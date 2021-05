LEER Revista Libre Pensamiento N潞104 pdf

Los artistas de la Edad Media, inspira虂ndose en el mismo manantial de sentimientos que la masa del pueblo y expresando esos sentimientos por la arquitectura, la pintura, la mu虂sica, la poesi虂a o el drama, eran verdaderos artistas; y sus obras, como conviene a las obras de arte, transmiti虂an sus sentimientos a toda la comunidad que les rodeaba.

驴Qu茅 es el arte? Le贸n Tolstoi

No es demagogia, no es mentira, ni est谩 premeditado, ni responde a la casualidad. Tampoco es una mera an茅cdota sino que 芦llueve sobre mojado禄. Se trata de un hecho absolutamente real que ha sido noticia en nuestro pa铆s.

En estos d铆as, con motivo de la pandemia, se ha decretado el cierre de la Universidad de Granada, mientras siguen abiertos los bares, restaurantes y lugares de ocio de la ciudad, porque no podemos parar la vida de la ciudad, nos dicen las 芦autoridades pol铆ticas禄.

El gobierno andaluz ha tomado esta medida para frenar la expansi贸n de la pandemia hasta vencer la curva de contagios鈥 porque hay que priorizar 鈥攃ompatibilizar, les gusta decir鈥 la continuidad de la econom铆a con garantizar la salud de la poblaci贸n. 芦Hay que salvar la campa帽a de navidad禄, vociferan con estridencia.

No queremos jugar al populismo, ni aprovecharnos de esta esperp茅ntica decisi贸n, ni queremos hacer 芦le帽a del 谩rbol ca铆do禄, simplemente, constatar una vez m谩s que la realidad siempre supera a la ficci贸n. La propia rectora de la Universidad, junto al colectivo docente, ha declarado su perplejidad y rechazo m谩s absoluto a esta decisi贸n gubernamental calific谩ndola de 芦un enorme error suspender la actividad docente禄.

Efectivamente, no es una decisi贸n al azar, no es una decisi贸n que sorprenda. La cultura, la educaci贸n, las artes鈥 carecen de valor para el poder y el sistema. No se trata de un lapsus, de un olvido f谩cilmente reparable. Sencillamente, por una parte, conciben la educaci贸n como insignificante frente a la econom铆a; por otra, las expresiones culturales y art铆sticas son las migajas que se desprecian de su gran banquete y, adem谩s, directamente las ignoran porque la cultura puede despertar el sentido cr铆tico y la conciencia social de las personas y los pueblos, aunque George Steiner nos advierte en su libro La barbarie de la ignorancia que 芦鈥 ni la gran lectura, ni la m煤sica, ni el arte han podido impedir la barbarie total禄

No vamos a contraargumentar recordando que tanto la cultura como la educaci贸n y las artes representan una porci贸n significativa de esa econom铆a, que crean riqueza material tambi茅n. Ni vamos a poner sobre la mesa que en este sector trabajan miles y miles de personas que tambi茅n tienen necesidades b谩sicas.

Permitidnos prejuzgar que, adem谩s, ha sido una medida distractora, adoptada para simular que s铆 se est谩n aprobando medidas; que disponen de un plan cient铆fico y riguroso para afrontar esta pandemia; que los gobiernos velan por la salud de la poblaci贸n cuando, en el fondo, todo es una burda puesta en escena para ocultar que no existe ning煤n plan de actuaci贸n que afronte con rigor las medidas que necesita la sociedad, un plan que vaya m谩s all谩 de garantizar el funcionamiento de una econom铆a de charanga y pandereta, que es a la que han reducido la econom铆a espa帽ola, y m谩s concretamente, la de Andaluc铆a.

芦Llueve sobre mojado禄, decimos. La aut茅ntica realidad es, lamentablemente, que este pa铆s no invierte en educaci贸n, en cultura, en las artes y cuando lo hace, esa inversi贸n est谩 centrada en la cultura espect谩culo, en el tradicional 芦pan y circo禄 seg煤n el dicho romano.

