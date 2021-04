Lolo Trives



[Nota previa de El Libertario: En enero de 2021 ha vuelto a difundirse esta cabecera con tanto recorrido dedicada a temas de la Educaci贸n desde la perspectiva libertaria (Ver https://aulalibrefecgt.com). Esa edici贸n de reaparici贸n incluye el siguiente texto que reconstruye el camino (m谩s bien los caminos) de Aula Libre a lo largo de los a帽os.]

Hemos sacado este n煤mero de Aula Libre con unas dudas terribles sobre la numeraci贸n a indicar en portada, ya que nos antecede una ancha familia de publicaciones bajo la misma cabecera. A la hora de numerar una de las m谩s importantes revistas de pedagog铆a de nuestros tiempos no est谩 nada claro el orden, el n煤mero, la 茅poca, ni ninguna otra organizaci贸n en el tiempo. No son pocas las tiradas que salieron a la luz p煤blica sin determinar con claridad el pie de imprenta e incluso con escasa claridad en relaci贸n a la autor铆a o al formato de la propia edici贸n. Tal diversidad complica establecer una unidad de medida clara y por ese camino transitamos en la incertidumbre de no saber bien qu茅 es lo que estamos haciendo cuando contribuimos con un nuevo n煤mero de Aula Libre

Dada la confusi贸n parec铆a obligado ocuparnos de alcanzar una exposici贸n capaz de abarcar todas, o cuando menos la mayor parte posible de las suertes que ha corrido nuestra revista y empezar a entender el punto desde el que partimos y la herencia cultural y cr铆tica que nos orienta. Han sido plurales las ubicaciones que ha tomado en su largo recorrido Aula Libre y hasta ahora la cuenta que se ha echado a las ediciones ha sido local y ha dejado de lado al resto de ediciones hom贸nimas. Y quiz谩 no solo la cuenta, porque bajo la cabecera de Aula Libre existe una diversidad tan variada que, entre algunas de ellas, se hace dif铆cil encontrarle un elemento com煤n.

El objetivo que nos propusimos en un principio fue el de detallar las referencias bibliogr谩ficas de todas las revista Aula Libre que en el mundo han sido, pero puestos a la faena acertamos en limitar nuestra meta en dar inicio a una cuenta detallada de las publicaciones que se han hecho bajo la cabecera de Aula Libre, procurar el mayor n煤mero de antecedentes a nuestro n煤mero. No hemos conseguido localizar ning煤n trabajo previo en esta direcci贸n, porque todo lo encontrado por nuestra parte ha sido cuentas o listados en regiones concretas y 煤nicamente la hemos localizado en Arag贸n. El colectivo aragon茅s ech贸 a andar la revista Aula Libre por primera vez, y tras 茅l hemos ido recogiendo unas cosas unos y otras cosas otros, cuando menos la cabecera. Su car谩cter gen茅sico y el sinf铆n de n煤meros que lleg贸 a sacar durante m谩s de treinta a帽os le conceden el benepl谩cito de contar con una bibliograf铆a merecida entre la que destacan las 683 p谩ginas de la tesis doctoral de Juan Lorenzo Lacruz en donde se da cuenta del colectivo y sus actividades en su largo recorrido hist贸rico. Ce帽idos a nuestro objetivo, nos hemos interesado por los comentarios que se hacen a la revista en el cap铆tulo V, An谩lisis e interpretaci贸n de la revista 鈥淎ula Libre鈥, que nos sirvieron para confirmar algunas referencias y sobre los que volveremos m谩s adelante cuando nos preguntemos sobre la fecha del primer n煤mero publicado en Zaragoza. Allende el meritorio estudio de Juan Lorenzo Lacruz, nos hemos servido con mucho provecho del portal del MRP de donde cuelgan casi todos los n煤meros de Aula Libre aragonesa, y que puede consultarse muy c贸modamente por cualquier interesado. Tambi茅n me ha sido muy 煤til una historia de la revista hacia su treinta cumplea帽os que me hizo llegar Pepe L贸pez. Aparte de la citada, no hemos encontrado otra bibliograf铆a relativa a la revista Aula Libre en ninguna otra regi贸n. Alguna obra que citaremos con el discurso ha podido ayudarnos en la tarea, pero el resto ha sido fruto de aportaciones de antiguos participantes de la revista, de lo que siempre puede rastrearse en internet y de la b煤squeda que pueda hacerse en los archivos de sindicatos, colectivos y particulares en donde se cobija la merecida hemeroteca de Aula Libre y a la que hemos de admitir que no nos ha sido posible sacar de su confinamiento. Por 茅sta, y por otras muchas razones, somos conscientes de los lagos y lagunas que presenta nuestra tabla y de las muchas y agradecidas correcciones que nos merecemos para que la historia de la revista Aula Libre pueda ser una historia bien acabada. Eso nos ayudar谩 a comprender lo que es Aula Libre o las muchas y distintas cosas que as铆 se han llamado.

