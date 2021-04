–

Seg煤n Enzo Traverso, su vida y la cautelosa ideolog铆a de la Ilustraci贸n que promovi贸 en su obra contaron la historia del siglo XX y sus batallas.

Ser铆a banal -y sin embargo cierto- subrayar lo mucho que echamos de menos la voz de Primo Levi hoy, en tiempos de aumento de la xenofobia, el racismo y los movimientos de extrema derecha, en una 茅poca en la que los intelectuales p煤blicos casi han desaparecido en Italia. Pero el lamento nunca fue el estilo de pensamiento de Primo Levi, y es mejor evitarlo.

El destino de los cl谩sicos es ser permanentemente reinterpretados, y Levi no escapa a ello. Hay, sin embargo, ciertos equ铆vocos sobre su legado. Su relaci贸n con el pensamiento de la Ilustraci贸n, su definici贸n como escritor jud铆o y, por 煤ltimo, el papel de Levi como testigo literario del Holocausto -palabra que no le gustaba y con la que hoy se le identifica plenamente- han sido mal interpretados en las 煤ltimas d茅cadas.

Un ilustrado cr铆tico

Hace m谩s de veinte a帽os, el fil贸sofo italiano Giorgio Agamben escribi贸 Restos de Auschwitz, un notable libro construido a partir de una especie de di谩logo p贸stumo con Primo Levi, especialmente a trav茅s de la relectura de su 煤ltimo ensayo, Los hundidos y los salvados (1986). Bas谩ndose en Levi, Agamben propuso una visi贸n de los campos de exterminio como la ley secreta de la civilizaci贸n occidental y la 鈥渧ida desnuda鈥 de los deportados (el 鈥淢uselmann鈥) como la expresi贸n moderna de su paradigma subyacente, el homo sacer.

Al invocar a Levi de este modo, Agamben foment贸 involuntariamente la idea err贸nea de que el autor de Si esto es un hombre era de alg煤n modo el precursor de una ruptura radical con la tradici贸n de la Ilustraci贸n. Pero, de hecho, fue esa misma tradici贸n la que defini贸 los horizontes filos贸ficos de Primo Levi. Puede que haya llevado esta tradici贸n hasta sus l铆mites, casi poni茅ndola en cuesti贸n, pero Primo Levi sigui贸 siendo un ilustrado cr铆tico, un escritor para el que la realidad era un producto material, antropol贸gico, cultural e hist贸rico, m谩s que una construcci贸n ling眉铆stica o una estructura sem谩ntica. A pesar de su di谩logo perdido, probablemente compart铆a la afirmaci贸n estoica de Jean Am茅ry de un esp铆ritu 鈥減ositivista鈥: el esp铆ritu de alguien que cree en la experiencia, que 鈥渟e aferra a la realidad y a su enunciaci贸n鈥.

El clasicismo y el positivismo son los pilares de los primeros libros de Levi. Si esto es un hombre (1947) se inspira en el modelo del Inferno de Dante -la deportaci贸n como ca铆da al Hades, el campo con sus c铆rculos, la inagotable variedad de los dolores infligidos a los internos y la gran diversidad de sus personajes, desde sus sufridos compa帽eros hasta los omnipotentes torturadores-, mientras que La tregua (1963) narra su vuelta a la vida: el viaje que le permiti贸, tras su liberaci贸n de Auschwitz en enero de 1945 y un interminable peregrinaje por toda Europa Central, llegar a su casa de Tur铆n.

Adem谩s del modelo literario de Dante, Si esto es un hombre revela una segunda fuente fundamental, que es un paradigma cient铆fico: el legado de un qu铆mico que describe, ordena, clasifica y escudri帽a la abrumadora experiencia vivida en Auschwitz. La sensibilidad literaria del escritor y la mirada anal铆tica del qu铆mico son los fundamentos de toda su obra. Los campos nazis fueron para 茅l un laboratorio antropol贸gico en el que, adem谩s de la destrucci贸n en serie de vidas, la condici贸n humana revel贸 sus l铆mites extremos. De este laboratorio antropol贸gico, Levi fue primero un objeto -lo que el l茅xico nazi llamaba t茅cnicamente 鈥渦n trozo鈥 (st眉ck), es decir, una v铆ctima- y luego un testigo; incluso m谩s que un testigo: un analista.

