Solidà ria i resol que tenen dret a accedir a les diligències anteriors, que són a l’inici de la investigació contra els encausats en l’operació Judas.

Fa una setmana, la Sala acordava l’accés a part de les informacions. Ara, però, reconeix que la privació de conèixer-ne tot el contingut vulnera el dret a la defensa.

És un dur revés al jutge instructor que sistemà ticament s’havia oposat, amb la complicitat del Ministeri fiscal, a què les defenses dels encausats tinguessin accés a les Diligències Prèvies 99/2018 i encara més important, a les que són a l’inici de l’operació, i potser de moltes altres, les Diligències Prèvies 104/2017. Aquestes darreres van propiciar, com a mínim, l’operació antiterrorista contra Adrià Carrasco i Tamara Carrasco. Operació antiterrorista que va acabar en no res, amb acusacions per delictes de desordres públics i enjudiciats en tribunals ordinaris catalans.

Les defenses apunten als fracassats procediments contra Adrià i Tamara per esgrimir el dret a posar en qüestió totes les actuacions practicades fins ara en relació amb l’operació Judas, o coneguda també com 23S. No se sap el contingut de les escoltes, dels seguiments, del què en justificava la seva aprovació, qui ho acordava, ni tampoc perquè s’enjudicia tot per part del tribunal d’excepció de l’Audiència Nacional. Aquesta ocultació deliberada impossibilita la prà ctica de la defensa en condicions, en igualtat d’armes respectes les acusacions, i suposa una clara irregularitat que qüestiona el conjunt del procediment penal.

Els magistrats de la Sala Penal, secció 2a, de l’Audiència Nacinal són contundents amb el seu correlegionari: «Pues bien, la decisión adoptada por el Juzgado Central de Instrucción vulnera el artículo 24.2 de la Constitución Española y singularmente el artículo 5 del Convenio Europeo de Derechos Humanos». I al final s’acorda, per fi: «la incorporación al proceso de las Diligencias Previas 104/2017 y 99/2018».

A la vista de la contundent resolució, s’obre una nova tasca ingent per a les defenses per escodrinyar dins de les Diligències Prèvies ocultades, per evidenciar el muntatge orquestrat des del principi i insistir en l’autèntica naturalesa de l’operació contra els independentistes encausats i que, com sempre hem apuntat, només tenia lògica per estendre la por a l’independentisme de base.

No ho permetrem! Seguirem lluitant!!!