Podemos decir que en esta b煤squeda aparecieron varios hallazgos sorprendentes, y de especial manera un n煤mero 1 editado en 2015 que encontr茅 en los primeros d铆as de b煤squeda. En muchas ocasiones las respuestas han venido a desordenar buena parte de los planteamientos, y eso suced铆a muy frecuentemente en los primeros inicios sobre la materia. Entonces, cre铆 asistir a un nuevo manifiesto de la revista ahora en Castilla y Le贸n, pero fue en este caso que este n煤mero 1 no lo era sino del periodo 2015-2019. Cuando consiguieron asentarse las averiguaciones, consegu铆 componer el devenir de nuestra revista en la regi贸n. Dicho n煤mero 1 correspond铆a a la Coordinadora de Educaci贸n en Castilla y Le贸n de la CGT. Seg煤n he podido escuchar y apoyado sobre vagas pistas, podr铆a decir que Aula Libre se afianz贸 en Valladolid como un bolet铆n sindical del que pueden encontrarse publicaciones desde los a帽os 90. Sus formatos han sido tan variados como en alg煤n otro lugar del pa铆s. Por una parte tenemos la revista de la que habl谩bamos pocas l铆neas antes que se compon铆a de alrededor de 30 p谩ginas en donde prevalece lo sindical y los espacios culturales o pedag贸gicos ocupan peque帽as secciones. El mismo formato se repite en alguna edici贸n especial dedicada a un sector concreto del profesorado como los interinos, 2012, o bien monogr谩ficos de alg煤n tema como el de 2013 sobre Retribuciones y Pensiones. Existe, por 煤ltimo, un Aula Libre de apellidos Quincenal Digital y que se trata de un pasqu铆n sindical de una p谩gina propio de colgarse en todas las salas de profesores. No son muchas las ediciones que he conseguido registrar y el periodo localizado es muy breve y apenas se comprende en el a帽o 2014, pero me ha parecido una versi贸n muy interesante para tomar muestra de los derroteros distintos que se le ha dado a Aula Libre a lo largo del tiempo y a lo ancho del mapa.

En conclusi贸n, con respecto a las publicaciones de los castellano-leoneses, lo recogido en este trabajo apenas alcanza a la documentaci贸n de poco m谩s de una decena de publicaciones de tres variantes diferentes. De todas ellas doy cuenta en el listado con el 谩nimo de que el tiempo lo pueda completar.

Bastante m谩s documentaci贸n se encuentra al trasladar las investigaciones al territorio aragon茅s, del que ya escribimos anteriormente algunas l铆neas. Su n煤mero 1 fue el n煤mero 1 de la revista que es donde se localizan los or铆genes de Aula Libre. La historia de su aparici贸n se mantiene en una nebulosa de vagos recuerdos y afirmaciones imposibles. No existen referencias directas a la fecha de este primer n煤mero, porque en la propia revista nada se dice al respecto de la fecha en que aparece, asunto que nos parece ser de suficiente importancia para no dejar pasar por alto en un trabajo como este. Volvemos atr谩s a la tesis de Lorenzo Lacruz, para recuperar el lugar donde se dice que la revista inicia su andadura en 1975, lo cual puede encontrarse en diferentes lugares. Tampoco escapa tan temprana fecha en otras historias atr谩s citadas, afirmaciones como Un s谩bado, de un mes de mayo de 1975, en el Colegio Mayor 鈥淐erbuna鈥 de Zaragoza, tuvo lugar un acontecimiento importante dentro de la educaci贸n libertaria en Arag贸n: nac铆a una nueva publicaci贸n a la que pusieron de nombre Aula Libre.