Los testigos siempre filtran su experiencia a trav茅s de su propia cultura, seleccionan e interpretan sus recuerdos seg煤n sus propios conocimientos y preguntas. Los testigos se preguntan cu谩l es el significado de su sufrimiento, y sus respuestas no son ni 煤nicas ni inmutables. A los ojos de Levi, el Holocausto segu铆a siendo un 鈥渁gujero negro鈥, una definici贸n tomada del lenguaje de las ciencias naturales, pero este misterioso abismo deb铆a ser explorado, estudiado y posiblemente comprendido. Explic贸 -es el legado de sus libros- que es imposible investigar los campos nazis sin el testimonio de los deportados. No se trataba de a帽adir un toque de color o de autenticidad a un conjunto de hechos claramente establecidos; se trataba de utilizar una fuente insustituible para comprender los campos de exterminio, para penetrar tanto en la fenomenolog铆a como en el significado de una experiencia que trascend铆a los materiales de archivo y cuyas pruebas sus art铆fices hab铆an tratado de borrar. Por ello, Si esto es un hombre se ha convertido en un eslab贸n fundamental en la cadena de un debate abierto sobre la conflictiva y, sin embargo, vital relaci贸n entre memoria e historia.

Esta postura revela una forma de racionalismo que Levi hab铆a heredado de su educaci贸n cient铆fica, un racionalismo que gui贸 su carrera como qu铆mico y se convirti贸 en una caracter铆stica permanente de su pensamiento. Una de las l铆neas que describen el diagrama que abre su antolog铆a personal, La b煤squeda de las ra铆ces, dice 鈥渓a salvaci贸n del entendimiento鈥 (la salvazione del capire). Est谩 marcado por cuatro nombres que trazan, desde la antig眉edad hasta el siglo XX, un canon cient铆fico y racional que inspir贸 su viaje intelectual: Lucrecio, Darwin, Bragg y Clarke. Como subray贸 Levi en sus conversaciones con Tullio Regge, estaba apegado a una visi贸n 鈥渞om谩ntica鈥 de la ciencia: una ciencia 鈥渃on rostro humano鈥, dec铆a, que continuaba las alegres exploraciones de los eruditos del Renacimiento y la Ilustraci贸n, opuestas a las letales actuaciones de la raz贸n instrumental. En sus escasos relatos de ciencia-ficci贸n, advirti贸 contra los proyectos prometeicos -y totalitarios- de dominaci贸n de la naturaleza y de aniquilaci贸n de la humanidad por medio de la tecnolog铆a moderna.

As铆 pues, la obra de Primo Levi debe situarse bajo un lente pre-Foucault, incluso si su definici贸n de Auschwitz como 鈥渦na gigantesca experiencia biol贸gica y social鈥 sugiere claramente una definici贸n del nacionalsocialismo como lo que Foucault llam贸 un poder biopol铆tico. Este es un ejemplo de c贸mo Levi reinterpret贸 y llev贸 al l铆mite la tradici贸n cl谩sica de la que proced铆a.

Es interesante, desde este punto de vista, comparar a Levi con Jean Am茅ry (Hans Mayer), el escritor y cr铆tico austriaco autor de Jenseits von Schuld und S眉hne que tambi茅n fue deportado a Auschwitz (donde afirm贸 haber conocido a Levi). Tambi茅n Am茅ry reivindic贸 el legado de la Ilustraci贸n, que defini贸 como una especie de philosophia perennis; nunca neg贸 sus ra铆ces intelectuales en la tradici贸n del positivismo l贸gico austriaco; y no dud贸 en defender el humanismo de Jean-Paul Sartre frente a la ofensiva del estructuralismo franc茅s, que percib铆a como una traici贸n. Interpretar la historia -como hac铆an los estructuralistas- como 鈥渦n proceso sin sujeto鈥 era un sinsentido, y la postura epistemol贸gica de Foucault, que proclamaba asombrosamente la 鈥渕uerte鈥 del sujeto, le parec铆a una provocaci贸n procedente del 鈥渆nemigo m谩s peligroso de la Ilustraci贸n鈥 (der gef盲hrlichste Gegenaufkl盲rer).

Como ac茅rrimos Aufkl盲rer (ilustrados), Levi y Am茅ry no apoyaban el irracionalismo o el misticismo, y ciertamente no habr铆an suscrito la famosa frase de Elie Wiesel que define el Holocausto como un acontecimiento que 鈥渢rasciende la historia鈥, pero se manten铆a una brecha entre explicar (spiegare; erkl盲ren) y comprender (capire; verstehen). La raz贸n cr铆tica puede explicar la violencia nazi y captar sus ra铆ces, describir su trasfondo hist贸rico y deconstruir su contexto, distinguir sus pasos e indicar sus actores, analizar su l贸gica interna y se帽alar su peculiar combinaci贸n de mitolog铆a arcaica y modernidad racional, una espiral que desemboca en la destrucci贸n total, pero esto no es todav铆a comprender. En definitiva, Auschwitz segu铆a siendo, a sus ojos, una caja negra de comprensi贸n: Levi lo defini贸 como 鈥渦n agujero negro鈥 (un buco nero) y Am茅ry como 鈥渦n oscuro enigma鈥 (einem finsteren R盲tsel).