Para los gobiernos, la cultura no es relevante puesto que solo lograr谩 que la poblaci贸n vaya madurando, vaya teniendo criterio propio y un pensamiento libre. Conforme recoge la frase hist贸rica de S贸crates el conocimiento nos har谩 libres, el saber nos conduce hacia la libertad individual y, por tanto, colectiva y eso es subversivo. Este ha sido el gran esfuerzo de la humanidad a lo largo de los siglos, el seguir construyendo conocimiento de forma cooperativa, compartiendo, colaborando, contribuyendo a nuestra superaci贸n como especie, dot谩ndonos de sabidur铆a en el sentido se帽alado por Ernesto S谩bato en Antes del fin 芦como aquello que nos ayuda a vivir y a morir禄.

Recordar que llevamos d茅cadas asistiendo al desarrollo de leyes y programas educativos que se redactan desde las directrices de la econom铆a, supeditando los valores humanistas a la dictadura de la l贸gica de los mercados. Se reducen los horarios curriculares de filosof铆a, artes pl谩sticas, m煤sica, lenguas cl谩sicas鈥 en beneficio de perfiles profesionales que beneficien los intereses empresariales.

Entrar en la pol茅mica por la divisi贸n del saber entre las ciencias y las letras es aceptar un discurso equ铆voco. Ambas ramas son ciencias, tanto las naturales como las sociales, que se necesitan y se complementan, porque ambas responden a la raz贸n, al m茅todo cient铆fico, al esfuerzo del ser humano para progresar y avanzar en su b煤squeda de respuestas trascendentes, en su b煤squeda de la verdad, del conocimiento y de la libertad.

La ciencia es hoy donde depositamos nuestra salvaci贸n ante el virus COVID19, pero la investigaci贸n cient铆fica, no solo precisa desarrollo tecnol贸gico sino que requiere planteamientos filos贸ficos, epistemol贸gicos y 茅ticos sobre por d贸nde avanzar. Frente al utilitarismo, el economicismo, el pragmatismo y la competitividad del neoliberalismo, procede ampliar los programas humanistas para dejar de mercantilizar los planes de estudios.

No es aceptable escuchar que la 煤nica salida hoy de las carreras universitarias son las profesiones de la rama de ciencias o de las nuevas tecnolog铆as y, adem谩s, despojadas del m铆nimo bagaje humanista. No, lo que precisamos como sociedad son personas formadas, cultas, creadoras, librepensadoras, divergentes, insumisas, plurales, diversas, que investiguen, colaboren, compartan鈥 para mejorar la vida y no exclusivamente para mejorar los beneficios empresariales y el funcionamiento del sistema econ贸mico. Asistimos a un modelo productivista que genera un sistema educativo basado en la competitividad, ex谩menes, calificaciones, generando valores de rentabilidad, al margen de la cultura y el humanismo. Las sociedades tecnol贸gicas son imparables pero la cultura y la educaci贸n humanista son necesarias y previas. Compartimos con el fil贸sofo Nuccio Ordine cuando, argumentando de manera n铆tida contra la deriva utilitarista de la sociedad actual, nos dice que 芦鈥 sabotear la cultura y la ense帽anza significa sabotear el futuro de la humanidad禄. La ciencia, la cultura, las artes, no podemos dejar que sucumban a los c谩nones del utilitarismo.

Para Eduardo Mendoza en su 煤ltimo libro Las barbas del profeta 芦鈥 el abandono de las humanidades en los planes de estudio causa un mal irreparable a los estudiantes, que ellos y la sociedad pagar谩n con creces si no lo est谩n pagando ya禄. En esta 贸rbita es donde debemos encajar la decisi贸n gubernamental de cerrar la Universidad.

Por su parte, Herbert Read nos recuerda en Educaci贸n por el arte, c贸mo Plat贸n defend铆a en su Rep煤blica que el arte deber铆a ser la base de la educaci贸n. Las humanidades nos ponen en comunicaci贸n con la filosof铆a, con el arte en su inmensa pluralidad expresiva, ayud谩ndonos y capacit谩ndonos en nuestro desarrollo y comprensi贸n como especie.

Si en el dossier del n煤mero 102 de esta revista, abord谩bamos las relaciones bidireccionales, las influencias mutuas, del anarquismo con las ciencias sociales (geograf铆a, urbanismo, antropolog铆a, arqueolog铆a, historia, econom铆a), en esta ocasi贸n nos ocupamos de su relaci贸n con la cultura y el arte, descubriendo que son igualmente amplias, extensas en el tiempo, fruct铆feras en sus plasmaciones y radicalmente necesarias.