Es evidente, sin embargo, que la fecha de la aparici贸n de la revista no puede remontarse a los sucesos que se cuentan, por eso de no poner los carros a tirar de los burros. Eso obliga a postergar la inauguraci贸n de nuestra revista hasta pasadas las reivindicaciones sindicales de los PNN y los conflictos habidos en Logro帽o y en su Colegio universitario. Las hemerotecas de la prensa medi谩tica pueden sernos 煤tiles para facilitarnos la localizaci贸n cronol贸gica de los sucesos, y siendo que tales acciones apuntan a Febrero-Marzo de 1977 y que el 2潞 n煤mero de la revista lo hemos datado (por mecanismos an谩logos a los que hemos empleado en la dataci贸n de este primer n煤mero) en Junio del mismo a帽o, es decir, de 1977, el primer n煤mero de la revista Aula Libre publicado en Zaragoza, debe datarse hacia Abril o Mayo de 1977.

Un grupo de profesores aragoneses que se definieron como un pu帽ado de p谩jaros contra la Gran Costumbre, fueron los que echaron a andar el nombre de nuestra revista. Desde su primer n煤mero aparec铆a en la portada su afiliaci贸n a la CNT, y as铆 ser铆a hasta que se celebrara el congreso de 1980, que iba a ser la continuaci贸n en nuestro pa铆s del 煤ltimo celebrado en 1936, despu茅s de la falta de tiempo durante la guerra y la ilegalidad durante m谩s de 40 a帽os. En los a帽os 70 postfranquistas, la CNT fue surgiendo y des-exili谩ndose y reuni茅ndose en distintos focos del pa铆s con el 谩nimo de reorganizar a nivel nacional la confederaci贸n. Sin embargo, cuando consigui贸 reunirse en el primer congreso nacional desde la guerra no alcanz贸 el acuerdo suficiente como para mantener unida la confederaci贸n. Entre esas dos fechas se publican los 9 primeros n煤meros de Aula Libre. El siguiente, el n煤mero 11, sin fecha m谩s concreta que a mediados de 1980, ser谩 el 煤ltimo en el que la portada de la revista quede asociada a la CNT.

La ruptura interna de la CNT complic贸 la autor铆a de la revista, pero no la revista, que aquellos mismos p谩jaros, cuervo m谩s, cuervo menos, continuaron editando con autor铆a nominativa primero, colectiva despu茅s y cooperativista m谩s tarde. N煤mero tras n煤mero la revista aparec铆a an贸nima en la portada y solo en la tercera p谩gina se inclu铆an colaboraciones y colaboradores en el 脥ndice. Esta etapa de autor铆a secundaria y colectiva alcanza una febrilidad publicadora como no ha tenido en ninguna otra etapa, y mensualmente editaba un n煤mero nuevo. Especialmente desde el n煤mero 13 (primero en que institucionalmente el papel de la CNT no sostiene la revista) hasta el 25, en que se repite el formulismo de autor铆a colectiva bajo el 芦Han colaborado禄 o el 芦Lo hicimos con禄 que suele encabezar su reparto. En el n煤mero 15 escribe Garc铆a Calvo y en el 17 Fernando Savater, y entre su 铆ndice incluyen a Kavafis (sin m谩s remedio) y a Leopoldo Mar铆a Panero, que incluye alguno de sus poemas en nuestra revista .