Los intentos de explicar el Holocausto a trav茅s de un Sonderweg (camino especial) en el que, desde Lutero hasta el nacionalsocialismo, Alemania se habr铆a desviado de la senda de un supuesto paradigma occidental de modernidad, fueron salidas ingenuas, al igual que los esfuerzos marxistas por captar en los cr铆menes nazis a veces una racionalidad econ贸mica y a veces un s铆ntoma de un 鈥渆clipse de la raz贸n鈥 del capitalismo tard铆o. Para el testigo presencial, ninguna de estas explicaciones era satisfactoria, ninguna era capaz de resolver este 鈥渁gujero negro鈥 o 鈥渆nigma oscuro鈥.

Esta postura no debe confundirse con la formulada posteriormente por Claude Lanzmann, el cineasta de Shoah, que a menudo adopt贸 un sesgo m铆stico, casi oscurantista. Ni Am茅ry ni Levi postularon la incomprensibilidad del Holocausto 鈥 hier ist kein warum (no hay un porqu茅) 鈥 como un dogma que estigmatizaba autom谩ticamente como 鈥渙bsceno鈥 cualquier intento de comprensi贸n hist贸rica. Am茅ry y Levi no consideraron el Holocausto como un 鈥渘o-lugar de la memoria鈥 (non-lieu de m茅moire), un trauma que s贸lo pod铆a ser resucitado por el testimonio pero que no se transmit铆a ni se historizaba. Nunca pensaron en celebrar una derrota del intelecto. Esa postura m铆stica no s贸lo no se correspond铆a con sus constituciones mentales, sino que probablemente la habr铆an rechazado por ser 茅tica y pol铆ticamente inaceptable.

Italiano jud铆o, no jud铆o italiano

El segundo malentendido generalizado sobre Primo Levi tiene que ver con su juda铆smo: la tendencia a clasificarlo como escritor jud铆o. Sin duda, Levi era jud铆o. Nunca trat贸 de ocultar este hecho evidente: hab铆a sido perseguido y deportado a Auschwitz como jud铆o y pas贸 la mayor parte de su vida intelectual dando testimonio del exterminio nazi de los jud铆os europeos. Sin embargo, no era un 鈥渆scritor jud铆o鈥 como Elie Wiesel, Aharon Appelfeld o Philip Roth, por mencionar a algunos de sus contempor谩neos. Los escritores italo-jud铆os del siglo XX se diferenciaban profundamente de sus compa帽eros israel铆es, as铆 como de los intelectuales neoyorquinos, por muy diversos que 茅stos 煤ltimos fueran. No s贸lo nunca se consider贸 representante de una comunidad religiosa -su apego a la tradici贸n de la ciencia y la Ilustraci贸n implicaba una forma radical de ate铆smo, que su experiencia de deportaci贸n reforz贸 fuertemente, aunque siempre expres贸 sentimientos respetuosos hacia los creyentes- sino que probablemente nunca se sinti贸 parte de un medio jud铆o con l铆mites sociales y culturales claramente definidos.

M谩s que como un jud铆o italiano -una definici贸n en la que jud铆o es el sustantivo e italiano el adjetivo- prefer铆a representarse como un italiano ebreo, un 鈥渋taliano jud铆o鈥.

Entrevistado por Risa Sodi tras su exitosa gira de conferencias por Estados Unidos en 1985, subray贸 que en Italia la noci贸n de 鈥渆scritor jud铆o鈥 era muy dif铆cil de definir. All铆, dijo, 鈥渟e me conoce como un escritor que, entre otras cosas, es jud铆o鈥, mientras que en Estados Unidos se sent铆a 鈥溌omo si llevara de nuevo la estrella de David!鈥. Por supuesto, estaba bromeando, pero quer铆a subrayar que su educaci贸n y su formaci贸n cultural no hab铆an sido especialmente jud铆as, y que la mayor铆a de sus amigos, as铆 como la inmensa mayor铆a de los lectores italianos de sus libros, no eran jud铆os. En una conferencia pronunciada en 1982, admiti贸 que finalmente se hab铆a resignado a aceptar la etiqueta de 鈥渆scritor jud铆o鈥, pero 鈥渘o inmediatamente y no sin reservas鈥. Esta observaci贸n podr铆a extenderse a la mayor铆a de los escritores jud铆os de la literatura italiana del siglo XX, desde Italo Svevo a Alberto Moravia, desde Giorgio Bassani a Natalia Ginzburg, y muchos otros.