El t茅rmino cultura es un concepto plurifactorial, complejo de definir, con m煤ltiples acepciones que pueden ir de la cultura popular hasta la erudita. 驴Cu谩ndo decimos que una persona es culta? Desde luego cuando a sus conocimientos a帽ade otros valores como la flexibilidad mental, el antiautoritarismo, la comprensi贸n constructiva de la realidad, la integraci贸n de ideas diversas鈥 Nos quedaremos con la condensada definici贸n que formula T.S. Eliot en Notas para la definici贸n de la cultura 芦鈥 la cultura puede ser descrita simplemente como aquello que hace que la vida merezca la pena ser vivida禄.

El anarquismo, por un lado, ha influido y, por otro, se ha impregnado de las diferentes manifestaciones culturales siendo obviamente innumerable el n煤mero de artistas, hombres y mujeres, que en la literatura, poes铆a, cine, m煤sica, teatro, pintura鈥 (Albert Camus, Voltairine de Cleyre, Jean Vigo, Georges Brassens, Henrik Ibsen, Judith Malina, Allen Ginsberg, Gustave Courbet, Luc铆a S谩nchez Saornil, etc., etc.), han abrazado la ideolog铆a anarquista porque esa ideolog铆a permite la creatividad en su m谩xima expansi贸n, se basa en los valores de libertad, igualdad, antiautoritarismo, justicia social, utop铆a, humanismo.

Este abrazo, no ha significado que las y los artistas hayan adoctrinado o intentado adoctrinar con su obra, en todo caso, han aspirado a crear en libertad, a mostrar con sinceridad las respuestas a sus dudas, proponiendo abrir y contagiar la mente de las personas para compartir las emociones y sentimientos que nos preocupan como seres humanos. En el texto 驴Qu茅 es el arte? el anarquista Le贸n Tolstoi argumenta que el arte transmite esencialmente emociones y sentimientos m谩s all谩 de la transmisi贸n de pensamientos e ideas y para que esa transmisi贸n y contagio se produzca es preciso que los sentimientos que expresa la obra art铆stica re煤nan las condiciones de singularidad (novedad y originalidad del sentimiento expresado); claridad (expresi贸n de sentimientos sin confusi贸n) y sinceridad (emoci贸n del artista por su propia obra); siendo estos lo requisitos para diferenciar la verdadera obra de arte de la falsa. La obra de arte falsa es mercantilista, responde a los valores del sistema, sirve para seguir satisfaciendo a la clase dominante y perpetuar su sistema de valores.

Desde el verdadero arte se nos hace sentir, emocionarnos, pensar, ver m谩s all谩鈥 y ello es absolutamente identificable con la ideolog铆a anarquista. El anarquismo siempre ha estado cerca de los movimientos art铆sticos de vanguardia, novedosos, creativos, innovadores, sorprendentes, divergentes, rupturistas, pol铆ticamente incorrectos鈥 siempre apegados a las emociones reales de la persona. El anarquismo siempre est谩 al margen de lo oficial, de los valores dominantes, lo mismo que la creaci贸n cultural verdadera, libre, sin ataduras, es quien mejor transmite la disidencia y lo alternativo.

El artista, la artista, no se deben a nadie, solo se deben respeto a s铆 mismos, a su libertad, a su debate interior. Por ello, al anarquismo siempre le ha interesado la cultura y que sea la cultura quien irradie a toda la poblaci贸n las herramientas emocionales y de pensamiento para aprender a defenderse de las situaciones de explotaci贸n, injusticia e infelicidad. Pierre-Joseph Proudhon lo expon铆a diciendo que no conceb铆a el 芦arte por el arte禄 sino que 茅ste deb铆a responder al perfeccionamiento 茅tico de la sociedad.

En el momento actual, la cultura debe servirnos para liberarnos del adocenamiento, del costumbrismo y homogeneizaci贸n de las redes sociales, de la sociedad tecnol贸gica, del consumismo, negacionismo y analfabetismo intelectual.

Reivindiqu茅mosla desde el anarquismo. No permitamos que la cultura, la educaci贸n y las artes sean las migajas de la sobremesa del poder.