A partir del n潞 25 el dato de autor铆a va a tomar un rumbo distinto, y comenz贸 a imponerse sobre el nombre propio el nombre del grupo. El sello de la 煤ltima portada aclara el editor, pero el cuadro de autores desaparece a partir de dicho n煤mero. Hasta el 35, edita Cooperativa Aula Libre; a partir del n煤mero 36 editar谩 hasta el 煤ltimo de sus n煤meros MRP 鈥淎ula Libre鈥 o simplemente MRP. Bajo dicha autor铆a aumenta su tirada en Fraga hasta el n煤mero 83 y, postreramente, a帽ade cuatro n煤meros m谩s hasta el 87 de vuelta a Zaragoza. A buen seguro, la continuidad, la cantidad y la calidad del Aula Libre aragonesa ha sido la m谩xima responsable del reconocimiento que tiene la revista en el mundo de la pedagog铆a y la que ha llevado m谩s lejos nuestro nombre. A fecha de hoy sigue activo el ideario de Aula Libre entre los compa帽eros de Arag贸n y las publicaciones, reuniones y actividades disminuyen, pero no cesan. Sin embargo, la revista se dej贸 de editar en Enero de 2009 con su 煤ltimo n煤mero 87.

La crisis de la CNT tras su V Congreso provoc贸 a煤n m谩s cambios que los se帽alados en Arag贸n, pues en otras regiones del estado espa帽ol la CGT va a tomar parte del relevo en la publicaci贸n de la revista. Como dice Pepe L贸pez, tras las disensiones y fragmentaci贸n de la CNT, la nueva CGT luch贸 para la recuperaci贸n de Aula Libre m谩s all谩 de Zaragoza y para que Aula Libre no muriera, los compa帽eros del Sindicato de Andaluc铆a pusieron el nombre de Aula Libre a su bolet铆n informativo, que hoy [2007] todav铆a contin煤a. El mismo argumento he escuchado de los veteranos del Sindicato de Ense帽anza de Madrid, en el que tambi茅n comenzaron a salir n煤meros con el nombre Aula Libre. Parece leg铆timo pensar que tras el olvido de CNT por Aula Libre, CGT sali贸 a su rescate, y que, de alguna manera, el MRP y nuestro sindicato, duplicaran la revista en su vertiente pedag贸gica y sindical, cada uno con sus propios n煤meros.

En los primeros a帽os de los 80 parece posible que tanto en Madrid como en Granada surgieran publicaciones bajo la cabecera de Aula Libre a manera de bolet铆n sindical. As铆 es como dicen los participantes de aquellas empresas y como bien seguro hubo de ser, pero es obligado decir que no hemos localizado ning煤n ejemplar que pueda dar fe de que aquello fuera hecho. Tambi茅n hemos encontrado alguna referencia y comentario de hechos an谩logos en Valencia, pero en este caso ni siquiera contamos con testimonios de quienes llevaran adelante el proyecto.

Para un trabajo como este el Aula Libre andaluz quiz谩 sea el m谩s interesante, porque parece ser la primera sucesi贸n a Aula Libre de Arag贸n, pues seg煤n nos han contado, son ellos quienes retoman dentro del sindicato la continuidad del trabajo hecho por sus compa帽eros de Arag贸n. No pasa desapercibida la colaboraci贸n pionera de los andaluces en los primeros n煤meros del Aula Libre aragon茅s, pues cabe se帽alar hechos como que el Sindicato de Ense帽anza de la CNT en Motril es el primer sindicato de la CNT no aragon茅s que colabora en el n煤mero 21 de Aula Libre (Octubre, 1981). O como el que la Federaci贸n andaluza y la presidencia de la Federaci贸n estatal de la CGT hayan hecho llegar a Andaluc铆a una preocupaci贸n por Aula Libre que dif铆cilmente pueda se帽alarse en otro rinc贸n del estado espa帽ol. Seg煤n testimonios de compa帽eros que vivieron aquellas etapas recuerdan las febriles publicaciones de Granada y apuntan que muy seguramente se iniciaron en el 1981 o en 1982. Recuerdan alguna opini贸n encontrada desde Arag贸n por el uso de la cabecera, y tambi茅n la cordialidad con la que cerraron pronto cualquier recelo. Tambi茅n es mayoritario el recuerdo de que Aula Libre surge en Granada como bolet铆n del sindicato y como medio de expresi贸n p煤blica y de comunicaci贸n, teniendo, por tanto, una finalidad sindical. Nuestro trabajo apenas recoge ejemplares de este siglo XXI y el m谩s antiguo de ellos no se remonta m谩s all谩 de 2008. Queda pendiente abrir las cajas que hayan salvado todas y cada una de las mudanzas que han sufrido y entonces se podr谩 hablar de ejemplares f铆sicos. Nosotros listamos todos los ejemplares que los compa帽eros de Andaluc铆a me han desentra帽ado de los fondos de la red junto al resto que fuimos capaces de reunir.