Entre 1938 y el final de la Segunda Guerra Mundial (es decir, entre la promulgaci贸n de las leyes raciales fascistas y su liberaci贸n de Auschwitz), Levi probablemente encajaba en la famosa definici贸n sartreana del jud铆o: 鈥淓l jud铆o es alguien a quien los dem谩s hombres consideran jud铆o鈥 porque es el antisemita quien hace al jud铆o鈥. En una conversaci贸n con Ferdinando Camon, mencion贸 su condici贸n de jud铆o como 鈥渦n hecho puramente cultural鈥. 鈥淪i no fuera por las leyes raciales y el campo de concentraci贸n鈥, dijo, 鈥減robablemente ya no ser铆a jud铆o, salvo por mi apellido鈥. En cambio, esta doble experiencia, la ley racial y el campo de concentraci贸n, me estamp贸 como se estampa una placa de acero: en este momento soy jud铆o, me han cosido la estrella de David y no s贸lo en la ropa.鈥

Levi era ciertamente un 鈥渏ud铆o sin Dios鈥 (gottloser Jude), como Peter Gay describi贸 a Sigmund Freud, pero probablemente no se habr铆a inscrito en la noble galer铆a de los que Isaac Deutscher llamaba los 鈥渏ud铆os no jud铆os鈥 (es decir, los herejes jud铆os). Despu茅s de la guerra, Primo Levi no se sinti贸 objeto del antisemitismo y consider贸 que la emancipaci贸n de la alienaci贸n religiosa y el oscurantismo era un legado de la Ilustraci贸n m谩s que una tarea del presente. No se consideraba un iconoclasta ni un disidente dentro del juda铆smo. Simplemente no era un creyente ni un religioso.

En muchos art铆culos y entrevistas, Levi afirm贸 repetidamente que sus ra铆ces italianas conformaban su forma de escribir -libros como El sistema peri贸dico y La llave estrella celebran la cultura jud铆a piamontesa e incluso el dialecto piamont茅s-, pero que ten铆a que proyectarse en un mundo m谩s amplio. Auschwitz fue el parad贸jico lugar donde, como jud铆o italiano, descubri贸 el cosmopolitismo. Uno de los primeros cap铆tulos de Si esto es un hombre -significativamente titulado 鈥淚niciaci贸n鈥- describe el campo como una Torre de Babel donde la gente hablaba docenas de lenguas y donde la capacidad de superar estas fronteras ling眉铆sticas se convirti贸 en una condici贸n de supervivencia. Al igual que La tregua, el libro ofrece una extraordinaria galer铆a de personajes pertenecientes a diferentes culturas, de polacos a rusos, de ucranianos a griegos, de franceses a alemanes, as铆 como a diferentes estratos sociales, pero fusionados en un mundo en el que todas las divisiones y jerarqu铆as tradicionales se pusieron patas arriba. Mientras que en Italia, como jud铆o, era miembro de una minor铆a, en Auschwitz su particularismo era italiano, no jud铆o.

Tanto en Si esto es un hombre como en La tregua, sus or铆genes italianos se convierten en un prisma a trav茅s del cual descubre y describe otras culturas lejanas y desconocidas para 茅l. Es el caso, en primer lugar, de la cultura yiddish, que a un jud铆o italiano le parec铆a muy extra帽a, por no decir ex贸tica. Pero tambi茅n invirti贸 esta mirada: a los ojos de un jud铆o ruso o polaco, la imagen de un jud铆o en una g贸ndola o en la cima del Vesubio era igualmente ex贸tica. Hoy en d铆a, Auschwitz se ha convertido en el lugar por excelencia de la memoria occidental del Holocausto, pero el mundo que describi贸 de forma tan colorida y simp谩tica es un mundo jud铆o oriental, eslavo, yiddish, centroeuropeo y balc谩nico. Y la riqueza de sus libros reside en este contraste. En Auschwitz conoci贸 la existencia de una judeidad nacional, con su propia lengua y cultura, hecha de tradiciones, pr谩cticas y rituales. Su 煤ltima novela, Si ahora no, 驴cu谩ndo? es una saga de la resistencia jud铆a en Polonia, vivida como una especie de redenci贸n nacional. Le fascinaba este juda铆smo, un juda铆smo del que hab铆a aprendido la historia, celebrado la grandeza y llorado la destrucci贸n, pero que no era el suyo.

Frente al t贸pico que retrata al intelectual jud铆o moderno como una figura del exilio y la extraterritorialidad, Levi era un ejemplo sorprendente de arraigo en una sociedad, una lengua y una cultura nacionales. Casi podr铆amos hablar de arraigo f铆sico, si recordamos simplemente las palabras con las que evocaba su casa familiar en Tur铆n, donde naci贸 el 31 de julio de 1919, y donde se suicid贸 el 11 de abril de 1987. Present谩ndose como un 鈥渆jemplo extremo de sedentarismo鈥, escribi贸 que se hab铆a enquistado en su apartamento como las algas 鈥渟e fijan en una piedra, construyen su caparaz贸n y no se mueven m谩s durante el resto de su vida鈥. Describi贸 con pasi贸n las calles, el r铆o y las monta帽as circundantes de Tur铆n, as铆 como el car谩cter austero y laborioso de sus habitantes. En 1976, retrat贸 su ciudad con las siguientes palabras: 鈥淓stoy muy vinculado a mi peque帽a patria. Nac铆 en Tur铆n; todos mis antepasados eran piamonteses; en Tur铆n descubr铆 mi vocaci贸n, estudi茅 en la Universidad, he vivido siempre, he escrito y publicado mis libros con una editorial muy arraigada en esta ciudad a pesar de su fama internacional. Me gusta esta ciudad, su dialecto, sus calles, sus adoquines, sus bulevares, sus colinas, sus monta帽as circundantes que escal茅 cuando era joven; me gusta el origen monta帽茅s y campesino de su poblaci贸n鈥.

En definitiva, era un escritor arraigado, que necesitaba un profundo anclaje en un determinado entorno social, cultural, nacional e incluso regional para poder expresar la universalidad de sus temas y mensajes.

Tal vez, a帽ad铆a, fue debido a este notable arraigo que el viaje fue el topos de muchos de sus libros. Al igual que su Ilustraci贸n melanc贸lica era contraria al culto a la ciencia y a la tecnolog铆a conquistadora, su 鈥渧ida sedentaria鈥 no era ni provinciana ni nacionalista. Para 茅l, la ciencia no era una racionalidad ciega e instrumental, sino un lenguaje universal inseparable del humanismo cl谩sico (categor铆a que nunca puso en cuesti贸n, a diferencia de los posmodernos o los estructuralistas); asimismo, su identidad italiana, tanto jud铆a como piamontesa, era capaz de dialogar con cualquier cultura, del mismo modo que Faussone, el h茅roe de La llave estrella, viaj贸 por todo el mundo para construir puentes, diques y centrales el茅ctricas.

Contra la industria de la memoria

Un tercer malentendido de la obra de Primo Levi tiene que ver con su papel de testigo. Tras su muerte, se le ha canonizado como testigo por excelencia del Holocausto, alcanzando as铆 el estatus de v铆ctima paradigm谩tica, que no tuvo en vida. Escribi贸 la mayor铆a de sus libros en una 茅poca en la que el Holocausto a煤n no hab铆a entrado en nuestra conciencia hist贸rica colectiva como un acontecimiento central del siglo XX o incluso, en t茅rminos m谩s amplios, de la civilizaci贸n occidental. Cuando public贸 Si esto es un hombre, la palabra Holocausto no exist铆a para definir el exterminio nazi de los jud铆os y, m谩s tarde, se帽al贸 que esta palabra, que etimol贸gicamente significa un sacrificio ofrecido a los dioses, era 鈥渋napropiada鈥, 鈥渞et贸rica鈥 y, finalmente, 鈥渆quivocada鈥.

El 鈥済iro memorialista鈥 en la cultura occidental -el ascenso de la memoria como tema central de los debates p煤blicos, la industria cultural y la erudici贸n acad茅mica- tuvo lugar precisamente a mediados de la d茅cada de 1980. Sus hitos simb贸licos fueron obras de 茅xito como Zakhor, de Josef Hayim Yerushalmi, en Estados Unidos; Reinos de la Memoria, los vol煤menes colectivos editados por Pierre Nora, y Shoah, una pel铆cula de nueve horas de Claude Lanzmann, en Francia; el llamado Historikerstreit en torno al pasado nazi 鈥渜ue no terminar谩鈥 en Alemania; y Los hundidos y los salvados, del propio Primo Levi. As铆, Levi contribuy贸 poderosamente a la emergencia de la memoria en la esfera p煤blica, pero esto ocurri贸 al final de su vida y la mayor parte de su obra debe situarse antes de este giro memorialista. Observ贸 este cambio con una mirada cr铆tica -yo dir铆a que con cierto escepticismo- y se sinti贸 perturbado por esta metamorfosis tanto en la percepci贸n como en la representaci贸n del pasado, como muestra claramente su 煤ltimo ensayo testimonial.

Dos caracter铆sticas de esta nueva era de conmemoraciones son especialmente significativas: en primer lugar, la transformaci贸n de la memoria del Holocausto en una especie de religi贸n civil de Occidente y, en segundo lugar, su separaci贸n de la memoria del antifascismo, que hab铆a sido una memoria dominante durante tres d茅cadas en la Italia de la posguerra. La 鈥渞eligi贸n civil鈥 del Holocausto pretende sacralizar los valores fundacionales de nuestras democracias conmemorando a las v铆ctimas jud铆as del nacionalsocialismo de forma lit煤rgica, institucionalmente ritualizada. Convierte a los supervivientes en figuras ic贸nicas que atestiguan la violencia y el sufrimiento humano en sus propios cuerpos; en resumen, homines sacri en el sentido opuesto a la definici贸n de Agamben: no los que est谩 permitido matar, sino los seleccionados para ser conmemorados.