De todas las edades y etapas por las que pas贸 Aula Libre de Andaluc铆a los editores, los formatos y las naturalezas han sido tan diversas como se pueda imaginar. La m谩s af铆n al Aula Libre aragon茅s es la editada por la Federaci贸n Andaluza de Sindicatos de Ense帽anza. Hemos conseguido rescatar de la red varios ejemplares de una colecci贸n cuyo primer a帽o remite a 2006, y que en el tiempo se ha extendido hasta creemos que el 2018, pues algunos restos, entre ellos el 铆ndice, se han salvado. La Federaci贸n Andaluza tambi茅n ha editado numerosos monogr谩ficos como los del a帽o 2010 (A帽o V, Septiembre), 2013 (a帽o VIII, n潞3, Octubre) o 2016 (s.n., s.f.) y alguna publicaci贸n de alg煤n sindicato local. Cabe a帽adir que la Federaci贸n Andaluza (1989-4007), al igual que la Estatal (1989-8319), cuenta con su ISSN correspondiente, lo cual ha provocado la duplicaci贸n de Aula Libre.

Por su parte, la Federaci贸n Estatal de Ense帽anza tambi茅n ha publicado Aula Libre como una revista sindical desde al menos 2010, como atestiguan los ejemplares que hemos recopilado. En 2018 sali贸 una edici贸n adelante pero a duras penas, porque no lleg贸 a subirse bien a la red. He conseguido, creo, el 铆ndice. Ahora en 2020, a partir de una ponencia presentada en el Pleno del congreso de la Federaci贸n de Ense帽anza celebrado en junio de 2019, sacamos adelante, con el ISSN de la federaci贸n estatal, un n煤mero m谩s en el que participamos un buen n煤mero de territorios y con el que esperamos que alcance una larga continuidad.

La trayectoria de Aula libre en Madrid, ha sido igual de larga que la andaluza y por desgracia no podemos documentar ning煤n ejemplar de la revista anterior a 2012, que es lo que puede conseguirse sin la consulta de ning煤n archivo. Por suerte, hemos contado con la colaboraci贸n de los compa帽eros que participaron en la llegada de Aula Libre a Madrid, y de otros veteranos que conocen todos aquellos a帽os de aquel otro siglo, lo cual es fundamental para poder componer la historia m铆nima de Aula Libre. La primera publicaci贸n del sindicato en Ense帽anza de Madrid pareci贸 llamarse Aprendizaje, y parece ser que hacia 1981 se sustituy贸 por Aula Libre participando en el relevo al Sindicato de Ense帽anza de CNT en Zaragoza. Ante la imposibilidad de contar con la observaci贸n de los ejemplares quedan varias dudas por resolver. De lo poco que conservamos, asombra la diversidad de los formatos, siendo m谩s frecuente el contenido pr谩ctico y sindical que el te贸rico o pedag贸gico, y apareciendo con mayor espacio cada vez el contenido social.

* * *

Tras esta descripci贸n somera de la historia editorial corresponder铆a ofrecer la lista o enumeraci贸n de los ejemplares detallados, sin embargo, entendemos que no es este el lugar donde enumerar pies de imprenta con m铆nimas variaciones y abundantes carencias. En edici贸n digital podr谩 encontrar el interesado la referencia bibliogr谩fica completa as铆 como todos los datos que esta investigaci贸n ha reunido. Adem谩s, all铆 podr谩 encontrar ejemplares escaneados para su consulta o an谩lisis y ser谩 el lugar (el virtual) m谩s adecuado para reunir una hemeroteca y/o archivo donde puedan ponerse en com煤n distintos materiales que a fecha de hoy est谩 tan disperso que dificulta enormemente su accesibilidad. Tambi茅n pedimos que por la misma v铆a se nos haga llegar cuanto defecto sea encontrado y cuanta referencia pueda venir a completar la lista que aqu铆 adjuntamos, porque entendemos que las circunstancias en que hemos sacado este n煤mero y este art铆culo no han sido las m谩s adecuadas para sacar adelante ninguna investigaci贸n de archivo, ya que el confinamiento impuesto nos ha imposibilitado entrar en ellos y establecer el contacto que hubi茅ramos deseado con las personas que labraron los or铆genes de Aula Libre. Adem谩s, una empresa como esta llama a la colaboraci贸n del mayor pu帽ado posible de cuervos contra la gran costumbre, pues solo ese trabajo participativo puede hacer reuni贸n de una publicaci贸n tan diversa como dispersa. Este primer paso de integraci贸n nos permitir谩 otros muchos que contribuir谩n a la indexaci贸n, tematizaci贸n y en general a la revalorizaci贸n y dignificaci贸n de una revista de la talla de Aula Libre. Un panorama editorial de las revistas pedag贸gicas no creo que venga a destartalar la afirmaci贸n de que Aula Libre est茅 entre las cinco primeras revistas de pedagog铆a del pa铆s, y que por supuesto, ha sido la primera revista pedag贸gica dentro del mundo libertario, por lo que no podemos perder un referente como 茅ste.

D茅jesenos a帽adir que, para las jornadas de pedagog铆a libertaria que preparamos para octubre de este a帽o, hemos podido reunir todo el material que sobre el tema de la evaluaci贸n ha reunido nuestra revista a lo largo de sus 40 a帽os, y que esperamos que el an谩lisis de Aula Libre sirva para avanzar sobre nuestros propios pasos permiti茅ndonos cada vez un camino m谩s largo y con mayor luz, sin que hayamos de empezarlo siempre desde el primer paso.

omo cierre del art铆culo, queremos exponer una s铆ntesis de lo tratado, se帽alando que desde una perspectiva global podemos decir que Aula Libre ha sido una edici贸n compartida por dos sindicatos (o confederaciones) y un movimiento de renovaci贸n pedag贸gica; que se ha extendido por las regiones de Arag贸n, Andaluc铆a, Madrid y Castilla-Le贸n, adem谩s de por la Federaci贸n de Ense帽anza de la CGT; que suma dos formatos distintos en Castilla y Le贸n (Aula Libre y Aula Libre Quincenal-digital), dos en Andaluc铆a (el bolet铆n sindical y la revista pedag贸gica) y uno m谩s en Madrid y en Arag贸n respectivamente. Este 煤ltimo es el que m谩s n煤meros ha sacado a la luz alcanzando hasta el n煤mero 87, a quien le sigue Madrid con su n煤mero 65 y que las dem谩s publicaciones pierden su numeraci贸n en a帽os, temporadas y dem谩s clasificaciones. El monto total ejemplares localizados en este trabajo alcanza un total de 112, pero inevitablemente ascender谩 hasta una cifra de la que desde luego podremos sentirnos muy orgullosos de haber contribuido a ello.

Dec铆amos al principio, que no sab铆amos muy bien si la unidad de medida nos fallar铆a a la hora del recuento de los n煤meros habidos de Aula Libre. Creo que una exposici贸n como esta bien ha servido para evidenciar que Aula Libre es una manifestaci贸n plural contra la pedagog铆a establecida, y que su voz no cabe bajo un sesgo 煤nico. Seguramente, la veta pedag贸gica ha sido la m谩s luminosa de toda la historia de Aula Libre, pero parece irremediable aceptar que, si no hubiera sido por su corte sindical, la continuidad de la revista hubiera quedado estancada en alg煤n momento. Hoy tres hebras componen su madeja, la pedag贸gica, la sindical y la social, y esperamos que todas juntas sean capaces de mantener una edici贸n tan necesaria como Aula Libre para dejar manifiesto que otra ense帽anza sigue siendo posible y necesaria.

[Tomado de https://aulalibrefecgt.com/2021/01/24/trayectoria-aula-libre-una-documentacion-bibliografica.]