Muchas de las observaciones de Levi en su 煤ltimo ensayo, Los hundidos y los salvados, suenan hoy como advertencias contra los peligros de esta religi贸n civil del Holocausto. Siempre rechaz贸 la tentaci贸n de convertir a las v铆ctimas en h茅roes. Se neg贸 a presentar a los supervivientes como los 鈥渕ejores鈥, los que opusieron la m谩s implacable resistencia a la opresi贸n. Como explic贸, su supervivencia en Auschwitz fue fortuita, simplemente una cuesti贸n de suerte: el examen de qu铆mica que le libr贸 de ser seleccionado inmediatamente para las c谩maras de gas; la raci贸n extra de sopa que recib铆a diariamente de su amigo Lorenzo Perrone; y su enfermedad, en enero de 1945, en el momento de la evacuaci贸n del campo, que le evit贸 las 鈥渕archas de la muerte鈥. As铆, eligi贸 deliberadamente escribir Si esto es un hombre adoptando 鈥渆l lenguaje tranquilo y sobrio del testigo, no la voz quejosa de la v铆ctima, ni el tono airado de la venganza鈥.

Levi se neg贸 a juzgar y desempe帽贸 su papel de testigo con gran humildad: 鈥淟a historia de los campos nazis ha sido escrita casi exclusivamente por quienes, como yo, no han llegado hasta el fondo. Quien lo ha hecho no ha vuelto, o su capacidad de observaci贸n estuvo paralizada por el sufrimiento y la incomprensi贸n鈥. Los supervivientes pod铆an ser testigos de su experiencia, un fragmento del acontecimiento hist贸rico en el que hab铆an participado, pero su testimonio no revelaba ninguna verdad trascendente. En otras palabras, los 鈥渉undidos鈥 (sommersi) que hab铆an sido engullidos por las c谩maras de gas no pod铆an volver para dar testimonio. Ellos, m谩s que los supervivientes, eran los 鈥渢estigos completos鈥.

En Los hundidos y los salvados, escribi贸 que los supervivientes eran 鈥渦na minor铆a no s贸lo exigua, sino tambi茅n an贸mala鈥; eran los que 鈥減or sus prevaricaciones, o su habilidad, o su suerte, no han tocado fondo. Quien lo ha hecho, quien ha visto a la Gorgona, no ha vuelto para contarlo, o ha vuelto mudo; son ellos, los 芦musulmanes禄, los hundidos, los verdaderos testigos, aquellos cuya declaraci贸n habr铆a podido tener un significado general. Ellos son la regla, nosotros la excepci贸n鈥

Cuando Levi escribi贸 sobre el 鈥渄eber de testimonio鈥 茅tico y pol铆tico de los supervivientes del Holocausto, esta f贸rmula a煤n no se hab铆a convertido en una estratagema ret贸rica del discurso dominante sobre la memoria. Subray贸 que los supervivientes no s贸lo no pod铆an, sino que no quer铆an olvidar, y quer铆an que el mundo no olvidara, porque sent铆an que el olvido era la amenaza m谩s peligrosa. La superaci贸n del pasado (die Bew盲ltigung der Vergangenheit): este eslogan, observ贸 Levi, 鈥渆s un estereotipo, un eufemismo de la Alemania actual, donde se entiende universalmente como 鈥榬edenci贸n del nazismo鈥欌.

Cuando escribi贸 estas palabras, a mediados de la d茅cada de 1960, un monumento al Holocausto en el coraz贸n de Berl铆n era simplemente impensable. En los escritos de Levi, la memoria nunca aparece como una superaci贸n hegeliana de las contradicciones de la historia; su funci贸n es cognitiva, no permite la reparaci贸n ni la reconciliaci贸n. Podemos aprender de la historia, pero el pasado no puede ser redimido. En el mejor de los casos, los recuerdos podr铆an cumplir una funci贸n terap茅utica, como en el caso de la escritura de Si esto es un hombre, un acto que experiment贸 como 鈥渆l equivalente al div谩n de Freud鈥. En resumen, la reivindicaci贸n de Levi del 鈥渄eber de la memoria鈥 ha sido consagrada en nuestra 茅poca de obsesi贸n por el pasado, pero fue concebida en una 茅poca de amnesia colectiva. El 鈥渄eber de la memoria鈥 no es un principio intemporal y universal, hay que entenderlo hist贸ricamente.

La memoria del crimen supone enfrentarse a algunas cuestiones 茅ticas fundamentales, en particular la de la culpa -individual y colectiva- y la del perd贸n. En los a帽os sesenta, historiar el nacionalsocialismo significaba en primer lugar pasar la p谩gina o, seg煤n la f贸rmula convencional, Bew盲ltigung der Vergangenheit (reconciliarse con el pasado). Am茅ry evoc贸 sarc谩sticamente esta f贸rmula en el subt铆tulo de su ensayo, Bew盲ltigungsversuche eines 脺berw盲ltigten (tentativa de superaci贸n de alguien avasallado). La reconciliaci贸n era una palabra vac铆a si no significaba, por un lado, el 鈥渞esentimiento鈥 de las v铆ctimas y, por otro, la 鈥渁utoconfianza鈥 (Selbstmisstrauen) de los victimarios. Este reconocimiento de la responsabilidad hist贸rica, ineludible incluso para la generaci贸n que vino despu茅s de la guerra, era la 煤nica premisa para rehacer la historia -es decir, retroceder metaf贸ricamente el tiempo- y 鈥渕oralizarla鈥 (Moralisierung der Geschichte).

Levi no expres贸 un resentimiento similar. Su obstinada confianza en las virtudes de la raz贸n humana era la fuente m谩s profunda de su optimismo antropol贸gico. 鈥淎 mi corta y tr谩gica experiencia de ser deportado鈥, escribi贸 en 1976, 鈥渟e superpuso otra, m谩s compleja y larga, la de escritor y testigo. El resultado fue claramente positivo, porque tal pasado me enriqueci贸 y consolid贸. . . .

Viviendo, escribiendo y meditando sobre mi experiencia he aprendido mucho sobre los hombres y su mundo鈥. Am茅ry no comparti贸 esta opini贸n y acus贸 a Levi de ser un 鈥減erdonavidas鈥 (Vergeber).

Levi neg贸 la acusaci贸n, pero al mismo tiempo confes贸 que no pod铆a compartir el resentimiento del escritor austriaco-belga.

En las 煤ltimas p谩ginas de La tregua, Levi describi贸 a los alemanes que vio en M煤nich en octubre de 1945 como una masa de 鈥渄eudores insolventes鈥, y en su correspondencia con el Dr. Ferdinand Meyer, uno de los qu铆micos alemanes del laboratorio I. G. Farben de Buna-Monowitz en Auschwitz, se neg贸 a 鈥減erdonarle鈥: 鈥淢e gustar铆a ayudarle a reconciliarse con su pasado鈥, escribi贸, 鈥減ero dudo que sea capaz鈥. Sin embargo, acept贸 el principio del perd贸n.

Perdonar e incluso amar a los enemigos es posible, escribi贸, 鈥減ero s贸lo cuando muestran signos inequ铆vocos de arrepentimiento, es decir, cuando dejan de ser enemigos鈥. Curiosamente, Levi no cit贸 el libro m谩s conocido y controvertido sobre este tema, Die Schuldfrage, del fil贸sofo Karl Jaspers, que hab铆a intentado distinguir diferentes aspectos de la culpa alemana (culpa penal, pol铆tica, personal y metaf铆sica). Sin embargo, al igual que el fil贸sofo alem谩n, plante贸 el problema de nuestra responsabilidad hist贸rica por el pasado.

En resumen, Levi no pod铆a perdonar a sus perseguidores, pero no compart铆a el resentimiento de Am茅ry. Ambos reconocieron que hab铆an sido incapaces de expresar su alegr铆a cuando fueron liberados de Auschwitz. Pero despu茅s de esta admisi贸n com煤n, sus caminos se separaron. Seg煤n Am茅ry, la violencia de Auschwitz hab铆a roto la facultad de comunicaci贸n de los seres humanos, haci茅ndolos extra帽os al mundo. Levi, por el contrario, a煤n pod铆a ver, entre las figuras esquel茅ticas de los campos de exterminio, 鈥渦na remota posibilidad de bien鈥.

Estos debates de los a帽os de la posguerra sobre la culpa y el victimismo pertenecen a una 茅poca finalizada, en la que el legado del pasado pesaba mucho sobre el presente. Hoy en d铆a, la religi贸n civil del Holocausto tiende a despolitizar la memoria, centr谩ndose en las v铆ctimas inocentes como objeto de compasi贸n. Ha surgido de una ruptura radical con la memoria antifascista, que se centraba en la celebraci贸n de los combatientes ca铆dos en lugar de las v铆ctimas.

Tampoco es casualidad que el auge de la memoria del Holocausto se haya correspondido con el declive de la memoria antifascista. En muchos de sus escritos, Levi distingu铆a entre la deportaci贸n jud铆a y la pol铆tica. A sus ojos, esta diferencia no debe ocultarse ni disminuirse, pero tampoco debe subrayarse como una l铆nea divisoria.

Hab铆a sido deportado como jud铆o, pero hab铆a sido arrestado como partisano, y cuando escribi贸 Si esto es un hombre despu茅s de volver a Tur铆n, decidi贸 publicar algunos cap铆tulos en una peque帽a revista de la resistencia piamontesa: L鈥橝mico del popolo. En su opini贸n, las memorias jud铆a y antifascista s贸lo pod铆an existir juntas, como memorias gemelas.

En 1978, Levi escribi贸 un breve texto para el pabell贸n italiano del Museo de Auschwitz, que constituye una firme defensa del antifascismo. En las 煤ltimas d茅cadas, este pabell贸n, encargado por la Asociaci贸n Nacional de Ex Deportados y realizado por un equipo de autores comprometidos -el arquitecto Ludovico di Belgiojoso, el compositor Luigi Nono y el pintor Mario Samon脿- se hab铆a convertido en un 谩mbito de memoria del antifascismo italiano. Pero ya no se ajustaba a los est谩ndares actuales de la memoria p煤blica y finalmente se cerr贸.

El antifascismo -una forma particular de antifascismo, hecho de una fusi贸n de la Ilustraci贸n cr铆tica y el republicanismo de izquierdas- fue el trasfondo pol铆tico de Primo Levi, pero nunca reivindic贸 la ret贸rica antifascista de la Italia de posguerra. Sus libros comparten poco con los relatos 茅picos y heroicos de una lucha de resistencia por la liberaci贸n nacional. En Los hundidos y los salvados, se describi贸 a s铆 mismo como el peor de los partisanos, carente de valor f铆sico, experiencia y educaci贸n pol铆tica, y subray贸 que su carrera como partisano hab铆a sido muy 鈥渂reve, dolorosa, est煤pida y tr谩gica: hab铆a asumido un papel que no me correspond铆a鈥.

El tr谩gico legado de su experiencia como partisano se resume en un pu帽ado de pasajes de El sistema peri贸dico. Levi se refiere a un 鈥渇eo secreto鈥: la ejecuci贸n de dos de sus camaradas acusados de traici贸n -algo bastante com煤n en la guerra partisana- que carg贸 su conciencia y lo destruy贸 psicol贸gicamente, priv谩ndolo de los recursos necesarios para continuar la lucha.

Desliz谩ndose hacia la zona gris

En los 煤ltimos a帽os de su vida, marcados por repetidas y profundas depresiones, Levi se obsesion贸 con la 鈥渮ona gris鈥, el 谩rea de indistinci贸n donde los l铆mites entre perseguidores y v铆ctimas, el bien y el mal, eran borrosos; un espacio ambiguo cuya 鈥渆structura interna incre铆blemente complicada鈥 dificultaba la facultad de juicio. Fue en este periodo cuando describi贸 al 鈥淢uselmann鈥 -el recluso deshumanizado, la encarnaci贸n de otra zona intermedia suspendida entre la vida y la muerte- como el 鈥渢estigo completo鈥 de los campos nazis. Los supervivientes eran simplemente representantes vicarios de estos 鈥渢estigos completos鈥, que no pod铆an hablar.

Levi segu铆a siendo un iluminado melanc贸lico, pero su optimismo hab铆a desaparecido. Daba testimonio sin considerarse un 鈥渧erdadero testigo鈥, y defend铆a el antifascismo a pesar de retratarse como un lamentable partisano. En definitiva, cre铆a en la necesaria b煤squeda de la verdad, pero nunca predic贸 verdades, sino que trat贸 de excavarlas, de problematizarlas, tanto reconociendo sus contradicciones como explorando sus sombras m谩s oscuras.

Este escepticismo cr铆tico no dej贸 de lado su identidad jud铆a y su papel de testigo. En 1967, se posicion贸 en defensa de Israel, que consideraba amenazado de destrucci贸n, defini茅ndolo, en varias entrevistas, como su 鈥渟egunda patria鈥. En 1982, en el momento de la invasi贸n israel铆 del L铆bano y de la masacre de Sabra y Shatila, denunci贸 esta agresi贸n y advirti贸 del nacimiento de una forma parad贸jica de fascismo israel铆 encarnada por dirigentes como Menachem Begin, al que estigmatiz贸 como disc铆pulo de Ze鈥檈v Jabotinsky, admirador de Mussolini. Sab铆a que muchos de los fundadores de Israel hab铆an sido personas que, como 茅l, hab铆an sobrevivido al Holocausto, pero no pudieron volver a sus hogares. Esto era un hecho, pero no les inmunizaba a ellos ni a Israel contra el fascismo. Esta era otra dimensi贸n de la zona gris.

En una entrevista de 1983, Primo Levi admiti贸 su agotamiento. Ya no quer铆a reunirse con alumnos y estudiantes que repet铆an las mismas preguntas, pero tambi茅n a帽adi贸 que no estaba satisfecho con sus propias respuestas. Describi贸 que se sinti贸 profundamente perturbado por una pregunta formulada por dos adolescentes en una escuela: 鈥溌縋or qu茅 sigues viniendo a contarnos tu historia, cuarenta a帽os despu茅s, despu茅s de Vietnam, de los campos de Stalin y de Camboya, despu茅s de todo esto鈥?鈥. Se qued贸 frente a ellos, sin voz, con la boca abierta, como un testigo que se repliega sobre s铆 mismo. Sus convicciones, sus dotes pedag贸gicos y sus habilidades ret贸ricas, su larga carrera como testigo, parec铆an de repente in煤tiles frente a esta simple pregunta. Se sinti贸 abrumado por la verg眉enza, la verg眉enza humana que hab铆a descubierto en Auschwitz y que volvi贸 a encontrar traduciendo El proceso de Franz Kafka. El pasado es un recept谩culo inagotable de materiales para la creaci贸n literaria, pero, por desgracia, la historia no es una magistra vitae.

